Домашняя техника Westone: новое поколение арматурных наушников серии W Обзор и сравнение моделей арматурных

наушников Westone из обновленной W-серии Цена (на момент публикации): Westone W10 ‒ 21 990 руб;

Westone W20 ‒ 30 790 руб;

Westone W40 ‒ 43 990 руб;

Westone W60 ‒ 87 990 руб;

Westone W80 ‒ 147 990 руб; (кликните номер модели, чтобы перейти на сайт производителя).

главная "фишка" обновленной W-серии - Bluetooth-гарнитура, идущая в комплекте сменных кабелей Westone Audio ‒ американская компания из Колорадо Спрингс ‒ является одним из ведущих специалистов в разработке и производстве внутриканальных наушников самого высокого ранга. Фирма имеет долгую историю, начавшуюся в 1969-ом году с изготовления по индивидуальным заказам медицинских вставок для слуховых аппаратов. Развиваясь компания существенно расширила поле деятельности, в наши дни продолжая работать по нескольким направлениям. Сегодня помимо наушников для меломанов компания выпускает устройства для профессиональных, индустриальных и военных приложений, аксессуары для слабослышащих и средства для защиты слуха. Успехи бренда основываются не только на богатейшем опыте инженеров и конструкторов, но и на многочисленных достижениях прошлых лет. Вот лишь некоторые из них. В 1985-ом году Westone первой предложила рынку, сделанные на заказ наушники-«затычки» для популярнейшего портативного плеера Walkman. В 1990-ом компания первой применила технологию сбалансированного арматурного драйвера в «кастомных» внутриканальных мониторах, созданных для профессиональных музыкантов. Продолжая профессиональную тему, в 1999-ом Westone первой представила внутриканальные мониторы с двумя драйверами. А в 2008-ом компания первой в мире запустила в продажу 3-полосные внутриканальные наушники. Текущий модельный ряд Westone включает сразу несколько линеек внутриканальных наушников: три из них связаны с «кастомными» моделями, изготовленными по индивидуальному заказу, две серии производитель причисляет к категории Pro, еще одна ‒ влагозащищенные наушники для спорта и путешествий, и, наконец, две оставшиеся ‒ это универсальные серии для меломанов. К последней категории как раз относится интересующая нас линейка W, которую можно назвать базовой во всем продуктовом ряду внутриканальных наушников Westone. К слову компания никогда не занималась бюджетными наушниками, интересуясь только сегментом высококачественных моделей. Поэтому совсем уж доступных наушников в W-серии не найти, тем не менее модели линейки охватывают большой диапазон цен и классов воспроизведения от уверенного уровня «хай-фай» до серьезного «хай-энд» ‒ для музыкальных гурманов с разным размером кошелька. дифференциация моделей W-серии начинается с коробок: у младших моделей - поменьше, у флагманов W80 - самая крупная Были времена, когда W-серия насчитывала 7 разных моделей внутриканальных наушников, все из которых изготовлялись по технологии балансных арматурных излучателей, а номер модели обозначал количество задействованных драйверов: W10 ‒ один драйвер, и так далее до флагмана W80, оснащенного сразу 8 арматурными излучателями. С единственной поправкой ‒ в этом перечне никогда не было модели W70. Почему-то конфигурация с 7 драйверами считается инженерами Westone бесперспективной, нет ее и в других сериях. А вот модели с тремя и пятью излучателями, соответственно W30 и W50, до последнего времени в W-серии значились. Вплоть до недавнего обновления. Однако нельзя говорить, что от этих конфигураций совсем отказались, их просто передали из W-серии в недавно созданную серию B, название которой произошло от слово Bass ‒ наушники с усиленным басом. Новое издание W-серии Westone пять моделей арматурных наушников обновленной серии W