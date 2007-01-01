EarthQuake Sound: землетрясение заказывали? Штаб-квартира калифорнийской компании с громким названием EarthQuake Sound (дословно ‒ «звук землетрясения») базируется в Силиконовой Долине. Фабрика компании расположена недалеко от головного офиса в городе Менло Парк, то есть продукция компании разрабатывается и производится на территории США. Изделия компании хорошо известны и поставляются в более чем 60 стран мира. Ассортимент EarthQuake чрезвычайно широк, охватывая практически весь спектр аудиотехники: домашняя, уличная, автомобильная, профессиональная акустика и электроника. Список продукции по категориям еще внушительнее ‒ сабвуферы, корпусная акустика, встройка, всепогодные колонки, студийные мониторы, тактильные сабвуферы, усилители, компоненты акустических систем и различные аксессуары. Компания неоднократно отмечалась наградами за лучшие продукты и инновации, полученными на крупнейших выставках, таких как CES (Consumer Electronics Show), и от престижных специализированных журналов ‒ Stereophile, Secrets of Home Theater and High Fidelity, EXC!TE и других. Многие из фирменных технологий EarthQuake входят в золотой фонд аудио-индустрии. История и базовые технологии EarthQuake К мировому признанию, обширному модельному ряду, современным масштабам производства и продаж компания пришла не сразу. На самом деле EarthQuake уже больше 30 лет. Идейным вдохновителем компании всегда был ее основатель и главный конструктор Джозеф Сэйон (Joseph Sahyoun) ‒ по образованию аэрокосмический инженер, окончивший Калифорнийский университет в Беркли. Кроме специальности Сэйон был страстно увлечен музыкой и разными аспектами ее воспроизведения, что, в конце концов, побудило его к смене сферы деятельности. Компанию EarthQuake Sound Джозеф основал вместе с братом Абрахамом в 1985-ом году. Сначала инженерные таланты Джозефа проявились при создании автомобильной аудиотехники: сабвуферов и усилителей. В 90-ые Сэйон решил расширить ассортимент компании за счет домашней акустики и электроники. Тогда как раз начался бум домашних кинотеатров и резко возрос спрос на мощные и эффективные НЧ громкоговорители, берущие басы нижней октавы, но при этом достаточно компактные, чтобы их можно было поставить в обычном жилом помещении. И EarthQuake удалось совершить настоящий прорыв в конструировании активных сабвуферов, став одним из мировых лидеров этого сегмента. Не останавливаясь на сабвуферах, компания стала разрабатывать очень качественные домашние и инсталляционные усилители, High-End колонки, встройку и многое другое. на выставке CES2011 Министерство торговли США вручило EarthQuake Sound специальную награду за экспортные достижения (Джозеф Сэйон - первый слева, Абрахам Сэйон - третий) Успехи к EarthQuake пришли благодаря внедрению и развитию целого ряда фирменных технологий. Рассказать про все из них в рамках одной статьи невозможно, список слишком велик: тут и усовершенствование диффузоров, подвесов, моторов излучателей, звуковых катушек, систем охлаждения динамиков, акустического оформления корпусов, электронных схем усиления и защиты ‒ всего не перечислишь. Поэтому приведем лишь несколько инноваций из тех, что особенно на слуху. Вот уже несколько десятилетий сабвуферы EarthQuake обыгрывают конкурентов, выдавая при тех же или даже меньших размерах динамика и кабинета больше самых глубоких басов, захватывающих область от 40 Гц и ниже, порой вплоть до инфразвука. Помогает в том конструкция корпуса с пассивным излучателем. В последнее время этот компромисс между закрытым корпусом и фазоинвертором используется многими производителями и дает наилучшие результаты в плане воспроизведения аккуратного ультранизкого баса, не требуя сверхмощного усилителя или огромного динамика. Однако, в сабвуферах конкурентов EarthQuake обычно применяются пассивные излучатели, переделанные из активных, ‒ динамики, у которых изъяли мотор, сохранив все тот же подвес и центрирующую шайбу. Очевидно, что такая конструкция пассивного излучателя является асимметричной и будет по-разному вести себя при