Домашняя техника Высшее образование с BenQ Образовательный процесс в современных ВУЗах требует не менее современной подачи информации, но важен не только метод. Качество работы и удобство организации цифрового пространства во многом определяют, насколько хорошим будет результат. Компания BenQ имеет богатый опыт создания профессиональных средств визуализации, в том числе разрабатываемых специально для образовательной сферы. С решениями применимыми в больших аудиториях ВУЗов мы и познакомимся более детально. Цифровые технологии повышают качество образования Оснастить учебную аудиторию, рассчитанную на два-три десятка человек, — задача не сложная. Раньше для этого применялся ультракороткофокусный проектор в сочетании с интерактивной доской или интерактивный проектор с рамным экраном. Сегодня все чаще можно встретить в этой роли интерактивную ЖК-панель. Несколько таких устройств мы уже тестировали и демонстрировали на нашем YouTube-канале. Если же речь идет о большой потоковой аудитории, проблема качественного представления информации и организации эффективного взаимодействия с учащимися возрастает пропорционально размерам и вместимости помещения.

До сих пор в аудиториях ВУЗов можно наблюдать такую картину: на стене висит меловая доска, а над ней — проекционный экран едва ли не меньших размеров. Студенты же должны либо обладать орлиным зрением, либо брать на лекции бинокль, либо иметь исчезающе малый интерес к демонстрируемому материалу. Ведь разглядеть издалека то, что преподаватель пишет мелом на доске или то, что отображает на экране маломощный проектор, довольно проблематично. Качество изображения — важный фактор с точки зрения подачи информации К счастью, существует набор современных цифровых устройств, способных искоренить эту проблему полностью, сделав информацию доступной даже для тех, кто занял самые дальние места аудитории. Начать стоит с интерактивной панели. Модель BenQ RP840G с большим 84-дюймовым экраном 4К разрешения сопоставима по размерам с меловой или интерактивной доской, но являясь современным высокотехнологичным инструментом, дает преподавателю значительно больше возможностей.

Фирменное приложение EZWrite позволяет использовать интерактивную панель как обычную доску для записей, с которой может работать несколько пользователей одновременно. В приложение интегрированы полезные инструменты для рисования, проведения расчетов, таймер и т. д. Рисовать и делать пометки можно, в том числе, поверх изображений, стоп-кадров из видео, презентаций, при этом все записи, сделанные на интерактивной панели в ходе лекции, можно сохранять в виде файлов или сразу отправить студентам ссылку для просмотра. Приложение EZWrite дает широкие возможности при работе с различным контентом Тот факт, что интерактивная панель работает на базе ОС Android, позволяет использовать интерактивные образовательные приложения сторонних производителей, а также устанавливать любые другие программы, которые могут понадобиться в образовательном процессе: от офисных приложений и медиапроигрывателей до социальных сетей и мессенджеров. Наличие USB-порта позволяет подключать стандартную компьютерную периферию, включая мышки, клавиатуры, WiFi адаптеры и WEB-камеры для проведения видеоконференций.

Кроссплатформенное приложение, устанавливаемое на компьютер, планшет или смартфон, позволяет работать с интерактивной панелью дистанционно. Это значит, что преподавателю не обязательно стоять спиной к аудитории или все время находиться на одном месте. Он может свободно перемещаться по залу с планшетом в руках или сидеть за кафедрой, работая с компьютером. Современные технологии для образования успешно интегрируются в привычную цифровую среду

Конструкция интерактивной панели хорошо продумана вплоть до мельчайших деталей. ЖК-экран отличается не только высокой четкостью, обеспечивающей хорошую разборчивость текста и мелких деталей, он также имеет антибликовое покрытие, делающее его хорошо различимым под любым углом зрения. Специальная технология, устраняющая мерцание подсветки и фильтр синего цвета, минимизируют нагрузку на зрение, позволяя использовать ЖК-панель длительное время без вреда для здоровья. Если мощности встроенной аудиосистемы (2х10 Вт) окажется недостаточно для озвучивания зала, можно подключить к интерактивной панели более мощную внешнюю акустику или подать аудиосигнал на микшерский пульт системы трансляции звука. Видеовыходы интерактивной панели позволяют подключать внешний дисплей большего размера или проектор Аналогичным способом решается проблема размера изображения. 84 дюйма это без сомнения большая диагональ, но аудитории в ВУЗах бывают куда больше. Данная проблема легко решается с помощью проекционного экрана, который можно подключить к видеовыходу интерактивной панели. Таким образом, весь рабочий процесс будет отображаться на большом экране диагональю 150-300 дюймов и будет отлично виден из любой точки аудитории. Нужно только выбрать подходящий проектор. Проектор для образовательных учреждений должен обладать высоким значением контраста Количество проекторов в ассортименте BenQ способно озадачить даже опытного специалиста, поэтому выделим из этого многообразия три модели, которые сам производитель рекомендует для использования в учебных аудиториях.

Модели SX930 и SX914 имеют мощность светового потока 7'000 и 6'000 Лм соответственно и обладают разрешением XGA, еще один проектор SU931 обеспечивает до 7'000 Лм светового потока, но при этом оснащен широкоформатной матрицей высокого разрешения WUXGA позволяющей отображать кино- видеоматериал Full HD качества. Все проекторы оснащаются оптической системой с 1,6х увеличением и возможностью вертикального сдвига изображения, что в значительной степени облегчает процесс инсталляции. Если же геометрические искажения не удается полностью компенсировать оптическим способом, доступна цифровая коррекция трапецеидальных и угловых искажений. Все три модели имеют встроенную аудиосистему мощностью 20 Вт для озвучивания воспроизводимого контента. Настройки объектива помогут использовать проектор в помещениях разных размеров и форм Применение DLP-технологии позволяет добиться качественной цветопередачи и высокого уровня контраста. Последнее особенно важно для отображения текста и других черно-белых изображений. Кроме того DLP-проекторы не склонны к деградации качества изображения на протяжении срока эксплуатации и не требуют регулярной замены воздушных фильтров, благодаря чему являются наиболее удобным и практичным выбором.

В моделях SX930 и SU931 реализована функция прямой передачи изображения напрямую с гаджета посредством технологии MHL и опционального беспроводного модуля QСast. Таким способом можно дублировать содержимое дисплея смартфона или планшета на большом экране. В ряде случаев этой возможности может оказаться достаточно для оснащения учебной аудитории.

Технологии MDA, PJ-Link, Crestron и AMX, реализованные в проекторах и интерактивных панелях BenQ, позволяют дистанционно контролировать и диагностировать весь парк оборудования, установленного не только в рамках одной аудитории, но и в учебном заведении в целом. Функция удаленного администрирования используется для контроля и проекторов, и интерактивных панелей Приведенные примеры — лишь часть большого ассортимента оборудования BenQ, применимого в образовательном процессе в целом и в больших аудиториях в частности. В каждом конкретном случае набор аппаратуры будет индивидуален, но куда более важен другой факт: вне зависимости от размера аудитории и поставленных задач, всегда есть возможность дополнить образовательный процесс современными технологиями, сделав его более интересным и эффективным.