Deluxe Acoustics: музыка изумительных сфер
Чем так примечательна компания Deluxe Acoustics? Хотя бы тем, что это один из редких отечественных производителей акустических систем. Российский рынок высококачественной акустики давно поделен между иностранными компаниями. Большие бренды берут узнаваемостью, другие ‒ изготавливают продукцию в ЮВА и могут похвастаться бюджетной ценой. Поэтому, чтобы найти свое место под солнцем и всерьез закрепиться на рынке, небольшой развивающейся компании нужно не только обеспечить высокое качество изготовления, звучания и ценовую доступность, но и придумать что-то свое. Чем-то выделиться на общем фоне, чтобы компанию заметили. Компании Deluxe Acoustics удалось сделать это, их сферические акустические системы отличаются эффектной конструкцией, составленной из шарообразных модулей, уникальной отделкой флоком и стильным дизайном ‒ каждая модель имеет яркий, запоминающийся облик. Модели Deluxe Acoustics ‒ это не только колонки, но и красивые объекты в стиле Lifestyle, украшающие интерьер любого помещения. Своей миссией компания считает благородное стремление к возрождению высококлассной аудиотехники с пометкой «сделано в России». Одна из главных задач компании – довести некогда сугубо элитарный звук Hi-Fi до массового потребителя, сделав качественную акустику популярной и широкодоступной.
Сегодня Deluxe Acoustics – современная, динамично развивающаяся компания, с курсом на дальнейшее усовершенствование акустических систем Hi-Fi класса. Deluxe Acoustics плодотворно сотрудничает с другими компаниями, например, с российским производителем наушников Fischer Audio. В последние годы сферическая акустика Deluxe Acoustics регулярно выставляется на крупнейших мировых форумах. В 2015-ом продукция компании вошла в топ-40 новинок года среди мировых производителей акустики на выставке CES в Лас-Вегасе. В 2016-ом году компания получила лестные отзывы на выставке в Мюнхене. Затем успешно выступила на выставках в Далласе и Праге. Продукция компании реализуется не только в России, у нее уже есть покупатели в США и Европе, в ближайшем будущем планируется расширение географии продаж.
История Deluxe Acoustics
Компания официально зарегистрирована в 2012-ом году Алексеем Дороховым и Валерием Пантелеймоновым, офис и производство Deluxe Acoustics находятся в городе Санкт-Петербурге. Но история компании началась давно, еще в начале 90-ых, когда один из будущих создателей Deluxe Acoustics на пробу вставил динамик в кабинетный 40-сантиметровый глобус, который, получается, и стал отправной точкой для будущих свершений. Экспериментатор удивился, как объемно и глубоко звучала круглая колонка, даже без отделки и дополнительного оснащения. Последующие опыты с модификацией колонок разных брендов показали, что стандартным громкоговорителям в прямоугольных корпусах чего-то не хватает. Колонка-шар запала в душу, поэтому было принято решение сосредоточиться на разработке колонок с круглыми корпусами.
Как делаются сферические колонки Deluxe Acoustics?
Классическая и всем привычная форма корпусов акустических колонок – коробка с прямыми или близкими к ним углами ‒ завоевала мир не по причине своей акустической целесообразности, а из-за простоты изготовления. Мембрана динамика с одинаковым успехом излучает звук не только вперед, но и назад, и задача кабинета отсечь этот обратный звук. Поэтому в акустическом плане кабинет колонок должен быть идеально глухим, не резонировать, окрашивая звучание. Между тем корпус с параллельными стенками служит «прекрасным» резонатором звука. Интерференция многократно отраженного звука приводит к появлению во внутренней полости стоячих волн. Образовавшиеся звуковые резонансы через динамик, фазоинверторный порт и панели кабинета пробиваются наружу, ухудшая качество воспроизведения. Вторая насущная проблема прямоугольного корпуса ‒ дифракция ‒ связана с огибанием и отражением звуковых волн от внешних границ кабинета. Еще исследования Олсона в 1951-ом году показали, что корпус прямоугольной формы дает самые заметные дифракционные эффекты с большими вариациями амплитудно-частотной характеристики (АЧХ): до ±5 дБ для куба, до ±3 дБ для кабинета с прямоугольными панелями. И это дополнительно к неравномерности АЧХ самих динамических головок, которые могут достигать 10 дБ, что в сумме дает очень большое искажение!
Производство "звучащих сфер" Deluxe Acoustics (видео)
Для кабельной разводки, разделительных фильтров и внутреннего демпфирования кабинетов Deluxe Acoustics применяются высококачественные комплектующие и материалы. Акустические системы оснащаются подобранными излучателями ведущих производителей, в числе которых можно упомянуть Scan-Speak, SB Acoustics. Фурнитура разных моделей (изящные стойки, подставки) изготавливается из металла, дерева и стекла.
