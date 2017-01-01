Домашняя техника Burmester Phase 3 – музыкальный центр уровня High End Немецкая компания Burmester – известный производитель аудиотехники премиального класса – не так давно выпустила компактную многофункциональную аудиосистему Phase 3. Познакомиться с данной системой мы смогли на презентации, организованной российским дистрибьютором Burmester, компанией Barnsly Sound и прошедшей в московском салоне AV Café. Система Burmester Phase 3 представляет собой законченное решение «all-in-one» и включает в себя сетевой CD-ресивер 161, акустические системы B15 и фирменную стойку со свободным отсеком для размещения Apple TV, спутникового ресивера, игровой консоли и другого сопутствующего оборудования. Данный отсек снабжен закрывающейся дверцей, так что все дополнительные устройства можно спрятать за ней, и система будет выглядеть лаконично и аккуратно.

Сетевой ресивер 161 построен на базе музыкального сервера Burmester 151, но в отличие от него имеет собственный усилитель с мощностью 2х170 Вт. Ресивер может воспроизводить компакт-диски, а также копировать их на встроенный жесткий диск (для хранения музыкальных файлов используется 2 жестких диска суммарной емкостью 2 ТБ). Ресивер может работать с музыкальными сервисами Tidal и Highresaudio, воспроизводит Интернет-радио и поддерживает воспроизведение аудиофайлов различных форматов: FLAC / wav / mp3 / AIFF / OGG / AAC / ALAC (m4a), DSD до 192 кГц / 24 бит. Для управления ресивером можно использовать клавиши на фронтальной панели, пульт ДУ, смартфон или планшет с установленным приложением от Burmester, кроме того, управлять воспроизведением можно при помощи веб-интерфейса. Несмотря на то, что Phase 3 воплощает собой концепцию устройства «все в одном», его центральный блок может похвастаться достаточно широкими коммутационными возможностями – помимо сетевых подключений здесь есть балансный аналоговый вход, балансный и несимметричный выходы, цифровые оптические и коаксиальные входы и выходы, а также выход на наушники.

Акустические системы B15 имеют двухполосную конструкцию, оснащаются высокочастотными излучателями Хейла и НЧ-динамиками с диафрагмами из стекловолокна. Колонки устанавливаются на специальные стойки с регулировкой высоты для оптимального звучания в соответствии с вариантами размещения. Система Burmester Phase 3 выпускается в двух вариантах — Retro Style и Loft Style. В первом преобладают хромированные поверхности и трубчатые каркасы стоек, во втором используются стальные листы с эффектом грубой обработки.