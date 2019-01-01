Домашняя техника Дилерская конференция AUVIX В начале октября 2019 компания AUVIX провела 2-дневную конференцию для ключевых клиентов в подмосковном отеле Les Art Resort. Мероприятие, получившее название «Цифровая трансформация: город будущего» собрало на своей площадке более сотни клиентов. Состав участников не ограничился представителями московского региона и близлежащих областей – конференцию поддержали партнеры Владивостока, Екатеринбурга, Кемерово, Краснодара, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Первый день мероприятия включал насыщенную деловую программу: перед аудиторией выступили представители вендоров и менеджеры AUVIX с презентациями по решениям AMX, Barco, BOOCO, Bosch, HARMAN, Legrand, Lumien, MuxLab, NEC, Optoma, PADS4, Panasonic, Ruijie, Samsung, Sharp, Sony, TRIUMPH BOARD, Wize, а также независимый эксперт из Школы лидерства MBA. В перерывах сразу в 3 залах работала обширная демозона, где были представлены решения по большинству участвующих в конференции брендов. По своему масштабу она превосходила многие профильные мероприятия и включила в себя актуальные новинки и самые передовые разработки лидеров AV/IT индустрии.

AMX Компания AMX представила на конференции решения для распределения AV-сигналов, проведения презентаций, оснащения рабочих мест и переговорных, цифровые и матричные коммутаторы, а также панели управления и системы бронирования. Особое внимание компания уделила модульным системам HydraPort, которые представляют собой встраиваемые решения для столов в переговорных комнатах – модули питания, сетевые и AV-модули, ретракторы и модули управления.

Еще одно интересное решение для переговорных называется Acendo Vibe и представляет собой звуковой проектор со встроенной камерой с углом обзора 110 градусов. Разработкой звуковой части проектора занималась фирма JBL, которая также как и AMX входит в группу компаний HARMAN. Платформа для проведения видеоконференций Acendo Core обеспечивает поддержку Skype, Airplay, Miracast и Google Cast. Предусмотрена возможность USB и Ethernet подключений и совместимость со всеми распространенными типами файлов.

Еще одно решение для переговорных – Incite – это устройство «все в одном», которое коммутирует видео 4К/60, имеет интерфейс HDMI 2.0, встроенный стерео усилитель, скейлер, входы для подключения микрофонов, микшер и цепь подавления обратной связи.

Также была представлена серия устройств AMX SVSi, предназначенных для передачи AV-сигналов по Ethernet.

Barco В ассортименте видеопроекторов Barco сейчас присутствуют только DLP-модели, использующие 1- или 3-чиповую технологию и обеспечивающие разрешение от Full HD до 4К. Сегодня компания практически полностью отказалась от использования ртутных и ксеноновых ламп в качестве источника света, заменив их светодиодными и лазерными источниками. Благодаря этому проекторы Barco имеют широкий цветовой охват – Rec.709 или Rec.2020. Самый яркий в индустрии проектор Barco XDL 4K-75L с максимальным световым потоком 75'000 Лм также имеет лазерный источник.

На сегодняшний день в линейке проекторов Barco осталась только одна ламповая модель – F-50, которая сочетает в себе оптимальное соотношение цены, функциональности и качества изображения.

Новая серия видеопроекторов Barco G60 объединяет одночиповые модели с разрешением WUXGA, лазерно-фосфорным источником и световым потоком от 7'000 до 10'000 Лм. Из основных функций следует отметить сменную оптику, режим постоянной яркости, профессиональную цветокоррекцию, возможности геометрической коррекции и сшивки изображений.

Видеопроцессоры Event Master позволяют осуществлять коммутацию видеосигнала с параметрами 4К 60р, производить 12-битную обработку сигнала и управлять множеством источников и устройств изображения.

Важнейшее направление бизнеса компании Barco сегодня – это видеостены. Наиболее интересным решением компании в этой области является видеостена UniSee на безрамочных ЖК-панелях. Фирменные самовыравнивающиеся крепления UniSee Mount обеспечивают зазор между панелями 0,3 мм, а благодаря тому, что крайние пиксели панелей имеют повышенную яркость, переход между панелями практически незаметен. Технология UniSee View подразумевает использование встроенных сенсоров яркости и цветового баланса, чтобы обеспечить максимальную равномерность изображения по всей поверхности видеостены. Кстати, видеостены UniSee можно укомплектовать сенсорными панелями U-Touch и получить интерактивные функции, необходимые, например, при использовании в публичных пространствах для рекламных задач.

Еще одно направление бизнеса Barco - системы беспроводной коммутации ClickShare. Система начального уровня ClickShare CS-100 Huddle позволяет передавать изображение с источника на экран без использования кнопок (передатчиков, подключаемых к источнику) с помощью фирменного приложения, установленного на компьютере. Система CSE-200+ обеспечивает поддержку передачи 4К изображения, а ClickShare CS-800 обеспечивает воспроизведение двух изображений с разрешением 4К и обладает функцией модерации.