Таким образом, в обновленной W-серии внутриканальных наушников Westone остались 5 моделей W10, W20, W40, W60 и W80. Что изменилось в линейке, кроме ее состава? Внешне новые модели сохранили размеры и дизайн наушников предыдущего поколения, и даже основные параметры наушников остались прежними. О каких-то значимых изменениях конструкции производитель также умалчивает, что, впрочем, не отменяет возможности тонкой подстройки звучания новых моделей. Что тогда остается? Комплектация! Наушники W-серии и ранее пользовались преимуществом микрокоаксиальных разъемов MMCX, допускающих несложное отсоединение и замену проводов. Уже в прошлом поколении в комплекте с наушниками шли два акустических кабеля, в новой же генерации один из обычных кабелей заменен на провод с интегрированным модулем Bluetooth. Westone теперь сразу предлагает меломану две версии наушников: обычные и беспроводные. Кроме того, в старших наушниках W-серии произошли косметические изменения: пластиковые накладки на корпус заменены металлическими. Модели W40 и W60 получили новый акустический кабель. Боксы с аксессуарами для наушников, ранее изготовленные из оранжевого пластика, теперь превратились в черные матерчатые футляры. Но расскажем обо всем по порядку, тем более что в плане комплектации модели обновленной линейки логично разбиваются на три группы. Модели W10 и W20 Каждый наушник W10 оснащен одним широкополосным арматурным излучателем, в свою очередь наушники W20 имеют 2-полосную конфигурацию с парой арматурных излучателей, один из которых озвучивает диапазон нижних частот, а другой ‒ верхних. комплектация моделей Westone W10 и Westone W20 Младшие наушники W-серии поставляются в одинаковых по размерам пластиковых коробках. И вообще, кроме самих наушников и надписей на коробках, все у моделей одинаково и взаимозаменяемо. Акустический провод имеет штекер под 3.5-мм разъем TRRS и интегрированный пульт с микрофоном. Беспроводная «гарнитура» также имеет пульт с микрофоном, встроенный Bluetooth-ресивер, усилитель и аккумулятор, которого по сведениям производителя хватает на 8 часов автономной работы. Для зарядки используется разъем микро-USB, соответствующий кабель идет в комплекте с наушниками. Из современных кодеков «гарнитура» поддерживает протокол передачи данных aptX. «Гарнитура» имеет степень защиты от пыли и влаги IPX4. В комплекте с наушниками поставляются сменные декоративные накладки на корпус и довольно большой набор сменных амбушюров разных размеров: есть черные, синие и красные пластиковые накладки; 5 пар силиконовых амбушюров Star и 5 пар амбушюров True-Fit, выполненных из вспененной резины. Так что слушателю есть из чего выбрать в поисках комфорта и требуемой степени шумоизоляции. В число принадлежностей входит маленькая отвертка для замены накладок и инструмент для чистки амбушюров. Модели W40 и W60 Наушники W40 оснащены 4 арматурными излучателями, включенными по 3-полосной схеме: 2 драйвера озвучивают бас, оставшаяся пара распределена между полосами средних и высоких частот. Модели W60 оборудованы 6 арматурными излучателями, которые парами отвечают за полосы нижних, средних и высоких частот. комплектация наушников Westone W40 и Westone W60 Мы опять объединили эти модели в группу, потому что их можно назвать братьями-близнецами по комплектации. Идущими с ними аксессуарами можно махнуться, не глядя, не заметив никакой разницы. От комплектации моделей младшей группы наушники W40 и W60 отличаются увеличенным картонным боксом, продвинутым акустическим кабелем из посеребренной меди, металлическими декоративными накладками двух цветов на выбор (оранжевый и серый металлик), а также более крупным тканевым футляром. Кабель для Bluetooth, идущий в комплекте с