Домашняя техника Высококачественный домашний кинотеатр от OSD Audio Тестовый обзор мониторов OSD Black S85 и S84 в системе домашнего кинотеатра формата 5.1

Цена (на момент публикации): OSD Black S85 ‒ 99 990 руб. за шт.

OSD Black S84 ‒ 76 990 руб. за шт.

старшие мониторы S-серии OSD Audio: внизу S85, вверху S84 В этом обзоре мы вернемся к серии кинотеатральных мониторов американской компании OSD Audio, которую мы впервые представили в конце 2018-го года. Но та статья была лишь беглым взглядом: акустические системы серии только приехали в Россию, прослушали мы самые младшие модели линейки, притом в формате стерео. Теперь же у нас появилась возможность познакомиться с мониторной серией OSD Audio более обстоятельно и на практике понаблюдать за ней в естественной среде обитания ‒ в многоканальной аудиосистеме. О составе и идеях конструкции S-серии мы довольно подробно рассказали в прошлом обзоре, поэтому здесь мы не будем останавливаться на этой теме. Отметим лишь, что OSD Audio относится к линейке кинотеатральных мониторов весьма серьезно, продолжая ее дорабатывать. С начала года в семействе случилось прибавление, и к четверке универсальных мониторов S85, S84, S82 и S81 были добавлены специализированные тыловые громкоговорители S8T, оснащенные 8-дюймовым СЧ/НЧ-драйвером и тремя шелковыми «пищалками». Твитеры разнесены на разные панели кабинета: излучатель на фасаде имеют прямую направленность, боковые твитеры включены дипольно (в противофазе), создавая диффузное звуковое поле и тем самым улучшая объемность панорамы окружающего звука. Впрочем, о тыловых мониторах S8T мы рассказываем лишь в качестве новости, до России они пока не добрались и в обзорной аудиосистеме задействованы другие модели линейки: на фронтальных каналах и в «центре» ‒ флагманы серии S85, а на задних каналах ‒ их меньшие «братья» S84. Мониторы S85 и S84 разделяют общие свойства акустических систем S-серии. Жесткие, акустически инертные кабинеты, выполненные из MDF, не дают окрасок звучания. Переднее расположение фазоинверторных портов и плоский дизайн кабинетов, позволяет устанавливать мониторы вплотную к стене, подвешивать или же встраивать. Глубина корпуса моделей S85 составляет всего 24.9 см, а S84 и того меньше ‒ 24.1 см. Мониторы оснащаются сделанными на заказ излучателями, рассчитанными на повышенную мощность воспроизведения. За бас отвечают 8-дюймовые драйверы. Однако у мониторов S85 и S84, как старших моделей линейки, есть и свои особенности. 3-полосная конфигурация S85 включает высокочастотный излучатель Хейла, 6.5-дюймовый СЧ-драйвер с позолоченной "фазовой" пулей и два 8-дюймовых басовика Флагман OSD Audio S85 ‒ единственный в серии имеет 3-полосную конфигурацию излучателей. Диапазон высоких частот вплоть до 30 кГц озвучивается гибридным ленточным излучателем конструкции Оскара Хейла (AMT ‒ Air Motion Transformer). Большая площадь гофрированной мембраны дает излучателю увеличенную чувствительность, необходимую для хорошей кинотеатральной акустики. Другое достоинство AMT ‒ низкие искажения звука, из-за чего излучатели этого типа часто можно встретить в профессиональных студийных мониторах. Для раздела СЧ/ВЧ-полос в S85 применяются фильтры второго порядка на частоте 2.5 кГц, ниже нее начинается область 6.5-дюймового (165 мм) среднечастотного драйвера. В динамике использована позолоченная фазовая пуля, заодно отводящая лишнее тепло от мотора. Нижний частотный диапазон в S85 (по паспорту от 36 Гц) отрабатывается парой басовиков, нагруженных на два фазоинверторных порта. Все излучатели СЧ/НЧ-звена оснащены диффузорами, спрессованными из длинноволокнистой целлюлозы. Корпус монитора имеет черную отделку, лицевая панель полностью закрывается грилем, обтянутым акустически прозрачной материей. Задняя панель, кроме пары позолоченных клемм, оборудована металлическими скобами для подвеса колонки на стену. Другие параметры монитора S85: высота ‒ 414 мм, ширина ‒ 445 мм, подводимая мощность ‒ 300 Вт, чувствительность ‒ 94 дБ, импеданс ‒ 4 Ом. частотный диапазон S84 поделен между излучателем Хейла и 8-дюймовым СЧ/НЧ-драйвером Монитор OSD Audio S84 укомплектован парой излучателей, полосы которых делятся фильтрами второго порядка на частоте 2.4 кГц. Верх озвучивает упомянутый выше излучатель Хейла, а низ ‒ басовик с 8-дюймовым бумажным диффузором, сделанным по той же технологии, что и низкочастотные драйверы флагманов линейки. В остальном все как у флагмана серии: черный окрас корпуса, гриль на весь фасад, два передних фазоинверторных порта, сзади две позолоченные акустические клеммы и скобы для подвеса. Другие параметры S84: высота ‒ 414 мм, ширина ‒ 445 мм, подводимая мощность ‒ 250 Вт, чувствительность ‒ 93 дБ, импеданс ‒ 4 Ом, частотный диапазон от 40 Гц до 30 кГц. Впечатления АУДИОКОМПОНЕНТЫ Проигрыватель: OPPO UDP-203

