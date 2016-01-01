Artesania Audio: укротители вибраций и резонансов
Среди любителей хорошего звука и профессионалов индустрии давно сложилось общее мнение, что AV-технике требуется специализированная мебель. Неправильная AV-мебель, которая плохо подавляет вибрации и резонирует, может заметно повлиять на звучание аудиосистемы, изменив его в худшую сторону. И коль скоро у меломана есть средства на AV-технику премиального класса, не стоит экономить на качественных стойках.
Мебель для AV-компонентов, также как и вся домашняя мебель, бывает разной. Кто-то из производителей предпочитает классический стиль и натуральные материалы, другие отдают дань современным направлениям, делая стойки из металла и стекла. Очевидно, AV-мебель должна быть не просто элегантной, подходящей под дизайн аудиосистемы и интерьер помещения, еще она должна быть функциональной. Причем в случае стоек для аппаратуры под функциональностью нужно понимать не только размер и количество полок, а также относительное удобство доступа к коммутационным панелям устройств. И еще хорошие стойки должны гасить вибрации и не иметь собственных резонансов в области акустических частот. Поэтому изготовление правильной стойки под аппаратуру является не такой простой инженерной задачей, как может показаться неспециалисту.
Образцом научного подхода к производству мебели для AV-компонентов может служить продукция компании Artesania Audio, базирующейся на севере Испании в местечке Барбастро, что находится в исторической области Арагон. Компанию Artesania Audio основал в 1993-м году аудиофил и инженер-акустик Хосе Луис Лафарга (José Luis Lafarga). Его целью стала абсолютная нейтральность звучания аудиосистем (насколько те способны), достижимая лишь при максимальном подавлении вибраций и резонансов. Издали стойки компании не производят особого впечатления: современный, открытый дизайн с металлом и стеклом (опция) в конструкции ‒ ничего особенного. Но если подойти ближе и присмотреться к деталям, стойки Artesania предстают произведениями инженерного искусства, бескомпромиссным «хай-эндом» среди AV-мебели. Что-то сравнимое по функционалу и качеству производят лишь несколько фирм в мире.
Столь впечатляющие результаты достигаются за счет внимания к самым ничтожным деталям конструкции стоек, на которые иные производители часто не обращают внимания, плюс скрупулезная ручная работа и использование фирменного подхода «акустической антирезонансной обработки». Суть технологии ‒ максимальная изоляция компонентов от внешних вибраций и демпфирование вибраций внутренних, создаваемых самими устройствами. Внешние вибрации достигают стойки по воздуху или твердым поверхностям (полу). И эти вибрации неминуемо будут в комнате, поскольку рядом со стойкой и аппаратурой находятся акустические системы. Внутренние вибрации вызывают моторы и подвижные узлы проигрывателей оптических дисков и виниловых пластинок, а также практически все трансформаторы блоков питания. Эти вибрации не трудно заметить, прикоснувшись к корпусу прибора. Колебательные движения элементов схем, взаимодействуя с электромагнитными полями в цепях приборов, создают электрические токи, которые будут вызывать шум, засоряющий полезный сигнал, перекрестные искажения и ошибки синхронизации, называемые джиттером. Больше всего от вибраций страдают чувствительные приборы, работающие с сигналом низкого уровня: источники, в особенности аналоговые проигрыватели виниловых пластинок, процессоры, цифро-аналоговые преобразователи и предварительные усилители.
Методы «акустической антирезонансной обработки»
Долгие годы изучения акустики, а также процессов распространения и подавления колебаний в материалах позволили инженерному отделу Artesania Audio разработать надежные рецепты защиты AV-компонентов от вибраций, которые были сведены в целый комплекс мер, названных «акустической антирезонансной обработкой».
