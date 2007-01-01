Домашняя техника Monitor Audio представляет серию Gold пятого поколения В марте 2019 компания Monitor Audio представила в России новое, уже пятое по счету поколение акустических систем серии Gold. Для того, чтобы рассказать поклонникам британского бренда об особенностях новой акустики, в Россию приехал представитель компании Сильван Куанон. Помимо главной новинки Сильван также представил новый компактный комплект акустических систем Monitor Audio MASS 2G, а также объявил о начале поставок Hi-Fi компонентов Roksan. «Золотой» серии акустических систем Monitor Audio исполнилось 20 лет. В модельном ряду компании она располагается практически на самом верху – сразу же за топовой серией Platinum. В новую линейку Gold пятого поколения входят два напольника, один полочник, одна АС центрального канала, специальные АС для каналов окружающего звучания, а также сабвуфер. Внешний вид Monitor Audio Gold претерпел определенные изменения. Первое, на что обращаешь внимание, это верхняя панель АС, которая теперь имеет кожаную отделку. Для оформления корпусов используется шпон натурального дерева. Доступные расцветки – темный орех, эбеновое дерево, черный лак и белый сатин.

Конструктивные изменения Monitor Audio Gold пятого поколения – намного глубже. Так же, как и у другого известного британского бренда, акустика этой «предтоповой» линейки гораздо ближе в техническом плане к флагманской серии Platinum, нежели модели предыдущей генерации.

В новых «Голдах» для воспроизведения высоких частот вместо ленточных твитеров стали применяться излучатели Хейла MPD (Micro Pleated Diaphragm). В 3-полосных моделях средне- и высокочастотные динамики имеют единую тыловую камеру и единую защитную сетку. Единая камера позволяет снизить влияние низкочастотного излучателя, а близкое расположение твитера и среднечастотника позволяет улучшить характеристики направленности и добиться более слитного сфокусированного звучания.

Низкочастотные динамики используют диафрагмы, изготовленные по технологии RDT II (Rigid Diaphragm Technology). За этим бесхитростным названием на самом деле скрывается весьма сложная конструкция – внешняя поверхность диффузора формируется слоем из алюминиево-магниевого сплава с керамическим покрытием C-CAM, тыловая поверхность диффузора представляет собой слой из углеволокна, а между ними располагается слой сотового арамида. В результате диффузор получается легким и очень жестким, т.е. способен мгновенно реагировать на изменения электрического сигнала в цепи и при этом не проявлять тенденции к появлению изгибных волн на поверхности.

В 6-дюймовых низкочастотниках серии применяется технология DCF (Dynamic Coupling Filter), суть которой заключается в использовании специального нейлонового кольца между диффузором и катушкой. 8-дюймовый НЧ-динамик изготовлен по технологии VDT (Vented Driver Technology), которая подразумевает применение перфорированного каркаса звуковой катушки и специальные отверстия в элементах магнитной системы для уменьшения давления на тыльную часть диффузора. Monitor Audio MASS 2G представляет собой комплект акустических систем формата 5.1. Название MASS расшифровывается довольно просто - Monitor Audio Surround Sound. Комплект включает в себя пять сателлитов, которые могут подвешиваться на стену или устанавливаться на опциональные стойки, и активный сабвуфер. Корпуса сателлитов изготавливаются из пластика, армированного волокнами, сабвуфер оснащается встроенным усилителем мощностью 120 Вт. В 2016 году в состав Monitor Audio вошла другая легендарная британская компания – Roksan. Эта компания была основана в 1985 году и является классическим британским Hi-Fi производителем – немного консервативным, но с ярко выраженной индивидуальностью. Компоненты Roksan отличаются высокой надежностью, что косвенно подтверждается тем, что на всю аппаратуру производитель дает 5-летнюю гарантию. На российском рынке Roksan представляет тот же самый дистрибьютор, что и Monitor Audio – компания Barnsly Sound.