Домашняя техника SpeakerCraft ‒ родоначальники встраиваемой акустики В наши дни десятки, если не сотни, компаний ринулись осваивать рынок архитектурной акустики ‒ она в тренде, всем нужна, применяясь и в частных инсталляциях, и в коммерческих проектах. Давно забылись времена, когда ради скрытной установки, специалисты приспосабливали автомобильную акустику. Но у всего на свете когда-то и где-то было начало. Индустрия архитектурной акустики, какой мы ее знаем сегодня, началась с изобретения встраиваемых громкоговорителей, которые используют в виде кабинета уже существующую структуру стен или потолка, отказавшись от готового корпуса традиционных домашних колонок. Любопытно, что со временем у самой мощной и высококачественной встройки закрытые корпуса появились вновь ‒ так проще контролировать рабочий объем динамиков СЧ/НЧ-звена. Но пока индустрия делала первые шаги, именно экономия на кабинетах и размерах акустики стала очевидным преимуществом встройки, позволяя создавать незаметные аудиосистемы, где акустика не занимала лишнего места и не вторгалась в интерьер. Как водится, в теме архитектурной акустики есть свои основоположники: первый встраиваемый в стену громкоговоритель для частных инсталляций был разработан в 1981-ом году Эдвардом Хаасом (Edward Haase) из американской компании SpeakerCraft. В жизни часто случается, что первооткрывателям достается почет, уважение и короткая запись в учебнике, а плодами их достижений пользуются другие. Но SpeakerCraft на обочину не оттеснили. Спустя 37 лет после своего изобретения, компания по-прежнему остается в лидерах инсталляционного сегмента, предлагая лучшие образцы встраиваемой, уличной и ландшафтной акустики, инсталляционной электроники и техники для умного дома. История легендарной компании началась в 1976-ом году, когда Эдвард Хаас и братья Хамфрис (Ken and Eugene Humphreys) открыли в городе Риверсайд (штат Калифорния) розничный магазин по продаже аудиотехники. Помимо продаж колонок и Hi-Fi компонентов известных марок, компания делала оригинальные громкоговорители на заказ. В сущности, отсюда и вышла первая встройка: в 1981-ом году ее разработку заказали для своих трейлеров (домов на колесах) соседи из автомобильной компании Fleetwood Industries. К 1985-ому году SpeakerCraft превратилась в крупного OEM-производителя комплектующих, выполняя заказы для многих знаменитых брендов: JBL, Polk Audio, Niles Audio, Bang & Olufsen, Sonance и т.д. В эти годы компания продолжала собирать талантливую команду инженеров и менеджеров, веривших в большое будущее архитектурной акустики. В начале 90-х годов в руководство компании вошли новые люди Джереми Буркхардт (Jeremy Burkhardt) и Джефф Франциско (Jeff Francisco). Франциско занялся бизнесом частных инсталляций и разработкой новых продуктов. А Буркхардт, впоследствии возглавивший компанию, стал настоящим двигателем SpeakerCraft. Как человек с видной внешностью и мастер запоминающихся презентаций, Буркхардт не только прославил и вывел SpeakerCraft в число крупнейших аудио-брендов США, но и внес огромный вклад в продвижение индустрии инсталляционной акустики на американском и мировом рынке. Новый этап в жизни компании начался в 1994-ом году, когда SpeakerCraft выпустила первую линейку встраиваемой акустики под собственной маркой. История инноваций SpeakerCraft Чтобы лучше понять причины успеха SpeakerCraft, нужно обратиться к ее философии, краеугольным камнем которой является нацеленность на постоянное развитие технологий, улучшение качества продукции и обслуживания клиентов. Чтобы проникнуться масштабом влияния SpeakerCraft на рынок встраиваемой акустики, достаточно посмотреть на перечень ее важнейших достижений. Как мы рассказывали, еще до того как SpeakerCraft решила делать акустику под собственным брендом, компания стала серьезным изготовителем колонок для других марок. Иными словами у компании уже была создана мощная производственная база с отлаженными процессами