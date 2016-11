Домашняя техника Screen Innovations революция через инновации Оценить степень важности той или иной технологии очень легко, надо лишь понять, что принципиально изменилось после её внедрения. В случае со Screen Innovations не возникает никаких сомнений в том, что фирменная технология Black Diamond революционна, ведь благодаря ей проектор можно использовать и при свете дня. Не нужно долго объяснять в чем преимущество экранов Screen Innovations История

Начиная свой будущий бизнес в 2003 году в собственном гараже, Райан Гастафсон имел весьма амбициозные планы. Он собирался ни много ни мало совершить революцию на рынке средств визуализации, создав экран, который стал бы идеальным вариантом как для домашнего, так и для коммерческого применения. Сколько было таких же как он молодых изобретателей и предпринимателей, желающих перевернуть мир? Сложно сосчитать. Однако Райан Гастафсон обладал завидным упорством в достижении поставленной цели, и уже спустя три года он смог предложить рынку нечто по-настоящему выдающееся. Это был не экран, а всего лишь приложение, но с его помощью можно было выбрать подходящую модель экрана в считанные секунды. И речь идёт не только о размерах и формате, а ещё и о типе полотна. Сегодня мы воспринимаем всевозможные проекционные калькуляторы как должное, хотя и в наше время далеко не все программы помогают определиться с выбором полотна. Тогда же это был настоящий прорыв в индустрии.

В 2008 году произошло событие, которое в буквальном смысле воплотило в жизнь мечту создателя компании. Фирменные высокотехнологичные экраны Black Diamond полностью изменили отношение к проекционной технологии и к самой процедуре использования проектора. Уникальная способность экранов противостоять внешней засветке позволила успешно эксплуатировать их в условиях естественного дневного освещения, не теряя при этом яркости изображения. Это была самая настоящая революция. Тестирование первого космического экрана Абсолютным и безоговорочным триумфом стала разработка компанией Screen Innovations специального экрана для использования на борту МКС. Экран ISS Viewscreen (перевод названия: «Экран МКС» прим. редакции) создавался исходя из специфических требований космической эксплуатации.

Он должен был быть лёгок и предельно компактен в сложенном виде, при этом он должен был быстро превращаться в идеально ровную проекционную поверхность в условиях отсутствия гравитации. При этом конструкция должна была быть максимально прочной и долговечной. Цель была достигнута и с 2015 года на МКС помимо 13-дюймовых планшетов космонавты используют компактный лазерный проектор и большой 65-дюймовый экран ISS Viewscreen от Screen Innovations.



Технологии

Компания не раскрывает всех секретов фирменного полотна Black Diamond, но с удовольствием демонстрирует на выставках его эффективность. Мы же попробуем разобраться, как оно работает. Обычно для увеличения контрастности используется серое полотно, поскольку оно отражает свет, падающий со стороны, несколько хуже, чем белое. Однако и прямой свет от проектора также ослабляется, поэтому для получения яркой и контрастной картинки в условиях полной или частичной освещенности иногда применяют именно такой подход: серый экран и проектор повышенной яркости. Глядя на черную рабочую поверхность экрана Black Diamond, разумно будет предположить, что именно этот метод был доведён до совершенства. Черная поверхность минимально отражает боковой свет, а весь секрет состоит в том, что разработчики каким-то образом научились эффективно отражать прямой свет, попадающий от проектора. В результате полотно Black Diamond отсекает до 85% бокового света и отлично отражает световой поток, поступающий от проектора. Для сравнения обычное матовое полотно поглощает лишь 10% света, попадающего со стороны. Используя обычный экран, мы вынуждены затемнять помещение, ведь 90% света, попавшего на его поверхность, отражается и смешивается со световым потоком, поступающим от проектора. Отсюда — прямая зависимость, чем светлее в комнате, тем хуже будет видно проецируемое изображение. С экранами Black Diamond ситуация совершенно иная. Зритель не видит большую часть света, попадающего со стороны, поэтому даже в хорошо освещенном помещении проецируемое изображение будет выглядеть ярким и насыщенным - как на экране телевизора или на обычном экране, работающем в полной темноте.

Устранение эффекта нежелательной засветки экрана позволяет серьёзно улучшить не только яркость, но и контрастность изображения, которая возрастает в 9 раз относительно обычного матового белого экрана, работающего в таких же условиях. Кроме того, цветопередача становится точнее, поскольку любой внешний свет имеет небольшую цветовую составляющую, которая подмешивается к проецируемому изображению, меняя его цветовой баланс.

