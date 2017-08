Домашняя техника Bang & Olufsen – все перемены только к лучшему Разработкой и производством аудио-видео аппаратуры премиального класса сегодня занимаются десятки, если не сотни компаний – от совсем небольших, занятых штучным производством, до достаточно крупных и хорошо известных среди профессионалов и энтузиастов Hi-Fi аппаратуры. Но давайте будем откровенны, даже самые крупные производители Hi-Fi практически неизвестны за пределами аудиофильского сообщества. Как вы думаете, если выйти на московскую улицу и спросить у ста прохожих, известно ли им название какого-нибудь крупного производителя акустики, многие ли из них дадут утвердительный ответ? На самом деле, по-настоящему популярных брендов премиального AV – совсем мало, и самым известным среди них, как мы думаем, является Bang & Olufsen. Датская компания смогла решить очень сложную задачу – с одной стороны ее продукция не стала массовой (что, в общем-то, объяснимо, учитывая ценовой уровень ее аппаратуры), а с другой стороны приобрела широкую известность, ассоциируясь у потребителей с бескомпромиссным качеством изображения и звука, уникальным дизайном и инновационными технологиями. В чем же секрет популярности Bang & Olufsen и как датчанам удается создавать ауру роскоши и технологического совершенства, которую буквально излучает аппаратура компании? Для того чтобы разобраться в этом, мы отправились на северо-восток Дании, где в небольшом городке Струер, в окружении полей и перелесков расположена штаб-квартира, исследовательский центр и производство Bang & Olufsen. Музей Bang & Olufsen – взгляд в историю

Гармония формы и содержания

The Cube

Лицом к инсталляторам

BeoSound Shape

BeoLab 50 Музей Bang & Olufsen – взгляд в историю

Знакомство с Bang & Olufsen мы начали с музея, который наглядно отражает все этапы развития этой неординарной компании. Здание музея расположено здесь же – в городке Струер, рядом с которым – в местечке Квиструп – Питер Банг и Свен Олуфсен (Peter Bang и Svend Olufsen) в 1925 году начали выпуск радиоприемников, используя для этого мансарду семейного дома Олуфсенов. Первым коммерческим продуктом компаньонов стало устройство Eliminator, которое, по сути, представляло собой адаптер питания радио от сети, позволяющий обходиться без батарей. Peter Bang и Svend Olufsen

Устройство Eliminator, по сути, представляло собой адаптер питания радио от сети, позволяющий обходиться без батарей В 1927 году компания переехала в новое, специально построенное здание в Струере. Кстати, сегодня основное производство Bang & Olufsen находится совсем неподалеку от того места.

Вообще, рассказывать об истории датчан можно очень долго – если перечислять все их изобретения и революционные продукты, то получится не статья, а целая книга. Мы же постараемся лишь упомянуть о нескольких продуктах и событиях, которые заслуживают наибольшего внимания.

В 1934 году компанией была выпущена модель Hyperbo, которая представляла собой комбайн, состоящий из граммофона, радиоприемника и акустической системы – по сути, прародитель музыкального центра. Прототип телевизора

Beomaster 900 Не секрет, что сегодня телевизоры Bang & Olufsen являются пределом мечтаний миллионов людей по всему миру. А первый шаг на пути развития TV-направления был сделан датчанами в 1950 году, именно тогда они представили первый прототип телевизора.

Модель Beomaster 900, выпущенная в 1964 году стала родоначальником целого направления в дизайне аудиоаппаратуры. Этот радиоприемник был сделан в так называемом слим-дизайне, так что можно сказать, что современные устройства в компактных и плоских корпусах в той или иной степени являются его последователями. Музей Современного Искусства в Нью Йорке В 1978 году дизайнерская концепция Bang & Olufsen была по достоинству оценена в США – в Музее Современного Искусства в Нью Йорке появилась постоянная экспозиция компании.

Идея изготовления универсальных устройств воплотилась в 1997 году, когда компания представила модель BeoCenter AV5, сочетающий все функции AV-аппаратуры в одном устройстве. Bang & Olufsen Beolab 5 На протяжении многих лет компания вела интенсивные исследования в области электроакустики и распространения звуковых волн. В 2003 году Bang & Olufsen показала модель Beolab 5 – первую акустическую систему с технологией акустической линзы. Не так давно – в 2012 году компания обратила внимание на бурно развивающийся сегмент портативной аппаратуры и представила серию продуктов B&O Play, предназначенных для беспроводного аудио стриминга. Bang & Olufsen BeoVision Avant

Bang & Olufsen BeoLab 90 С самого начала Bang & Olufsen делала ставку на необычные решения. Именно таким является представленная в 2014 году модель BeoVision Avant – телевизор с моторизованной поворотной подставкой.

