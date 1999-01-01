Домашняя техника Gallo Acoustics – авангард в музыкальном искусстве Бренд Anthony Gallo Acoustics прославился разработками в области дизайнерской громкоговорителей, начатыми еще в 90-ых годах прошлого века, задолго до того как это направление превратилось в часть общепризнанного мейнстрима. Свое имя компания получила в честь основателя и главного конструктора ‒ Энтони Галло. Родилась Gallo Acoustics в Нью-Йорке, но некоторое время назад перебралась на Туманный Альбион в Шотландию. Компания всегда считала, что мир высококачественных громкоговорителей стал слишком серьезным и консервативным, с трудом вписываясь в современные жилые интерьеры с их оригинальными дизайнерскими решениями, цветовыми гаммами и стремлением к простору. Определенно внешнему виду колонок не помешает капелька экстравагантности. Так в фирменный дизайн колонок Anthony Gallo Acoustics вошли сферические корпуса и отсеки, причудливые стойки и каркасы, бочкообразные сабвуферы. Впоследствии компания сделала ставку на компактность, выпустив популярное семейство миниатюрных шариков-сателлитов с огромным количеством опций установки. С первого взгляда в этих шариках, похожих на новогодние игрушки или элемент дизайнерской инсталляции, трудно заподозрить акустические системы. Чтобы заставить шарики не просто издавать звук, а заиграть качественно, Галло пришлось проявить все свое инженерное мастерство, создав ряд эксклюзивных технологий для улучшения воспроизведения акустических систем сверхмалого объема. Нестандартный подход к дизайну и хороший звук принесли Anthony Gallo Acoustics заслуженный успех, и сегодня продукция компании продается более чем в 40 странах по всему миру. История Gallo Acoustics Энтони Галло родился в 1963-м году и уже в детстве стал интересоваться конструкцией громкоговорителей. В четырнадцать он начал собственные эксперименты с электростатическими колонками, полюбив их за чистоту и прозрачность воспроизведения. Вскоре Галло разобрался в том, что «электростаты» наряду с плюсами имеют и минусы: например, ограничение динамики в нижней части спектра. Переключив внимание на ленточные излучатели, Энтони понял, что и те далеко не идеальны. В последующие годы в поисках совершенного звучания Галло испробовал огромное количество купольных твитеров ‒ тоже безрезультатно. Прообраз бескомпромиссного излучателя Галло нашел лишь в начале 80-ых, вычитав в каком-то журнале о возможности использования в аудио-приложениях пьезоэлектирической пленки. Потратив годы на опыты, в 1987-ом Галло создал первую версию фирменного излучателя CDT (Cylindrical Diaphragm Transducer) и еще несколько лет дорабатывал драйвер, доводя его до совершенства. В итоге создание «коммерческой» версии CDT потребовало 9 лет напряженных исследований. А дальше изобретатель решил рискнуть: чтобы разобраться с патентными вопросами и начать собственное дело Галло пришлось продать не только бизнес по ремонту видеоаппаратуры, но и почти все, что он имел. Первые коммерчески успешные АС Gallo Acoustics, модели Nucleus Reference и Nucleus Solo были выпущены в 1994-ом году Первые колонки Галло назывались Nucleus. Эти большие АС с очень сложными в изготовлении слоеными деревянными корпусами весили 136 кг на канал и стоили $15000, непрактично дорого для малоизвестного производителя. Когда Галло стал искать способ уменьшить себестоимость колонок, сохранив качество воспроизведения, он пришел к выводу, что именно хитрый корпус «съедает» львиную долю затрат, и нужно найти какое-то другое решение, обеспечивающее, однако, аналогичное качество демпфирования. К своему удивлению, пробуя разные варианты кабинетов, Галло обнаружил, что первоначальный изощренный корпус можно полностью заменить металлической сферой диаметром 30.5 см и весом всего-то 700 г. ‒ и она даст тот же звук без какой-либо кабинетной окраски. С этого момента Галло окончательно определился, какую форму будут иметь корпуса его будущих громкоговорителей. Как мы видим, в самом начале Gallo Acoustics вопросы дизайна играли для ее основателя далеко не решающую роль. Идея сделать ультракомпактные сателлиты, определившая будущее компании, появилась в конце 90-ых К 93-ему году Галло оказался на мели и вскоре был бы вынужден остановить разработки. Но помогла случайная встреча с аудио-энтузиастом Гари Пеллидом (Gary Pelled), который был впечатлен проектами Галло и решил вложиться в общий бизнес. Первые шаги Gallo Acoustics не были простыми. Галло посмеивается, вспоминая жалобные истории основателей великих