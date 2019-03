Домашняя техника Starke Sound ‒ союз высоких технологий и дизайна Молодую американскую компанию Starke Sound, базирующуюся в Южной Калифорнии, в 2009-ом году основала группа энтузиастов ‒ дизайнеров, инженеров и знатоков рынка аудиокомпонентов. Объединив усилия специалистов из разных областей, компания бросила вызов устоявшемуся мнению, что не бывает универсальной акустики, одинаково хорошо работающей в элитном домашнем кинотеатре и в музыкальной аудиосистеме самого высокого класса. Да еще, чтобы у нее был привлекательный дизайн, вариативность отделок под любой интерьер, и чтобы стоимость не была заоблачной, ‒ в общем, набор достоинств идеальной акустики. оригинальные трехлапые стойки с ножками-шипами также являются разработкой Starke Sound Узнаваемый облик продуктов Starke Sound придумывает дипломированный архитектор, промышленный дизайнер и страстный меломан Скотт ДеЛоуч (Scott DeLoache). Именно он 10 лет назад заметил, что на рынке многоканальных аудиосистем не хватает дизайнерской изюминки и собрал вокруг себя команду, ставшую впоследствии Starke Sound. За стратегию компании и продвижение продуктов на рынке отвечает Спринг Кин (Spring Qin) ‒ аудиофил с 20-летним стажем, имеющий степень магистра по электронике и специалистом по интегральным схемам. До того, как сменить род деятельности, Кин успел поработать в VIA и Intel. К тому же до Starke Sound Кин уже имел опыт управления своей собственной аудио-компанией, перезнакомившись со многими важными персонами в индустрии. Понимание музыки и технологий, опыт и связи очень помогают Кину в работе, он всегда знает какой продукт сегодня и завтра будет наиболее востребованным и умеет наилучшим образом продемонстрировать его клиенту. Технической реализацией идей команды Starke Sound занимается отдел под руководством Дэна Виггинса (Dan Wiggins) ‒ аудиоинженера, известного благодаря многочисленным изобретениям и патентам в области динамических излучателей. Динамики Brahma Super Bass и Event Studio, громкоговорители Sonos Play1, Play3 и Playbar – его работа. Он же является автором фирменной технологии драйверов Starke Sound (Linear Magnetic Field Driver). Разрабатывая «гибридную» акустику, закрывающую брешь между домашним кинотеатром и воспроизведением музыки в стерео, Виггинс учел, что у любителей одного и другого жанров есть свои пожелания к характеру воспроизведения. Киноманы прежде всего ценят в звуке динамический диапазон, разборчивость самых тихих, а также четкую и реалистичную передачу самых громких звуков. Меломаны же предпочитают натуральность звука, большой и равномерный частотный диапазон, а также широкую гладкую диаграмму направленности колонок, важную для построения объемной и контрастной виртуальной сцены. В прошлом эти ожидания было трудно совместить. Лучшие кинотеатральные колонки в основном комплектовались профессиональными излучателями, перед которыми создатели не ставили задачи рисовать шикарное стереоизображение. В свою очередь динамики домашнего «хай-энда» пасовали перед воспроизведением очень громких звуков, повсеместно встречающихся в фонограммах кинофильмов. Однако на сегодняшнем уровне технологий требования, предъявляемые к акустике домашнего кинотеатра и стереосистемы, вполне можно соблюсти в одном продукте. Философия и технологии Starke Sound

Премиальная акустика - семейство Halo

Высококачественная акустика семейства Brio

Сабвуферы

Усилители

