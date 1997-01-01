Bang & Olufsen – все перемены только к лучшему
Разработкой и производством аудио-видео аппаратуры премиального класса сегодня занимаются десятки, если не сотни компаний – от совсем небольших, занятых штучным производством, до достаточно крупных и хорошо известных среди профессионалов и энтузиастов Hi-Fi аппаратуры. Но давайте будем откровенны, даже самые крупные производители Hi-Fi практически неизвестны за пределами аудиофильского сообщества. Как вы думаете, если выйти на московскую улицу и спросить у ста прохожих, известно ли им название какого-нибудь крупного производителя акустики, многие ли из них дадут утвердительный ответ? На самом деле, по-настоящему популярных брендов премиального AV – совсем мало, и самым известным среди них, как мы думаем, является Bang & Olufsen. Датская компания смогла решить очень сложную задачу – с одной стороны ее продукция не стала массовой (что, в общем-то, объяснимо, учитывая ценовой уровень ее аппаратуры), а с другой стороны приобрела широкую известность, ассоциируясь у потребителей с бескомпромиссным качеством изображения и звука, уникальным дизайном и инновационными технологиями. В чем же секрет популярности Bang & Olufsen и как датчанам удается создавать ауру роскоши и технологического совершенства, которую буквально излучает аппаратура компании? Для того чтобы разобраться в этом, мы отправились на северо-восток Дании, где в небольшом городке Струер, в окружении полей и перелесков расположена штаб-квартира, исследовательский центр и производство Bang & Olufsen.
Не секрет, что сегодня телевизоры Bang & Olufsen являются пределом мечтаний миллионов людей по всему миру. А первый шаг на пути развития TV-направления был сделан датчанами в 1950 году, именно тогда они представили первый прототип телевизора.
Модель Beomaster 900, выпущенная в 1964 году стала родоначальником целого направления в дизайне аудиоаппаратуры. Этот радиоприемник был сделан в так называемом слим-дизайне, так что можно сказать, что современные устройства в компактных и плоских корпусах в той или иной степени являются его последователями.
Factory 5 оснащена уникальным оборудованием для работы с алюминием, в том числе здесь есть линия для анодирования, благодаря которой дизайнеры могут смело экспериментировать с различными типами поверхностей и придавать им один из 250 цветовых оттенков.
Благодаря большим размерам звуку требуется значительное время, чтобы отразиться от стен и придти к измерительному микрофону, установленному вблизи тестируемой акустической системы. Для того чтобы померить акустические параметры громкоговорителя без влияния отраженных волн, компания использует короткие временные интервалы – т.е. измерения проходят настолько быстро, что отраженный сигнал не успевает оказать на них никакого влияния. Специальные механические приспособления, такие как подвижный и поворотный стол для АС, очень удобно использовать для измерения внеосевых характеристик громкоговорителей.
Настройкой звука аппаратуры Bang & Olufsen занимается Geoff Martin. Его должность здесь звучит очень торжественно – Tonmeister – именно он определяет фирменный стиль звучания аппаратуры компании, используя при тестировании два подхода – аппаратные измерения и субъективное прослушивание.
Сегодня Bang & Olufsen наконец-то меняет свой подход к продажам. Инсталляторы получат возможность приобретать продукцию компании по дилерским ценам, смело предлагая ее своим клиентам и не ставя под удар свой бизнес. Вместе с тем, в Bang & Olufsen заявляют, что они не хотят совершать резких телодвижений и будут работать только с проверенными инсталляционными компаниями, имеющими безупречную репутацию и портфолио реализованных проектов.
Впрочем, надо отметить, что далеко не все инсталляционные компании воспринимают эту новость с энтузиазмом. Будучи лишенными в течение долгих лет доступа к аппаратуре Bang & Olufsen они слабо интересовались новостями компании и не очень хорошо представляют возможности современных устройств. Так, например, бытует мнение, что фирменная платформа BeoLink, появившаяся в 1982 году и предназначенная для построения решений multiroom и домашней автоматизации, ограничена, позволяя использовать только компоненты Bang & Olufsen. Между тем, сегодня существует специальное устройство BeoLink Gateway, которое обеспечивает интеграцию решений Bang & Olufsen с оборудованием других производителей, например, 2-стороннюю связь с системами управления Crestron, Control 4, Savant, KNX и др.