BOOCO Задача оснащения переговорных сегодня является крайне актуальной. Количество переговорных растет в среднем на 8% в год, при этом одна из основных тенденций – бум популярности так называемых «Huddle Rooms», т.е. небольших переговорных комнат вместимостью до 6 человек. Очевидно, что для эффективного использования переговорных комнат необходима система бронирования и управления. Панели BOOCO позволяют отображать расписание использования, интегрироваться с Microsoft Exchange, поддерживают платформы iOS, Android, Windows и MacOS, информация с панелей может поступать на единый корпоративный портал бронирования. Помимо прочего панели BOOCO можно использовать для управления оборудованием, установленным в комнате.

Bosch Компания Bosch представила на конференции коммерческие аудио решения, а также конференц-системы. Новинка 2019 года – конференц-система Dicentis – благодаря универсальной медиа-платформе и открытой архитектуре обладает высокой гибкостью, легко масштабируется и обеспечивает интеграцию с оборудованием сторонних производителей.

Legrand Компания Legrand продемонстрировала на конференции AUVIX разнообразное оборудование для кабельных систем – кабель-каналы, колонны, лючки, настенный монтаж и настольные органайзеры. При этом компания стремится предлагать не отдельные продукты, а комплексные решения для организации рабочих мест. Отдельно нужно упомянуть линейку источников бесперебойного питания Legrand от 0,6 до 800 кВА, а также стойки для монтажа оборудования.

Lumien Видеообзор экрана Lumien Radiance Thin Bezel Основное внимание в презентации Lumien было уделено проекционным экранам серии Radiance, использующим технологию отражения внешней засветки. Модель экрана Radiance Control представляет собой моторизованный экран, Radiance Frame – экран с рамой шириной 8 см, Radiance Thin Bezel – модель с узкой 7-мм рамой, а Radiance Infinity – вообще не имеет рамы. Помимо серии Radiance были представлены экраны Lumien серии Master. Master Large Control – это моторизованный экран, который может иметь ширину до 7 метров, Master Picture CSR имеет ручное управление и систему плавного возврата Controlled Screen Return, экран Master Recessed Control предназначен для встраивания в потолок. MuxLab Компания MuxLab производит разнообразные устройства для передачи данных и распределения сигналов, уделяя особое внимание решениям AV over IP. В линейке производителя представлены модели для работы с сигналами HDMI, DVI, SDI, DisplayPort, Audio и KVM, на базе которых можно построить очень гибкую систему с возможностью дальнейшего расширения. Количество источников и устройств отображения в такой системе зависит, по большому счету, только от пропускной способности сети. Управление системой возможно как с помощью фирменного приложения MuxLab Control, так и через Web-интерфейс или сторонние приложения AMX, Crestron, RTI, URC и пр. Преимуществом MuxLab для инсталляторов и конечных заказчиков является 3-летняя гарантия.

NEC Сегодня NEC производит, пожалуй, широчайшую на рынке линейку устройств отображения. В ассортименте компании есть и профессиональные дисплеи, и мониторы, и проекторы, и светодиодные экраны, и проекторы для коммерческих кинозалов. Компания предлагает решения практически для всех сфер бизнеса – вокзалов и аэропортов, диспетчерских и ситуационных центров, ресторанов, розничной торговли, образовательных учреждений, банков и других коммерческих предприятий.

NEC является одним из крупнейших производителей видеопанелей – как отдельностоящих, так и предполагающих установку в видеостены. Достаточно сказать, что каждый 5 дисплей в мире произведен именно NEC. Видеостены NEC строятся на базе металлических каркасов и не подвержены температурным изгибам, как конструкции из пластика. Что касается LED, то сегодня компания производит как индорные, так и аутдорные LED-решения (для помещения и для улицы) с шагом пикселя от 1,26 мм. LED-панели NEC имеют высокую контрастность благодаря применению специальных диодов Multicolor с ультра-черными масками между ними. Светодиодные панели NEC условно делятся на 5 различных групп. Панели Plug&Play – это стандартные решения, которые устанавливаются прямо «из коробки». Готовые решения – это панели, которые NEC поставляет в нужной заказчику конфигурации. Следующая группа – это стандартные решения с небольшими дополнениями. Далее следуют кастомные решения, которые применяются, например, для оформления медиафасадов или же оформления сложных поверхностей (для этого могут использоваться гибкие экраны). Самые сложные варианты – это заказные решения, например, скайбоксы под куполом хоккейной арены.

