Домашняя техника LW Speakers: профессиональные акустические системы из Испании В этом обзоре мы расскажем о компании родом из столицы Испании города Мадрида ‒ о производителе профессиональных акустических систем LW Speakers. Этот бренд популярен в Европе, приобрел известность на рынках Азии и других континентов. Компания имеет большой опыт работы в кинотеатральном бизнесе и разветвленный модельный ряд, в том числе акустические системы для воспроизведения форматов 3D Audio. Поэтому не стоит удивляться тому, что громкоговорители LW Speakers можно найти во многих крупных коммерческих кинозалах в разных точках мира, есть такие кинотеатры и в России. Луис Вассманн Создатель и владелец компании Луис Вассманн (Luis Wassmann) вовлечен в кинотеатральный бизнес более сорока лет. Причем известность Вассманн получил задолго до рождения LW Speakers. В начале 80-ых годов прошлого века, работая в небольшой фамильной компании, Луис наладил выпуск проекторов под самый ходовой стандарт 35-мм кинопленки. Проекторы серии Multikino выделялись очень хорошим качеством при доступной цене и имели бешеную популярность у владельцев небольших кинозалов. Со временем Луис понял, что аналоговая эра в кино подходит к концу, и бизнес придется диверсифицировать. Хорошо знакомый с рынком кинотеатрального AV-оборудования, Вассманн решил не уходить далеко от привычной области, переключившись на разработку профессиональных акустических систем. Первые шаги в колонкостроении Луис сделал в 90-ых, но окончательно созрел для основания собственного бренда в 2004-ом году. Первоначально компания без затей называлась LuisWaSSmann, а затем была переименована в LW Speakers. Компания бодро развивалась, расширяя производство и отдел продаж, обрастая фирменными технологиями и постоянными клиентами. О «домашних» заготовках LW Speakers мы расскажем далее, а пока отметим исключительно прочные корпуса колонок, которые компания делает самостоятельно, использование качественных материалов и компонентов, тщательную сборку, которую всегда завершает внимательное тестирование продукта. Так обеспечивается долговечность оборудования и точность характеристик воспроизведения, без которых в профессиональных кругах делать нечего. При этом, как и в истории с проекторами Multikino, громкоговорители Вассмана привлекают клиентов отменным соотношением качества и цены. Луис уверен, что лишь такая политика позволяет небольшой по меркам индустрии компании конкурировать с китами Pro Audio, имеющими огромные заводы, большой персонал и конвейер с многотысячным выходом продукции. Хотя сегодня LW SPeakers работает во многих сегментах Pro Audio, главным для компании остается направление кинотеатральной акустики Вассманн внимательно прислушивается к пожеланиям партнеров. Узнав, что клиенты предпочитают комплексные решения с громкоговорителями и усилителями одного бренда, Луис договорился с компанией RAM (Валенсия), которая делает для LW Speakers многоканальные усилители. А в 2015-ом году Вассманн пришел на рынок элитных домашних аудиосистем и частных кинозалов, представив новый бренд Aurea by LW Speakers. Что характерно, по дизайну и опциям отделки АС Aurea ‒ это стопроцентный домашний High-End, а по конструкции и стандартам изготовления ‒ это профессиональные громкоговорители. Но оставим домашнее направление другим обзорам, вернувшись к чисто профессиональным громкоговорителям LW Speakers. Фирменные технологии LW Speakers

Акустические системы LW Speakers для кинозалов

Электроника LW Speakers

Акустические системы LW Speakers для Pro Audio Фирменные технологии LW Speakers Рупорное оформление излучателей ‒ проверенный и регулярно применяемый в профессиональной среде метод фокусировки звука, поднимающий чувствительность в области верхних частот. А высокая чувствительность колонок дает запас по максимальному звуковому давлению и динамике, нужный всем АС, и профессиональным системам звукоусиления, и в кинотеатрах для реалистичного воспроизведения саундтреков. LW Speakers тоже предпочитает рупоры. Все твитеры в громкоговорителях компании имеют рупорное оформление. Однако среди этих рупоров встречаются весьма оригинальные решения, может и не уникальные в своем роде, но очень редкие. В 800-ой серии LW Speakers применяются технологиии изофазных рупоров и линейных массивов излучателей В 8000-ой серии громкоговорителей LW Speakers применяет компрессионные твитеры с так называемыми изофазными рупорами, где каждый модуль состоит из четырех волноводов, стоящих друг над другом. Изофазный ‒ значит, что в рабочей полосе рупора звук на каждой частоте покидает его раструб синхронно, не создавая фазовых искажений волнового фронта. Разделение же акустической волны на четыре части формирует направленность воспроизведения, сходную с ленточным излучателем. То есть приближенно дает цилиндрическую волну, хорошую тем, что резко ограничивает распространение звука в вертикальных углах при однородном распределении по горизонтали. Значит, не будет лишних отражений звука от