изготовления деталей и контроля качества. Поэтому в 1994-ом году, только приступив к выпуску собственной встройки, SpeakerCraft сразу же сделала смелый маркетинговый ход, впервые в индустрии дав пожизненную гарантию на продукцию. С тех пор с такой гарантией продается каждый громкоговоритель SpeakerCraft. Однако в случае SpeakerCraft пожизненная гарантия ‒ это не просто завлекающий маневр, а полная уверенность в надежности собственной продукции. Есть оборудованные встройкой SpeakerCraft проекты, без нареканий работающие уже несколько десятков лет. С середины 90-х инновации SpeakerCraft посыпались как из рога изобилия. В 1995-ом году компания представила первый гриль с перфорированной решеткой ‒ сегодня уже трудно представить иное решение. Через год конструкторы компании придумали оригинальную конфигурацию встройки с двумя твитерами, способную воспроизводить стереозвук посредством только одной акустической системы. В наши дни эту конфигурацию так и называют ‒ «стерео в одной колонке», и, вероятно, в мире нет производителя встройки, который не использует ее в потолочных моделях, предназначенных для очень маленьких помещений или стесненных условий. типичная встройка SpeakerCraft, использующая направляемый модуль излучателей AIM В 1998-ом году SpeakerCraft разработала архитектурную акустику с поворотным твитером. Технология решала насущный для встройки вопрос направленности звучания, без которого невозможно получить качественный стереоэффект и обширную зону прослушивания. Кроме того, регулируемая направленность излучения давала встройке большую гибкость в размещении. Однако, поворотные твитеры, к слову, тут же скопированные конкурентами, могли перенаправить только высокочастотный звук, притом что человеческий слух хорошо локализует и источники средних частот. В общем, направленные твитеры ‒ решение хорошее, но недостаточное. Поэтому в 1999-ом году SpeakerCraft презентовала фирменную технологию AIM (от английского aimable ‒ нацеливаемый). AIM стала знаковой технологией не только для компании SpeakerCraft, но и для всей индустрии архитектурной акустики, попав в зал славы CEDIA. В акустических системах AIM поворотным механизмом обеспечена вся несущая панель с динамиками, позволяя отклонять ее от нормали на несколько десятков градусов (на 15º-17º в современных моделях). Технология AIM не отменила, а только дополнила механизм поворотных твитеров, которые могут направляться независимо, в любую сторону с максимальным отклонением 30º. Первоначально AIM применялась только в потолочной акустике, но в 2004-ом году технология была адаптирована к стенной встройке с той лишь разницей, что панель с динамиками в ней отклоняется не во все стороны, а только вправо или влево (или вверх-вниз, если громкоговоритель установлен горизонтально как «центр»). Мы можем отловить оптимальную контрастность и размеры музыкальной сцены, ровно тем же способом, что применяется в домашних аудиосистемах с корпусными громкоговорителями, ‒ слегка поворачивая кабинеты колонок и «всматриваясь» в виртуальную сцену. Практика показывает, что без тонкой регулировки направленности получить по-настоящему качественный стереозвук можно лишь случайно или в редких случаях идеальной конфигурации стереосистемы и комнаты. В 2003-ем году копания разработала эксклюзивную технологию WavePlane, которая придает потолочной акустике SpeakerCraft причудливый облик, непохожий на других. Визуально WavePlane представляет собой оригинальную корзину, сплетенную вокруг высокочастотного модуля и, по сути, является акустическим отражателем волн на высоких частотах. В конструкциях без WavePlane таким отражателем будет движущийся диффузор низкочастотного динамика, расположенного прямо под модулем твитера. И отражаться звук будет неправильно, неконтролируемо. Использование WavePlane позволяет упорядочить отражения, создав более широкую и однородную диаграмму направленности на высоких частотах. Кстати, «корзина» WavePlane не стоит