Модельный ряд Deluxe Acoustics
Сегодня компания выпускает несколько видов и серий акустических систем: напольные, полочные и настенные модели, есть опция активных громкоговорителей, на заказ изготавливаются басовые колонки с тем же фирменным сферическим дизайном. Компания обращает внимание и на другие продукты, выпуская, например, кабели, маты для винила, барабанные палочки и другие аксессуары, связанные со звуком и музыкой. Недавно в ассортименте компании появился и свой стереоусилитель. Продукты компании ‒ это не высокобюджетный «хай-энд» с маркетинговой политикой ‒ продадим пару изделий в год, зато сверхдорого, а вполне себе доступные аудиоустройства, которые, надеемся, станут популярными и будут продаваться массово. Даже флагманские модели Deluxe Acoustics по стоимости не превышают $3000 за пару, а младшие модели ‒ симпатичные и классно звучащие сателлиты ‒ продаются по цене немногим больше $500.
Серия АС Sound Flowers
Линейка Sound Flowers ‒ флагманская акустика и гордость компании с потрясающим звуком и удивительным, неземным дизайном. Маленький шарик высокочастотного модуля стоит на большом шаре низкочастотной секции. Внизу эта инсталляция опирается на высокую тонкую стойку с круглым постаментом. Две модели DAF-300 и DAF-350 отличаются размерами большой сферы: 300 против 350 мм. Несмотря на изящество и компактность конструкции Sound Flowers обладают значительной звуковой мощностью, достаточной для озвучивания помещений средней площади в стерео и многоканальных аудиосистемах. Например, старшие модели DAF-350 берут бас от 36 Гц и имеют хорошую чувствительность 91 дБ.
Сателлиты Sound Twins
Сателлиты Sound Twins ‒ приложение инженерных талантов и дизайнерской фантазии сотрудников Deluxe Acoustics к теме настольных и компьютерных колонок. «Звучащие близнецы» DAT-200 напоминают флагманские колонки Deluxe Acoustics, но в миниатюрном исполнении. Сателлиты стоят на низкой подставке, диаметр низкочастотного кабинета составляет 200 мм. Компания предлагает как пассивный, так и активный вариант сателлитов с интегрированным усилителем 2х30 Вт. Также возможна опция с встроенным модулем беспроводной передачи звука по Bluetooth.
Другие дизайнерские проекты Deluxe Acoustics: акустические системы Sound Bubbles,
"глазки" Sound Eyes и сферические сабвуферы Sound Pouffee
В качестве дизайн прототипов на сайте Deluxe Acoustics представлены и другие модели акустики. Например, очень необычные полочные колонки Sound Bubbles ‒ здесь шарики звуковых модулей стоят отдельно друг от друга на основательной деревянной платформе. Чтобы соблюсти нужную направленность звука шарики можно вращать. Модели производятся в 2-полосных вариантах с диаметром низкочастотных шаров 250 и 300 мм, и широкополосном варианте ‒ с одним круглым модулем на подставке. В активной реализации в деревянную платформу может встраиваться усилитель. Sound Eyes DAE-200 ‒ еще одно нестандартное дизайнерское решение компании ‒ настенная акустическая система в форме глаз, оснащенная широкополосным излучателем в шаре диаметром 200 мм. Само собой, цвет «глаз» можно подобрать в соответствии с интерьером помещения. Sound Pouffee – дизайнерские сферические сабвуферы, стоящие на оригинальных опорах. Выпускаются в кабинетах диаметром 35 или 40 см и размером НЧ-драйвера от 8 до 12 дюймов. Пока есть только пассивные варианты, но в будущем планируется оснастить «сабы» встроенными усилителями.
Deluxe Acoustics выпускает не только акустические системы, в ее модельном
ряду есть межблочный кабель, маты для виниловых проигрывателей,
а компактный усилитель компании можно использовать как
подставку для монитора
Коротко расскажем о других продуктах Deluxe Acoustics. Межблочный кабель Silver Twist имеет длину 1 м и коннекторы типа RCA. Конструктивно кабель представляет собой витую медную пару с экраном и тефлоновой изоляцией. Проводник и экран имеют посеребренное покрытие, коннекторы выполнены из латуни с позолотой. Кабель сделан направленным (экран заземлен только в одной точке) для улучшения помехозащищенности в широкой полосе частот. Помимо обыденной картонной коробки кабель упакован в подарочный бархатный мешочек.
Мат для винилового проигрывателя предназначен для улучшения контакта между грампластинкой и опорным диском, чтобы исключить проскальзывание, снять статические заряды и улучшить демпфирование микровибраций. Мат Deluxe Acoustics сделан из экологичных материалов: пробковая основа с односторонним покрытием из флока. Таким образом, у мата есть две стороны с разными свойствами и, переворачивая его, владелец может экспериментировать со звуком. Мат имеет толщину 3 мм и стандартный диаметр 295 мм. Доступны и другие размеры – 265, 280, 285 мм. Флоковое покрытие может быть зелёным, чёрным, красным, голубым, серым, золотым или серебряным.
Аналоговый усилитель Deluxe Acoustics DAPA-40-BT (пока изготавливается на заказ) отличается компактными размерами и элегантной отделкой древесиной дуба и стеклом. В схеме мощностью 2х20 Вт (8 Ом) используются высококачественные радиокомпоненты и линейный блок питания с тороидальным трансформатором.