В 2015 компания отметила свое 90-летие и выпустила к этой знаменательной дате бескомпромиссную активную акустическую систему BeoLab 90, призванную обеспечить максимальное качество звучания, не зависящее от акустики помещения прослушивания. Гармония формы и содержания

Со дня своего основания специалисты компании Bang & Olufsen задавались вопросом, как отразить в дизайне своей продукции все инновационные идеи инженеров и разработчиков? Ответ был найден - все это возможно, только при условии собственного производства полного цикла. Сегодня в Струере находится собственная фабрика компании, которая называется Factory 5 и, помимо прочего, позволяет работать с алюминием, изготавливая уникальные дизайнерские корпуса, которыми славится Bang & Olufsen. Залогом своего успеха специалисты компании считают внимание к мельчайшим деталям, а также огромный опыт специалистов, которые трудятся на фабрике в течение многих лет. Специалисты Bang & Olufsen – творят с алюминием настоящие чудеса Надо сказать, что в плане работы с алюминием специалисты Bang & Olufsen – это настоящие кудесники, творящие чудеса и запускающие в серию уникальные по форме модели. К примеру, в модели BeoLab 20 логотип компании, расположенной в верхней части АС, светится, когда модель работает и гаснет при выключении устройства. Для того чтобы добиться этого в алюминиевой панели, на которой расположен логотип, с помощью лазера сверлятся микроскопические отверстия, имеющие коническую форму, которые затем заполняются специальным акриловым полимером. Уникальная установка для анодирования алюминия Factory 5 оснащена уникальным оборудованием для работы с алюминием, в том числе здесь есть линия для анодирования, благодаря которой дизайнеры могут смело экспериментировать с различными типами поверхностей и придавать им один из 250 цветовых оттенков. The Cube

В здании Bang & Olufsen в Струере находится крупнейшая в мире частная комната для проведения акустических измерений. Она была построена в 1980 году и носит неофициальное название The Cube. Впрочем, компании Bang & Olufsen, вероятно, чужда полная симметрия, поскольку Cube у них получился не совсем кубический – размеры комнаты составляют 12х12х13 м. Не секрет, что многие производители акустики используют для измерений так называемые безэховые камеры. The Cube компании Bang & Olufsen не является безэховой камерой в полном смысле этого слова. Комната The Cube для проведения акустических измерений Благодаря большим размерам звуку требуется значительное время, чтобы отразиться от стен и придти к измерительному микрофону, установленному вблизи тестируемой акустической системы. Для того чтобы померить акустические параметры громкоговорителя без влияния отраженных волн, компания использует короткие временные интервалы – т.е. измерения проходят настолько быстро, что отраженный сигнал не успевает оказать на них никакого влияния. Специальные механические приспособления, такие как подвижный и поворотный стол для АС, очень удобно использовать для измерения внеосевых характеристик громкоговорителей.

Настройкой звука аппаратуры Bang & Olufsen занимается Geoff Martin. Его должность здесь звучит очень торжественно – Tonmeister – именно он определяет фирменный стиль звучания аппаратуры компании, используя при тестировании два подхода – аппаратные измерения и субъективное прослушивание. Лицом к инсталляторам

В течение многих лет политика продаж компании Bang & Olufsen была очень своеобразной – аппаратуру (за редчайшим исключением) можно было приобрести только в фирменных магазинах, оформленных в соответствии с многочисленными требованиями компании. На сегодня таких магазинов по всему миру насчитывается более 550, однако помимо несомненных преимуществ у такой концепции оказались и определенные недостатки. Дело в том, что эта концепция практически исключала из бизнеса инсталляционные компании, через которые сегодня все чаще происходят продажи дорогостоящего оборудования и сложных системных решений. Инсталляторы напрямую общаются с заказчиками, обсуждают с ними концепцию будущих проектов и оказывают непосредственное влияние на принятие им решения, какую аппаратуру купить для построения системы домашних развлечений. Не имея доступа к продукту Bang & Olufsen, инсталляторы, конечно, не стремятся рекомендовать его своим клиентам. Впрочем, бывали случаи, когда клиенты настаивали на приобретении именно этой аппаратуры, и инсталляторам приходилось покупать продукт в фирменном магазине по розничной цене. В ассортименте компании – множество моделей и решений, которые могут заинтересовать инсталляторов Сегодня Bang & Olufsen наконец-то меняет свой подход к продажам. Инсталляторы получат возможность приобретать продукцию компании по дилерским ценам, смело предлагая ее своим клиентам и не ставя под удар свой бизнес. Вместе с тем, в Bang & Olufsen заявляют, что они не хотят совершать резких телодвижений и будут работать только с проверенными инсталляционными компаниями, имеющими безупречную репутацию и портфолио реализованных проектов.

Впрочем, надо отметить, что далеко не все инсталляционные компании воспринимают эту новость с энтузиазмом. Будучи лишенными в течение долгих лет доступа к аппаратуре Bang & Olufsen они слабо интересовались новостями компании и не очень хорошо представляют возможности современных устройств. Так, например, бытует мнение, что фирменная платформа BeoLink, появившаяся в 1982 году и предназначенная для построения решений multiroom и домашней автоматизации, ограничена, позволяя использовать только компоненты Bang & Olufsen. Между тем, сегодня существует специальное устройство BeoLink Gateway, которое обеспечивает интеграцию решений Bang & Olufsen с оборудованием других производителей, например, 2-стороннюю связь с системами управления Crestron, Control 4, Savant, KNX и др. BeoSound Shape

К визиту журналистов в компанию Bang & Olufsen были приурочены премьеры двух новых моделей. Каждая из них, в принципе, заслуживает отдельного материала, а здесь мы лишь вкратце расскажем о них.