движении диффузора внутрь или наружу. В активных динамиках, управляемых мотором и усилителем, эта разница не играет большой роли. Но в пассивных излучателях, управляемых пневматически за счет сгущения и разрежения воздуха внутри кабинета, асимметрия движений диффузора приводит к искажениям нижнего баса. современный пассивный излучатель SLAPS с настраиваемой массой диффузора результаты измерительных тестов сабвуферов из журнала Widescreen Review Решая проблему, Джозеф Сэйон придумал SLAPS (Symmetrically Loaded Audio Passive System) ‒ особый пассивный излучатель абсолютно симметричной конструкции, имеющий два совершенно одинаковых подвеса ‒ внешний и внутренний ‒ и две плоских, скрепленных вместе мембраны, составляющие единый диффузор. Вот эта симметрия вкупе с очень большим свободным ходом мембраны (до нескольких дюймов) и позволяет продлевать рабочую полосу сабвуфера в зону инфразвука, одновременно переигрывая конкурентов по звуковому давлению. алгоритмы и блок-схема усилителя J-класса Джозефа Сэйона В инсталляционных и сабвуферных усилителях EarthQuake применяется запатентованная вариация схемы J-класса, улучшающая параметры импульсных усилителей класса D. Схемы D-класса знамениты своей эффективностью, в оптимальных режимах переводя до 90% энергии в усиление полезного сигнала. Но и у них есть свои слабости или скорее тонкие моменты технологии. Во-первых, энергия тратится на переключение транзисторов, и чем выше частота, тем больше потери. Во-вторых, эффективность импульсных усилителей зависит от выходного уровня: она прекрасна вблизи максимума, но вовсе не так хороша, когда громкость мала. Обе трудности в лоб не обойти. Снижение частоты переключения приводит к искажениям звука в области дискантов. Ограничение мощности усилителя ‒ тоже не дело, потому что инженерам и клиентам, наоборот, интересен рост мощности. эффективность классов усиления

сравнение классов J и D Схема усилителя, изобретенная Сэйоном, отчасти напоминает знакомый по линейным усилителям класс H, но с естественными модификациями, связанными с заходом технологии в «цифровую область». Его класс J действует за счет умного анализа входного сигнала. В схему добавляется процессор, который в реальном времени оценивает не только уровень, но и спектр входного сигнала, меняя как напряжение на шинах блока питания, так и частоту переключения выходных транзисторов. Принцип прост: если входной сигнал мал, то и напряжение блока питания можно уменьшить, экономя энергию. Если в спектре сигнала в данный момент нет дискантов, частоту переключения можно уменьшить, на качество воспроизведения это не повлияет. Тем самым достигается фантастическая эффективность энергопотребления (до 99%), радикальное уменьшение тепловыделения, заметно улучшается низкочастотный отклик усилителя и его динамический ресурс. С микропроцессорным контролем усилителей EarthQuake связаны и другие технологии. Например, технология Overdrive, следящая за тем, чтобы усилитель не превышал лимит максимальной мощности. Система довольно сложна и состоит из нескольких этапов. Но, если коротко, технология проводит анализ входного сигнала, прогнозируя его повышение или понижение. Когда уровень сигнала столь высок, что блок питания доходит до предела, а усилитель уже не может отдать больше мощности, Overdrive с опережением реального момента перегруза переходит на более высоковольтные шины питания. ODL (Optical Distortion Limiter) – уникальная система защиты усилителя от искажений, выделенная из сигнальной цепи, оптической развязкой. Защитная система никак не влияет на электрические параметры сигнального тракта. Действуя совместно с Overdrive, система ODL настраивается таким образом, что в случае искажений мягко ограничивает выходной уровень усилителя, не допуская заметной компрессии звука или, если перегруз слишком серьезен, дает команду на отключение усилителя. Похожим на ODL образом работает защитная система топовых усилителей серии Cinenova, называемая MARS (Magnetically Actuated Reanimation System). Только тут на оптике сидит внутренняя разводка защитного контура, а связь с сигнальными цепями осуществляется с помощью бесконтактных