Заключение Философия и технологии Starke Sound В чем состоит особенность подхода компании к разработке и изготовлению продукции? Ответ скрывается в уникальной комбинации передовых технологий, лучших комплектующих, современных материалов и методов производства. Немаловажна и сама структура компании с полностью вертикальной организацией производства, помогающей контролировать все этапы сборки. Компания сама разрабатывает, модифицирует и собственно изготавливает излучатели, кроссоверы и корпуса громкоговорителей, сама придумывает дизайн и проводит все отделочные работы. Поэтому Starke Sound может гарантировать качество изготовления и быстро реагировать, когда появляется необходимость вносить в конструкцию изменения. Компания дает 10-летнюю гарантию на премиальную акустику топовых серий, 5 лет ‒ на акустику семейства Brio, 3-летняя гарантия распространяется на акустику с электронными компонентами (активные сабвуферы) и усилители. Среди используемых Starke Sound инноваций самыми знаменитыми являются бериллиевые твитеры, обладающие выдающейся детальностью воспроизведения, и магнитные системы Linear Magnetic Field. Наборные системы LMF собираются из нескольких разнородных магнитов (частей из неодим-железо-бора и феррита). С помощью необычной компоновки, защищенной патентом, инженеры добились высокой однородности поля в магнитном зазоре излучателя, радикально уменьшив искажения в магнитном контуре при крайних положениях звуковой катушки. В динамиках попроще, где LMF не используется, компания применяет мощные магнитные системы увеличенного размера, сделанные из стронциево-бариевого сплава. Диффузоры драйверов СЧ/НЧ-звена изготавливаются по еще одной фирменной технологии из композита CFRTP – карбоновых нитей, армированных термопластиком. Получается легкий, но жесткий материал, отменно сопротивляющийся изгибам и передающий малейшие вариации музыкальных подробностей. Понимая, что в высококачественной акустике мелочей не бывает, компания особое внимание уделяет схемам разделительных фильтров. Кроссоверы собираются из радиоэлементов аудиофильских серий компании ERSE, схема подбирается таким образом, чтобы фильтры вносили в звук минимальные искажения. фирменные динамики Starke Sound: новейший бериллиевый твитер и СЧ-динамик с диффузором из карбонового волокна Сегодня компания выпускает несколько семейств акустических систем: серия Halo – премиальный класс и эталонное качество звучания, Brio ‒ стандартный класс с высококачественным звуком. Кроме того в продуктовом ряду Starke Sound есть серия активных сабвуферов и линейка собственных усилителей. Премиальная акустика - семейство Halo Возглавляют серию Halo и весь модельный ряд Starke Sound 3-полосные напольные колонки IC-H5 ELITE, за оригинальный дизайн прозванные «Сапфирами», ‒ из-за характерного «ограненного» кабинета и отделки демонстрационной версии синим рояльным лаком. Разумеется, на практике колонки не привязаны к синей отделке, клиент может заказать любую понравившуюся. При росте 122 см колонки имеют солидный вес ‒ 55 кг. Масса лучше всего помогает демпфировать мелкие вибрации кабинета, мешающие хорошему звучанию. Как универсальные колонки, способные работать на фронтальных каналах домашнего кинотеатра и играть очень громко, IC-H5 ELITE вооружены внушительным арсеналом излучателей: бериллиевый твитер, пара среднечастотных динамиков с карбоновыми диффузорами, бас озвучивают сразу три алюминиевых драйвера калибра 203 мм, а на боковой панели установлен пассивный «радиатор» с 305-мм карбоновым диффузором. «Сапфиры» имеют повышенную чувствительность ‒ 92 дБ, расширенный частотный диапазон ‒ от 28 Гц до 40 кГц, справляясь с подводимой мощностью в пол-киловатта, причем это мощность долговременная, а не пиковая. В многоканальной системе в комплект к «Сапфирам» предлагаются соответствующие по дизайну и мощи «центр» IC-H5C ELITE и настенные колонки (с возможностью встройки) IW-H5 ELITE. Обе модели оснащены теми же излучателями, что и флагманы компании, гарантируя идеальное согласование. линейка "Сапфиров": флагманы IC-H5 ELITE, настенные/встраиваемые IW-H5 ELITE и High-End "центр" IC-H5C ELITE Помимо «Сапфиров» в семейство Halo входят несколько премиальных мониторов, щеголяющих анодированными алюминиевыми фасадами и разнообразной лаковой отделкой кабинетов. IC-H1 ELITE ‒ полочный громкоговоритель с фазоинверторным кабинетом и 3-полосной конфигурацией излучателей, компактность которого позволяет использовать модель в качестве настольного монитора. IW-H1 ELITE ‒ встраиваемая версия монитора, а IC-H2 ELITE ‒ это напольная колонка, в которой те же динамики на фасаде монитора H1 встроены в узкий кабинет-башню. IC-H3 ‒ более крупный и мощный полочный монитор в слегка откинутом назад закрытом корпусе. Трехполосная конфигурация излучателей «усилена» парой 165-мм карбоновых басовиков. Монитор H3 также выпускается в нескольких версиях: IC-H3 ELITE ‒ стандарт с шелковой «пищалкой», IC-H3 Be ‒ усовершенствованная модель с новейшим бериллиевым твитером, соответственно, IW-H3 ELITE и IW-H3 Be ‒ это встраиваемые варианты все того же «третьего» монитора, а IC-H3C ELITE и IC-H3C Be – модификации монитора под центральный канал. Все мониторы семейства Halo обладают универсальным звучанием и могут работать в многоканальных системах самого высокого уровня, даже в ультрасовременных кинотеатрах формата Atmos. верхний ряд - мониторы IC-H1 ELITE и IC-H3 Be, внизу - встройка IW-H3 Be и тыловой громкоговоритель SR3 Иногда на тыловых каналах нужен не прямой, а рассеянный звук. Для его создания обычно применяют настенные громкоговорители специальной конструкции, оборудованные двумя наборами развернутых в разные стороны драйверов. В семействе Halo такая модель тоже есть, называется SR3. Высококачественная акустика семейства Brio Семейство Brio также неоднородно по составу, включая несколько линеек акустики, разной по дизайну, но сходной по классу и технологической начинке. К примеру, в Brio входит ряд инсталляционных моделей потолочной и стенной встройки (AX65, AC65, AO65), укомплектованной одним или двумя 165-мм басовиками из металлокерамики. Удивляет, что даже эта акустика Starke Sound может с успехом работать в домашних кинотеатрах, ‒ уже младшая потолочная колонка AO65 развивает максимальное звуковое давление в 108 дБ! компактная, но очень динамичная по звучанию, потолочная модель AO65 комплект ДК 5.1: компактный сабвуфер и миниатюрные сателлиты ECHO ECHO 5.1 – высококлассная реализация «кинотеатра в одной коробке», состоящего из небольшого активного сабвуфера и пятерки миниатюрных сателлитов. Все акустические системы отделываются черным или красным рояльным лаком. Сабвуфер, несмотря на скромные габариты, играет бас от 28 Гц, а крошечные сателлиты вооружены динамиками, унаследовавшими технологии старшего семейства Halo. V-серия - истинный Hi-Fi V-серию, состоящую из 8 моделей, производитель называет истинным «хай-фаем», сочетающим высокую производительность и доступную стоимость. Колонки выделяются черной или белой матовой отделкой, оснащаются унифицированными излучателями: верх воспроизводится 25-мм «пищалкой» с мягким куполом, середину и бас ‒ драйвер с диффузором из металлокерамики диаметром 165 мм. Модели серии различаются типом (напольные, полочные, настенные, «центры») и количеством мид-басовых драйверов (4, 2 либо 1). Следуя фирменной философии Starke Sound, колонки V-серии могут работать и в стереосистемах, и в ДК, обладая глубоким, плотным басом, отменной звуковой динамикой и очень высоким для домашней акустики звуковым давлением. Например, старшая настенная модель VS64 при толщине корпуса 15 см выдает до 125 дБ звуковой громкости! Сабвуферы Семейство активных сабвуферов Starke Sound включает 7 моделей. Пять из них входят в продвинутую серию SUB, выделяясь шикарной отделкой рояльным лаком. Начинается серия сверхкомпактным аппаратом SUB24, оснащенным 450-ваттным усилителем D-класса и тремя 8-дюймовыми вуферами (один активный, два пассивных). Именно этот кубик с размерами 30 х 30 х 30 см используется в упомянутом ранее комплекте ECHO 5.1. Следующие модели линейки становятся все крупнее, вплоть до 92-килограммового монстра SUB45, оборудованного усилителем Н-класса с феноменальной пиковой мощностью 6.4 кВт! Три 15-дюймовых драйвера сабвуфера (два из них пассивные) воспроизводят громоподобный бас, забираясь далеко вглубь инфразвуковой области (до 14 Гц)! SUB35 в красном лаке, флагман SUB45 в синей отделке, на нижнем фото - SUB36 Две оставшиеся модели образуют серию SW. Эти