сама по себе, а включена в единую конструкцию с механизмом AIM. Поэтому при общих поворотах динамиков технология по-прежнему работает без искажений. Эстетическая сторона применения встройки предельно ясна: ее интерьерная привлекательность состоит в незаметности. В 2011-ом году SpeakerCraft представила серию Profile – семейство встройки, которая устанавливается заподлицо со стеной или потолком и имеет тонкий гриль без видимой рамки, удерживаемый магнитными креплениями. Покрасив гриль под цвет фона, такую встройку можно сделать едва заметной, даже если приглядеться. Потолочные модели Profile на выбор комплектуются круглыми или квадратными грилями. Дизайн Profile полностью оправдал себя, следуя всем современным тенденциям внешнего оформления встройки. Не удивительно, что спустя несколько лет он стал общим практически для всех моделей SpeakerCraft. AIM Series 2 - линейка эталонной встройки, оснащенная множеством передовых технологий SpeakerCraft В 2015-ом году SpeakerCraft выпустила на рынок линейку AIM Series 2. Знаменитая серия встройки была полностью переделана и улучшена, получив несколько передовых технологий. Во-первых, в акустическую систему внедрили линейный массив твитеров ARC Tweeter Array, ‒ похожие решения характерны для профессиональных систем звукоусиления, редко применяются в домашней акустике и уникальны для встройки. В ARC Tweeter Array используются линейные массивы из трех или четырех твитеров. Плюсы подобной конфигурации известны: фокусируется направленность излучения, повышается чувствительность, уменьшаются искажения, можно увеличить рабочий диапазон твитера, снизив частоту кроссовера, тем самым разгрузив низкочастотный динамик, которому в свою очередь можно добавить мощности и глубины баса, не опасаясь ухудшить чистоту воспроизведения. Ради линейного массива ARC Tweeter Array инженерам пришлось доработать технологии AIM и WavePlane, но они на этом не остановились. Наряду с доработкой динамиков и разделительных фильтров в моделях AIM Series 2 применены и другие нововведения. С помощью рифленой поверхности «чаши» громкоговорителя и специальной конструкции краев лицевой панели (технология Vortex Eliminator) убираются ненужные завихрения воздуха и уменьшаются эффекты дифракции звука. Новые материалы корпуса позволили радикально улучшить виброразвязку громкоговорителя со стеной или потолком (технология Acoustic Isolation). ATX100 - встраиваемый в стену громкоговоритель для верхних каналов кинотеатра Dolby Atmos (работающий на отражении звука от потолка). Между прочим, первый в мире. В 2016-ом году SpeakerCraft разработала первую в мире специализированную встройку для домашнего кинотеатра Dolby Atmos. Модель ATX100 встраивается в стену, но ее излучатели развернуты под углом вверх. Звук, отражаясь от потолка, идет обратно к слушателю, создавая иллюзию высотного канала. ATX100 спроектирована таким образом, что ее можно устанавливать в тандеме со стенной встройкой линейки AIM Series 2, закрыв обе акустические системы одной защитной решеткой. В 2017-ом году модель ATX100 выиграла несколько номинаций в разделах «громкоговоритель года» и «лучший домашний AV громкоговоритель». встроенные друг над другом модели ATX100 и AIM2LCR55 можно закрыть одним грилем - удобно и эстетично Современный модельный ряд SpeakerCraft Сегодня компания предлагает клиентам и инсталляторам большой выбор архитектурной аудиотехники, включая не только встройку, но и уличную, ландшафтную акустику, компактные домашние сабвуферы и сопутствующую электронику: инсталляционные усилители, звуковые матрицы, многозонные устройства, панели и пульты управления, регуляторы уровня звука и другие аксессуары. Однако при всем многообразии продуктов SpeakerCraft самым важным направлением для компании по-прежнему остается встройка. SpeakerCraft выпускает множество линеек и моделей встраиваемой акустики Семейство встраиваемой акустики SpeakerCraft подразделяется на несколько серий в соответствии