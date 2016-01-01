Домашняя техника На Российском Hi-Fi рынке появился новый дистрибьютор - компания CI GROUP С радостными надеждами представляем вам совершенно новую компанию-дистрибьютора на российском HiFi рынке. Ci-group объявляет о своем открытии и приглашает к сотрудничеству.



Приятно слышать, что в столь непростое для российского рынка время, находятся энтузиасты, готовые поднять брошенный флаг и взвалить на свои плечи нелегкий труд по обеспечению нас с вами качественной аудио-видео техникой. Компания CI-group, основанная летом этого года, начинает принимать заказы и расширяет круг своих друзей, приглашая всех к сотрудничеству. Команда профессионалов с более чем 15-летним опытом работы, обещает нам непревзойденный уровень сервиса и качества товаров (брендов из своего портфеля).

«Мы строим свою компанию с уверенностью, что сможем принести на рынок новый уровень сервиса, поддержки и продвижения для наших профильных брендов, и, безусловно, основной акцент нашей работы - это установление дружеских, профессиональных и взаимовыгодных отношений с нашими клиентами и поставщиками» - заявляет генеральный директор CI-group г-н. Поляков Ю.А.

Всем желающим стать полноправными партнерами компании предлагается пройти несложную процедуру регистрации на сайте www.ci4u.ru. Также анонсирован выход мобильного приложения для онлайн заказов и технической поддержки, участия в акциях и много другого. Приложение будет доступно бесплатно в App Store и Google Play. В портфеле компании на данный момент 9 брендов:

• NAD - канадский производитель домашней звуковой аппаратуры, усилителей звуковой частоты и AV-ресиверов, медиа и виниловых проигрывателей, Blu-ray плееров. NAD смогла предложить покупателям новый подход к Hi-Fi технике, который выразился в сравнительно невысоких ценах на действительно качественную технику. Этому подходу компания остается верна и поныне. Уже 44 года. (материал из Википедии).

• Bluesound – дочерняя компания NAD, Созданная для того, чтобы развивать новое направление мультимедийной беспроводной техники под девизом “HiFi для беспроводного поколения”.

• Beyerdynamic – В 1937 году компания Beyerdynamic выпустила на рынок первые динамические наушники DT-48. Большая часть наушников на рынке сегодня принадлежит именно к этому типу.

• Spectral - немецкий производитель Smart мебели для жилых помещений с интеграцией аудио видео техники и не только. Все изделия производятся исключительно в Германии.

• Velodyne - детище гениального инженера Дэвида Холла (David Hall) из Американской Силиконовой долины, Компания с 1983 года производящая мощные сабвуферы с самым низким коэффициентом искажений. Помимо этого, “глаза” беспилотных авто от Google (лазерный сканер LiDar) - это также разработка Velodyne.

• Avantgarde Acoustic – Немецкие Акустические системы, при знакомстве с которыми лучше закрыть глаза и наслаждаться звуком, а потом открыть и оказаться выведенным из нормального душевного состояния их внешним видом.

• PSB -канадскаяакустика очень незаслуженно обойденная вниманием в России. Основателю компании и создателю акустических систем Полу Бартону путем многих лет кропотливых и целенаправленных исследований удалось создать звук, который нравится большей части населения земного шара.

• Real Cable - Французские производители качественных и вполне адекватных по цене соединительных кабелей.

• Elite Screens - американская компания, один из крупнейших производителей проекционных экранов для коммерческих и потребительских инсталляций.