электромагнитных датчиков. MARS относится к классу сверхбыстрых защит, действуя на частоте 500 кГц, превышающей более чем на порядок частоту верхней границы слышимого спектра. Опытным путем было установлено, что MARS успевает спасти усилитель, даже если на полной мощности многократно (1000 раз подряд) закоротить его выходы. Переходя от технологий EarthQuake к модельному ряду компании, сразу оговоримся, что не будем описывать все подробно, останавливаясь лишь на отдельных продуктах и линейках, и вообще не будем касаться тем автомобильной акустики и профессионального аудио. Сабвуферы и домашняя корпусная акустика Сабвуферы EarthQuake ‒ тема неисчерпаемая, достойная отдельного обзора. Компания обогатила это направление добрым десятком инноваций. На вершине иерархии стоит семейство Supernova – экстрим производительности, мощи, качества нижних басов и функциональности среди домашних «сабов». Линейка сабвуферов MiniMe ‒ это компактность и элегантная отделка черным либо белым рояльным лаком. При этом, несмотря на габариты, сабвуферы MiniMe воспроизводят очень глубокий и чистый бас. Демократичные по цене сабвуферы серии FF также имеют небольшие размеры. Нижний бас сабвуферам FF помогает воспроизводить оформление кабинетов со щелевым портом и акустическим лабиринтом. Обособленно стоит сабвуфер Couch Potato CP-8. Он имеет 8-дюймовый драйвер, акустически нагруженный на фазоинвертор, ‒ вроде ничего необычного, если бы не дизайн корпуса, высота которого составляет всего 17.8 мм. То есть CP-8 можно спрятать в интерьере, задвинув под мебель. Ах да, частотный диапазон этого дизайнерского «саба» начинается от 20 Гц. сабвуфер MKVI-15 с технологией SLAPS из топовой серии Supernova (вверху), цветовая гамма миниатюрных сабвуферов MiniMe P63 (внизу) Среди домашней корпусной акустики EarthQuake есть и активные мониторы, и обычные полочники, но выделяется в семействе линейка Titan. В этой серии компания уже много лет, периодически выпуская обновления, строит свои лучшие акустические системы, сочетающие инженерное искусство, экстравагантный дизайн, безукоризненную отделку рояльным лаком и бескомпромиссное звучание. Инсталляционная акустика В последние годы инсталляционная акустика занимает видное место в ассортименте большинства крупных производителей. Но этот сегмент также можно разбить на разные группы. В категории уличных громкоговорителей EarthQuake выпускает серию настенной акустики AWS, подвесные к потолку модели PCS-6.5, ландшафтные колонки, замаскированные под камни, ‒ серия Rock-on. Сюда же можно отнести миниатюрные, водонепроницаемые Bluetooth-колонки Equatic, способные 6 часов работать на одной зарядке встроенного аккумулятора. Большое внимание компания уделяет встраиваемой акустике. Линеек встройки в американском каталоге EarthQuake довольно много, однако не все из них поставляются к нам. Поэтому мы ограничимся рассказом о тех сериях, что продаются на европейском рынке. флагманские линейки встройки с безрамочными грилями: EWS (стенная), ECS (потолочная) Флагманами семейства встраиваемой акустики компании считаются серии EWS и ECS. EWS – прямоугольная акустика для встраивания в стену, ECS ‒ круглая, потолочная. Обе серии используют одинаковые технологии: басовые излучатели с мембранами из кевлара, шелковые поворотные твитеры с неодимовыми магнитами, корпуса из высокотехнологичного полимера, который компания подсмотрела в аэрокосмической промышленности. Акустические системы минимально выступают над установочной поверхностью ‒ всего на 5 мм, и комплектуются металлическими грилями на магнитах. Безрамочная конструкция грилей и возможность покраски любым понравившимся цветом повышают незаметность встройки. Потолочные модели могут комплектоваться опциональным грилем квадратной формы и фанерным коробом. Все акустические системы оснащаются регуляторами тембров (±3 дБ), количество которых соответствует количеству полос в конкретной модели. Быстроту и удобство монтажа, а также надежность инсталляции обеспечивают фирменные зажимы Turn-N-Loc. Максимальный размер басовых излучателей достигает 8 дюймов, но есть модели с басовиками меньшего калибра. К слову, практически