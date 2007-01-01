Домашняя техника Deluxe Acoustics: музыка изумительных сфер Чем так примечательна компания Deluxe Acoustics? Хотя бы тем, что это один из редких отечественных производителей акустических систем. Российский рынок высококачественной акустики давно поделен между иностранными компаниями. Большие бренды берут узнаваемостью, другие ‒ изготавливают продукцию в ЮВА и могут похвастаться бюджетной ценой. Поэтому, чтобы найти свое место под солнцем и всерьез закрепиться на рынке, небольшой развивающейся компании нужно не только обеспечить высокое качество изготовления, звучания и ценовую доступность, но и придумать что-то свое. Чем-то выделиться на общем фоне, чтобы компанию заметили. Компании Deluxe Acoustics удалось сделать это, их сферические акустические системы отличаются эффектной конструкцией, составленной из шарообразных модулей, уникальной отделкой флоком и стильным дизайном ‒ каждая модель имеет яркий, запоминающийся облик. Модели Deluxe Acoustics ‒ это не только колонки, но и красивые объекты в стиле Lifestyle, украшающие интерьер любого помещения. Своей миссией компания считает благородное стремление к возрождению высококлассной аудиотехники с пометкой «сделано в России». Одна из главных задач компании – довести некогда сугубо элитарный звук Hi-Fi до массового потребителя, сделав качественную акустику популярной и широкодоступной. Сегодня Deluxe Acoustics – современная, динамично развивающаяся компания, с курсом на дальнейшее усовершенствование акустических систем Hi-Fi класса. Deluxe Acoustics плодотворно сотрудничает с другими компаниями, например, с российским производителем наушников Fischer Audio. В последние годы сферическая акустика Deluxe Acoustics регулярно выставляется на крупнейших мировых форумах. В 2015-ом продукция компании вошла в топ-40 новинок года среди мировых производителей акустики на выставке CES в Лас-Вегасе. В 2016-ом году компания получила лестные отзывы на выставке в Мюнхене. Затем успешно выступила на выставках в Далласе и Праге. Продукция компании реализуется не только в России, у нее уже есть покупатели в США и Европе, в ближайшем будущем планируется расширение географии продаж. История Deluxe Acoustics

Как делаются сферические колонки Deluxe Acoustics?

Модельный ряд Deluxe Acoustics История Deluxe Acoustics Компания официально зарегистрирована в 2012-ом году Алексеем Дороховым и Валерием Пантелеймоновым, офис и производство Deluxe Acoustics находятся в городе Санкт-Петербурге. Но история компании началась давно, еще в начале 90-ых, когда один из будущих создателей Deluxe Acoustics на пробу вставил динамик в кабинетный 40-сантиметровый глобус, который, получается, и стал отправной точкой для будущих свершений. Экспериментатор удивился, как объемно и глубоко звучала круглая колонка, даже без отделки и дополнительного оснащения. Последующие опыты с модификацией колонок разных брендов показали, что стандартным громкоговорителям в прямоугольных корпусах чего-то не хватает. Колонка-шар запала в душу, поэтому было принято решение сосредоточиться на разработке колонок с круглыми корпусами. Кто бы знал, что из старого школьного глобуса со временем родится линейка оригинальных сферических колонок разных размеров и расцветок Первый серьезный прорыв произошел в 1994-ом году, когда была сконструирована 3-полосная АС с шаровидным корпусом диаметром 425 мм. Да-да, в тех же размерах, что школьный глобус! На основной круглый бокс ставился вращающийся модуль средних и высоких частот. За оригинальный внешний вид громкоговоритель окрестили инопланетянином. Но больше всего запомнился классный звук сферической акустики, необычно объемный с бархатными и вместе с тем динамичными басами, однородно заполнявшими комнату. Звук не давил на уши, не утомлял, ‒ воспроизведение было мягким, комфортным и естественным. Эта модель акустической системы просуществовала многие годы, работая дома и на различных выездных мероприятиях, она стала прототипом для современных колонок Deluxe Acoustics. Инопланетный дизайн современных моделей Sound Flowers Проект, названный поначалу Acoustic Dreams (Акустические Мечты), постепенно развивался: придумывался дизайн, оттачивались улучшенные технологии изготовления корпусов, пробовались разные динамики именитых брендов. Новый этап в истории компании стартовал с разработки изумительных напольных моделей Sound Flowers. Именно футуристические «звучащие цветы» убедили разработчиков, что пришла пора переходить от мечтаний к делу серьезному ‒ к серийному производству сферических колонок. В это же время «Акустические мечты» уступили место сегодняшнему имени компании ‒ Deluxe Acoustics. Как делаются сферические колонки Deluxe Acoustics? Классическая и всем привычная форма корпусов акустических колонок – коробка с прямыми или близкими к ним углами ‒ завоевала мир не по причине своей акустической целесообразности, а из-за простоты изготовления. Мембрана динамика с одинаковым успехом излучает звук не только вперед, но и назад, и задача кабинета отсечь этот