с конструкцией и используемыми технологиями: самая передовая и оснащенная ‒ линейка AIM Series 2, далее идет линейка Profile AIM, затем линейка Profile CRS. В отдельные группы можно выделит акустические системы Profile AIM Cinema, Specialty, Commercial. Как класс базовой встройки можно рассматривать потолочную акустику Multi-Pack, поставляемую комплектами по льготным ценам, которые зачастую оказываются ниже, чем предложения конкурирующих брендов, делающих особый упор на невысокую стоимость продукции. Серии улучшенной конструкции, конечно, обладают некоторыми преимуществами над более простой акустикой, но так вот впрямую сравнивать модели по характеру воспроизведения, опираясь только на название линейки, нельзя. Вне зависимости от серийной принадлежности модели встройки SpeakerCraft используют разные наборы динамиков, которые и определяют звучание. К теме излучателей мы еще вернемся, а пока продолжим краткое представление модельного ряда компании. приведем несколько примеров использования встройки SpeakerCraft в реальных проектах: интерьер умного дома в США, в котором с помощью стенной и потолочной встройки SpeakerCraft организовано 16 независимых аудиозон многозонная аудиосистема одной из самых дорогих и роскошных океанских суперяхт «Lady Lola» построена с помощью встраиваемой акустики SpeakerCraft из линейки AIM Series 2 Старшие серии AIM включают как потолочные, так и стенные модели, не забывая об особенных конфигурациях: «стерео в одной колонке», диффузный звук, колонки для главных каналов LCR и т.д. Серия CRS предлагает потолочную встройку разных размеров, оборудованную коаксиальной конфигурацией излучателей, поворотным твитером и системой отражателей WavePlane. Profile AIM Cinema ‒ мощные, полноразмерные модели стенной встройки, оснащенные сразу пятью излучателями в составе твитера, двух среднечастотных драйверов и двух крупных басовиков. Задача этой акустики ясна из названия серии ‒ работа в домашнем кинотеатре, передача реалистичной звуковой динамики, широкая частотная полоса с глубоким басом. частный кинозал Dolby Atmos, в котором на верхних каналах задействована потолочная встройка SpeakerCraft AIM8 FIVE Series 2 специализированная встройка SpeakerCraft из раздела Specialty В группе Specialty наряду с типичной стенной встройкой для домашних проектов есть модели класса Hi-Fi, подобранные в стереопары. Среди потолочной акустики Specialty можно найти модели с двойным набором твитеров и среднечастотных драйверов: динамики развернуты в стороны, направленность излучения может переключаться с биполоярной на дипольную. Круглые потолочные модели серии Profile AccuFit Ultra Slim имеют закрытые корпуса, 3-полосную конфигурацию из пяти компактных излучателей и выделяются минимальной глубиной установки ‒ всего 51 мм. в 2018-ом году с помощью 56 встраиваемых моделей из серии PRO Commercial были озвучены более дюжины отдельных аудиозон в реконструированном 5-звездочном отеле Sofitel Saigon Plaza (Вьетнам) Коммерческая линейка невелика по составу ‒ три потолочные модели: сабвуфер с 8-дюймовым драйвером и две акустические системы с ходовым размером басовых излучателей 8 и 6 дюймов. Коммерческие модели имеют надежную конструкцию и гибкие настройки, необходимые в профессиональных инсталляциях. Полиамидные твитеры и басовики из полипропилена не боятся пыли, влажности, ультрафиолета и перепадов температуры. Акустические системы выполнены в закрытых корпусах с фазоинверторным оформлением, повышающим отдачу в басовой области. В настройках можно выбрать тип сигнальной линии (низкоомная ‒ 8 Ом, 100 В/70 В) и указать желаемую мощность. Все модели коммерческой серии прошли сертификацию по стандарту UL 1480, то есть могут работать в системах оповещения во время пожара. В семейство наружной акустики SpeakerCraft входят модели уличных колонок в прочных и долговечных металлических корпусах, компактные ландшафтные сателлиты, сабвуфер заглубленного (подземного) размещения