вся встройка EarthQuake отличается басовитым звучанием, а частотный диапазон моделей EWS и ECS с крупными драйверами вообще начинается от 30 Гц. пример специальных моделей: EWS LA-63 - с линейным массивом басовиков, ECS-SS82 - направляемая В линейках есть несколько специализированных моделей: 3-полосный «центр» EWS530C, модели ECS6D/8D с двумя твитерами, в которых можно переключать тип (моно/стерео) и дисперсию звука (биполярная/дипольная). Две модели серий стоят особняком. EWS-LA63 ‒ модель с длинным, но узким металлическим корпусом, который можно монтировать вертикально или горизонтально. Модель выделяется линейным массивом из шести 3-дюймовых басовиков с полимерными диффузорами. ECS-SS82 – потолочная встройка с направляемым звучанием. За счет того, что динамики развернуты под углом 20º к вертикали, вращая корпус, акустику можно нацелить в зону прослушивания. модели серии RCS и для сравнения - крошечная встройка Atom Линейка RCS ‒ доступная по цене потолочная встройка, предъявляющая минимальные требования к усилителю благодаря высокой чувствительности (93 дБ) и импедансу (8 Ом). Серия комплектуется безрамочными магнитными грилями с антикоррозийным покрытием. В моделях RCS используются шелковые твитеры и полипропиленовые басовики, дающие динамичный звук с глубоким басом (от 40 Гц). В серию входят модели с басовиками калибра 6.5 и 8 дюймов, а также модели с двумя твитерами, работающие в конфигурации «стерео в одной колонке». Линейка Atom представлена миниатюрной потолочной встройкой ACS3.0, корпус которой сделан под диаметр стандартного элемента освещения. Для столь негабаритной акустики, оснащенной только широкополосным драйвером диаметром 51 мм, модель охватывает на редкость широкий частотный диапазон (150 ‒ 20k Гц), имеет неплохую чувствительность (85 дБ) и хорошее качество воспроизведения. Достигнуто все это благодаря фирменным технологиям EarthQuake, в частности динамику XLT с увеличенным ходом диффузора. Thor IW-SUB10 - встраиваемый сабвуфер с технологией SLAPS Встраиваемый сабвуфер Thor IW-SUB10 вобрал в свою конструкцию многие из инноваций EarthQuake. Сабвуфер выполнен в закрытом корпусе, изготовленном из огнеупорного пластика. Установочная глубина громкоговорителя составляет всего 9 см. «Активный» 10-дюймовый драйвер сделан по запатентованной технологии SWS (Shallow Woofer System), сочетающей низкий профиль мотора с большим ходом диффузора, достигающим в конкретной модели 5 см. Ему помогает фирменный пассивный излучатель SLAPS того же калибра. Вместе динамики Thor воспроизводят бас от 20 Гц, демонстрируя завидный запас мощности ‒ до 800 Вт на пике. В комплекте с сабвуфером идут несколько грилей: стандартный металлический и две рамки, которые можно самостоятельно обтянуть выбранной тканью. Тактильные сабвуферы Кроме традиционных сабвуферов EarthQuake выпускает сравнительно новые для индустрии развлечений устройства ‒ тактильные сабвуферы или, как их еще называют, бас-шейкеры и преобразователи басов. В отличие от традиционных, тактильные сабвуферы генерируют не звук, а механические колебания. В реальности большинство событий с мощным звуком ‒ взлет космической ракеты, взрывы, столкновения и т.д. ‒ сопровождаются ощутимой дрожью земли и окружающих конструкций. И когда те же события воспроизводятся в кино без тактильных эффектов, воспроизведение теряет изрядную часть драматизма, уже не так захватывая зрителя. Тактильные эффекты могут пригодиться не только в кино, но и в музыке, например, при воспроизведении ударной установки. Поэтому в идеале традиционные сабвуферы должны дополняться преобразователями басов. мощный тактильный "саб" Quake Q10B (верхний ряд), "геймерский" комплект Shell ShoXX (внизу) Компания EarthQuake выпускает несколько моделей тактильных сабвуферов, которые отличает фирменная надежность и высокая производительность. Небольшие устройства, выполненные в литых алюминиевых кабинетах, оснащаются очень качественными и долговечными электромагнитными движками. Тактильные сабвуферы обычно ставят где-то под сиденьем, будь-то диван, кресло или стул. В некоторых случаях домашних кинотеатр оснащается специальной вибрирующей