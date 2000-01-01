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LW Speakers: профессиональные акустические системы из Испании
В этом обзоре мы расскажем о компании родом из столицы Испании города Мадрида ‒ о производителе профессиональных акустических систем LW Speakers. Этот бренд популярен в Европе, приобрел известность на рынках Азии и других континентов. Компания имеет большой опыт работы в кинотеатральном бизнесе и разветвленный модельный ряд, в том числе акустические системы для воспроизведения форматов 3D Audio. Поэтому не стоит удивляться тому, что громкоговорители LW Speakers можно найти во многих крупных коммерческих кинозалах в разных точках мира, есть такие кинотеатры и в России.
Создатель и владелец компании Луис Вассманн (Luis Wassmann) вовлечен в кинотеатральный бизнес более сорока лет. Причем известность Вассманн получил задолго до рождения LW Speakers. В начале 80-ых годов прошлого века, работая в небольшой фамильной компании, Луис наладил выпуск проекторов под самый ходовой стандарт 35-мм кинопленки. Проекторы серии Multikino выделялись очень хорошим качеством при доступной цене и имели бешеную популярность у владельцев небольших кинозалов. Со временем Луис понял, что аналоговая эра в кино подходит к концу, и бизнес придется диверсифицировать. Хорошо знакомый с рынком кинотеатрального AV-оборудования, Вассманн решил не уходить далеко от привычной области, переключившись на разработку профессиональных акустических систем. Первые шаги в колонкостроении Луис сделал в 90-ых, но окончательно созрел для основания собственного бренда в 2004-ом году. Первоначально компания без затей называлась LuisWaSSmann, а затем была переименована в LW Speakers.
Компания бодро развивалась, расширяя производство и отдел продаж, обрастая фирменными технологиями и постоянными клиентами. О «домашних» заготовках LW Speakers мы расскажем далее, а пока отметим исключительно прочные корпуса колонок, которые компания делает самостоятельно, использование качественных материалов и компонентов, тщательную сборку, которую всегда завершает внимательное тестирование продукта. Так обеспечивается долговечность оборудования и точность характеристик воспроизведения, без которых в профессиональных кругах делать нечего. При этом, как и в истории с проекторами Multikino, громкоговорители Вассмана привлекают клиентов отменным соотношением качества и цены. Луис уверен, что лишь такая политика позволяет небольшой по меркам индустрии компании конкурировать с китами Pro Audio, имеющими огромные заводы, большой персонал и конвейер с многотысячным выходом продукции.
Хотя сегодня LW SPeakers работает во многих сегментах Pro Audio, главным для компании остается направление кинотеатральной акустики
Вассманн внимательно прислушивается к пожеланиям партнеров. Узнав, что клиенты предпочитают комплексные решения с громкоговорителями и усилителями одного бренда, Луис договорился с компанией RAM (Валенсия), которая делает для LW Speakers многоканальные усилители. А в 2015-ом году Вассманн пришел на рынок элитных домашних аудиосистем и частных кинозалов, представив новый бренд Aurea by LW Speakers. Что характерно, по дизайну и опциям отделки АС Aurea ‒ это стопроцентный домашний High-End, а по конструкции и стандартам изготовления ‒ это профессиональные громкоговорители. Но оставим домашнее направление другим обзорам, вернувшись к чисто профессиональным громкоговорителям LW Speakers.
Фирменные технологии LW Speakers
Рупорное оформление излучателей ‒ проверенный и регулярно применяемый в профессиональной среде метод фокусировки звука, поднимающий чувствительность в области верхних частот. А высокая чувствительность колонок дает запас по максимальному звуковому давлению и динамике, нужный всем АС, и профессиональным системам звукоусиления, и в кинотеатрах для реалистичного воспроизведения саундтреков. LW Speakers тоже предпочитает рупоры. Все твитеры в громкоговорителях компании имеют рупорное оформление. Однако среди этих рупоров встречаются весьма оригинальные решения, может и не уникальные в своем роде, но очень редкие.
В 800-ой серии LW Speakers применяются технологиии изофазных рупоров и линейных массивов излучателей
В 8000-ой серии громкоговорителей LW Speakers применяет компрессионные твитеры с так называемыми изофазными рупорами, где каждый модуль состоит из четырех волноводов, стоящих друг над другом. Изофазный ‒ значит, что в рабочей полосе рупора звук на каждой частоте покидает его раструб синхронно, не создавая фазовых искажений волнового фронта. Разделение же акустической волны на четыре части формирует направленность воспроизведения, сходную с ленточным излучателем. То есть приближенно дает цилиндрическую волну, хорошую тем, что резко ограничивает распространение звука в вертикальных углах при однородном распределении по горизонтали. Значит, не будет лишних отражений звука от пола и потолка, и спад звукового давления при удвоении расстояния от излучателя будет не -6 дБ, а всего -3 дБ. Поэтому цилиндрическая направленность идеальна для больших помещений. Зачем такие сложности, не проще было бы использовать ленточный излучатель? В типичной домашней акустике так бы и поступили. Но в профессиональных приложениях, где нужен очень громкий звук, к динамикам подводится большая мощность, а «ленточники», увы, ее не любят. Поэтому выбор компрессионного излучателя и необычного рупора стал для LW Speakers наилучшим и самым практичным вариантом, позволив технической хитростью добиться прекрасного результата.
