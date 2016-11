Домашняя техника TechDAS: сила воздуха и точность вращения Последние годы в индустрии воспроизведения аудио прошли под знаком «винилового» ренессанса. Меломаны вдруг вспомнили о приятности «теплого аналогового звука», производители Hi-Fi/High-End электроники не остались в стороне, отреагировав на возросший спрос. И как в былые времена виниловые «вертушки» стали активно появляться в модельных рядах компаний и на прилавках фешенебельных салонов. На этой волне поднялись новые и возродились многие старые бренды, ранее специализировавшиеся на разработке виниловых проигрывателей, но вынужденные уйти с рынка, не вписавшись в цифровую революцию. Хидеяки Нишикава Японский бренд TechDAS ‒ одновременно и новый, и старый. Компания появилась всего несколько лет назад как дочерний бренд одного из крупнейших в Японии дистрибьюторов аудиотехники Stella Inc. Аббревиатура DAS в названии бренда расшифровывается как «Digital Analog Supremacy», прямо намекая на эталонное качество продукции. В текущем ассортименте компании главное место отводится проигрывателям виниловых пластинок и картриджам звукоснимателей MC-типа. Всю технику можно причислить к эксклюзивному классу ‒ ультра High-End, выполненный с привлечением лучших современных технологий и материалов. Старшие виниловые проигрыватели TechDAS можно прировнять к арт-объектам современного искусства, не только дизайном, конструкцией и качеством исполнения, но и заоблачными цифрами на ценнике. Однако было бы наивно думать, что TechDAS стал делать «вертушки» экстра-класса с нуля. Для реализации амбициозной задачи компании были нужны испытанные люди с серьезным опытом. И такие специалисты нашлись, к новому проекту подключились талантливые инженеры под руководством Хидеяки Нишикавы (Hideaki Nishikawa), в прошлом ведущего инженера легендарного производителя «вертушек» Micro-Seiki. Хидеяки Нишикава представляет бренд TechDAS (видео) Свою карьеру Нишикава начинал в 60-х в небезызвестной компании STAX c разработки электростатических наушников. Затем Нишикава заинтересовался тематикой виниловых проигрывателей, например, именно ему принадлежит честь изготовления тонарма Infinity Black Widow, возможно первого в мире сделанного из углеродного волокна. Перейдя в Micro-Seiki, Нишикава дорос от менеджера до директора, внедрив несколько ключевых технологий компании, в том числе пневматический подвес опорного диска и шасси, а также систему вакуумного прижима пластинки. Не удивительно, что спустя несколько десятилетий эти технологии в доработанном и улучшенном виде превратились в уникальные «ноу-хау» проигрывателей TechDAS. Воздушный подвес опорного диска Стандартно для равномерного вращения опорного диска в виниловых проигрывателях используется развязка с подшипниками. При этом нечувствительность опорного диска к вибрациям зависит от его веса. Вот и объяснение, почему в высококачественных проигрывателях обычно применяются тяжелые опорные диски, которые в ходе длительной эксплуатации неминуемо изнашивают подшипники, приводя к модуляциям скорости вращения пластинки, дополнительным шумам и вибрациям. Поэтому, Нишикава и его команда еще со времен Micro-Seiki отдали предпочтение "бесконтактному" способу подвеса опорного диска на воздушной подушке. В проигрывателе TechDAS Air Force One, который можно считать эталонным образцом пневматических технологий компании, воздушный подвес устроен следующим образом: воздух с помощью достаточно мощного, но очень тихого насоса, вынесенного во внешний блок, нагнетается в пространство между опорным диском и стеклянным основанием. Прозрачность стеклянной базы позволяет расположить под ним датчик скорости вращения, верхняя поверхность стекла идеально отполирована, чтобы минимизировать всякое трение, даже с воздухом. В рабочем положении воздушная прослойка поднимает опорный диск примерно на 30 микрон, диск вращается абсолютно свободно практически без трения и вибраций. Не считая многослойной конструкции шасси и опорного диска, механизм топового проигрывателя Air Force One включает три воздуховода по числу фирменных пневматических технологий TechDAS Вакуумный прижим пластинки Пусть опорный диск вращается с совершенной равномерностью, а пневматический подвес нивелирует все вибрации. Значит ли это, что звучание проигрывателя будет идеальным. Нет, этого недостаточно. Остаются еще микровибрации самой пластинки и ее небольшие деформации, из-за