Первая модель - BeoSound Shape – это настенная модульная акустическая система, состоящая из шестиугольных плиток, которые можно творчески расположить на стене, создавая любые узоры любых размеров. Благодаря этому любители стильного интерьера могут улучшить его и сбалансировать визуальное присутствие BeoSound Shape в оформлении помещения. BeoSound Shape не просто воспроизводит звук, но и предлагает уникальные функции демпфирования резонансов, что идеально подходит для больших многофункциональных комнат в жилых домах, а также в магазинах, студиях, выставочных залах, офисах и вестибюлях гостиниц.

BeoSound Shape состоит из комбинации динамиков, усилителей и акустических демпфирующих пластин, которые масштабируют звуковые характеристики и визуальный дизайн системы. Для соответствия индивидуальным задачам и дизайнерским предпочтениям BeoSound Shape может включать от шести до практически неограниченного количества плиток в одной системе.

Полностью индивидуализировать можно не только расположение BeoSound Shape, пользователь может также выбрать понравившийся цвет из ассортимента цветов и тканей акустической системы. Цветовая палитра Bang & Olufsen состоит из таких цветов: синий Parisian Night, Purple Heart, Infantry Green, Brazilian Clay, серый Wild Dove и классический черный. Также в сотрудничестве с известной датской компанией-производителем дизайнерских тканей Kvadrat разработаны следующие эксклюзивные варианты шерстяных тканей и цветов: Коричневый от Kvadrat, Moss Green от Kvadrat, розовый от Kvadrat и темно-синий от Kvadrat.

Уникальный алгоритм Bang & Olufsen предназначен для создания четкой и точной звуковой панорамы с вокалом в центре и инструментами по бокам. Компания называет этот эффект «Оркестр на стене». Она стремится создать впечатление, что музыкальная группа буквально расположена на стене и выступает «вживую», позволяя слушателям свободно перемещаться по комнате.

Инструмент для онлайн-проектирования Bang & Olufsen позволит визуально подбирать и комбинировать плитки, а также предоставит акустические рекомендации для оптимального размещения акустических плиток.

Соединительный хаб BeoSound Core, скрытый за шестиугольной плиткой, обеспечивает беспроводную передачу высококачественной музыки с мобильного устройства с помощью потоковых технологий, таких как AirPlay, встроенный Chromecast или Bluetooth. BeoSound Core также поддерживает функциональность multiroom, благодаря чему аудиосистема становится частью акустической системы Bang & Olufsen и B&O PLAY, позволяющей одновременно воспроизводить разную музыку в разных комнатах или одну мелодию во всем доме. BeoLab 50

BeoLab 50 – это первая акустическая система Bang & Olufsen, в которой реализованы все преимущества престижной и инновационной BeoLab 90, установившей совершенно новый стандарт для современных колонок. Исключительное качество звука BeoLab 50 явилось результатом акустических исследований и технологического развития BeoLab 90, причем BeoLab 50 переняла ряд функций у этой культовой колонки. Новая BeoLab 50 призвана обеспечить качество звуковоспроизведения благодаря инновационным технологиям управления звуком. Необычный внешний вид колонки отражает применяемые технологии, позволяя при этом элегантно вписываться в любой интерьер. BeoLab 50 имеет грациозный, высокий и округленный силуэт, с плавными линиями и видимыми гранями. Серебристо-полированные алюминиевые поверхности и ламели из теплого дуба – узнаваемые признаки продуктов Bang & Olufsen. Нижняя часть колонки предназначена визуально приподнять ее над полом. В BeoLab 50 также применена новаторская технология Active Room Compensation – активная компенсация акустики помещении. Используя внешний микрофон, BeoLab 50 измеряет окружающую акустическую среду и применяет компенсационные фильтры для обеспечения оптимального звучания. Уникальная фирменная технология Acoustic Lens Technology компании Bang & Olufsen, которая отвечает за рассеивание звука высоких частот, расположена в верхней части колонки. Акустическая линза рассеивает звук посредством технологии Управления шириной звукового пучка в «широком режиме» на 180 градусов или в «узком режиме» для специального «лучшего места» для прослушивания.

Приложение Bang & Olufsen App позволяет управлять BeoLab 50 и поможет вам в создании и выборе различных предустановок для прослушивания в зависимости от места прослушивания и персональных предпочтений.

Колонки BeoLab 50 связаны между собой посредством Digital Power Link в конфигурацию ведущий-ведомый с источниками звука, передаваемыми в систему через комплексную коммутационную панель главной колонки. В дополнение к проводному соединению, BeoLab 50 также поддерживает беспроводную технологию с использованием многоканального цифрового аудиопотока (на основе технологии WiSA).

BeoLab 50 – это активная колонка мощностью 2100 Вт, которая будет доступна в некоторых салонах Bang & Olufsen по всему миру в августе 2017 года.