В моделях 8000-ой серии инженеры LW Speakers пошли даже дальше, использовав линейные массивы излучателей. Построение ряда излучателей в вертикальный ряд ‒ еще один расхожий метод получения цилиндрической волны. Людям, посещающим большие концерты и фестивали, очень хорошо знакомы кластеры колонок звукоусиления, подвешенные на высоких мачтах, ‒ это и есть линейные массивы. LW Speakers смогли адоптировать это решение к кинотеатральным громкоговорителям, улучшив зону покрытия, контроль направленности и серьезно усилив максимальное звуковое давление.
Для кинозалов с 3D-звуком LW Speakers предлагает встройку и компактные
подвесные громкоговорители, сделанные по всем стандартам профессионального аудио
Современные форматы 3D-звука требуют многоярусного расположения акустических систем. При этом громкоговорители верхних каналов кинотеатра приходится размещать на потолке или стенах. Понимая трудности инсталляторов, в LW Speakers придумали семейство компактных потолочных колонок с коаксиальной конфигурацией драйверов и серию кронштейнов для потолка и стен. В зависимости от площади кинозала и требований дизайна можно выбрать встройку или подвесные колонки с НЧ-драйверами диаметром до 300 мм. Для точного наклона в нужную зону подвесные АС оснащаются лазерными указателями.
Акустические системы LW Speakers для кинозалов
На данный момент LW Speakers предлагает 8 линеек громкоговорителей для кинотеатров. В большинстве серий модели выпускаются в двух версиях: пассивной (с кроссовером) и в варианте для подключения к нескольким усилителям (Bi/Tri-Amping).
Серии 1000, 2000, 3000 - заэкранные громкоговорители для небольших и средних кинозалов
Три младшие серии включают заэкранные громкоговорители для небольших или средних по площади кинозалов. 1000-я серия отличается плоским дизайном корпусов (глубиной всего 27 см). Такие громкоговорители могут существенно сэкономить место перед экраном в маленьких залах. Но даже такие колонки оснащаются большим 15-дюймовым (381 мм) НЧ-драйвером. Громкоговорители 2000-ой серии дают прибавку в звуковом давлении за счет увеличенного ВЧ-рупора и двух 15-дюймовых НЧ-драйверов. Серия 3000 развивает идеи предыдущей линейки, используя крупный ВЧ-рупор, титановый твитер и улучшенный кроссовер. Плюс инженерам удалось добиться от громкоговорителей очень ровного частотного отклика, требующего минимальной коррекции.
Серия 5000 - мультирупорные АС для больших кинозалов
В серию 5000 входят заэкранные громкоговорители с 3-х или 4-полосной конфигурацией излучателей, предназначенные для больших кинозалов. Здесь рупорное оформление положено не только твитерам, но и СЧ-драйверам. Соответственно АС отличаются четким контролем направленности и очень высокой звуковой мощностью. Например, у старших 4-полосных моделей LW 5109 чувствительность СЧ/ВЧ-модуля достигает 112.5 дБ, а максимальное звуковое давление – 140.5 дБ! За бас же у LW 5109 отвечает пара вуферов калибра 18 дюймов (457 мм).
Серия 6000 - сабвуферы для любых кинозалов
В серии 6000 компания предлагает большой ассортимент пассивных сабвуферов разных размеров и номинальной мощности. Есть плоские варианты для установки рядом с заэкранными мониторами 1000-ой линейки, есть оригинальный вибро-сабвуфер для встройки в кресло, который добавит низкочастотным спецэффектам тактильные ощущения. Низкочастотные громкоговорители серии комплектуются одним или двумя вуферами диаметром 15, 18 или 21 дюйм. Самые мощные «сабы» семейства способны брать звук от 20 Гц и создавать звуковое давление под 140 дБ.
Серия 7000 - АС окружающего звука для инсталляций любых типов и масштабов, включая 3D Audio
Серия 7000 открывает многочисленный список колонок окружающего звука для инсталляций любых видов. В серии есть настенные и потолочные, всепогодные и архитектурные модели. Интересно, что в некоторых громкоговорителях для озвучивания верхних частот используется пьезоэлектрический излучатель. А в других, предназначенных для больших помещений, применяются линейные массивы излучателей. В этой же линейке можно найти сабвуферы поддержки для аудиосистем Dolby Atmos, рекомендуемые для установки на задней стене кинозала.