наушниками W40 и W60, ничем не отличается от беспроводной «гарнитуры» младших моделей, как и набор сменных амбушюров. Флагманы серии W80 Модели W80 относятся к референсному классу внутриканальных наушников, впечатляя достижениями современных технологий. В компактный корпус каждого наушника создатели ухитрились вместить 8 арматурных излучателей: 2 работают в полосе нижних частот, 2 ‒ в средней, 4 озвучивают верхние частоты. Частотные характеристики каналов W80 настроены с минимальным расхождением, которое во всей рабочей полосе укладывается в ±2 дБ. у флагманов линейки Westone W80 комплектация побогаче и классом повыше, начиная с референсного акустического кабеля и заканчивая продвинутой версией Bluetooth-гарнитуры Наушники, как подобает старшим моделям серии, поставляются в самой большой коробке с большим матерчатым футляром внутри, в который влезают и наушники, и все их принадлежности, включающие еще один маленький футляр и дополнительную сумочку для акустического кабеля. В комплектацию наушников входят все те же 10 пар сменных амбушюров и инструмент, упомянутый выше, но на этом сходства заканчиваются. Флагманы W-серии оснащаются акустическим кабелем им под стать ‒ ALO Reference 8 свит из четырех проводников посеребренной меди и четырех проводников меди монокристаллической, покрытых прозрачной оболочкой из фторированного этилен-пропилена (FEP). Беспроводной адаптер, которым снабжены наушники, построен вокруг микропроцессора Qualcomm CSR8675, поддерживающего спецификацию Bluetooth 5.0 и улучшенный кодек AptX HD, работающий с аудио разрядностью 24 бит и потоками данных до 576 кбит/с (для сравнения скорость передачи кодека aptX ограничивается 384 кбит/с). К адаптеру прилагается специальная зарядная станция, имеющая свой собственный аккумулятор, ‒ вместе со встроенной батареей «гарнитуры» суммарное время автономной работы устройства увеличилось до 12 часов. Улучшилась и защита «гарнитуры» от пыли и влаги, удовлетворяя требования стандарта IPX5. И последнее, в комплекте с W80 идут декоративные металлические накладки трех цветов (оранжевый, серый и голубой металлик). Впечатления В нашей презентации обновленной серии W, к сожалению, нет места для подробного анализа звучания наушников. Но обзор был бы не полным, если бы мы, хотя бы вкратце, не сравнили манеру воспроизведения разных моделей линейки. Westone W10 - в акустический кабель интегрирован пульт ДУ с микрофоном W10 – четкие, естественные тембры, ровный бас и проработанный верх. Хотя однодрайверная конфигурация все же сказывается, и наушники не дают обилия деталей в самом низу и самом верху частотного диапазона. Соответственно в балансе звучания W10 превалируют средние частоты, в особенности вокал, который норовит выделиться в композиции и слегка вылезти вперед. Музыкальная сцена разборчива, хотя по ширине и глубине раскрывается умеренно. Westone W20 оснащены тем же акустическим кабелем, что W10 W20 – шаг вперед по сравнению с W10 в плане детальности звука и объемности музыкальной сцены, улучшена также прорисовка отдельных образов. Звук у W20 ‒ более контрастный, чувствуется уверенная атака, бас чуть глубже и явно быстрее, верх чуть ярче, яснее проработаны шлейфы дискантов. Но если придираться, воспроизведению немного не хватает теплоты, и наушники все еще придерживают динамику звука. Westone W40 укомплектованы новым акустическим кабелем из посеребренной меди W40 – начиная с этой модели, можно смело говорить о том, что линейка выходит на аудиофильский уровень воспроизведения, когда еще получается отмечать какие-то особенности, но слабых мест у звучания уже не видно. Наушники звучат натурально, красиво воспроизводят богатую фактуру тембров, хорошо передавая настроение музыки. Звук