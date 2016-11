В течение трех дней оборудование и технологические решения на своих стендах демонстрировали более 200 российских и зарубежных компаний, среди которых Absen, Alphaopen, АМС, Analog Way, AV Stumpfl, Barco, Bose, Canon, Crestron, CTC CAPITAL, CVGAudio, Data Video, ГК DIGIS, Digital Projection, Escort Group, Evertz Microsystems, Extron Electronics, Gloshine Technology Co., Glux Visual Effects Tech Co., Harmаn, Hi-Tech Media, Iiyama, IMS, Intel, Ladon-N, LED-Russia, LG Electronics, Liantronics Co., Light Technologies, Lightking Tech Group Co., Lingyin Electronic Co, Loewe, Logitech, Magnimage, Matrox, Mitsubishi Electric, MixArt Distribution, NovaStar Tech Co., Oppo Digital, Qmotion, Panasonic, Peerless, Polymedia, Profdisplay, Restmoment, Retop led display Co., RGBlink, Seemetrix, Shure, SINTEZ audio, Symetrix, Solecolor Optoelectronics Co., Sonance, TAIDEN Industrial, Televic Conference, Transtech led, Unilumin Group Co., Viadirect, Videon, Vostok LED, WEY Technology, Xavtel, Yamaha, АВ-Центр, Брюллов Консалтинг, Единые Системы, РусимпульсПроект, Спецпоставка и другие.



Помимо экспозиционной части выставки посетители могли принять участие в обширной деловой программе. В этом году она была посвящена вопросам использования инновационных технологий в ритейле, музейных учреждениях, в «умных» домах и городах будущего.