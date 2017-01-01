Деловая программа и мероприятия выставки Integrated Systems Europe 2018
Ниже – лишь часть программы, обещающей стать весьма насыщенной.
Накануне открытия выставки в отеле Okura (Амстердам) пройдёт конференция TIDE (Technology. Innovation. Design. Experience.), темой которой станет взаимодействие современных инновационных технологий и дизайна. Участники конференции обсудят бизнес-решения и творческие концепции, формирующие AV-индустрию, и возможности их использования. К участию приглашаются профессионалы в сфере дизайна, рядовые потребители и представители рынка аудио-видео.
В рамках выставки пройдёт конкурс для специалистов в области видеомэппинга – трёхмерных проекций на различные объекты (здания, сооружения и пр.). Работы участников конкурса будут демонстрироваться на фасаде Института кино EYE (EYE Filmmuseum). Зрители смогут увидеть проекции с набережной или с борта курсирующих по каналам лодок; запланирована прямая Интернет-трансляция шоу в HD-качестве на сайте фестиваля. Показательное выступление финалистов – в шорт-лист войдут работы пяти участников –состоится 8 февраля, а имя победителя будет объявлено на следующий день. Организаторами конкурса выступили городской Фестиваль Света, выставочный комплекс RAI Amsterdam и ISE.
Церемонии награждения победителей конкурса будет предшествовать конференция BlooloopLIVE. Предмет обсуждения – рост по всему миру числа представлений для широкого круга зрителей, проводимых в ночное время или в тёмное время суток и организуемых музеями, тематическими и зоологическими парками, историческими архитектурными комплексами и пр., «живых» фонтанов и световых шоу до полноценных театрализованных выступлений. Участники конференции обсудят возможные форматы, а также познакомятся с технологиями и компаниями-специалистами в области аудио-видео, благодаря которым возможно проведение подобных мероприятий.
Программа выставки включает также множество образовательных сессий. Новшеством станет он-лайн касса Ticket Shop на сайте ISE. Желающие смогут выбрать для себя те мероприятия, которые им наиболее интересны, и оформить индивидуальный или групповой пропуск. Для тех, кто хочет получить от деловой программы максимум, предусмотрен пропуск Joint Association SuperPass, дающий право на посещение любых мероприятий, которые в рамках выставки организуют ассоциации AVIXA и CEDIA.