пола и потолка, и спад звукового давления при удвоении расстояния от излучателя будет не -6 дБ, а всего -3 дБ. Поэтому цилиндрическая направленность идеальна для больших помещений. Зачем такие сложности, не проще было бы использовать ленточный излучатель? В типичной домашней акустике так бы и поступили. Но в профессиональных приложениях, где нужен очень громкий звук, к динамикам подводится большая мощность, а «ленточники», увы, ее не любят. Поэтому выбор компрессионного излучателя и необычного рупора стал для LW Speakers наилучшим и самым практичным вариантом, позволив технической хитростью добиться прекрасного результата. В моделях 8000-ой серии инженеры LW Speakers пошли даже дальше, использовав линейные массивы излучателей. Построение ряда излучателей в вертикальный ряд ‒ еще один расхожий метод получения цилиндрической волны. Людям, посещающим большие концерты и фестивали, очень хорошо знакомы кластеры колонок звукоусиления, подвешенные на высоких мачтах, ‒ это и есть линейные массивы. LW Speakers смогли адоптировать это решение к кинотеатральным громкоговорителям, улучшив зону покрытия, контроль направленности и серьезно усилив максимальное звуковое давление. Для кинозалов с 3D-звуком LW Speakers предлагает встройку и компактные подвесные громкоговорители, сделанные по всем стандартам профессионального аудио Современные форматы 3D-звука требуют многоярусного расположения акустических систем. При этом громкоговорители верхних каналов кинотеатра приходится размещать на потолке или стенах. Понимая трудности инсталляторов, в LW Speakers придумали семейство компактных потолочных колонок с коаксиальной конфигурацией драйверов и серию кронштейнов для потолка и стен. В зависимости от площади кинозала и требований дизайна можно выбрать встройку или подвесные колонки с НЧ-драйверами диаметром до 300 мм. Для точного наклона в нужную зону подвесные АС оснащаются лазерными указателями. Акустические системы LW Speakers для кинозалов На данный момент LW Speakers предлагает 8 линеек громкоговорителей для кинотеатров. В большинстве серий модели выпускаются в двух версиях: пассивной (с кроссовером) и в варианте для подключения к нескольким усилителям (Bi/Tri-Amping). Серии 1000, 2000, 3000 - заэкранные громкоговорители для небольших и средних кинозалов Три младшие серии включают заэкранные громкоговорители для небольших или средних по площади кинозалов. 1000-я серия отличается плоским дизайном корпусов (глубиной всего 27 см). Такие громкоговорители могут существенно сэкономить место перед экраном в маленьких залах. Но даже такие колонки оснащаются большим 15-дюймовым (381 мм) НЧ-драйвером. Громкоговорители 2000-ой серии дают прибавку в звуковом давлении за счет увеличенного ВЧ-рупора и двух 15-дюймовых НЧ-драйверов. Серия 3000 развивает идеи предыдущей линейки, используя крупный ВЧ-рупор, титановый твитер и улучшенный кроссовер. Плюс инженерам удалось добиться от громкоговорителей очень ровного частотного отклика, требующего минимальной коррекции. Серия 5000 - мультирупорные АС для больших кинозалов В серию 5000 входят заэкранные громкоговорители с 3-х или 4-полосной конфигурацией излучателей, предназначенные для больших кинозалов. Здесь рупорное оформление положено не только твитерам, но и СЧ-драйверам. Соответственно АС отличаются четким контролем направленности и очень высокой звуковой мощностью. Например, у старших 4-полосных моделей LW 5109 чувствительность СЧ/ВЧ-модуля достигает 112.5 дБ, а максимальное звуковое давление – 140.5 дБ! За бас же у LW 5109 отвечает пара вуферов калибра 18 дюймов (457 мм). Серия 6000 - сабвуферы для любых кинозалов В серии 6000 компания предлагает большой ассортимент пассивных сабвуферов разных размеров и номинальной мощности. Есть плоские варианты для установки рядом с заэкранными мониторами 1000-ой линейки, есть оригинальный вибро-сабвуфер для встройки в кресло, который добавит низкочастотным спецэффектам тактильные ощущения. Низкочастотные громкоговорители серии комплектуются одним или двумя вуферами диаметром 15, 18 или 21 дюйм. Самые мощные «сабы» семейства способны брать звук от 20 Гц и создавать звуковое давление под 140 дБ. Серия 7000 - АС окружающего звука для инсталляций любых типов и масштабов, включая 3D Audio Серия 7000 открывает многочисленный список колонок окружающего звука для инсталляций любых видов. В серии есть настенные и потолочные, всепогодные и архитектурные модели. Интересно, что в некоторых громкоговорителях для озвучивания верхних частот используется пьезоэлектрический излучатель. А в других, предназначенных для больших помещений, применяются линейные массивы излучателей. В этой же линейке можно найти сабвуферы поддержки для аудиосистем Dolby Atmos, рекомендуемые для установки на задней стене кинозала. Серия 8000 привносит в кинотеатральную акустику линейные массивы излучателей Серия 8000 была разработана несколько лет назад и является по-своему революционной. Именно в ней компания ввела в кинотеатральную акустику