детален и вместе с тем гладок, обходя стороной всякие резкие акценты. Музыкальная сцена по всем направлениям раскрывается лучше, чем у младших моделей линейки. По балансу W40 отдают предпочтение басу и середине, но и дисканты очерчиваются очень хорошо. В общем, W40 обладают прекрасной музыкальностью воспроизведения, хотя немного смягчают атаку. Westone W60 также комплектуются кабелем из посеребренной меди W60 ‒ даже в сравнении с W40 звук добавляет в разборчивости тембров и прозрачности музыкальной сцены. Еще больше становится ширина и глубина стереообраза, выходя далеко за воображаемые границы головы слушателя. Но прежде всего у W60 другой характер ‒ они звучат энергично, лучше передавая плотность ударной секции. Бас берется от самых низов, мид-бас радует выраженным рельефом и приятной полновесностью. Середина и верх воспроизводятся с отличной детализацией и атакой. При этом звук всегда натурален, не позволяя ни лишних окрасок, ни посторонних акцентов. с Westone W80 идет кабель ALO Refrence 8, свитый в равных пропорциях из проводников посеребренной и монокристаллической меди Слушая W80, понимаешь, что эти наушники недаром стоят во главе серии, затмевая все достижения младших моделей. W80 преподносят слушателю восхитительно открытый и прозрачный звук. Их тональный баланс близок к абсолютной нейтральности, сцена огромна и воздушна, образы показываются как на хорошей голограмме. Звук проработан до нюансов, начиная от самых низов и до верхней октавы, притом воспроизводится с филигранной точностью и натуральностью, прекрасная атака дает раскованную динамику. Тут может быть лишь один вердикт, W80 ‒ это элита внутриканальных наушников без каких-либо преувеличений. Westone W80 с беспроводной гарнитурой и плеер FiiO, поддерживающий кодек aptX HD Мы пока еще ни слова не сказали об опции беспроводного воспроизведения ‒ главной фишки обновленной W-серии. Что ж, беспроводные гарнитуры Westone мы опробовали и нашли их очень удобными: они достаточно легкие, не мешают при движении, без проблем спариваются с любым Bluetooth-источником, надежно держат канал связи и дают хороший звук (в рамках возможностей своего кодека). Повторимся, «гарнитуры» младших и средних моделей поддерживают кодек aptX, «гарнитура» W80 поддерживает улучшенный кодек aptX HD. Беспроводной звук по качеству пока еще не догнал проводной, но с использованием aptX HD прилично приблизился к этой вожделенной цели. Выводы Новое поколение W-серии от Westone Audio по-прежнему может считаться образцом высокого качества и универсальности внутриканальных наушников. Каждая модель линейки с учетом ее класса и стоимости демонстрирует отменное звучание. Ну а главной новостью стала улучшенная комплектация, благодаря которой меломан в одной коробке и за одну цену разом получает проводные и беспроводные (Bluetooth) наушники. Причем флагманы серии W80 комплектуются беспроводной «гарнитурой» с поддержкой улучшенного кодека aptX HD. 03.07.2019 Технические характеристики Модель наушников Westone W10 W20 W40 W60 W80 Тип внутриканальные Тип излучателей сбалансированные арматурные Кол-во излучателей 1 2 4 6 8 Кол-во полос 1 2 3 3 3 Частотный диапазон (Гц) 20-16k 20-18k 10-18k 10-20k 5-22k Чувствительность

(дБ)/1 мВт 122 117 118 117 111 Импеданс

(Ом)/1кГц 19 33 25 25 5 Тип разъема MMCX Сменные амбушюры 5х силикон/ 5х вспененная резина Декоративные накладки черный, синий, красный пластик серый, оранжевый металл серый, оранжевый, голубой металл Акустический кабель 139 см, пульт ДУ, микрофон 132 см, посеребренная медь 128 см, ALO Reference 8 Bluetooth-кабель 70 см, BT 4.0 (aptX), handsfree,

батарея на 8 ч, IPX4 68.6 см, BT 5.0 (aptX HD), handsfree, батарея на 8 ч (с зарядовой станцией 12 ч), IPX5