платформой, на которую уже ставятся сиденья для зрителей. Старший тактильный сабвуфер Quake Q10B может вызвать маленькое землетрясение. Аппарат имеет номинальную мощность 1 кВт, размах колебаний 5 см и частотный диапазон, начинающийся от 5 Гц. Второй тактильный сабвуфер MQB-1 MiniQuake имеет габариты поменьше, мощность 300 Вт, частотный диапазон от 15 Гц и амплитуду колебаний 3.8 см. Также компания продает «геймерский» комплект Shell ShoXX, созданный на базе MQB-1. В нем вместе тактильным «сабом» идет усилитель в камуфляжной отделке. Усилители Знаменитые усилители EarthQuake Cinenova давно завоевали право называться образцовыми с точки зрения высочайшего соотношения качества воспроизведения и умеренной стоимости. Линейка существует уже более 10 лет, но постоянно дорабатывается. Сегодня в нее входят 7-канальные усилители Cinenova 7 и Cinenova Grande, работающие в улучшенном классе АВ. Для своей цены усилители выделяются бездонными по запасам мощности блоками питания, например, модель Grande оснащена силовым трансформатором на 4 тыс. ВА. Выходная мощность Grande составляет 330 Вт/канал с 8-омной нагрузкой и 1450 Вт/канал с нагрузкой 1 Ом. Немногие усилители вообще способны работать с такой низкой нагрузкой! В мостовом режиме на нагрузке 8 ом Grande выдает фантастические 1.5 кВт мощности! Встроенный кроссовер позволяет индивидуально выбрать частотную полосу каждого канала, настроив его для сабвуфера или под Bi-Amping. многоканальный High-End - усилитель Cinenova Grande Есть у усилителей Cinenova свои эксклюзивные технологии: о защитной системе MARS мы писали выше, теперь же упомянем другие. Хитрая система ION (In-Circuit Optimization Network) применяется на начальном этапе сборки усилителя. Она занимается подбором радиоэлементов в схему, обеспечивая тонкую настройку по шаблонным параметрам. ION работает автоматически ‒ по сути это компьютеризованный стенд, делающий быстрее, аккуратнее и дешевле то, что в дорогущих аудиофильских усилителях выполняется вручную. Сверхмощный блок питания ConCurrent распределяет доступную энергию на все каналы. Начинается блок питания с трансформатора, оснащенного идентичными вторичными обмотками по числу каналов усилителя. Усилители каналов имеют модульную конструкцию с индивидуальными банками конденсаторов, радиаторами охлаждения и наборами выходных транзисторов. Такая архитектура делает усилительные модули полностью автономными, отсекая взаимное влияние. инсталляционный сабвуферный усилитель XJ-700R Из семейства инсталляционных усилителей EarthQuake на европейский рынок поставляются три модели. Сабвуферный усилитель XJ-700R имеет мощность 700 Вт (4 Ом). Усилитель оборудован блоком питания с увеличенным трансформатором, выходным каскадом J-класса, фирменным контроллером переключения транзисторов VE-TAT (Velocity Enhancing Transistor Augmentative Technology) и бесконтактной системой защиты от перегрузок MARS. Усилитель оснащен регулируемым кроссовером, и простым эквалайзером. Запаса мощности XJ-700R хватит для встраиваемого сабвуфера Thor или сразу два тактильных сабвуферов Quake Q10B. Компактный усилитель XJ-300ST дважды умещается по ширине стандартной рэковой стойки. Усилитель построен на схеме J-класса с гибкой конфигурацией выходов: стерео, 2 канала +1 сабвуферный, мостовый режим. В стерео усилитель дает мощность 170 Вт/канал (4 Ом), в монофоническом режиме ‒ 300 Вт (4 Ом). XJ-300R

IW-BTA250 IW-BTA250 ‒ миниатюрный, встраиваемый в стену стерео усилитель, обладающий, тем не менее, приличной мощностью 50 Вт/канал. Снаружи остается лишь небольшая панель с ручкой громкости и аудио входом 3.5 мм. Кроме того, в усилитель интегрирован приемник беспроводного сигнала Bluetooth. EarthQuake входит в ряд немногих компаний, инженерный и производственный потенциал которых позволяет на высшем уровне разрабатывать усилители и акустику для домашнего, профессионального и автомобильного сегментов. Компании есть чем гордиться, россыпь фирменных технологий помогает EarthQuake делать лучшие в своих классах продукты, удерживая цены на доступном уровне. Официальный дистрибьютор EarthQuake Sound в России – компания Deus Hi-Fi.