Серия 8000 привносит в кинотеатральную акустику линейные массивы излучателей
Серия 8000 была разработана несколько лет назад и является по-своему революционной. Именно в ней компания ввела в кинотеатральную акустику модульные изофазные рупоры, собранные в линейные массивы излучателей. Арсенал динамиков специально сделан модульным, таким образом, автоматически решается важный вопрос тонального согласования АС разных каналов. Серию 8000, наверное, можно назвать новой базовой линейкой LW Speakers, в которой есть и заэкранные мониторы, и колонки окружающего звука. Поэтому в семействе можно найти как громкоговорители для очень больших аудиторий, так и АС для сравнительно небольших залов. То есть отдельные модели серии 8000 с успехом заменяют колонки младших линеек.
Серия 9000 - классика кинотеатрального жанра с сертификацией THX
Серия 9000 предлагает громкоговорители с классическим дизайном, взятым из золотой эры кинотеатрального бизнеса. Фронтальные колонки оснащены огромным ВЧ-рупором, басовые боксы – парой 15-дюймовых динамиков. Кроме того, в линейку входит громкоговоритель окружающего звука и сабвуфер с 18-дюймовым драйвером. В общем, в серии есть все специализированные громкоговорители для оснащения кинозала с очень хорошим качеством звука, залогом тому служит сертификат THX Approved для каждой модели.
Электроника LW Speakers
Как мы рассказывали, с недавних пор LW Speakers решилась на серьезный шаг – выпуск под своей маркой электронных компонентов (многоканальных усилителей и звуковых процессоров для колонок). Компания взялась за дело с присущим размахом, к настоящему моменту выпустив 4 серии усилителей и универсальный процессор с интегрированным активным кроссовером.
Линейка Kino ‒ легкие, компактные 4-х и 8-канальные усилители со стандартными для профессиональной индустрии разъемами. Модели оснащены усилительными модулями D-класса нового поколения, обладающими великолепной эффективностью и дающими в самых мощных моделях до 3 кВт на канал.
Для кинозалов LW Speakers выпускает мощные многоканальные усилители D-класса и звуковой процессор со встроенным активным кроссовером
Линейки MUK и EK V2 – усилители с оптимальным соотношением производительности и качества воспроизведения. Аппараты оснащены высококачественными импульсными блоками питания Quanta-Pulse и построены по моноблочной схеме. В серии MUK представлены 4-канальные усилители с возможностью переключения в мостовый режим. В серию EK V2 входят усилители для стерео. Все аппараты сделаны по профессиональным стандартам, могут работать с любой нагрузкой и давать большую мощность (до 2 кВт на канал в старших моделях).
Линейку VK представляет 4-канальный усилитель VK012044, предназначенный для самых крупных инсталляций, требовательных к мощности аудиокомпонентов, площади покрытия и максимальной громкости звука. Аппарат развивает мощность до 3 кВт на канал (до 6 кВт в мостовом режиме) и, чтобы не повредить дорогостоящее оборудование, обеспечен едва ли не всеми защитами, какие только можно вообразить.
В продуктовом ряду LW Speakers много моделей, у которых нет разделительных фильтров. Для таких колонок компания производит звуковой процессор LW-8080, оснащенный встроенным активным кроссовером и другими полезными функциями, например, многополосным эквалайзером, коррекцией фазы, настройкой задержки сигнала, выбором типа фильтров и т.д. Обработкой сигнала занимается современный DSP с внутренним представлением данных 40 бит с плавающей запятой/96 кГц. Аппарат имеет 8 входов/8 выходов и оптимизирован для работы со всеми сериями громкоговорителей и усилителей LW Speakers.
Акустические системы LW Speakers для Pro Audio
Продукция LW Speakers широко представлена в разных сегментах Pro Audio
Хотя исторически для Луиса Вассманна главной была область кинотеатрального оборудования, сегодня продукция LW Speakers широко представлена и в других сегментах рынка профессиональной акустики. Избегая подробностей, лишь кратко обозначим особенности линеек. MX-серия включает мониторы для систем звукоусиления и сценические мониторы. В серии есть и пассивные, и активные модели. Серия сабвуферов предлагает большой выбор мощных НЧ-громкоговорителей, подходящих в зависимости от размеров и комплектации для кинотеатров, баров или больших площадок для рок-концертов. Фирменной фишкой сабвуферов является нестандартное басовое оформление корпуса, сочетающее фазоинвертор с рупором. В следующей серии уже по названию (Line Array) понятна базовая конструкция громкоговорителей – сборные кластеры с линейными массивами излучателей ‒ это АС для стадионов и самых больших залов. В серию Architectural входят громкоговорители для баров, ресторанов, торговых центров, клубов и т.д. Корпуса АС выполнены из MDF и могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL. Club – специальная серия пассивных мониторов звукоусиления для клубов. У мониторов звукоусиления серии Parq множество достоинств: универсальность, долговечность, мобильность и приемлемая цена. При этом они, как и другие продукты LW Speakers, изготовлены не в ЮВА, а в Испании, собраны из проверенных комплектующих и прошли серьезнейший контроль качества.
Официальный дистрибьютор LW Speakers в России - фирма "Техинтерьер"
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