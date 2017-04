Домашняя техника James Loudspeaker: лидеры рынка Custom Installation Основанная в 1999-ом году компания James Loudspeaker базируется на севере Калифорнии в городе Напа. Первое время компания не выделялась ничем особенным, работая в High-End сегменте с традиционными колонками-«башнями». Все изменилось в 2003-ем году, когда James Loudspeaker сменила владельцев и вектор развития. В руководство и технический отдел пришли люди с опытом работы в корпорации Harman, в частности в профессиональном подразделении JBL. А в продуктовом ряду был сделан упор на развитие сегмента архитектурной акустики. До конца нулевых компания бурно росла, расширив ассортимент с единиц до более сотни продуктов, большинство из которых может быть доработано по индивидуальным требованиям клиента. Сегодня компания выпускает огромное наименование АС, усилители и DSP, но главное достижение компании – широчайший ассортимент моделей для рынка Custom Installation (частных проектов). Можно сказать, что «кастомизация» (изготовление продукта на заказ) – ключевая парадигма в философии James Loudspeaker, выделяющая бренд среди большинства конкурентов. В этом чрезвычайно востребованном сегменте бренд James Loudspeaker является мировым лидером и законодателем мод. Фирменные технологии, мастерство инженеров и гибкость производственного отдела позволяют компании выполнять уникальные заказы, подстраивая под пожелания клиента любые параметры аудиотехники: форму, размеры, расцветку, уровень производительности и даже дизайнерское оформление. Кроме того, компания обеспечивает образцовую техническую поддержку и сервисное обслуживание продуктов. И еще компания работает очень оперативно: от еще сырой концепции до отправки продукта клиенту в среднем проходит всего несколько недель. Яркий пример творческого подхода James Loudspeaker:

сделанные по индивидуальному заказу АС в стиле "стимпанк" Как компания, значительную часть продукции которой составляют колонки, сделанные на заказ, James Loudspeaker заинтересована в том, чтобы все этапы проектирования, изготовления, сборки и контроля качества проходили в одном месте ‒ только так можно добиться скорости выполнения заказа. На базе компании в городе Напа все устроено по высшему, самому современному разряду. Новый проект АС моделируется на компьютере и тут же в электронном виде поступает на фабрику, где из металлической или деревянной заготовки станком с программным управлением вырезается корпус громкоговорителя. С недавних пор для изготовления отдельных деталей используются 3D-принтеры. Далее колонки оснащаются динамиками и кроссоверами, причем излучатели James Loudspeaker изготавливаются по собственным технологиям и спецификациям, позволяя фирме свободно модифицировать конструкцию АС. Мало кто из конкурентов James Loudspeaker может предоставить клиенту столь большой выбор отделок: краски, лаки, порошковые покрытия по цветовому каталогу RAL, алюминиевые поверхности могут покрываться тонким слоем меди, латуни, бронзы и других металлов (любые варианты, которые может реализовать современная индустрия плакирования). По спецзаказу компания может сделать металлический корпус не из алюминия, а, например, из нержавеющей стали. Любые капризы за ваши деньги! 1. Сабвуфер с 4х12" басовиками, замаскированный под кофейный столик; 2. АС для вертолетной площадки; 3. АС для "озвучивания" пляжа на одном из Карибских островов; 4. "Шпили" Atmos Tower - пара АС воспроизводит 6 каналов: левый, правый, центральный, верхний левый, верхний правый, верхний центральный; 5. АС класса Top-End высотой более 2 м. Зачем компания тратит время и силы на экзотические заказы, которые никогда не пойдут в серию? На первый взгляд ‒ это странная политика ведения бизнеса. Но, если присмотреться, в таком подходе есть смысл. Во-первых, дизайнеры интерьеров не признают компромиссы, их фантазия порой принимает весьма причудливые формы, в которые традиционные корпусные АС просто не вписываются. Во-вторых, конструкторы James Loudspeaker любят вызовы их инженерному искусству. Более того, решение какой-то сложной проблемы часто рождает перспективные идеи и импульс к развитию. Успешно сдав какой-то проект, компания тиражирует оригинальное решение (технологию), предлагая его системным интеграторам. Таким образом, были созданы многие линейки James Loudspeaker: скрытые громкоговорители Small Aperture, саундбары SPL, сабвуферы PowerPipe, ландшафтные громкоговорители AT. Конкурентам же остается копировать решения James Loudspeaker. 1. Изогнутый саундбар; 2. Саундбар со встроенным проектором; 3. Проект, реализованный на 135-метровой яхте: палубная встройка, оборудованная двумя сабвуферами PowerPipe с 300-мм басовиками История James Loudspeaker ‒ это парад инноваций и запатентованных технологий, некоторые из которых изменили лицо индустрии Custom Installation. В 2000-ом году компания запатентовала кроссовер AFDC (Adjustable Frequency Distribution Circuit), позволяющий плавную регулировку баланса звучания АС, подстраивая его под условия конкретного помещении. Регулятор системы AFDC

