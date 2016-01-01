Домашняя техника Artesania Audio: укротители вибраций и резонансов Среди любителей хорошего звука и профессионалов индустрии давно сложилось общее мнение, что AV-технике требуется специализированная мебель. Неправильная AV-мебель, которая плохо подавляет вибрации и резонирует, может заметно повлиять на звучание аудиосистемы, изменив его в худшую сторону. И коль скоро у меломана есть средства на AV-технику премиального класса, не стоит экономить на качественных стойках. Мебель для AV-компонентов, также как и вся домашняя мебель, бывает разной. Кто-то из производителей предпочитает классический стиль и натуральные материалы, другие отдают дань современным направлениям, делая стойки из металла и стекла. Очевидно, AV-мебель должна быть не просто элегантной, подходящей под дизайн аудиосистемы и интерьер помещения, еще она должна быть функциональной. Причем в случае стоек для аппаратуры под функциональностью нужно понимать не только размер и количество полок, а также относительное удобство доступа к коммутационным панелям устройств. И еще хорошие стойки должны гасить вибрации и не иметь собственных резонансов в области акустических частот. Поэтому изготовление правильной стойки под аппаратуру является не такой простой инженерной задачей, как может показаться неспециалисту. Образцом научного подхода к производству мебели для AV-компонентов может служить продукция компании Artesania Audio, базирующейся на севере Испании в местечке Барбастро, что находится в исторической области Арагон. Компанию Artesania Audio основал в 1993-м году аудиофил и инженер-акустик Хосе Луис Лафарга (José Luis Lafarga). Его целью стала абсолютная нейтральность звучания аудиосистем (насколько те способны), достижимая лишь при максимальном подавлении вибраций и резонансов. Издали стойки компании не производят особого впечатления: современный, открытый дизайн с металлом и стеклом (опция) в конструкции ‒ ничего особенного. Но если подойти ближе и присмотреться к деталям, стойки Artesania предстают произведениями инженерного искусства, бескомпромиссным «хай-эндом» среди AV-мебели. Что-то сравнимое по функционалу и качеству производят лишь несколько фирм в мире. Столь впечатляющие результаты достигаются за счет внимания к самым ничтожным деталям конструкции стоек, на которые иные производители часто не обращают внимания, плюс скрупулезная ручная работа и использование фирменного подхода «акустической антирезонансной обработки». Суть технологии ‒ максимальная изоляция компонентов от внешних вибраций и демпфирование вибраций внутренних, создаваемых самими устройствами. Внешние вибрации достигают стойки по воздуху или твердым поверхностям (полу). И эти вибрации неминуемо будут в комнате, поскольку рядом со стойкой и аппаратурой находятся акустические системы. Внутренние вибрации вызывают моторы и подвижные узлы проигрывателей оптических дисков и виниловых пластинок, а также практически все трансформаторы блоков питания. Эти вибрации не трудно заметить, прикоснувшись к корпусу прибора. Колебательные движения элементов схем, взаимодействуя с электромагнитными полями в цепях приборов, создают электрические токи, которые будут вызывать шум, засоряющий полезный сигнал, перекрестные искажения и ошибки синхронизации, называемые джиттером. Больше всего от вибраций страдают чувствительные приборы, работающие с сигналом низкого уровня: источники, в особенности аналоговые проигрыватели виниловых пластинок, процессоры, цифро-аналоговые преобразователи и предварительные усилители. Методы «акустической антирезонансной обработки» Долгие годы изучения акустики, а также процессов распространения и подавления колебаний в материалах позволили инженерному отделу Artesania Audio разработать надежные рецепты защиты AV-компонентов от вибраций, которые были сведены в целый комплекс мер, названных «акустической антирезонансной обработкой». две компоновки стойки Exoteric (возможны и другие) О технологиях Artesania Audio проще всего рассказать на наглядном примере старшей модели стойки Exoteric. Мебель имеет очень любопытную конструкцию: к сварному внешнему каркасу подвешивается внутренняя структура (технология SDS ‒ Suspended Double Structure). Полок как таковых стойка не имеет (если не заказываются отдельно), вместо них ‒ перекладины и направляющие с виброзащитными подставками, которые можно переставлять, подбирая высоту этажей и размеры посадочных мест для AV-компонентов. Практически все соединения стойки имеют антивибрационную развязку благодаря металлическим конусам, шипам и различным демпферам. Высоту стойки, количество модулей в горизонтальном ряду и число уровней, наличие дополнительных платформ пользователь выбирает сам (компания предлагает несколько вариантов компоновки). стойка Exoteric в деталях Как пример на фотографии показана 2-модульная стойка Exoteric с 3-мя этажами и дополнительной верхней платформой, предназначенной для крупногабаритных