брендов, вынужденных открывать дело в гаражах или подвалах. Для него же переезд Gallo Acoustics из собственной квартиры в мрачный подвал дряхлого дома в Бруклине стал эпохальным событием. К счастью, со сменой дизайна корпусов на сферы бизнес пошел в гору. Новые модели Nucleus Reference и Nucleus Solo, выпущенные в 1994-ом, привлекали покупателей своей необычностью, принося 30-50 тыс. долларов в месяц. По такому случаю Gallo Acoustics сделала еще один шаг наверх, переехав в нормальный просторный гараж! Тогда же к компании присоединился третий партнер ‒ Дон Фрайд (Don Fried), занявший пост исполнительного директора Gallo Acoustics. Due (вверху слева) и другие модели Gallo Acoustics, выпущенные в начале нового века Наступала эра домашних кинотеатров и High-End Gallo Acoustics, пусть и с нестандартным дизайном, стал мало кому нужен, интересуя в основном заядлых аудиофилов. Галло сотоварищи снова пришлось перестраиваться, разработав концепцию невиданных в те времена ультракомпактных шариков-сателлитов Nucleus Micro. Сателлиты, выпущенные в 1999-ом году, стали настоящим прорывом, подтвердив правильность новой стратегии развития. На волне коммерческого успеха Gallo Acoustics оставила в Бруклине лишь отдел разработчиков, переведя производство в Лос-Анджелес. В 2002 г к сателлитам Micro присоединились «старшие» модели Due, ставшие прообразами современных акустических систем Strada. А в 2003-ем компания выпустила укрупненные сателлиты A'Diva. С тех пор Gallo Acoustics не меняет свою философию и подходы к формированию модельного ряда, хотя, конечно, работа не останавливается: периодически появляются модификации существующих продуктов, сателлиты были дополнены активными сабвуферами, время от времени компания экспериментирует с экзотическими проектами High-End громкоговорителей. Технологии Сферический корпус ‒ красивая форма для громкоговорителя, но это не главное ее преимущество. Еще в 40-х годах прошлого века Олсон, исследуя влияния формы акустической системы на звук, показал, что сферический кабинет дает самый линейный частотный отклик, наименьшую дифракцию и уменьшение количества внутренних резонансных частот (стоячих волн в полости корпуса). Кроме того, сфера ‒ прочная форма, следовательно, для надлежащей жесткости корпуса она не требует таких же толстых и тяжелых стенок как прямоугольный корпус аналогичного объема. Будущий корпус АС начинается с цельного стального диска, который в процессе ротационной вытяжки превращается в полый шар. Кстати, по этой же технологии изготавливаются и цилиндрические корпуса сабвуферов Gallo Acoustics. Затем корпуса помещаются в ванну с электролитом, где анодируются, превращая поверхность в слой керамики с прекрасными демпфирующими свойствами. На последнем этапе на корпус наносится порошковое покрытие нужного цвета. Сфера - и смотрится красиво, и акустически имеет массу преимуществ Гордость компании, твитер CDT (Cylindrical Diaphragm Transducer) представляет очень редкий в индустрии тип излучателя, действие которого основано на пьезоэлектрическом эффекте (возникновении механических деформаций материала в электрическом поле). Подобный излучатель не нуждается ни в магните, ни в привычной звуковой катушке, имея очень малую массу подвижной системы. То есть излучатель может реагировать на малейшие изменения музыкального сигнала, передавая звучанию высочайшую детальность. Несмотря на авангардный принцип, или скорее благодаря ему, излучатель CDT имеет простую конструкцию. Мембрана излучателя выполнена из пластика Kynar, позаимствованного из аэрокосмической промышленности. Проводящий слой ‒ напыление из чистого серебра, выбранного ради наилучшей проводимости. Сигнальные кабели, сделанные из бескислородной меди, крепятся к мембране с помощью пайки с серебряным припоем. Получившийся ансамбль плотно оборачивается вокруг полуцилиндрического сердечника, который сплетен из полипропиленовых нитей и имеет переменную плотность. Сердечник ‒ это не только каркас для натяжения мембраны, но и поглотитель звука от обратной стороны излучателя. На конечном этапе изготовления драйвер CDT помещается в прочный алюминиевый корпус и защищается металлической сеткой. Фирменный пьезоизлучатель CDT - гордость Gallo Acoustics С огромной площадью диафрагмы (24 кв. дюйма) излучатель CDT потенциально может создавать такую же звуковую интенсивность как 32 стандартных твитера, оборудованных стандартными 25-мм куполами. При этом драйвер CDT отличается высокой эффективностью и может справляться с очень высокой подводимой мощностью. В электрической схеме громкоговорителя драйвер CDT служит идеальной емкостной