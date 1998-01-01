Домашняя техника DLS – шведский Hi-Fi практичный и элегантный История компании DLS началась в 1979 году в Швеции, когда трое энтузиастов (Dawid, Leif и Stefan) решили заняться производством специального широкополосного приемника, предназначенного для полиции, пожарных служб, такси и т.д. Производство этой модели продолжалось до 1998 года, и за это время было продано более 100 тыс. штук. А через шесть лет после начала производства приемников DLS открыла собственное автомобильное подразделение. Шведы решили немного потеснить японские бренды на рынке car audio и надо сказать, что им это с блеском удалось! Бренд стал широко известен (в том числе, и в России) благодаря своим автомобильным динамикам и усилителям. Кстати, DLS первая предложила рынку компонентные акустические системы для автомобиля. В 2003 году в DLS пришел известный разработчик классических акустических систем – Mats Andersen, а компания открыла новый для себя рынок – домашних акустических систем. DLS активно экспериментировала с различными материалами и формами корпусов, сильно помог компании тот факт, что все динамики разрабатывались внутри – в центральном офисе в г. Гетеборг. А г-н Andersen участвовал не только в домашних проектах, но и в разработке динамиков для автоиндустрии. В 2007 году шведы решают открыть еще одно новое для себя направление – на этот раз домашней электроники. На выставке в Лас-Вегасе они показывают пару компонентов – интегральный усилитель и CD-проигрыватель. Аппараты весьма благосклонно принимаются прессой, но что-то идет не так и через какое-то время компания отказывается от производства собственной домашней электроники, оставив при этом производство акустических систем, которое продолжило свое развитие. Сегодня в ассортименте DLS больше нет отдельно стоящих классических акустических систем. Компания сконцентрировалась на настенных/встраиваемых колонках, всепогодных АС и активных сабвуферах. Центральное место в ассортименте занимают акустические системы под зарегистрированным товарным знаком FLATBOX, о них мы и расскажем более подробно. FLATBOX включает в себя четыре серии навесных акустических систем: Slim, On-Wall, M и D. Особняком стоят сабвуферы Flatsub, а также плоский акустический кабель DLS Flatbox, очень похожий на Supra Flat – тоже от известного шведского производителя. Кстати, все модели акустических систем доступны как в белом, так и в черном цвете.



Slim В серию Slim входит 3 модели: Slim XL, Slim Large и Slim Mini Эти тонкие АС (глубина варьируется от 8 до 9,2 см) выпускаются в черном и белом цветах и комплектуются сразу двумя грилями этих же цветов. Всего в серию входят три модели: Slim XL, Slim Large и Slim Mini. Первые две можно использовать в качестве любого из каналов домашнего кинотеатра, они выполнены по классической двухполосной конструкции с твитером и СЧ/НЧ-динамиком, а вот версия Slim Mini имеет только один широкополосный динамик, поэтому лучше подходит для подзвучки или тыловых каналов.



On-Wall Серия On-Wall включает четыре модели: XXL, XL, Midi и Mini По цветовой гамме эта серия полностью аналогична Slim, только моделей в ней побольше, и глубина любой из них составляет 9,2 см. В серии четыре модели: XXL, XL, Midi и Mini. Все они оснащены полноценным ВЧ-динамиком, большинство выполнено по двухполосной схеме, и только старшая модель XXL имеет 2,5-полосную конструкцию.



M High End-линейка для настоящих ценителей музыки, на которую Mats Andersen потратил 3247 часов рабочего времени (именно так заявлено на официальном сайте компании). В линейке присутствует всего две модели, но они являются весьма интересными с технической точки зрения. Для достижения широкой диаграммы направленности эти колонки оснащены специальным волноводом для твитера. Фирменная технология Time Alignment призвана устранить фазовые рассогласования – благодаря ей звуковые волны, излучаемый каждым из динамиков, достигают слушателя одновременно. Кроме того, отметим, что в диффузорах динамиков этой серии используется кевлар. Старшая модель M-Two оснащена тремя динамиками (2,5-полосная конструкция), в то время как младшая M-One – два (две полосы). Обе колонки имеют глубину 11,1 см.



D Для D-серии предусмотрено восемь вариантов грилей разных цветов Данная «серия» представлена всего одной моделью (естественно, в двух цветовых вариациях корпуса), зато для нее предусмотрено целых восемь вариантов круглых грилей разных цветов! Причем один из них – самый натуральный желтый «смайлик». В остальном это классическая двухполосная колонка глубиной 11,5 см. Отличный вариант для того, чтобы разнообразить дизайн гостиной.

Flatsub Настенный сабвуфер Flatsub Midi Все сабвуферы серии – активные и навесные. Такая конструкция очень удобна при дефиците свободного пространства в комнате – сабвуферы DLS практически не занимают места и прекрасно сочетаются (как визуально, так и по звуку) с акустическими системами бренда. В линейке Flatsub четыре модели: 8.2, 8 Large, Midi и Stereo-one. Первая модель 8.2 - самая мощная (250 Вт), две последующие поскромнее (150 Вт), а четвертая стоит особняком – о ней мы скажем чуть позже. Модели 8.2, 8 Large и Midi используют 8-дюймовые динамики, в модели Stereo-One динамики на дюйм меньше, но зато их здесь два. Сабвуферы можно монтировать на стену как горизонтально, так и вертикально. Flatsub Stereo-one имеет на борту отдельный усилитель 2х35 Вт для подключения акустики FLATBOX, а также Bluetuuth приемник. Это очень простое и эффективное решение для построения системы «трифоник». Модель Stereo-one предназначена для работы в тандеме с парой АС FLATBOX, для чего у нее на борту имеется отдельный усилитель 2х35 Вт, а также Bluetooth-приемник. Этакий трифоник с уже готовым источником в комплекте.

Глубина сабвуферов этой серии варьируется от 15,5 до 17,2 см – отличные показатели для данной категории акустических систем.

Элегантный дизайн в лучших скандинавских традициях, фирменные динамики и высокое качество звучания – так можно охарактеризовать современные решения DLS для дома. Компания разрабатывает навесные компактные акустические системы для инсталляций в жилых помещениях, где возможности размещения традиционных АС ограничены. Отдельно стоит обратить внимание на то, что и сабвуферы DLS предназначены для настенного размещения – это красиво и очень функционально.