Закрытый алюминиевый корпус В 2001-ом James Loudspeaker впервые использовала алюминиевые корпуса, сваренные из высококачественного сплава 5052, распространенного в авиастроении. Алюминий как материал корпуса сочетает небольшой вес с высокой прочностью, легко профилируется, приобретая нужную форму, долговечен, не страдая от влажности и температурных перепадов. Именно алюминиевые корпуса закрытого типа впоследствии стали визитной карточкой саундбаров, встраиваемых и ландшафтных громкоговорителей James Loudspeaker. В 2002-ом компания представила технологию EMB (Energy Multiplied Bandpass), с помощью которой были созданы компактные, но мощные сабвуферы, берущие бас от 20 Гц. Инженеры James Loudspeaker совместили редкое акустическое оформление полосового (bandpass) типа с пассивным излучателем. Сабвуферы EMB имеют корпус, разделенный на несколько герметичных отсеков: активный басовик располагается внутри, внешний же динамик ‒ пассивный. Полосовое оформление четко контролирует частотный диапазон сабвуфера, не давая ему играть ниже запланированного. А далее вступает в дело тонкая настройка системы из усилителя, излучателей и связующей камеры. Не секрет, что рост искажений при воспроизведении нижнего баса связан с необходимостью очень большого хода диффузора с частичным выходом звуковой катушки из магнитного зазора. Но в James научились полностью обходить эту проблему, подобрав резонансную частоту и добротность пассивного излучателя с пиком на нижней октаве. Чтобы сохранить плоский отклик сигнал от усилителя нужно прогонять через встроенный эквалайзер, заметно ослабляя его в районе резонансной частоты, равной 35 Гц. Получается, что на нижних частотах внутренний динамик отклоняется незначительно, а внешний пассивный излучатель колеблется сильно, обеспечивая высокий уровень звукового давления. Итогом является глубокий, мощный бас с минимальными искажениями. Технология EMB отлично работает без всяких электронных сервосхем, зачастую снижающих динамический диапазон звучания. Автор известной книги «The Complete Guide to High-End Audio» Робер Харли (Robert Harley) даже выделил сабвуферы EMB в отдельную категорию НЧ-громкоговорителей. Технология EMB

Сабвуфер PowerPipe В 2003-м компания впервые продемонстрировала революционную технологию PowerPipe, созданную для высококачественных сабвуферов со скрытой установкой. Эта технология ‒ мечта системных интеграторов. Ее описание во многом перекликается с EMB с той разницей, что басовый динамик, заключенный в закрытом кабинете сабвуфера, сообщается с внешним миром посредством гибкого воздуховода с насадкой, образующей внешний порт (в результате получается тот же полосовой тип акустического оформления). Такой сабвуфер, внешне напоминающий пылесос (на сленге инсталляторов их так и называют), можно незаметно встроить в пол, стену, потолок, использовать внутри помещений и снаружи, оборудовать им частный самолет или яхту. Представленная в 2004-ом году технология Centergy сегодня идеально подходит для саундбаров James Loudspeaker. Это изящный способ получить полноценный многоканальный звук с левым, правым и центральным каналами, используя только два громкоговорителя. Саундбар, оснащенный двумя наборами излучателей, при горизонтальной установке под экраном может воспроизводить стереозвук. Тогда имея два вертикальных саундбара по сторонам экрана, нижним группам излучателей можно поручить воспроизведение левого и правого каналов, а верхние излучатели обоих саундбаров отвести на озвучивание центрального канала. В 2005-ом году James Loudspeaker первой разработала ландшафтную АС с качеством звучания полноценного Hi-Fi. А через год компания выпустила первый уличный сабвуфер семейства Subterranean, предназначенный для скрытой, заглубленной (подземной) установки. С тех пор James Loudspeaker по праву считается лидером в этом сегменте акустических инсталляций, неоднократно доказывая на практике, что ландшафтные аудиосистемы могут давать не только непритязательный фоновый звук, но быть высококачественными системами даже Hi-End класса. Ландшафтные сателлиты AT и сабвуфер Sub-Terranean