которых будет гулять в вертикальной плоскости игла звукоснимателя и тонарм, негативно влияя на звучание. Чтобы исправить даже такие мелочи, TechDAS использует вакуумный прижим пластинки. Небольшие полости под пластинкой тонкими воздуховодами связаны с насосом из упомянутого ранее внешнего блока проигрывателя. Включая прижим кнопкой на проигрывателе, пользователь активирует насос, который выкачивает воздух, создавая разность давлений над и под пластинкой, а атмосферное давление эффективно прижимает пластинку к опорному диску. В этой технологии важен баланс и аккуратность, разность давлений не должна повреждать пластинку. И еще один плюс технологии, до сих пор недооцененный другими производителями: оказалось, что воздушные полости вакуумной системы, расположенные в нижнем сегменте опорного диска, можно использовать как дополнительные антирезонаторы и демпферы вибраций, еще больше улучшая отношение сигнал-шум аналогового источника. Воздушный подвес шасси В комнате прослушивания много источников посторонних вибраций, которые могут приходить от стоящих поодаль акустических систем или другой аудиотехники, чьи трансформаторы в блоках питания также дают ощутимые вибрации, наконец, в комнате могут ходить люди, плюс какие-то вибрации могут проникать с улицы. Все эти факторы вредят качеству звучания таких чувствительных приборов как проигрыватели виниловых пластинок. Для того чтобы изолировать проигрыватель от внешних источников вибраций обычно применяют сложные конструкции, встроенные в опоры шасси и содержащие пружины и демпфирующие материалы. Компания TechDAS для тех же целей снова повернулась к пневматике, к той же технологии воздушной подушки, которая служит для подвеса опорного диска проигрывателя. Например, топовый проигрыватель Air Force One комплектуется тремя опорами, сочетающими пневматические и макромолекулярные полимерные демпферы, что не отменяет возможности настройки высоты ножек, заодно позволяя пользователю самому выбрать степень демпфирования, подстраивая давление во встроенных в опоры воздушных камерах. Следующая по старшенству модель Air Force Two стоит на 4-х опорах. Меньшие размеры проигрывателя и опор, вынудили производителя изменить технологию подвеса, выбрав отчасти даже более сложное сочетание пневматического и масляного демпфирования, дополненного пружинным блоком. Проигрыватели виниловых пластинок серии Air Force Верхушка пирамиды аналоговых источников TechDAS представлена во всех смыслах выдающимся проигрывателем виниловых пластинок Air Force One. Флагман TechDAS по праву можно считать наследником знаменитого проигрывателя Micro-Seiki SX-8000II, разработанного Нишикавой в 80-ых годах прошлого века. С тех пор улучшились технологии обработки, появились новые материалы и электроника, так что современный проигрыватель Нишикавы получился гораздо совершеннее своего предшественника. TechDAS Air Force One (основной модуль) Создавая Air Force One, японские инженеры сфокусировались на решении ключевых проблем виниловых проигрывателей: защита конструкции от внешних вибраций, максимальное устранение микровибраций, резонансов и шумов всех узлов самого прибора, прецизионный контроль вращения опорного диска и пластинки. Не забыли и про гибкость настройки, включающую возможность использования нескольких тонармов и нескольких типов опорных дисков, выбираемых меломаном на свой вкус. Надо сказать, что перечисленные критерии соблюдались компанией и при разработке всех младших братьев Air Force One, пусть не в такой бескомпромиссной реализации, какую демонстрирует конструкция флагманского проигрывателя. Зато младшие модели семейства Air Force существенно дешевле "первой" модели, стоимость которой выводит устройство в список самых дорогих виниловых проигрывателей мира. В иерархии TechDAS каждая ступенька вниз снижает стоимость проигрывателя примерно вдвое: Air Force Two стоит примерно в два раза дешевле, чем Air Force One, а стоимость модели Three составляет около половины проигрывателя Two. TechDAS AF2 (основной модуль)