Процессор окружающего звука: Lyngdorf MP-50

Усилитель мощности: Emotiva XPA-5

Цифровой кабель: WireWorld Radius RAH1.0M, RAH15.0

Межблочные кабели: WireWorld Oasis 8 OBI1.0M

Акустические кабели: NorStone B250

Активный сабвуфер: SVS SB-4000 Оценить домашний кинотеатр с мониторами OSD Audio нам помогла компания Simple Distribution, в демонстрационной комнате которой и проходило тестирование. Среди компонентов кинотеатральной системы, как обычно приведенных нами в отдельной табличке, некоторые хочется выделить особо. Об активном сабвуфере SVS SB-4000 мы в ближайшем будущем напишем отдельный обзор, а вот о новом звуковом процессоре Lyngdorf MP-50 скажем несколько слов уже сейчас. Процессор датской компании, специализирующейся на выпуске аппаратуры High-End класса, имеет суперсовременную цифровую начинку, отличаясь бескомпромиссным подходом к качеству обработки и воспроизведения звука. Богатый ассортимент разъемов включает, в том числе, входы USB, сетевой порт, коаксиальные и оптические цифровые входы, AES/EBU, 8 входов и 2 выхода HDMI, поддерживающих видеоизображение 4К и стандарт HDCP 2.2. Встроенные декодеры работают с самыми передовыми форматами трехмерного звука: Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Из 16 балансных выходов XLR 12 можно развести на уникальные каналы домашнего кинотеатра, к оставшимся четырем можно подключать дополнительные колонки или сабвуферы. MP-50 оснащен фирменной и очень мощной программой коррекции звука в помещении, которая называется RoomPerfect (измерительный микрофон с длинным кабелем и стойкой прилагается в комплекте с процессором). Как программа работает можно прочитать, например, в нашем обзоре цифрового усилителя Lyngdorf TDAI-2170. Помимо этого процессор имеет встроенный медиа-плеер, USB-ЦАП с разрешением до 32 бит/192 кГц, параметрический эквалайзер Voicing с памятью на 32 независимые настройки звучания. Управлять же устройством можно дистанционно с помощью приложения для гаджетов с операционными системами iOS или Android. В общем, наш кинотеатр классического, хотя и несколько устаревшего по современным меркам, формата 5.1 не доставил особых хлопот процессору, подготовленному к гораздо более хитрым комбинациям. монитор S84 на тыловом канале Переходя собственно к впечатлениям, позволим себе провести небольшое сравнение моделей S85 и S81. Хотя обе акустические системы одинаково настроены на мониторную равномерность воспроизведения, флагманы линейки определенно звучат интереснее. Дополнительный басовик и 3-полосная конфигурация S85 обеспечивают звучанию флагманов больший динамический ресурс в диапазоне СЧ/НЧ. А на верхних частотах замена линейного массива из трех купольных пищалок на излучатель Хейла сказываются не столько на предельной динамике, сколько на чистоте и разборчивости деталей. И дисканты можно сравнить быстрой и прозрачной горной речкой, прозрачность которой позволяет до дна разглядеть звуковые подробности. В результат звук флагманов, в принципе, оставаясь в канве общей философии мониторов S-серии, приобретает зримую прибавку в артистизме, масштабности и атмосферности. Многоканальные режимы воспроизведения кинотеатра мы тестировали, воспользовавшись видео и музыкальными подборками с диска DTS Demo v22 (2018). И были впечатлены замечательным построением звуковой