компонентов, наподобие проигрывателя виниловых пластинок. Отдельно предлагаются платформы для цифровых серверов весом до 100 кг. [1] Дополнительная платформа ‒ соединенные перекладинами конусы из антимагнитной нержавеющей стали с шипами, с помощью которых можно отрегулировать высоту полки. Подкладками между платформой и собственно полкой служат демпфирующие диски из синтетического каучука (неопрена). Полка ‒ массивный трехслойный сэндвич из прессованного стекла, рассчитанная на полезный груз весом до 200 кг. [2] Платформа удерживается на стойке благодаря коническим выемкам, которые выточены в крышках колонн. Сами крышки сделаны из антимагнитной нержавейки. [3] Тяжелый внешний каркас выполнен из металла. Полые колонны, имеющие диаметр 60 мм, засыпаны наполнителем из частиц и эластомеров разного размера и массы. Большой вес уменьшает чувствительность к вибрациям, наполнитель убирает резонирующие пустоты, вызывающие эффект «колокола». Внешний каркас покрывается текстурированной краской, рассеивающей звук. Доступно 3 варианта цветовой отделки, а с апреля 2017-го планируется выпускать каркасы, обшитые кожей или шпоном. [4] Внутренний каркас Exoteric подвешивается на внешнем, обеспечивая еще одну ступень защиты от вибраций. [5] Для развязки каркасов применяются металлические шипы и тефлоновые цилиндры диаметром 38 мм, работающие как большие амортизаторы и диэлектрики. [6] Клемма «земли», которая может быть полезной для виниловых проигрывателей. [7] Задняя перекладина увеличивает прочность внешнего каркаса. Пользователь может передвинуть ее по высоте ради удобства доступа к обратным панелям компонентов. [8] Внутренний каркас состоит из горизонтальных перекладин, которые могут ездить по вертикальным направляющим, сделанным из нержавеющей стали. Таким образом, владелец может самостоятельно выбрать нужную высоту уровней. [9] Базой для компонентов служат рейки из нержавеющей стали, которые можно легко переставлять в соответствии с шириной аппаратуры. [10] По всей длине реек можно переставлять конусы-амортизаторы: низ из нержавеющей стали с шипом, выше ‒ полиамидный корпус и диск из синтетического каучука. Такая конструкция устраняет резонансы и горизонтальный люфт AV-техники. По желанию клиента на амортизаторы можно поставить заказные стеклянные полки. [11] Стопорный стержень: четыре штуки крепятся к нижней раме подвесного каркаса, препятствуя маятниковым колебаниям последнего. [12] Колонны с шипами устанавливаются на крупные диски из нержавейки с упругими изолирующими подкладками. В комплекте стойки идут два набора подкладок (из тефлона и неопрена) с разными акустическими свойствами. Из практического опыта компания рекомендует использование тефлоновых подкладок в акустически обработанных помещениях, неопреновые подкладки лучше подойдут помещениям без специальной обработки. Четыре демпфера под каждым компонентом плюс подвесная развязка каркасов плюс амортизаторы в опорах дают фирменную 3-ступенчатую защиту от вибрации (технология Triple Decoupling). Такая хитроумная конструкция справляется и с вибрациями, и с резонансами. Например, она нивелирует эффект Ларсена, когда при обмене вибрациями между твердой поверхностью (полом) и стойкой возникает положительная обратная связь, циклически усиливая колебания. Снижает эффект «рокота»: глухой продолжительный звук, рождаемый паразитическими вибрациями, влияющими на сигнальные цепи аналоговых и цифровых проигрывателей (вызывается дефектами амортизации моторов и других подвижных частей устройств). Даже снижает джиттер в цифровых устройствах. Применение виброзащитных и антирезонансных технологий Artesania Audio на 80-90% (в зависимости от модели) уменьшает присутствие в спектре вибраций низкочастотных колебаний, имеющих широкую полосу и большую длину волны, трансформируя их высокочастотный коротковолновый шум (в тепло), не влияющий на акустический диапазон. Стойки и аксессуары Artesania Audio Модельный ряд AV-мебели компании не слишком велик, зато берет разнообразием конфигураций существующих моделей и возможностью клиента заказать индивидуальную компоновку. Кроме того, клиент может заказать цвет стойки: черный, графитовый или серебряный. примеры конфигураций стоек Exoteric и Prestige О топовой модели стойки с названием Exoteric мы уже рассказали в подробностях. В популярной 3-уровневой компоновке стойка весит 50 кг и способна нести AV-компоненты общей массой до 170 кг (+200 кг, если задействовать верхнюю платформу). Цифры мы здесь приводим лишь для удобства сравнения, так как каждая модель выпускается во многих конфигурациях. Стойка Prestige - это Exoteric с расчетом на меньший вес AV-техники Модель Prestige по дизайну и конструкции копирует флагманскую стойку компании, но все ее части представлены в немного уменьшенном масштабе, начиная с колонн основного каркаса, диаметр которых составляет 45 мм. Соответственно и весит эта стойка почти вдвое меньше ‒ 28 кг (3-уровневая версия), однако по «грузоподъемности» флагманской уступает не много ‒ 150 кг. стойка Ayre