и серия ландшафтных громкоговорителей, замаскированных под камень. ландшафтные инсталляции на акустике SpeakerCraft Обилие разноплановой архитектурной акустики SpeakerCraft может смутить при выборе оптимальной модели. К счастью, названия моделей, состоящие из ряда букв и цифр, довольно легко расшифровываются. На первой позиции в имени всегда стоит название линейки, затем идет тип громкоговорителя и/или размер басового излучателя. В зависимости от серии в ассортименте SpeakerCraft можно отыскать встройку с низкочастотными драйверами диаметром 8, 7, 6, 5.25 и 3 дюйма. Но самая интересная информация дается в конце названия, стоящая там цифра рассказывает об используемых в акустике динамиках. Даже если модели принадлежат к разным сериям, но имеют одинаковый «технологический» номер, их звучание будет тонально согласованным. Как пример, название AIM LCR5 THREE говорит о том, что модель принадлежит серии AIM, является колонкой для главных каналов LCR, вооружена 5-дюймовыми басовиками, а сами динамики относятся к третьей категории. Что же из себя представляют эти загадочные категории динамиков? Модели 1-ой категории (ONE) комплектуются шелковыми твитерами и басовиками из полипропилена. Акустические системы отличаются уравновешенным звучанием с легким акцентом на средних частотах. Такой характер звучания подойдет для звонких помещений с большим количеством отражающих звук поверхностей, например, для кухонь, холлов, ванных комнат. Использовать акустику 1-ой категории лучше всего для фонового озвучивания или в аудиосистемах «мультирум». пример однотипных моделей встройки в стену из серии Profile AIM, оснащенных излучателями разных категорий: (начиная слева) AIM LCR5 FIVE, AIM LCR5 THREE, AIM LCR5 ONE Вторая категория (TWO) оснащается твитерами из шелка и басовиками из стекловолокна. Акустические системы звучат мягко и натурально, оптимальное место их использования ‒ комнаты со средним или сильным отражением звука, рекомендуемые приложения ‒ дополнительная аудиосистема или «мультирум» в спальне, гостиной. Третья категория (THREE), использует металлические излучатели из алюминия, соответственно, отличается детальным, ярким и напористым звучанием, хорошо подходящим для исполнения современной динамичной музыки или для звукового сопровождения кинофильмов. Модели 3-ей категории лучше всего будут чувствовать себя в помещениях с коврами и мягкой мебелью. Высокая точность воспроизведения позволяет применять акустику в выделенных стереосистемах или в домашнем кинотеатре. Четвертая категория в списке компании на данный момент отсутствует. Возможно, о ней забыли намеренно, чтобы подчеркнуть референсный статус категории номер 5 (FIVE) ‒ она на несколько шагов опережает другие модели SpeakerCraft. Модели 5-ой категории ‒ это флагманские акустические системы, способные работать в любых помещениях, обеспечивая наилучшее, самое аккуратное воспроизведение звука. Соответственно модели оснащаются самыми дорогими и качественными излучателями: твитерами с куполами из сплава магния с алюминием и драйверами СЧ/НЧ-звена с диффузорами из кевлара. потолочные модели из линейки AIM Series 2 - один размер, но разные излучатели: (слева направо) AIM285, AIM283, AIM282 Подытоживая обзор, зададимся вопросом: в чем же специфика SpeakerCraft? Это не просто еще одна компания, занимающаяся инсталляционной акустикой, это бренд, который присутствует на рынке буквально с первых дней, когда зародилась индустрия архитектурных колонок. Многие общепринятые технологии сегодняшней встройки появились с подачи SpeakerCraft. Другие уникальные инновации SpeakerCraft отражают гигантский опыт компании в разработке и развитии встраиваемой акустики, которого просто нет у большинства их конкурентов, пришедших на рынок недавно. При этом SpeakerCraft целенаправленно занимается только инсталляционной тематикой, не размениваясь на иные направления. Эксклюзивный дистрибьютор SpeakerCraft в России – компания CI GROUP.