Optoma Проекционные решения Optoma Optoma представила на конференции LED-дисплей QUAD, который представляет собой решение все-в-одном, очень быстро собирается и обеспечивает широкий угол обзора. Еще одно интересное решение, которое наверняка понравится прокатным организациям, это моторизованная подставка для дисплея QUAD Show, которая обладает регулировкой высоты и угла поворота и обеспечивает ландшафтную и портретную ориентации дисплея. В сегменте бюджетных проекционных решений Optoma представила компактные Full HD лазерные проекторы ZH403, 406 и 406ST. В сегменте Pro AV были показаны как профессиональные инсталляционные модели, так и недорогие проекторы, использующие технологию Dura Core, обеспечивающую повышенный срок службы лазерного источника. Также были представлены два объектива – ультракороткофокусный и купольный BX-CTA DOME, который позволяет сделать 360-градусную панораму с помощью одного единственного проектора. PADS4 PADS4 – это программный продукт для управления контентом в системах Digital Signage. В состав данного решения входят PADS Designer для создания шаблонов экранов, PADS Scheduler для составления графиков просмотра презентаций, PADS Agent для мониторинга и управления системой, PADS Viewer – плеер для сбора контента и отображения на экране и PADS Server для планирования и передачи контента.

Panasonic Компания Panasonic представила новую многозадачную PTZ-камеру AW-UE150 с разрешением 4К. Это единственная на сегодняшний день камера, совместимая с системами виртуальной и дополненной реальности.

Также был анонсирован первый лазерно-люминофорный проектор со световым потоком 50'000 лм и нативным разрешением 4К. Модель будет доступна для заказа в феврале 2020. Проекторы Panasonic серии VMZ относятся к среднему инсталляционному сегменту. В серию входят модели со световым потоком 4'500, 5'000 и 6'000 лм.

Ruijie Networks Ruijie Networks – производитель телекоммуникационного оборудования класса Enterprise. В ассортименте компании есть коммутаторы, Wi-Fi оборудование, решения для облачного обучения, аутентификации и аккаунтинга, маршрутизаторы, шлюзы, системы управления. На базе оборудования Ruijie Networks можно создавать разнообразные решения для среднего и малого бизнеса.

Samsung На конференции AUVIX компания Samsung представила ЖК-дисплеи Smart Signage, светодиодные решения, а также гостиничные ТВ. Дисплеи Smart Signage могут быть как отдельностоящими, так и предназначенными для установки в видеостены, а также интерактивными, уличными и витринными. Светодиодные решения Samsung – это панели для использования в помещениях, а также знаменитые решения The Wall и Cinema LED, которые, возможно, произведут настоящую революцию в области источников видеоизображения.

Sharp Новый интеравтивный 70-дюймовый дисплей Sharp имеет «родное» разрешение 4К и поддерживает 30 касаний. Еще одна новинка Sharp – профессиональная панель с «нативным» разрешением 8К, максимальной яркостью 4'000 кд, встроенным медиаплеером для воспроизведения 8К-картинок и 4К-видео. Кроме того, Sharp объявил о появлении первой броадкаст-камеры с разрешением 8К.

Sony Компания Sony предлагает 3LCD лазерные проекторы для образования, бизнеса и развлечений. В октябре 2019 в продаже появились проекторы VPL-FHZ75 и 70 (6'500 и 5'500 лм) с системой интеллектуальной настройки для переговорных, музеев, систем развлечений, а также сшивки изображений. Также компания представила профессиональные панели Pro Bravia и интересное комплексное решение для управления офисом TEOS. Компактная AV-система REA-C1000 построена на базе искуственного интеллекта и способна осуществлять захват текста с доски, имеет функцию обратной проекции с наложением графики, способна отслеживать активности, осуществлять автотрекинг и создавать 2 различных плана. Также компания представила новые PTZ-камеры с разрешением 4К и HD.

Triumph Board Triumph Board выпускает интерактивные панели, доски, мониторы и программное обеспечение для образования. Интерактивные панели Triumph Board могут иметь диагональ 65, 75 и 86 дюймов, разрешение 4К, обладают тонким корпусом и построены на базе операционной системы Android 8.0

Wize Компания Wize представила линейку выдвижных мониторов Wize Pro, в которую входят модели с фиксированным углом наклона, регулируемым углом, лифтом для микрофона, вспомогательным дисплеем, 2-сторонним монитором, модили с клавиатурой и мышью, а также со складной конструкцией. Кроме того, компания показала врезные лючки Wize Pro для организации питания а также коммутации USB, Display Port, HDMI, DVI, RJ-45, VGA и 3,5 аудио. Второй день конференции был посвящен джиппингу. Под наблюдением опытных инструкторов около 40 экипажей любителей экстремального вождения выполняли различные задания квеста, соревнуясь между собой.. Участники гонки поздравили команду победителей, наиболее успешно преодолевшую нелегкие испытания сурового бездорожья.