сабвуферы имеют скромный дизайн и более простую отделку, но не стоит обманываться внешностью. За «бюджетным» экстерьером скрыта отличная производительность и прекрасное соотношение цены и качества. Аппарат SW12, выполненный в закрытом корпусе со встроенным 450-ваттным усилителем и 12-дюймовым вуфером, воспроизводит бас от 23 Гц. Модель SW12P ‒ первый сабвуфер компании, использующий фазоинверторный кабинет, что позволило с тем же усилителем и драйвером того же калибра понизить границу рабочего диапазона до 22 Гц и поднять максимальное звуковое давление до 114 дБ. Усилители Компания Starke Sound не собиралась заниматься усилителями, но это у нее не получилось… Акустические системы Starke Sound имеют гигантский потенциал чистоты, проработки и динамики звучания, но раскрыть его могут только по-настоящему хорошие усилители. Тут-то и проявилась проблема, усилители в ценовой категории акустики Starke Sound не могли полностью ее «раскачать», а те усилители, что могли и раскрывали, стоили слишком дорого, ограничивая число возможных покупателей. Проблему решили со свойственным Starke Sound перфекционизмом. К разработке усилителей были привлечены лучшие инженеры. Первым был создан многоканальный усилитель А7, а вслед за ним по просьбам клиентов был разработан бескомпромиссный стереоусилитель А2. Сегодня Starke Sound выпускает доработанную версию многоканального усилителя A7 Mark II. Аппарат имеет модульную конструкцию, состоящую из 7 независимых моноблоков с полностью балансной схемой. Каждый моноблок дает 240 Вт мощности на 8-омной нагрузке, удваивая выход при уменьшении нагрузки до 4 Ом. Конструкция и ресурс усилителя позволяет ему работать в A-классе почти все время, за исключением лишь редких сигнальных пиков, когда схема переключается в класс АВ. Но даже на полной выходной мощности усилитель дает пренебрежимо малые звуковые искажения. A7 Mark II - 7 моноблоков с балансной схемой мощностью 480 Вт (4 Ом) каждый Конструкция стереоусилителя А2 ‒ сочетание традиционных решений и радикальных новшеств. Полностью балансная схема отличается очень мощным выходным каскадом, в котором в два ряда выстроились 10 пар операционных усилителей, дающих номинально 640 Вт (4 Ом) и 2.1 кВт кратковременно! На первых 100 Ваттах усилитель работает в А-классе, причем для эффективности теплоотвода, применен высокотехнологичный материал на основе графена. Создав усилители для «больших» High-End стереосистем и элитных домашних кинотеатров, компания подумала об инсталляционных проектах со встраиваемой акустикой или компактными мониторами, которым просто не нужно столько мощности. Три года Starke Sound конструировала новый аппарат, скооперировавшись с мировым лидером в области усиления D-класса, компанией ICEpower. Теперь разработка завершена. Новый усилитель получил имя D7, его мощность составляет 7 х 300 Вт (4 Ом), но главное, Starke Sound добилась от схемы D-класса не только компактности, высокой эффективности и малого энергопотребления, но и высокого качества звучания. Заключение Бренд Starke Sound принадлежит к молодому поколению производителей высококачественных аудиокомпонентов. Соответственно, и проблемы, стоящие перед индустрией аудио, и возможности, открывающиеся с появлением современных технологий и материалов, компания видит по-новому, не боясь экспериментировать и совмещать то, что раньше считалось невозможным, трудновыполнимым или нерентабельно дорогим. Еще недавно такой задачей считалось создание не слишком дорогих акустических систем с красивым дизайном и универсальным звучанием, подходящим и для музыки, и для кино. Но Starke Sound достойно ответила скептикам, доказательством тому служит несколько десятков моделей акустических систем, сабвуферов и усилителей, которые выставляются на престижных выставках, заслуживая лестные отзывы от посетителей и экспертов, и успешно продаются в США, Европе и Азии. А теперь акустика и электроника Starke Sound пришла и в Россию. Эксклюзивный дистрибьютор Starke Sound – компания Deus-HiFi.