BeoSound Shape не просто воспроизводит звук, но и предлагает уникальные функции демпфирования резонансов, что идеально подходит для больших многофункциональных комнат в жилых домах, а также в магазинах, студиях, выставочных залах, офисах и вестибюлях гостиниц.
BeoSound Shape состоит из комбинации динамиков, усилителей и акустических демпфирующих пластин, которые масштабируют звуковые характеристики и визуальный дизайн системы. Для соответствия индивидуальным задачам и дизайнерским предпочтениям BeoSound Shape может включать от шести до практически неограниченного количества плиток в одной системе.
Полностью индивидуализировать можно не только расположение BeoSound Shape, пользователь может также выбрать понравившийся цвет из ассортимента цветов и тканей акустической системы. Цветовая палитра Bang & Olufsen состоит из таких цветов: синий Parisian Night, Purple Heart, Infantry Green, Brazilian Clay, серый Wild Dove и классический черный. Также в сотрудничестве с известной датской компанией-производителем дизайнерских тканей Kvadrat разработаны следующие эксклюзивные варианты шерстяных тканей и цветов: Коричневый от Kvadrat, Moss Green от Kvadrat, розовый от Kvadrat и темно-синий от Kvadrat.
Уникальный алгоритм Bang & Olufsen предназначен для создания четкой и точной звуковой панорамы с вокалом в центре и инструментами по бокам. Компания называет этот эффект «Оркестр на стене». Она стремится создать впечатление, что музыкальная группа буквально расположена на стене и выступает «вживую», позволяя слушателям свободно перемещаться по комнате.
Инструмент для онлайн-проектирования Bang & Olufsen позволит визуально подбирать и комбинировать плитки, а также предоставит акустические рекомендации для оптимального размещения акустических плиток.
Соединительный хаб BeoSound Core, скрытый за шестиугольной плиткой, обеспечивает беспроводную передачу высококачественной музыки с мобильного устройства с помощью потоковых технологий, таких как AirPlay, встроенный Chromecast или Bluetooth. BeoSound Core также поддерживает функциональность multiroom, благодаря чему аудиосистема становится частью акустической системы Bang & Olufsen и B&O PLAY, позволяющей одновременно воспроизводить разную музыку в разных комнатах или одну мелодию во всем доме.
BeoLab 50
BeoLab 50 – это первая акустическая система Bang & Olufsen, в которой реализованы все преимущества престижной и инновационной BeoLab 90, установившей совершенно новый стандарт для современных колонок. Исключительное качество звука BeoLab 50 явилось результатом акустических исследований и технологического развития BeoLab 90, причем BeoLab 50 переняла ряд функций у этой культовой колонки.
Уникальная фирменная технология Acoustic Lens Technology компании Bang & Olufsen, которая отвечает за рассеивание звука высоких частот, расположена в верхней части колонки. Акустическая линза рассеивает звук посредством технологии Управления шириной звукового пучка в «широком режиме» на 180 градусов или в «узком режиме» для специального «лучшего места» для прослушивания.
Приложение Bang & Olufsen App позволяет управлять BeoLab 50 и поможет вам в создании и выборе различных предустановок для прослушивания в зависимости от места прослушивания и персональных предпочтений.
Колонки BeoLab 50 связаны между собой посредством Digital Power Link в конфигурацию ведущий-ведомый с источниками звука, передаваемыми в систему через комплексную коммутационную панель главной колонки. В дополнение к проводному соединению, BeoLab 50 также поддерживает беспроводную технологию с использованием многоканального цифрового аудиопотока (на основе технологии WiSA).
BeoLab 50 – это активная колонка мощностью 2100 Вт, которая будет доступна в некоторых салонах Bang & Olufsen по всему миру в августе 2017 года.