Ещё один несомненный плюс — для работы в освещенном помещении потребуется гораздо менее яркий проектор, чем с обычным экраном. Таким образом, покупая более дорогой светоусиливающий экран, пользователь экономит на стоимости и энергопотреблении проектора. Экран Black Diamond выглядит черным, но яркость проектора нужна меньше, чем при использовании обычного белого экрана Данная технология применима и в домашнем кинотеатре, и в образовательных учреждениях, и в любых коммерческих инсталляциях - от офисов и конференц-залов до выставок и рекламы. Всё это, безусловно, обеспечило успешное развитие бизнеса Screen Innovations. Но было бы крайне наивно предположить, что такой энергичный и амбициозный разработчик, как Райан Гастафсон ограничится одной единственной, пусть и совершенно уникальной технологией и будет выстраивать бизнес исключительно вокруг неё. Кроме широкого ассортимента полотен различного типа, Screen Innovations предлагает своим клиентам не менее уникальные конструкции экранов.

Так, например, создание экрана ISS Viewscreen не прошло даром для пользователей, обитающих на поверхности Земли. Технические решения, разработанные для космоса, были реализованы в совершенно фантастической модели рулонного экрана Zero-G. Автоматически разворачивающееся полотно имеет едва заметные рамки и вывешивается в помещении на тонких тросах без сплошного полотна между рабочей областью экрана и его корпусом. При этом висящее в воздухе экранное полотно идеально натянуто, а картинка при свете дня получается исключительно яркая и четкая. Секрет столь эффектной конструкции скрыть, конечно же, не удалось. Даже на видео нетрудно заметить, что в конструкции экрана рулон с полотном находится внизу и выполняет функцию вертикального натяжителя. Кроме того, по бокам полотна закреплены нити для обеспечения бокового натяжения, как в обычном экране типа tab-tension.

Ещё одним запоминающимся конструктивным решением от Screen Innovations являются безрамочные экраны Zero Edge, которые можно оснащать фоновой светодиодной подсветкой. Такие экраны уникальны в первую очередь своей способностью вписываться в интерьер, становясь эффектным и стильным украшением.



Экранные полотна и материалы

Качество изображения во многом определяется типом и качеством полотна, но мечта Райана Гастафсона создать лучшее в своём роде и полностью универсальное полотно была выполнена лишь в первой части. Абсолютной универсальности технология Black Diamond не обеспечивает, да и цена получилась далеко не самая низкая. Поэтому в ассортименте Screen Innovations есть немало других материалов и полотен, предназначенных для различных целей и бюджетов. Но начнём обзор, конечно, с главного. Сфера применения экранов Black Diamond исключительно широка Black Diamond — самый высокотехнологичный материал Screen Innovations, позволяющий получить наивысшее качество изображения даже в условиях хорошо освещенного помещения. Black Diamond выпускается в трёх версиях, маркируемых по коэффициенту усиления света. Серебристая поверхность имеет коэффициент усиления 2,7 и способна отражать лишь 35% внешней засветки, тёмно-серая версия с коэффициентом усиления 1,4 отражает 85% внешнего света, а полностью черная поверхность с коэффицентом усиления 0,8 наиболее толерантна к внешней засветке и устраняет её негативный эффект на 90%.

Специфика технологии Black Diamond накладывает на использование этого материала ряд ограничений. Так, дистанция до проектора должна быть не менее чем 1,5 величины ширины экрана, а бесшовная стыковка двух изображений с наложением становится достаточно сложной процедурой, с которой справляются только опытные инсталляторы. Кроме того, не существует акустически-прозрачных и рулонных экранов, изготовленных по технологии Black Diamond. Для коммерческого применения, организации рекламных или выставочных инсталляций существуют специальные решения на базе данной технологии: плёнки для обратной проекции Black Diamond Rear-Pro Film с коэффициентом усиления 0,8 или 1,4, а также специальная серия жестких экранов прямой проекции небольшого размера, получившая название Tiles. Знаменитый плиточный экран Tiles эффектно выглядит и дает яркую картинку при дневном свете Для того чтобы расширить сферу применения технологии Black Diamond, на её основе было создано несколько новых полотен, обладающих схожими характеристиками отражения внешнего света. Специально для короткофокусных и ультракороткофокусных проекторов был разработан материал Short Throw (ST). Он обладает коэффициентом усиления 0,7 и устраняет 90% внешнего света, что позволяет успешно использовать экран такого типа в освещенном помещении в качестве альтернативы телевизору. В отличие от оригинального Black Diamond, материал Short Throw (ST) допускает использования нескольких проекторов с бесшовной сшивкой картинок путём наложения краёв. Минимальная дистанция до проектора составляет не 1,5, а всего лишь 0,1 от ширины проецируемого изображения. Кроме того, ST имеет широкие углы обзора, но как и Black Diamond, не может быть акустически-прозрачным и не используется в рулонных экранах.

