Домашняя техника Integrated Systems Russia 2016: итоги, выводы, планы на будущее… Завершила свою работу ежегодная международная выставка в области аудиовизуального, информационно-коммуникационного оборудования и системной интеграции Integrated Systems Russia 2016, которая в этом году отметила свой десятый юбилей. В течение трех дней оборудование и технологические решения на своих стендах демонстрировали более 200 российских и зарубежных компаний, среди которых Absen, Alphaopen, АМС, Analog Way, AV Stumpfl, Barco, Bose, Canon, Crestron, CTC CAPITAL, CVGAudio, Data Video, ГК DIGIS, Digital Projection, Escort Group, Evertz Microsystems, Extron Electronics, Gloshine Technology Co., Glux Visual Effects Tech Co., Harmаn, Hi-Tech Media, Iiyama, IMS, Intel, Ladon-N, LED-Russia, LG Electronics, Liantronics Co., Light Technologies, Lightking Tech Group Co., Lingyin Electronic Co, Loewe, Logitech, Magnimage, Matrox, Mitsubishi Electric, MixArt Distribution, NovaStar Tech Co., Oppo Digital, Qmotion, Panasonic, Peerless, Polymedia, Profdisplay, Restmoment, Retop led display Co., RGBlink, Seemetrix, Shure, SINTEZ audio, Symetrix, Solecolor Optoelectronics Co., Sonance, TAIDEN Industrial, Televic Conference, Transtech led, Unilumin Group Co., Viadirect, Videon, Vostok LED, WEY Technology, Xavtel, Yamaha, АВ-Центр, Брюллов Консалтинг, Единые Системы, РусимпульсПроект, Спецпоставка и другие.



Помимо экспозиционной части выставки посетители могли принять участие в обширной деловой программе. В этом году она была посвящена вопросам использования инновационных технологий в ритейле, музейных учреждениях, в «умных» домах и городах будущего. В партнерстве с invidis consulting и Integrated Systems Events был организован Digital Signage Summit Russia. Сейчас это известный мировой бренд, под которым ежегодно проходят саммиты в странах Европы, в Северной Америке, Африке и России. Digital Signage Summit Russia объединил выставочную экспозицию Digital Signage Area, деловую программу и экскурсии для специалистов и конечных заказчиков.



В первый день работы Digital Signage Summit Russia прошла конференция «Digital Signage и мультимедиа технологии для музейных и выставочных пространств», которая была организована в партнерстве с ИКОМ России при поддержке НП «АДИТ». Второй год существования этого мероприятия четко обозначил, что интерес к нему у специалистов сферы культуры не ослабевает. На конференции эксперты крупнейших московских и региональных музеев обсудили наиболее важные тенденции отрасли, а главное – рассказали об успешном опыте внедрения современных аудиовизуальных и ИТ технологий, гармонизации экспозиции и цифрового сопровождения, эффективном сотрудничестве с инсталляторами. Докладом о балансе между всеми составляющими процесса внедрения digital технологий открыла конференцию Наталия Толстая, президент НП «АДИТ», открытого объединения профессионалов, которые работают в области информатизации сферы культуры.



На круглом столе в рамках конференции заведующая сектором мультимедиа и интернет проектов Государственной Третьяковской галереи Татьяна Николаева сделала акцент на том, что все технологии должны использоваться по мере необходимости, а запрос на мультимедийные разработки и тех.задание базируются на исследовании потребностей аудитории. В качестве примера – собственные проекты Галереи. Среди других тем круглого стола – выбор мультимедиа с учетом индивидуальности музея, алгоритмы успешного сотрудничества с инсталлятором, взаимодействие посетителя с технологией. Ответы на эти вопросы искали представители Государственного музея истории ГУЛАГа, Государственного Русского музея, Еврейского музея и центра толерантности, компаний-инсталляторов и производителей оборудования.

Вторым мероприятием Digital Signage Summit Russia стала конференция «Digital Out-of-Home и Digital Signage в ритейле». Она собрала отечественных и мировых экспертов в области рекламных цифровых технологий. Так, Флориан Ротберг, исполнительный директор invidis consulting, представитель ассоциации OVAB Europe, рассказал о зарубежном опыте по внедрению систем Digital Out-Of-Home в экосистему «умных» городов. Среди реализованных проектов – городские многофункциональные панели, зарядные станции для электромобилей, оснащенные экранами, световые датчики для пешеходов. Большой интерес вызвал доклад Стюарда Каддика (Steward Caddick), исполнительного директора Connectiv, об оснащении Dubai Duty Free цифровыми носителями рекламы.



Участники Integrated Systems Russia 2016 представили в этом году собственные образовательные проекты. Так, производитель Mitsubishi Electric провел конференцию «Интеллектуальные системы автоматизации: управление зданием, предприятием, транспортом, электрическими сетями». Для мероприятия компания предоставила систему отображения информации на основе видеокубов с высоким разрешением, позволяющим вывести scada-системы на большой экран. Компания WEY Technology показала, как должны быть организованы высокопроизводительные и эргономичные рабочие места для диспетчерских, ситуационных центров, банков, промышленных предприятий, служб экстренного реагирования. Все три дня работы выставки посетители могли пройтись по действующей полномасштабной модели «Умного города». На примере инсталляций умного дома, отеля, ситуационного диспетчерского центра, паркинга, уличных решений проект представил системы автоматизации коммерческой и жилой недвижимости, системы комфорта и мультимедиа, управления энерго - и ресурсоэффективностью, решения в области ЖКХ, общественной безопасности и уличного освещения.



2 ноября состоялся отраслевой форум «Интернет вещей в Умном городе 2016», организованный МИДЭКСПО и Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Форум проводился впервые в партнерстве RIW 2016 / INTERNET 2016 / HI-TECH BUILDING 2016 и Integrated Systems Russia 2016. Спонсорами форума выступили компании Komponenta, «Центр2М», генеральный партнер - ПАО «Ростелеком». Три секции Форума представили весь спектр вопросов и решений для различных сфер применения и вертикальных рынков: технологии для умных городов, для потребительского рынка, индустриальный интернет вещей.



Успешной премьерой этого года стал образовательный проект «Школа умного дизайна» для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков. Он включил несколько форматов: образовательные сессии с мастер-классами известных дизайнеров, семинарами и кейсами проектов; специальный тур по инсталляции «умный дом». Проект позволил архитекторам, дизайнерам и инсталляторам наладить конструктивное общение и понять, каким образом можно построить эффективную совместную работу.



Традиционно в первый день работы выставки состоялось церемония награждения лауреатов национальной премии ProIntegration Awards. Профессиональное жюри отметило инновационность и большой коммерческий потенциал победивших решений, которые представили компании Аscreen, Alphaopen, DIGIS, Polymedia, ТЭКО-Сервис, A3V, AddReality и Vitrina A, Медиа Тек, Intelvision, Полимедиа-Казахстан.



Объединенную площадку выставок HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia и «ПТА-Москва» посетило 14’260 человек.



Сфера инновационных технологий стремительно развивается, постоянно происходят обновления технологических платформ и концептуальных подходов к оснащению городов, жилой и коммерческой недвижимости современными решениями. Увидеть актуальные тренды, которые выработает отрасль спустя год, можно будет на следующей выставке Integrated Systems Russia. Она будет проходить с 31 октября по 2 ноября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Новости выставки и фотоотчет с мероприятия смотрите на сайте: www.isrussia.ru,

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