Презентация сверхплоских драйверов Ultra-Slim 2007-ой год ознаменовался разработкой сверхтонкого басового излучателя, который тут же был опробован в линейке настенных АС Toccata. Технология Ultra-Slim использует выпуклую мембрану ‒ алюминиевый купол с центральной выемкой, обеспечивающей диффузору лучшую жесткость. Выпуклая мембрана оставляет дополнительное место для мотора динамика, позволяя подвинуть магнит и звуковую катушку вперед и уменьшить глубину динамика. В случае компактных неодимовых магнитов, которые применяет James Loudspeaker, размеры мотора могут быть радикально уменьшены. Например, глубина современного басовика Ultra-Slim калибра 90 мм составляет всего 1 дюйм (25 мм), а более мощного басовика калибра 165 мм ‒ всего 2 дюйма. При этом драйверы Ultra-Slim ничуть не теряют в чувствительности и рабочей полосе, приобретая ряд преимуществ: помимо компактных размеров они обеспечивают расширенную направленность излучения и улучшают согласование динамиков в зоне раздела полос. Впоследствии на базе технологии драйверов Ultra-Slim был разработан басовик для встраиваемых сабвуферов. При диаметре диффузора 250 мм, глубина динамика составила всего 70 мм, а ход диффузора достиг 25 мм. Сверхтонкие саундбары семейства SPL3 В 2009-ом драйверы Ultra-Slim стали основой для создания первого в мире семейства сверхтонких высококачественных саундбаров SPL3. Модели серии оснащались 90-мм басовиками, и при толщине кабинета всего 36 мм воспроизводили бас до вполне приличных 90 Гц. В то время как их конкуренты ‒ другие претенденты на звание самого тонкого саундбара ‒ при больших размерах редко отыгрывали бас ниже 150-200 Гц. В 2010-ом компания продемонстрировала еще одну фирменную разработку ‒ Quad Tweeter Array (Массив Четырех Твитеров). В High-End варианте эта ВЧ-секция включает четыре пищалки с 25-мм бериллиевыми куполами. Купола располагаются на наклонных плоскостях квадратного рупора и развернуты под углом 22.5º к фасаду громкоговорителя. Такая композиция, во-первых, увеличивает эффективность ВЧ-секции, а во-вторых, раздвигает на 45º диаграмму направленности. Первое свойство повышает максимальное звуковое давление громкоговорителя: в пиковые моменты ансамбль твитеров работает в зоне комфортности без искажений и компрессии динамики. Второе свойство имеет большое значение для встраиваемых и настенных АС, которые почти никогда не удается направить на слушателя. В 2012 компания разработала более компактный и не столь дорогой вариант Quad Tweeter Array для громкоговорителей класса Hi-Fi, где применен массив из 19-мм алюминиевых пищалок. Технология Small Aperture - полнодиапазонное звучание сквозь скрытое отверстие в стене или потолке В 2011-ом компания представила семейство встраиваемых громкоговорителей Small Aperture, построенных по совершенно новой технологии, сочетающей скрытность установки и высокие стандарты звучания. Наружу выходит лишь маленькое отверстие размером 75-100 мм, заподлицо закрытое круглым или квадратным металлическим грилем, практически незаметным, если решетку покрасить под цвет стены или потолка. Сам же громкоговоритель объединяет твитер, среднечастотник и басовик, сделанный по технологии mini PowerPipe, ‒ все излучатели расположены коаксиально. И такая акустическая система может качественно воспроизводить практически полный частотный диапазон, беря басовые ноты от 38 Гц. Это не фантастика, это самая настоящая реальность! Mavericks - АС для элитных домашних кинозалов В 2014-ом году компания выпустила серию АС Maverics, предназначенную для элитных домашних кинозалов с бескомпромиссным качеством воспроизведения. Своим названием серия обязана легенде сёрферов, месту в Северной Калифорнии, где на берег накатывают гигантские многометровые волны ‒ мощные, волнующие и пугающие! Крупноформатные громкоговорители Maverics оборудованы гибридными рупорами и сабвуферами профессиональных калибров с максимальным диаметром диффузора до 21 дюйма (533 мм). АС разработаны, чтобы развивать очень высокое звуковое давление и воспроизводить очень широкий частотный диапазон со сверхмалыми искажениями. Другие примеры частных проектов James Loudspeaker:

отделка АС под цвет Феррари, встроенные в бочки сабвуферы на винодельне,

АС особой формы, отделанные ценной древесиной под мебель заказчика Многие продукты James Loudspeaker отвечают «морскому» стандарту изготовления, то есть могут исправно работать в сложных условиях с ветром, пылью, влагой и перепадами температур. Динамики таких АС в обязательном порядке производятся из алюминия, подвесы диффузоров ‒ из сантопрена. Для отделки применяется специальное порошковое напыление, устойчивое к влаге и соли. Металлические детали изготавливаются из нержавеющей стали с защитным полимерным покрытием. Недаром, если поступает заказ на оборудование супер-яхты аудиосистемой сопоставимого класса, продукция James Loudspeaker рассматривается инсталляторами в первую очередь. Ряд линеек компании сертифицированы по стандартам UL2043 и UL1480, отвечая противопожарным нормам и подходя для коммерческого и профессионального использования в уличных инсталляциях. В заключение скажем несколько слов о дочернем бренде James Loudspeaker, названном Napa Sound Labs. Под этим брендом выпускается небольшое наименование самых типовых моделей, наиболее востребованных на рынке и продаваемых по демократичным ценам. Официальный дистрибьютор James Loudspeaker в России - фирма "Техинтерьер"