Полотно Slate было разработано на основе технологий Black Diamond с целью обеспечить ему максимально широкое применение. Оно используется в различных конструкциях и в том числе в том самом экране для МКС. Уменьшив степень устранения бокового света до уровня 65-70%, разработчикам удалось добиться значительно большей гибкости полотна, а главное — существенно уменьшилась себестоимость. Slate может использоваться в рулонных конструкциях, допускается сшивка полотен, в результате чего максимально допустимая диагональ экрана достигает совершенно фантастической цифры 390 дюймов. Максимальный размер единого бесшовного полотна с соотношением сторон 16:9 составляет 200 дюймов, в то время как для Black Diamond максимальный размер составляет 120 дюймов. Полотно Slate можно с одинаковой вероятностью встретить и на раме, и в рулонном моторизированном экране, как в домашних инсталляциях, так и в офисах, учебных аудиториях, на выставках или иных публичных мероприятиях. Полотна Slate применимы как в домашних, так и в коммерческих инсталляциях Для профессионального применения у Screen Innovations есть целый набор специализированных экранных полотен и материалов. В силу того, что рекламные и информационные конструкции практически всегда используются при свете дня, все предлагаемые решения способны избавляться от негативного эффекта паразитной внешней засветки.

Материал для обратной проекции FlexGlass Rear-Pro разработан специально для сложных инсталляций типа кольцевого экрана, используемого на выставках или изогнутой видеостены в телевизионной студии. Он адаптирован для работы с короткофокусными проекторами, допускает сшивку и наложение изображений нескольких проекторов и при этом обеспечивает устранение 60% внешней засветки. Максимальная высота экрана из этого материала составляет 2,5 метра, а максимальная ширина — 30 метров.

Для более простых инсталляций с обратной проекцией без необходимости сшивки изображений от нескольких проекторов и использования короткофокусных моделей существует более простая версия экрана обратной проекции Backstage Rear-Pro, она имеет коэффициент усиления 1,5 и поглощает 60% внешней засветки. Минимальная дистанция до проектора составляет 1,5 ширины экрана.

В некоторых случаях изображение должно быть одинаково хорошо видно с обеих сторон экрана. Например, в рекламно-информационной конструкции установленной в открытом пространстве или в витрине магазина. Для этих целей компания предлагает специальное полотно 360 Rear-pro. Оно отсекает лишь 15% внешнего света и имеет коэффициент усиления 0,85, но при этом имеет угол обзора 360 градусов. Иными словами, картинка будет видна с любой стороны и под любым углом. Специфика инсталляций была учтена и в этом случае, поэтому 360 Rear-pro имеет минимальную дистанцию проецирования - 0,2 от ширины картинки. Одна из сфер применения материалов для обратной проекции — телевизионные студии Не менее широкий и детализированный выбор полотен Screen Innovations ориентирован на применение в условиях частичного или полного затемнения.

Фирменная серия полотен Pure, выпускаемая в версии White с коэффициентом усиления 1,3 и версии Gray с усилением 0,8 отсекает 15% внешнего света. Это значительно меньший показатель, чем у Slate или Black Diamond, но всё же в полтора раза больше, чем при использовании типового экранного полотна. Значит на фоне обычного экрана картинка будет выглядеть ярче, контрастнее и будет иметь более насыщенную цветопередачу. Ещё одна важная особенность полотна — микроструктура поверхности, которая в 9 раз более ровная и гладкая, чем у любого современного полотна. Зернистость поверхности экрана составляет 900 точек на дюйм, что значительно меньше размера пикселя даже при проецировании картинки 4К или 8К. Для сравнения: у других производителей экраны высшего класса качества имеют зернистость 150 точек на дюйм или менее. Высокая гладкость поверхности позволяет получить значительно более резкое и четкое изображение, особенно при использовании проекторов сверхвысокой четкости. Полотно Pure можно использовать как в рамных, так и в рулонных экранах. Оно пригодно не только для кинотеатральных целей, но и для художественных инсталляций в музеях или выставочных конструкциях, при условии затемнения помещения. Максимальная высота полотна 2,5м, а максимальная длина 100м, есть возможность сшивки картинок нескольких проекторов и использования короткофокусной оптики.

Для проекции с разрешением не выше Full HD или 4К достаточно будет использовать полотно Solar, отличающееся от Pure менее сглаженной структурой поверхности, сравнимой с типовыми экранами High End класса и имеющее стандартное 10% отсекание внешней засветки.