обратный звук. Поэтому в акустическом плане кабинет колонок должен быть идеально глухим, не резонировать, окрашивая звучание. Между тем корпус с параллельными стенками служит «прекрасным» резонатором звука. Интерференция многократно отраженного звука приводит к появлению во внутренней полости стоячих волн. Образовавшиеся звуковые резонансы через динамик, фазоинверторный порт и панели кабинета пробиваются наружу, ухудшая качество воспроизведения. Вторая насущная проблема прямоугольного корпуса ‒ дифракция ‒ связана с огибанием и отражением звуковых волн от внешних границ кабинета. Еще исследования Олсона в 1951-ом году показали, что корпус прямоугольной формы дает самые заметные дифракционные эффекты с большими вариациями амплитудно-частотной характеристики (АЧХ): до ±5 дБ для куба, до ±3 дБ для кабинета с прямоугольными панелями. И это дополнительно к неравномерности АЧХ самих динамических головок, которые могут достигать 10 дБ, что в сумме дает очень большое искажение! Сфера "со всех сторон" привлекательнее традиционного угловатого кабинета Однако есть возможность скорректировать большую часть перечисленных проблем ‒ нужно всего лишь выбрать иную форму корпуса ‒ сферу. С геометрической точки зрения сфера ‒ простейшая форма, но технологически сделать ее гораздо сложнее, чем корпус с прямыми углами. Поэтому не многие производители делают что-то подобное, и в основном ‒ это изделия High-End компаний с немилосердным ценником. Сфера, сделанная из прочного материала, ‒ сама по себе очень жесткая форма. Уменьшается число актуальных резонансных частот внутренней полости, но главное преимущество ‒ сферический корпус дает минимальные дифракционные вариации АЧХ ‒ всего ±0.5 дБ, следуя Олсону. В результате сферические колонки имеют расширенную диаграмму направленности излучения, отличаются большой зоной стереоэффекта, воспроизведение слабее реагирует на особенности акустики помещения. На всех этапах производства сферических колонок применяется ручная работа (отделка, сборка и т.д.) с тщательным контролем качества каждой части громкоговорителя. Фирменные сферические кабинеты, выполненные из композита, отливаются в специальных формах, затем шлифуются и сверлятся. Шарики высокочастотных модулей подвергаются многослойному окрашиванию итальянскими материалами очень глубокой матовой структуры. Основные кабинеты проходят обработку электростатическим флокированием: на клеевую основу тонким равномерным слоем напыляются мелкие тканевые волокна. Кольцами из флока закрываются также и фланцы динамиков. На выбор предоставляются флоковые отделки нескольких цветов: красный, желтый, черный, бронзовый и серебряный. На ощупь флок напоминает бархат, но состоит из синтетических волокон, поэтому это крепкое, износостойкое покрытие, слабо подверженное негативным факторам окружающей среды ‒ это оригинально и практично. Кроме того, ворсистое покрытие корпусов из флока полезно с акустической точки зрения, так как минимизирует отражения звука на высоких частотах, что выражается в более точной прорисовке сцены. Производство "звучащих сфер" Deluxe Acoustics (видео) Для кабельной разводки, разделительных фильтров и внутреннего демпфирования кабинетов Deluxe Acoustics применяются высококачественные комплектующие и материалы. Акустические системы оснащаются подобранными излучателями ведущих производителей, в числе которых можно упомянуть Scan-Speak, SB Acoustics. Фурнитура разных моделей (изящные стойки, подставки) изготавливается из металла, дерева и стекла. Модельный ряд Deluxe Acoustics Сегодня компания выпускает несколько видов и серий акустических систем: напольные, полочные и настенные модели, есть опция активных громкоговорителей, на заказ изготавливаются басовые колонки с тем же фирменным сферическим дизайном. Компания обращает внимание и на другие продукты, выпуская, например, кабели, маты для винила, барабанные палочки и другие аксессуары, связанные со звуком и музыкой. Недавно в ассортименте компании появился и свой стереоусилитель. Продукты компании ‒ это не высокобюджетный «хай-энд» с маркетинговой политикой ‒ продадим пару изделий в год, зато сверхдорого, а вполне себе доступные аудиоустройства, которые, надеемся, станут популярными и будут продаваться массово. Даже флагманские модели Deluxe Acoustics по стоимости не превышают $3000 за пару, а младшие модели ‒ симпатичные и классно звучащие сателлиты ‒ продаются по цене немногим больше $500. Серия АС Sound Flowers Линейка Sound Flowers ‒ флагманская акустика и гордость компании с потрясающим звуком и удивительным, неземным дизайном. Маленький шарик высокочастотного модуля стоит на большом шаре низкочастотной секции. Внизу эта инсталляция опирается на высокую тонкую стойку с круглым постаментом. Две модели DAF-300 и DAF-350 отличаются размерами большой сферы: 300 против 350 мм. Несмотря на изящество и компактность конструкции Sound Flowers обладают значительной звуковой мощностью, достаточной для озвучивания помещений средней площади в стерео и многоканальных аудиосистемах. Например, старшие модели DAF-350 берут бас от 36 Гц и имеют хорошую чувствительность 91 дБ.

