Домашняя техника 3D вариации в Сокольниках 17-18 ноября в КВЦ «Сокольники» состоялась IV международная выставка 3D Print Expo 2016, где были представлены новейшие достижения в области аддитивных технологий. Традиционно в рамках 3D Print Expo прошла торжественная церемония награждения лучших представителей отрасли 3D-печати и сканирования 3D Print Awards. Подробности о лучших компаниях читайте на официальном сайте. По сравнению с прошлым годом количество посетителей и участников увеличилось почти в два раза. На выставке было представлено более 50 стендов дистрибьюторов и производителей материалов и оборудования для 3D-печати и сканирования из разных стран. В первый день мероприятия на главной сцене представили новинку – уникальный 3D-сканер Drake. Передовое оборудование может оцифровывать и воспроизводить объекты разных размеров с максимально возможной точностью отображения деталей и острых углов.

Одним из наиболее запоминающихся экспонатов выставки стал крупный инновационный 3D-принтер отечественного производства – Magnum 3D. Устройство имеет подогреваемый рабочий стол размером 1400х1200 мм, полностью закрытый корпус и позволяет установить до шести экструдеров и дополнительные приспособления. Китайская компания Shining 3D привезла на мероприятие FDM-принтер Einstart, новый DLP/SLA-принтер, функциональные стоматологические 3D-сканеры Autoscan DSX и iScan, а также модели 3D-сканеров Einscan.

Также внимание посетителей привлекли строительный 3D-принтер производства ООО «ЭкоФорм 3Д», качественные 3D-принтеры для образования и производства от «Московского завода технологий», а также универсальный фотополимер X-RAY от i-Coatings. Кроме того, свои продукты на выставке презентовали UnionTech, «Остек», Hover 3D, SIUSystem, Digispace, «МайДент24», BQ, 3DQuality, 3Dtool, IGo3D, ООО "НПФ Электропривод", FDplast, Юни-ПЭТ, i-Coatings, ESUN & 3DPrintech, Filamentarno!, Print Product и т.д. В первый день конференции состоялся круглый стол «Опыт применения аддитивных технологий в промышленности и медицине», модератором которого стал менеджер проектов Ядерного кластера «Сколково» – Евгений Молчанов. Эксперты обсудили три важных темы:

• главные события этого года в индустрии аддитивных технологий;

• консолидация рынка или предел технологических возможностей;

• стартапы, появившиеся на рынке в 2016 году.

В рамках конференции выступили лучшие представители индустрии: доктор Лионел Т. Дин (Future Factories Studio) рассказал о генеративном дизайне и как правильно построить стратегию его реализации; Антон Большаков (группа компаний «Остек») затронул ключевые элементы концепции «Индустрии 4.0»; Роман Горбатов (лаборатория аддитивных технологий ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России), раскрыл перспективы от применения аддитивных технологий в медицине. Никола Бизотто, Анна Чен Юн Тай и Дитер Гисбрехта рассказали о новых возможностях, которые открывают перед человечеством 3D-технологии. В течение двух дней конференции выступили около 20 спикеров из разных стран мира. В этом году на 3D Print Expo для стартапов была обустроена отдельная зона. В ярмарке идей участвовали более десятка перспективных компаний, каждая из которых могла представить свой проект на главной сцене мероприятия в ходе Startup Pitch. На презентации стартапов присутствовали ведущие инвесторы отрасли, поэтому каждый участник получил экспертную оценку своей идеи.

В течение двух дней преподаватели Московского государственного университета путей сообщения проводили на выставке тематические мастер-классы. Участники практических занятий научились сканировать объекты, работать в популярных программах по 3D-моделированию и самостоятельно печатать готовые изделия на принтерах Magnum 3D.

В этом году организаторы решили сделать запоминающиеся шоу:

• косплей-контест «Шоу супергероев», в котором принимали участие косплееры в костюмах с 3D-печатными деталями.

• огромная карта мира, предоставленная компанией «Магнум», с большими 3D-печатными статуями самых известных достопримечательностей мира. Посетителям нужно было быстрее всех расставить семь достопримечательностей по своим местам на карте. В конце выставки было объявлено три победителя, которым подарили эти уникальные реплики;

• концерт на 3D-печатных акустических и электрогитарах. Блюзовая классика, электроника, сюрреалистический джаз, авторские сеты – концерт на 100% удался;

• арт-галерея, на которой были представлены 3D-макет бизнес-центра «Москва-Сити» («3D Печатник»), туфли и сумки в стиле древней Греции (3DminiLAB), дизайнерские платья (Irina Tosheva и Nikola Kungulovski) и многие другие 3D-печатные шедевры.

И взрослые, и дети могли поучаствовать в мини-квесте на знание объектов арт-зоны. В первый день на главной сцене собралось 11 победителей. Каждый, кто правильно ответил на вопрос и заполнил кроссворд, получил небольшой подарок.

Ну, и главным пунктом шоу-программы стал розыгрыш 3D-принтера Zenit 3D. В этот раз каждому участнику выставки давали при входе отрывной билет, корешок которого он бросал в специальный лототрон. Путём случайного отбора ведущий выбрал пять финалистов, которые приняли участие в викторине на главной сцене. Больше правильных ответов на вопросы о 3D-печати дал Артём Соболев из Краснодара, поэтому именно он увёз домой новенький 3D-принтер.

В этом году мероприятие получилось ещё более масштабным, а это значит, что интерес к аддитивным технологиям растёт в геометрической прогрессии и 3D Print Expo 2017 будет ещё больше и насыщеннее.