Gamma — самое простое и недорогое матовое белое полотно с коэффициентом усиления 1,1. Оно обладает ожидаемо невысоким поглощением бокового света (всего 10%) и текстурой поверхности несколько более грубой, чем у Pure или Solar, вследствие чего рекомендуется для изображений со стандартным разрешением. Выгодное сочетание цена/качество и возможность использования данного типа полотна в различных конструкциях, делают его неплохим бюджетным решением для офисных переговорных комнат и учебных классов. Акустически прозрачное полотно Maestro практически не меняет характер и качество звучания Специально для применения в домашних кинотеатрах и небольших кинозалах было разработано акустически-прозрачное полотно Maestro. Как и другие, оно выпускается в двух версиях: белое с усилением света 1,1 и серое с коэффициентом усиления 0,85. Степень поглощения бокового света типична для экранов, используемых в тёмных комнатах — 10%. Материал полотна был изготовлен с учетом специфики использования заэкранных громкоговорителей. Степень акустической прозрачности максимальная, изменение АЧХ в слышимом диапазоне частот 20-20'000 Гц не выходит за пределы +2 -1 дБ, то есть тональный баланс фактически не страдает и не требует специфической коррекции. Этого удалось достичь благодаря использованию тканой, а не перфорированной основы экрана. Задняя поверхность экрана имеет подложку черного цвета, исключающего эффект подсветки, возникающий при использовании обычного перфорированного экрана, когда свет, проходящий сквозь отверстия, отражается от объектов, находящихся за экраном, и возвращаясь обратно через те же отверстия, подсвечивает картинку.



Модели экранов

Screen Innovations имеет широкую линейку экранов, сформированную различными сочетаниями полотен и экранных конструкций. Основу ассортимента составляют моторизированные (Motorized) и рамные (Fixed) экраны. Они ранжируются по качеству в соответствии с типом используемых полотен и обозначаются нечётными цифрами от 1 до 7. Серия 1 это самое недорогое полотно Gamma и всегда базовые возможности конструкции экрана, серия 3 – экраны с полотном Solar, серия 5 включает в себя самый богатый набор полотен: Pure, Maestro и Slate, а топовая серия 7 - это топовый экранный материал Black Diamond и, как следствие, – только рамные экраны. Экран для МКС — вершина инженерной мысли давшая жизнь другим моделям Рамные экраны — самая простая и надёжная конструкция из всех возможных. Экраны серии 1 имеют обрамление шириной 8,2 см, покрытое черным бархатом, они выпускаются только в формате 16:9 и имеют максимальный размер 133 дюйма. Экраны серии 3 выпускаются в пяти основных форматах: 16:9, 16:10, 4:3, 2,35:1 и 2,4:1. Полотно Solar белого или серого цвета крепится с помощью технологии EZ-Snap, облегчающей и ускоряющей сборку экрана и обеспечивающей равномерное натяжение полотна. Серия 5 имеет наиболее богатый выбор полотен и также выпускается в пяти форматах. Наряду с EZ-Snap доступна ещё более технологичная система крепления Bangee. Её особенность состоит в использовании специальных резинок, равномерно распределяющих растягивающее усилие на полотно. Если экран оснащен креплениями Bangee, пользователь сам может заменить в нём полотно, не обращаясь к специалистам. Экраны серии 5 можно изготовить на заказ, производитель утверждает, что максимальный размер экрана ограничивает лишь максимальный размер полотна: 2,5 на 100 метров. Максимальный размер стандартного экрана 16:9 составляет 215 дюймов по диагонали. Но самое интересное — рама экрана может быть вогнутой, в соответствии современным модным тенденциям, которым поддались даже телевизоры. Старшая серия 7 с единственным и неповторимым топовым полотном Black Diamond также производится в произвольном размере и формате вплоть до 1,5х100м на заказ и может поставляться с изогнутой рамой. Учитывая ограничение по высоте, максимальный размер экрана серии 7 при традиционном соотношении сторон составляет 142 дюйма по диагонали.

Моторизированные экраны представлены в сериях 1, 3 и 5. Модель серии 1 имеет только один формат 16:9 и максимальный размер 160 дюймов по диагонали без возможности изготовления специальных версий. При этом экран выпускается только в корпусе для наружного монтажа. Начиная с серии 3, появляется возможность заказа экрана в версии для скрытой установки в потолок, и все полотна имеют систему бокового натяжения. Максимальный размер экранов серии 3 составляет 133 дюйма, доступные форматы: 16:9 и 16:10. Серия 5 представлена в пяти форматах 16:9, 16:10, 4:3, 2,35:1 и 2,4:1 и может изготавливаться с различной высотой дополнительного черного полотна сверху на заказ. Максимальная диагональ рабочей области составляет 200 дюймов.

