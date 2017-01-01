Домашняя техника Деловая программа и мероприятия выставки Integrated Systems Europe 2018 Выставка Integrated Systems Europe, которая пройдёт в Амстердаме в феврале будущего года, станет почти юбилейной – пятнадцатой. В этой связи организаторы запланировали множество новых мероприятий, которые позволят ISE претендовать на звание не только крупнейшей в мире выставки аудио-, видео- и инсталляционных решений, но и самого интересного события такого рода. Ниже – лишь часть программы, обещающей стать весьма насыщенной.

Накануне открытия выставки в отеле Okura (Амстердам) пройдёт конференция TIDE (Technology. Innovation. Design. Experience.), темой которой станет взаимодействие современных инновационных технологий и дизайна. Участники конференции обсудят бизнес-решения и творческие концепции, формирующие AV-индустрию, и возможности их использования. К участию приглашаются профессионалы в сфере дизайна, рядовые потребители и представители рынка аудио-видео. В рамках выставки пройдёт конкурс для специалистов в области видеомэппинга – трёхмерных проекций на различные объекты (здания, сооружения и пр.). Работы участников конкурса будут демонстрироваться на фасаде Института кино EYE (EYE Filmmuseum). Зрители смогут увидеть проекции с набережной или с борта курсирующих по каналам лодок; запланирована прямая Интернет-трансляция шоу в HD-качестве на сайте фестиваля. Показательное выступление финалистов – в шорт-лист войдут работы пяти участников –состоится 8 февраля, а имя победителя будет объявлено на следующий день. Организаторами конкурса выступили городской Фестиваль Света, выставочный комплекс RAI Amsterdam и ISE.

Церемонии награждения победителей конкурса будет предшествовать конференция BlooloopLIVE. Предмет обсуждения – рост по всему миру числа представлений для широкого круга зрителей, проводимых в ночное время или в тёмное время суток и организуемых музеями, тематическими и зоологическими парками, историческими архитектурными комплексами и пр., «живых» фонтанов и световых шоу до полноценных театрализованных выступлений. Участники конференции обсудят возможные форматы, а также познакомятся с технологиями и компаниями-специалистами в области аудио-видео, благодаря которым возможно проведение подобных мероприятий. Ещё одной масштабной деловой встречей в рамках ISE 2018 станет саммит XR, конференция для специалистов, занятых в сфере виртуальной (VR), дополненной (AR) и гибридной (MR) реальности. Саммит пройдёт 6 февраля и будет посвящён самым современным технологиям, бизнес-стратегиям и решениям в этой области, а также их влиянию на развитие аудио-видео индустрии. Для посетителей выставки откроется так называемая XR Technology Zone. На площади 500 квадратных метров их вниманию будут представлены устройства и технологии, относящиеся к категории «новой реальности».

Площадь выставки в 2018 году увеличится. Экспоненты, для которых 2018 год станет первым опытом участия в ISE, займут зал №15. На площади более 4'000 квадратных метров разместятся около 180 участников; всего же их количество превысит 1'200. Программа выставки включает также множество образовательных сессий. Новшеством станет он-лайн касса Ticket Shop на сайте ISE. Желающие смогут выбрать для себя те мероприятия, которые им наиболее интересны, и оформить индивидуальный или групповой пропуск. Для тех, кто хочет получить от деловой программы максимум, предусмотрен пропуск Joint Association SuperPass, дающий право на посещение любых мероприятий, которые в рамках выставки организуют ассоциации AVIXA и CEDIA.