стойка AudioVideo Стойка Aire ‒ напольная платформа для одного AV-компонента, зато поддерживаются устройства практически любых габаритов весом до 200 кг. При этом в модели используются все фирменные технологии Artesania Audio, включая двойную структуру, подвес внутреннего каркаса и 3-ступенчатую защиту от вибраций. Стойка Audiovideo – имеет довольно стандартный вид: металлический каркас и стеклянные полки от 2-х до 4-х уровней в зависимости от конфигурации. Полки толщиной 6 мм ‒ двухслойный сэндвич из прессованного стекла. Высота полок регулируется. В конструкции стойки применяются неопреновые амортизаторы (под стеклом) и опорные диски из полиамида. 3 варианта верхней платформы

напольная платформа Помимо стоек компания Artesania Audio выпускает ряд аксессуаров: некоторые дополняют функционал мебели, другие улучшают звучание аудиосистемы. Например, существуют три варианта полок для верхней платформы Exoteric. Вместо стеклянной полки можно заказать верх из акрилового камня Krion, на 2/3 состоящий из натуральных минералов (ATH ‒ тригидрат алюминия) с добавлением небольшого количества высокопрочных смол. Последний вариант ‒ полка уменьшенных размеров из MDF, предназначенная для цифровых серверов. Также предлагается напольная платформа с верхом из трехслойного стекла и амортизирующими ножками в количестве 4-х штук. Ножки по фирменной традиции состоят из нескольких элементов: неопреновая демпфирующая подушка, конус и опорный диск изготовлены из нержавеющей стали. полка из слоеного стекла

полка из акрилового камня Krion семейство демпферов Artesania Audio Мы рассказывали, что конструкция «старших» стоек Artesania Audio вполне обходится без полок. Но если они нужны по эстетическим соображениям компания предлагает полки из стекла или акрилового камня. Опорные диски больших стоек также можно приобрести отдельно. Антимагнитные диски-демпферы ‒ завершающий штрих в борьбе с вибрациями. Установленные поверх компонентов, они поглощают вибрацию и электромагнитные помехи корпусов. Artesania Audio выпускает три модели подобных дисков с разными размерами и весом: «стандартный» демпфер имеет диаметр 100 мм, высоту 22 мм и вес 1.4 кг; «старший» демпфер MK-III – диаметр 148 мм, высоту 35 мм и вес 3.84 кг. Преимущества AV-мебели Artesania Audio Подводя итоги обзора, и отвечая на вопрос, почему стойки Artesania Audio рекомендуют самым взыскательным ценителям хорошего звука и для самых качественных аудиосистем, сведем вместе их главные достоинства. 1) Бескомпромиссное многоэтапное подавление вибраций и резонансов (внешних и внутренних).

2) Вариативность компоновки и гибкость регулировки стоек: настраивается почти все; что не настраивается, можно заказать!

3) Европейское производство и наивысшее качество ручной сборки. Эксклюзивный дистрибьютор Artesania Audio в России, СНГ, Грузии и странах Балтии - компания АВ-Техника.