нагрузкой, то есть является фильтром верхних частот, который не нуждается в дополнительных элементах кроссовера. Более того, драйвер CDT способен равномерно воспроизводить звук от 2.5 кГц и, благодаря изгибу мембраны, он становится всенаправленным (в горизонтальной плоскости), однородно излучая на 330º. Из других технологий Gallo Acoustics отметим запатентованную технологию демпфирования кабинетов S2, на порядок увеличивающую эффективный объем маленьких корпусов, а также систему импульсной коррекции и синхронизации фазы излучателей Optimized Pulse Technology (OPT). Лучший кроссовер ‒ его отсутствие. Это базовый принцип конструкции акустических систем Gallo Acoustics. Используя подобранные широкополосные динамики, технологию демпфирования S2 и факт, что драйвер CDT ‒ сам себе разделительный фильтр, конструкторы компании вообще отказались от кроссовера, который неминуемо будет вносить в звучание фазовые искажения. Современный модельный ряд Центральное место в продуктовом ряду Gallo Acoustics уже долгие годы занимают стильные миниатюрные сателлиты, которые можно установить куда угодно. Возможны едва ли не любые опции инсталляции: стена, потолок, напольная стойка, стол (с опорой в виде резинового кольца). Дизайнерам даже предлагается оригинальный вариант с подвесом сателлитов к потолку на длинном шнуре. С сабвуфером из сателлитов можно создать любую многоканальную конфигурацию или стереосистему. Сателлиты выпускаются в трех базовых отделках: черная, белая и нержавеющая сталь. Однако производитель объявил, что в ближайшее время можно будет заказать любую отделку из цветового каталога RAL. Дизайнерская инсталляция из сателлитов Gallo и подвесных светильников Новые версии сателлитов Micro SE Говоря о конкретных моделях, сегодня Gallo Acoustics выпускает сателлиты Micro и A'Diva, а также их улучшенные модификации Micro SE и A'Diva SE. Обе версии Micro ‒ металлические шарики диаметром 102 мм, версии A'Diva ‒ шары на размер крупнее диаметром 127 мм. Все сателлиты оснащаются широкополосным излучателем диаметром 76 мм, работающим в закрытом корпусе, заглушенном по фирменной технологии S2. Сателлиты серии Micro воспроизводят звук от 100 Гц, серии A'Diva ‒ от 80 Гц. Отличие SE версии сателлитов от обычной ‒ плоский алюминиевый драйвер с укрепленной ячеистой структурой и расширенной дисперсией, а также использование технологии OPT. Современные флагманы Gallo Acoustics, модели Strada 2 Флагманы Gallo Acoustics, акустические системы Strada 2 продолжают славные традиции громкоговорителей High-End класса из семейства Reference. Колонки компактны, как все модели компании, и по традиции весьма необычны. На общем алюминиевом каркасе установлены стальные сферы с 4-дюймовыми широкополосными динамиками, оснащенными диффузорами из углеродного волокна. Между сферами расположен бокс фирменного пьезоэлектрического твитера CDT. Само собой Strada 2 не имеют разделительных фильтров, обходясь естественным спадом чувствительности излучателей. По оформлению модуля CDT и виду подставки модели Strada 2 подразделяются на обычную версию и колонку центрального канала, развернутую горизонтально. Кроме полочных подставок Strada 2 имеют опцию настенного крепления и возможность установки на высокую напольную стойку. Незаурядные сабвуферы Gallo Acoustics имеют форму бочки Было бы странным, если бы при стольнестандартном подходе к дизайну акустических систем, Gallo Acoustics остановилась на заурядной форме сабвуферов-кубиков. Конечно же, компания выделилась и тут: цилиндрические сабвуферы Gallo Acoustics ‒ бочки, опрокинутые на бок и стоящие на ножках, ‒ удивляют не только необычной внешностью. Несмотря на малые габариты, сабвуферы отличаются отменной функциональностью и широким рабочим диапазоном: с одной стороны они воспроизводят максимально низкий, мощный и эффектный бас, с другой ‒ они должны хорошо «стыковаться» с сателлитами, которые по определению не умеют играть слишком низко. Активный сабвуфер с усилителем D-класса TR-3D Сабвуфер Gallo Acoustics TR-3D выполнен в закрытом корпусе из закаленной стали и оборудован 250-мм драйвером, диффузор которого изготовлен из алюминия с керамическим покрытием. Драйвером управляет встроенный усилитель D-класса мощностью 300 Вт (RMS). Частотный диапазон сабвуфера простирается от 18 до 180 Гц. Кроме того, TR-3D имеет впечатляющий набор настроек и способов коммутации: есть регулировки громкости и частоты среза, Bypass-режим, переключатель фазы, программа усиления басов 0/+3/+6 дБ, линейные и высокоуровневые входы и выходы. Официальный дистрибьютор Gallo Acoustics в России – компания ММС