панорамы. Зритель погружается в непрерывное и протяженное во всех направлениях виртуальное пространство, наполненное четкими, хорошо прорисованными образами. К слову, звуковые подробности ‒ конек домашнего кинотеатра OSD Audio, который контрастно и разборчиво передает и мощные спецэффекты и не выходящее на передние планы, фоновое содержимое фонограммы. При этом окружающая панорама получается очень цельной и пропорциональной, не позволяя себе чего-то лишнего, чрезмерного. В то же время кинотеатр умеет с пугающей реалистичностью отрабатывать кульминационные эпизоды, когда что-то взрывается, сталкивается, рушится. Отменно воспроизводится низкочастотная часть фонограммы ‒ собранность, плотность нижнего баса, хотя здесь, конечно, основную роль играет монструозный (не по размерам, а по качеству звучания) сабвуфер от SVS, демонстрирующий едва ли ни абсолютную сыгранность с мониторами OSD Audio. Еще одно ключевое достоинство кинотеатра OSD Audio ‒ сбалансированность воспроизведения, именно она позволяет акустике одинаково хорошо проявлять себя в совершенно разных жанрах. Но тут мониторам OSD Audio очень повезло с процессором Lyngdorf, имеющим несколько настроек звучания под кино или музыку. Благодаря процессору, высокий потенциал мониторов раскрывается во всех красе, а востребованная в кино контрастная звуковая панорама и сила звуковых спецэффектов, легко превращаются в благозвучную музыкальность с красивой рельефностью басов, проникновенной серединой и гладкой ясностью дискантов. Мы даже не утерпели и включили мониторы S85 в режиме стерео (в трифонике с упомянутым сабвуфером SVS), прослушав несколько фрагментов барочных произведений ансамбля Жорди Саваля с хором «La Capella Reial de Catalunya». И получили истинное удовольствие от изящества инструментальных тембров, эмоциональности вокальных партий и прекрасных видов развернутой и хорошо очерченной в каждом образе музыкальной сцены. Итоги Еще в первом обзоре кинотеатральных мониторов из S-серии OSD Audio, познакомившись только с младшими моделями S81, мы отмечали большой потенциал этой акустики: высокое отношение качества и цены, жанровую универсальность звучания и привлекательный форм-фактор, позволяющий встраивать или подвешивать колонки на стену, освобождая место в комнате. Знакомство со старшими моделями серии, S85 и S84, только укрепило наши исключительно позитивные впечатления, показав, что мониторы OSD Audio могут звучать даже лучше, чем мы предполагали. Ну а вердикт, все тот же: мониторы S-серии представляет собой удачное решение для многоканальных систем, в том числе для инсталляционных проектов, обыгрывая по большинству параметров традиционную домашнюю акустику. 24.05.2019 Технические характеристики Модель OSD Black S81 OSD Black S85 Тип пассивный пассивный Способ размещения полочный/настенный полочный/настенный Материал корпуса MDF MDF Оформление фазоинвертор фазоинвертор Кол-во полос 2 3 ВЧ AMT AMT СЧ (мм) нет 165, длинноволокнистая целлюлоза НЧ (мм) 203, длинноволокнистая целлюлоза 2 х 203, длинноволокнистая целлюлоза Кроссовер 2.4k Гц, 2-го порядка 2.5k Гц, 2-го порядка Частотный диапазон (Гц) 40-30k 36-30k Подводимая мощность (Вт) 250 300 Чувствительность (дБ) 93 94 Макс. звуковое давление (дБ) 100 102 Импеданс (Ом) 4 4 Высота (мм) 414 414 Ширина (мм) 445 445 Глубина (мм) 241 249