TechDAS AF3 (основной модуль) В 2016-м году была представлена даже более дорогая версия флагманского проигрывателя Air Force One Premium, в которой каждый аспект конструкции был доведен до абсолютного максимума. Среди доработок проигрывателя можно отметить эксклюзивный по качеству блок воздушных компрессоров с постоянным мониторингом уровня воздушного давления, увеличенный вдвое воздушный «конденсатор», премиальную отделку шасси, две опции верхней части опорного диска, новый конический шпиндель для стабилизации вращения пластинок со смещенным центром тяжести. Кроме того, фирменный дисковый стабилизатор, который ранее предлагался как опция, теперь включен в обязательный пакет поставки проигрывателя. Радикальная версия флагманского проигрывателя Air Force One Premium Помимо использования тонких пневматических технологий проигрыватели TechDAS ‒ это сложнейшие механические изделия, реализованные с привлечением последних достижений в металлообработке и науки о сплавах, ведь инженерам японской компании пришлось создать конструкцию с наперед рассчитанными характеристиками. В качестве наглядной иллюстрации снова обратимся к топовому проигрывателю TechDAS Air Force One. Проигрыватели TechDAS на примере флагманской модели Air Force One Проигрыватель разбит на три части с отдельными корпусами: основной модуль, большой бокс с блоками питания и насосом и меньший бокс с промежуточным воздушным резервуаром, функция которого сглаживать пульсации давления при работе насосов, не допуская распространение шумом к важным узлам проигрывателя через воздуховоды пневматических систем. Третий блок можно назвать воздушным конденсатором, ведь его роль в системе та же, что у буферных конденсаторов в электрическом блоке питания. Основной корпус Air Force One имеет на удивление компактные размеры, особенно в сравнении с иными сверхдорогими «вертушками», чей вид напоминает скульптурные композиции промышленного дизайна. Однако весит проигрыватель Air Force One немало – 79 кг. Разделение прибора не блоки явно пошло ему на пользу не только с точки зрения привлекательного дизайна Life-style. Изолировав блоки питания и насосы, инженеры TechDAS радикально снизили влияние их шумов и вибраций на основной модуль. Трехблочная конструкция флагманского проигрывателя TechDAS Шасси проигрывателя имеет трехслойную структуру, выполненную из алюминиевых сплавов, отобранных по свойствам жесткости. Нижний слой и красиво анодированный верхний слой шасси сделаны из сплава алюминия с магнием А5052, а промежуточный, самый прочный ‒ из дюралюминия A7075 (сплав алюминия с цинком). Общий вес шасси проигрывателя составляет 43 кг. подложка опорного диска AF1 из полированного закаленного стекла, под которой виден бесконтактный датчик скорости вращения Опорный диск Air Force One состоит из двух частей. В основании стоит кованый диск из нержавейки с интегрированными воздуховодами и камерами фирменных пневматических систем. Диаметр диска ‒ 310 мм, высота ‒ 54 мм, вес ‒ 19 кг. Сверху на базовый диск накладывается второй, его материал пользователь может выбрать на свое усмотрение или приобрести все три для экспериментов со звучанием: диск из титана весом 6 кг, дюралюминиевый диск весом 4 кг и самый тяжелый диск из нержавеющей стали весом 11 кг. Верхние поверхности всех дисков имеют особое антистатическое покрытие. Двойная конструкция опорного диска со сменной верхней частью Мотор "вертушки" помещен в отдельном отсеке, который примыкает к основному корпусу, но имеет собственные ножки и трехслойное шасси. Передача движения от мотора к опорному диску происходит за счет плоского отполированного ремня шириной 4 мм, сотканного из полиуретановых нитей. Обычно ременная или пассиковая передача не считается самой точной с точки зрения стабильности скорости вращения, но не в случае проигрывателей TechDAS. Микропроцессорная система контроля скорости вращения В старших проигрывателях компании применяется микропроцессорная система контроля и стабилизации скорости вращения опорного диска. Скорость вращения задается тактовым генератором и цифровым синтезатором частоты. В блоке питания синхронного мотора переменного тока используются два 150-ваттных усилителя (по одному на фазу). За скоростью вращения следит бесконтактный датчик, связанный с микропроцессором, который в свою очередь подает команды на синтезатор частоты и усилители мотора. Система интересна не только очень высокой точностью стабилизации частоты вращения, раскрутив опорный диск до нужной скорости, двигатель переходит в экономный режим, используя только 50% мощности. Что касается контроля, мотор поддерживает две стандартные частоты вращения 33⅓ и 45 оборотов в минуту, но в поисках наилучшего звучания пользователь может варьировать эти частоты (максимально на 10% с шагом ±0.1%). Познакомиться с проигрывателем TechDAS Air Force Two "вживую" можно в московском салоне "Гонг-Стерео" Эксклюзивный дистрибьютор TechDAS в России - компания АВ-Техника.