Моторизированные и рамные экраны универсальны и могут использоваться в совершенно различных областях, но помимо них в ассортименте присутствуют специальные экраны с более узкой сферой применения. Zero-G — детище космических технологий Zero-G — один из самых высокотехнологичных и необычных на вид экранов в линейке Screen Innovations, да и на рынке в целом. Обладатель премии Impact! Award 2016 и неофициального названия «рулонный телевизор», он выпускается в диапазоне размеров 80-160 дюймов, в трёх стандартных форматах 16:9, 16:10 и 2,35:1, с полотнами серии Slate для работы в освещенных помещениях и с полотнами серии Pure для затемнённых помещений. Основной вариант использования – это, конечно же, домашний кинозал или экран для гостиной, но никто не мешает инсталлировать его в рабочий кабинет или конференц-зал. Немаловажно заметить, что корпус экрана может монтироваться двумя способами: либо на стену, либо скрытым способом в потолок. Последний вариант без сомнения выглядит более эффектно и к тому же экран оснащается малошумящим мотором Somfy и виброразвязкой, делающими процесс открытия и закрытия экрана фактически бесшумным. Максимальная дистанция от верхнего края полотна до закрепленного на потолке корпуса составляет 2 метра.

Zero Edge – дизайнерский рамный экран с узкой малозаметной кромкой видимая ширина которой составляет всего 6мм. Он выпускается в форматах 16:9, 16:10 и 2,35:1 и может крепиться не только на стену, но и подвешиваться на тонких тросах на потолке, так что визуально это воспринимается как изображение, парящее в воздухе. Кроме того, с экраном Zero Edge можно использовать фоновую LED подсветку, которая монтируется за экраном и освещает пространство вокруг любым цветом по выбору пользователя. Максимальный размер экрана – 250 дюймов (для соотношения сторон 2,35:1), а выбор полотен ограничен только старшими категориями: 7 и 5. Экран Zero Edge с незаметной рамой и светодиодной подсветкой Transformer — новейший мультиформатный экран, уже успевший получить премию CEDIA 2016. Конструктивно он представляет собой рамный экран с переменным соотношением сторон. Основным отличием от конкурентов является сам принцип изменения формата. Обычно производители используют вертикальное или горизонтальное кашетирование с помощью бархатных штор, а экран при этом имеет размер, соответствующий максимально возможному формату.

Tiles — это специальная версия жестких проекционных панелей, выполненных по технологии Black Diamond с коэффициентом усиления света 1,4. Плитки могут иметь несколько различных размеров: 45, 50 и 55 дюймов по диагонали для формата 16:9 и 43,48, 53 дюйма для панелей с соотношением сторон 16:10. Из этих плиток можно создавать необычные рекламные или художественные инсталляции, а также видеостены большого размера со сложной формой поверхности. Благодаря технологии Black Diamond проецируемое на них изображение даже при дневном свете будет предельно четким, ярким и насыщенным цветом.

Black Diamond Rear-Pro Film — ещё одно специальное решение для инсталляций. Это высококачественная плёнка для обратной проекции, которую можно наносить на плоскую или изогнутую поверхность. Существуют две версии: серая с коэффициентом усиления света 1,4 и черная с коэффициентом усиления 0,8. Первый вариант гасит 55% паразитной засветки, а второй — 35%. Максимальная ширина плёнки составляет 1,5 метра. Компания Screen Innovations прошла путь от гаража до международной компании менее чем за 10 лет Итог

Компания Screen Innovations достигла своей главной цели всего за пять лет. Изобретение уникального в своём роде материала Black Diamond стало именно той самой революцией в мире средств отображения, о которой задумывался создатель компании в самом начале. Экран для проектора, который можно смотреть днём, это уже прямой конкурент телевизору, а с приходом долговечных светодиодных и лазерно-фосфорных проекторов подобный сценарий использования проекционной техники уже не кажется фантастическим.

На фоне этого сложно увидеть ещё одно, лежащее на поверхности, но совершенно неочевидное достижение Райана Гастафсона: формирование широкой и исключительно функциональной линейки экранов, представленной во всех ценовых сегментах - от бюджетного до High End - и охватывающей буквально все возможные сферы применения от домашних инсталляций до сверхсложных выставочных конструкций. В этом легендарный разработчик преуспел не меньше, чем в технологиях, что было подтверждено недавно полученной премией CE Pro 2015 Brand Leader в категории видео экраны. Эксклюзивный дистрибьютор Screen Innovations в России – компания АВ-Техника