[3] Тяжелый внешний каркас выполнен из металла. Полые колонны, имеющие диаметр 60 мм, засыпаны наполнителем из частиц и эластомеров разного размера и массы. Большой вес уменьшает чувствительность к вибрациям, наполнитель убирает резонирующие пустоты, вызывающие эффект «колокола». Внешний каркас покрывается текстурированной краской, рассеивающей звук. Доступно 3 варианта цветовой отделки, а с апреля 2017-го планируется выпускать каркасы, обшитые кожей или шпоном.
[4] Внутренний каркас Exoteric подвешивается на внешнем, обеспечивая еще одну ступень защиты от вибраций.
[5] Для развязки каркасов применяются металлические шипы и тефлоновые цилиндры диаметром 38 мм, работающие как большие амортизаторы и диэлектрики.
[6] Клемма «земли», которая может быть полезной для виниловых проигрывателей.
[7] Задняя перекладина увеличивает прочность внешнего каркаса. Пользователь может передвинуть ее по высоте ради удобства доступа к обратным панелям компонентов.
[8] Внутренний каркас состоит из горизонтальных перекладин, которые могут ездить по вертикальным направляющим, сделанным из нержавеющей стали. Таким образом, владелец может самостоятельно выбрать нужную высоту уровней.
[9] Базой для компонентов служат рейки из нержавеющей стали, которые можно легко переставлять в соответствии с шириной аппаратуры.
[10] По всей длине реек можно переставлять конусы-амортизаторы: низ из нержавеющей стали с шипом, выше ‒ полиамидный корпус и диск из синтетического каучука. Такая конструкция устраняет резонансы и горизонтальный люфт AV-техники. По желанию клиента на амортизаторы можно поставить заказные стеклянные полки.
[11] Стопорный стержень: четыре штуки крепятся к нижней раме подвесного каркаса, препятствуя маятниковым колебаниям последнего.
[12] Колонны с шипами устанавливаются на крупные диски из нержавейки с упругими изолирующими подкладками. В комплекте стойки идут два набора подкладок (из тефлона и неопрена) с разными акустическими свойствами. Из практического опыта компания рекомендует использование тефлоновых подкладок в акустически обработанных помещениях, неопреновые подкладки лучше подойдут помещениям без специальной обработки.
Четыре демпфера под каждым компонентом плюс подвесная развязка каркасов плюс амортизаторы в опорах дают фирменную 3-ступенчатую защиту от вибрации (технология Triple Decoupling). Такая хитроумная конструкция справляется и с вибрациями, и с резонансами. Например, она нивелирует эффект Ларсена, когда при обмене вибрациями между твердой поверхностью (полом) и стойкой возникает положительная обратная связь, циклически усиливая колебания. Снижает эффект «рокота»: глухой продолжительный звук, рождаемый паразитическими вибрациями, влияющими на сигнальные цепи аналоговых и цифровых проигрывателей (вызывается дефектами амортизации моторов и других подвижных частей устройств). Даже снижает джиттер в цифровых устройствах.
Применение виброзащитных и антирезонансных технологий Artesania Audio на 80-90% (в зависимости от модели) уменьшает присутствие в спектре вибраций низкочастотных колебаний, имеющих широкую полосу и большую длину волны, трансформируя их высокочастотный коротковолновый шум (в тепло), не влияющий на акустический диапазон.
Стойки и аксессуары Artesania Audio
Модельный ряд AV-мебели компании не слишком велик, зато берет разнообразием конфигураций существующих моделей и возможностью клиента заказать индивидуальную компоновку. Кроме того, клиент может заказать цвет стойки: черный, графитовый или серебряный.
Преимущества AV-мебели Artesania Audio
Подводя итоги обзора, и отвечая на вопрос, почему стойки Artesania Audio рекомендуют самым взыскательным ценителям хорошего звука и для самых качественных аудиосистем, сведем вместе их главные достоинства.
1) Бескомпромиссное многоэтапное подавление вибраций и резонансов (внешних и внутренних).
2) Вариативность компоновки и гибкость регулировки стоек: настраивается почти все; что не настраивается, можно заказать!
3) Европейское производство и наивысшее качество ручной сборки.
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