модульные изофазные рупоры, собранные в линейные массивы излучателей. Арсенал динамиков специально сделан модульным, таким образом, автоматически решается важный вопрос тонального согласования АС разных каналов. Серию 8000, наверное, можно назвать новой базовой линейкой LW Speakers, в которой есть и заэкранные мониторы, и колонки окружающего звука. Поэтому в семействе можно найти как громкоговорители для очень больших аудиторий, так и АС для сравнительно небольших залов. То есть отдельные модели серии 8000 с успехом заменяют колонки младших линеек. Серия 9000 - классика кинотеатрального жанра с сертификацией THX Серия 9000 предлагает громкоговорители с классическим дизайном, взятым из золотой эры кинотеатрального бизнеса. Фронтальные колонки оснащены огромным ВЧ-рупором, басовые боксы – парой 15-дюймовых динамиков. Кроме того, в линейку входит громкоговоритель окружающего звука и сабвуфер с 18-дюймовым драйвером. В общем, в серии есть все специализированные громкоговорители для оснащения кинозала с очень хорошим качеством звука, залогом тому служит сертификат THX Approved для каждой модели. Электроника LW Speakers Как мы рассказывали, с недавних пор LW Speakers решилась на серьезный шаг – выпуск под своей маркой электронных компонентов (многоканальных усилителей и звуковых процессоров для колонок). Компания взялась за дело с присущим размахом, к настоящему моменту выпустив 4 серии усилителей и универсальный процессор с интегрированным активным кроссовером. Линейка Kino ‒ легкие, компактные 4-х и 8-канальные усилители со стандартными для профессиональной индустрии разъемами. Модели оснащены усилительными модулями D-класса нового поколения, обладающими великолепной эффективностью и дающими в самых мощных моделях до 3 кВт на канал. Для кинозалов LW Speakers выпускает мощные многоканальные усилители D-класса и звуковой процессор со встроенным активным кроссовером Линейки MUK и EK V2 – усилители с оптимальным соотношением производительности и качества воспроизведения. Аппараты оснащены высококачественными импульсными блоками питания Quanta-Pulse и построены по моноблочной схеме. В серии MUK представлены 4-канальные усилители с возможностью переключения в мостовый режим. В серию EK V2 входят усилители для стерео. Все аппараты сделаны по профессиональным стандартам, могут работать с любой нагрузкой и давать большую мощность (до 2 кВт на канал в старших моделях). Линейку VK представляет 4-канальный усилитель VK012044, предназначенный для самых крупных инсталляций, требовательных к мощности аудиокомпонентов, площади покрытия и максимальной громкости звука. Аппарат развивает мощность до 3 кВт на канал (до 6 кВт в мостовом режиме) и, чтобы не повредить дорогостоящее оборудование, обеспечен едва ли не всеми защитами, какие только можно вообразить. В продуктовом ряду LW Speakers много моделей, у которых нет разделительных фильтров. Для таких колонок компания производит звуковой процессор LW-8080, оснащенный встроенным активным кроссовером и другими полезными функциями, например, многополосным эквалайзером, коррекцией фазы, настройкой задержки сигнала, выбором типа фильтров и т.д. Обработкой сигнала занимается современный DSP с внутренним представлением данных 40 бит с плавающей запятой/96 кГц. Аппарат имеет 8 входов/8 выходов и оптимизирован для работы со всеми сериями громкоговорителей и усилителей LW Speakers. Акустические системы LW Speakers для Pro Audio Продукция LW Speakers широко представлена в разных сегментах Pro Audio Хотя исторически для Луиса Вассманна главной была область кинотеатрального оборудования, сегодня продукция LW Speakers широко представлена и в других сегментах рынка профессиональной акустики. Избегая подробностей, лишь кратко обозначим особенности линеек. MX-серия включает мониторы для систем звукоусиления и сценические мониторы. В серии есть и пассивные, и активные модели. Серия сабвуферов предлагает большой выбор мощных НЧ-громкоговорителей, подходящих в зависимости от размеров и комплектации для кинотеатров, баров или больших площадок для рок-концертов. Фирменной фишкой сабвуферов является нестандартное басовое оформление корпуса, сочетающее фазоинвертор с рупором. В следующей серии уже по названию (Line Array) понятна базовая конструкция громкоговорителей – сборные кластеры с линейными массивами излучателей ‒ это АС для стадионов и самых больших залов. В серию Architectural входят громкоговорители для баров, ресторанов, торговых центров, клубов и т.д. Корпуса АС выполнены из MDF и могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL. Club – специальная серия пассивных мониторов звукоусиления для клубов. У мониторов звукоусиления серии Parq множество достоинств: универсальность, долговечность, мобильность и приемлемая цена. При этом они, как и другие продукты LW Speakers, изготовлены не в ЮВА, а в Испании, собраны из проверенных комплектующих и прошли серьезнейший контроль качества. Официальный дистрибьютор LW Speakers в России - фирма "Техинтерьер"