Линейка полочных/настенных АС Sound Lamps Линейка Sound Lamps ‒ оригинальные «звучащие лампы». Колонки состоят из двух шарообразных модулей и интересной подставки, которая предполагает как полочное размещение, так и подвес на стену. В серию входят три модели с различным диаметром шара низкочастотной секции: DAL-200, DAL-250 и DAL-350. Старшие модели имеют те же звуковые характеристики, что и напольные флагманы DAF-350. Маленькие «звучащие лампы» можно использовать в полочных стереосистемах, установленных в спальне или кабинете, а также на каналах окружающего звука в ДК. Сателлиты Sound Twins Сателлиты Sound Twins ‒ приложение инженерных талантов и дизайнерской фантазии сотрудников Deluxe Acoustics к теме настольных и компьютерных колонок. «Звучащие близнецы» DAT-200 напоминают флагманские колонки Deluxe Acoustics, но в миниатюрном исполнении. Сателлиты стоят на низкой подставке, диаметр низкочастотного кабинета составляет 200 мм. Компания предлагает как пассивный, так и активный вариант сателлитов с интегрированным усилителем 2х30 Вт. Также возможна опция с встроенным модулем беспроводной передачи звука по Bluetooth. Другие дизайнерские проекты Deluxe Acoustics: акустические системы Sound Bubbles, "глазки" Sound Eyes и сферические сабвуферы Sound Pouffee В качестве дизайн прототипов на сайте Deluxe Acoustics представлены и другие модели акустики. Например, очень необычные полочные колонки Sound Bubbles ‒ здесь шарики звуковых модулей стоят отдельно друг от друга на основательной деревянной платформе. Чтобы соблюсти нужную направленность звука шарики можно вращать. Модели производятся в 2-полосных вариантах с диаметром низкочастотных шаров 250 и 300 мм, и широкополосном варианте ‒ с одним круглым модулем на подставке. В активной реализации в деревянную платформу может встраиваться усилитель. Sound Eyes DAE-200 ‒ еще одно нестандартное дизайнерское решение компании ‒ настенная акустическая система в форме глаз, оснащенная широкополосным излучателем в шаре диаметром 200 мм. Само собой, цвет «глаз» можно подобрать в соответствии с интерьером помещения. Sound Pouffee – дизайнерские сферические сабвуферы, стоящие на оригинальных опорах. Выпускаются в кабинетах диаметром 35 или 40 см и размером НЧ-драйвера от 8 до 12 дюймов. Пока есть только пассивные варианты, но в будущем планируется оснастить «сабы» встроенными усилителями. Deluxe Acoustics выпускает не только акустические системы, в ее модельном ряду есть межблочный кабель, маты для виниловых проигрывателей, а компактный усилитель компании можно использовать как подставку для монитора Коротко расскажем о других продуктах Deluxe Acoustics. Межблочный кабель Silver Twist имеет длину 1 м и коннекторы типа RCA. Конструктивно кабель представляет собой витую медную пару с экраном и тефлоновой изоляцией. Проводник и экран имеют посеребренное покрытие, коннекторы выполнены из латуни с позолотой. Кабель сделан направленным (экран заземлен только в одной точке) для улучшения помехозащищенности в широкой полосе частот. Помимо обыденной картонной коробки кабель упакован в подарочный бархатный мешочек. Мат для винилового проигрывателя предназначен для улучшения контакта между грампластинкой и опорным диском, чтобы исключить проскальзывание, снять статические заряды и улучшить демпфирование микровибраций. Мат Deluxe Acoustics сделан из экологичных материалов: пробковая основа с односторонним покрытием из флока. Таким образом, у мата есть две стороны с разными свойствами и, переворачивая его, владелец может экспериментировать со звуком. Мат имеет толщину 3 мм и стандартный диаметр 295 мм. Доступны и другие размеры – 265, 280, 285 мм. Флоковое покрытие может быть зелёным, чёрным, красным, голубым, серым, золотым или серебряным. Аналоговый усилитель Deluxe Acoustics DAPA-40-BT (пока изготавливается на заказ) отличается компактными размерами и элегантной отделкой древесиной дуба и стеклом. В схеме мощностью 2х20 Вт (8 Ом) используются высококачественные радиокомпоненты и линейный блок питания с тороидальным трансформатором.