Домашняя техника Конференция компании Bonanza Bonanza — одна из растущих и активно развивающихся дистрибьюторских компаний работающих на рынке домашнего Hi-Fi и High End аудио. Не так давно список представляемых брендов пополнился известной французской маркой Focal, чему была посвящена отдельная презентация. Между тем, на осенней дилерской конференции компании Bonanza были представлены все ключевые новинки брендов, входящих сегодня в ее дистрибьюторский портфель. Inakustik

Главное новостью этого сезона стало расширение линейки эксклюзивных кабелей с воздушным сердечником. Ранее этот кабель был недостаточно легким и гибким, чтобы можно было бы использовать его на всех участках аудиосистемы, теперь же технология позволяет придать ему желаемые механические свойства для успешной работы во всём звуковом тракте. С этого года доступны и акустические, и межкомпонентные кабели линейки Referenz серии Air, включая цифровые с разъемами RCA и XLR. Акустический кабель LS2404-Air теперь выпускается с родиевыми наконечниками. Кроме того, ожидается появление новых силовых кабелей серии Referenz Selection. Inakustik предлагает своим партнёрам продавать воздух. Точнее говоря кабели в которых воздух является диэлектриком Focal

Новинки бренда Focal компания Bonanza представляла не так давно и, казалось бы, в этой части конференции должно было обойтись без сюрпризов, однако французы смогли удивить в очередной раз, представив новую, увеличенную версию акустики Sopra, выпущенную с индексом 3. Технологически Sopra 3 идентична первым напольникам серии Sopra 2. Она имеет такой же бериллиевый твитер, нагруженный с тыльной стороны на открытый рупор, СЧ/НЧ излучатели с диффузорами из высокотехнологичного W-сэндвича, подвесом с антирезонансными утяжелителями TMD и магнитной системой с кольцами Фарадея. Основное отличие состоит в габаритах и размерах НЧ-динамиков. Sopra 3 крупнее и поэтому приспособлена для помещений большего объема, чем тот который может озвучить Sopra 2. Третья модель акустики Sopra даже на фоне Utopia не выглядит маленькой Heco

Усовершенствование своего флагмана компания Heco провела несколько иным путём. Экзотическая акустика Heco Direkt, покорившая мир аудиофилов необычным дизайном и звуком, выдержанном в классических традициях Hi-Fi, была увеличена в размерах и превращена из двухполосной в трёхполосную. Новые Heco Direkt Dreiklang получили 15-дюймовый басовик, 8-дюймовый среднечастотник и расположенный между ними 1,2-дюймовый шелковый твитер в алюминиевом рупоре. По традиции диффузоры СЧ- и НЧ-излучателей изготовлены из бумаги, что во многом определяет фирменный характер звучания. Варианты отделки остались прежними, акустика предлагается в черном или белом вариантах.

В сегменте бюджетной акустики у HECO также произошло пополнение. Серия Elementa заняла место между Celan и Avela. Новинка оснащается 1,1-дюймовыми шелковыми купольными твитерами и ферромагнитным охлаждением, а СЧ- и НЧ-излучатели имеют диффузоры из длинноволокнистой бумаги. Демонстрация Heco Direkt Dreiklang вызвала живой интерес у дилеров и прессы Denon

Компания Denon начала плановое обновление линейки AV-ресиверов. 9-канальный AVR-X4300H, а затем 11-канальный AVR-X6300H получат систему автокалибровки Audyssey Pro Multi EQ ХТ32. Кроме того, начиная с этих моделей, все новинки становятся частью единой системы HEOS Link. В самой линейке HEOS тоже ожидаются весьма существенное расширение ассортимента. Для желающих построить домашний кинотеатр в стиле HEOS предлагается AV-ресивер HEOS AVR с усилением 5х100 Вт, который можно дополнить ещё двумя тыловыми каналами, подключив пару беспроводных колонок HEOS. Фирменный AV-ресивер поддерживает видео формата 4К, имеет HDMI-порты с поддержкой HDCP 2.2 и может декодировать кинотеатральный звук и аудиофайлы HD качества. Кроме того, в линейке HEOS появляются беспроводной сабвуфер и трехканальный саундбар. Всё что нужно знать об обновлении модельного ряда ресиверов Denon. Буква H в обозначении модели говорит о том, что технология HEOS уже внутри Таким образом, по мере обновления линейки ресиверов, сформируется широкая экосистема HEOS Link, с помощью которой можно будет организовать полнофункциональный мультирум без использования каких-либо дополнительных устройств.

В сегменте Hi-Fi появились новые компоненты серии 1600 - интегрированный усилитель PMA-1600 и проигрыватель DCD-1600. На начало следующего года анонсирован сетевой плеер DCD-100, который войдёт в линейку Design.

Направление наушников Denon, модельный ряд которых некоторое время назад фактически перестал обновляться, претерпело структурные и стратегические изменения. Компания пересмотрела своё отношение к данной нише и теперь ориентируется не на массовый сегмент, а на ценителей качественного звука и поклонников бренда. Новая линейка будет включать флагманские полноразмерные наушники AH-D7200 с деревянными чашками, беспроводную модель AH-С160W и оригинальные внутриканальные наушники AH-C821 с патентованными двойными излучателями. Главное изменение в портативном аудио от Denon — переориентация на категорию «премиум» Canton

Компания Canton представила новый сабвуфер Reference 50K с 31-см диффузором из алюминия с вольфрамом и пассивным радиатором такого же типа и размера. Встроенный усилитель обеспечивает мощность до 750 Вт. Сабвуфер имеет высоко- и низкоуровневые входы, а регулировки производятся с пульта ДУ.

В линейке портативной Bluetooth акустики Musicbox появилась новая расцветка Титан. Звучание этих миниатюрных колонок было продемонстрировано в зале, где проходила конференция, и эффект был поистине впечатляющим: можно было подумать, что звучит не Musicbox, а большая полочная акустика. Сабвуфер Canton Reference 50K — это без четверти 1 киловатт мощности Tannoy

Одним из запоминающихся событий конференции стала демонстрация юбилейной акустики Tannoy GRF90. Эта модель, выполненная в корпусах из натурального дерева, оснащается фирменным 12-дюймовым излучателем Dual Concentric с волноводом PepperPot и магнитом AlNiKo и имеет возможность регулировки отдачи верхних частот с помощью переключателей кроссовера. Сам кроссовер прошел криогенную обработку согласно фирменной технологии. В комнате прослушивания Tannoy GRF90 царила особая атмосфера Bell'o

Истинно международная и интернациональная компания Bell'o, офис и отдел разработки которой располагается в Нью-Йорке, а производство в Китае, производит мебель в итальянском дизайне. Ассортимент компании бесконечно широк, при этом все модели соответствуют новейшим модным трендам: сочетают плавность линий, использование металла, дерева и стекла. Наиболее эффектным решением являются модели стоек со встроенным электрическим камином. Камины способны имитировать различные виды пламени и даже способны реально обогревать помещение. Встраиваемые камины производит сторонний производитель, они соответствуют всем необходимым стандартам безопасности, а нагрев совершенно безопасен для аппаратуры, устанавливаемой внутри и на стойках. Новинка вызвавшая настоящий ажиотаж: стойка для аппаратуры со встроенным электрокамином Итог

В заключительной части мероприятия прошла демонстрация акустики Tannoy GRF90, Focal Sopra 3, Heco Direkt Dreiklang, а также систем домашнего кинотеатра, наушников и другой продукции предлагаемой компанией Bonanza.



AVREPORT.ru благодарит компанию Bonanza за интересную и познавательную презентацию.