Домашняя техника NAIM в резиденции посла Великобритании 1 декабря в Москве, в Резиденции посла Великобритании, прошла презентация нового модельного ряда устройств Naim UNITI. Организатором презентации выступила компания Alef Hi-Fi — эксклюзивный российский дистрибьютор продукции NAIM и Neat, ныне входящая в ГК DIGIS. А компания Neat Acoustics стала акустическим партнером мероприятия. Продукция компании NAIM давно ассоциируются в аудиофильских кругах с настоящей элитой звука, яркой индивидуальностью и технической оригинальностью решений. Кроме того, необходимо отметить и энтузиазм компании Alef Hi-Fi, проявленный при популяризации NAIM в России. Что касается английского бренда Neat Acoustics, то он, по мнению большинства любителей Hi-Fi аппаратуры и профессиональных экспертов, является идеальным «акустическим партнером» для электроники NAIM. Наконец, нельзя не сказать о месте проведения мероприятия — московской резиденции Посла Ее Величества. Это одно из старейших посольских зданий Москвы с красивейшим интерьером, традициями и устоями, атмосферой Британии — своего рода эмоциональное резюме, максимально близкое по духу компаниям NAIM и Neat.



Neat Acoustics

Компанию Neat Acoustics представил Боб Сердженер, основатель и глава компании. Он рассказал о том, чем живет компания, и какие люди работают в ней. Итак, компания основана в 1989 году в Англии. Число сотрудников невелико, но главное другое — энергетика, профессионализм, концентрация ярких инженерных идей, плюс азартный энтузиазм истинных аудиофилов. Боб - фанат музыки с юности, исполнитель и мультиинструменталист. Он бизнесмен и разработчик по должности, но в душе большой поклонник качественного звука. Поэтому настройка акустических систем Neat производится на слух, с помощью музыкантов, а не только на основе технических расчетов. В настоящий момент в модельном ряду Neat присутствует 13 моделей АС, сгруппированных в 4 линейки. Самые компактные акустические системы компании – модель IOTA стали настоящим открытием для людей, ранее не знакомых с продукцией Neat Acoustics. Действительно, сложно поверить, что маленькие «полочники» могут излучать полновесные средние частоты, сильные высокие, но главное — вполне «взрослый» и качественный бас.

Серии MOTIVE и MOMENTUM — основа модельного ряда «напольников» Neat. Эта акустика – весьма интересна в технологическом плане. Каждый динамик в этих АС занимает «личный» кабинет — корпуса колонок проектируются первыми и особо тщательно. Для озвучивания высокочастотной области используется сочетание фирменных ленточного и купольного твитеров, диапазон работы которых простирается до 40 кГц и выше. В низкочастотной секции применяется изобарическая технология — два НЧ-драйвера расположены один за другим в отдельном отсеке.

Топовые акустические системы серии Ultimatum воплощают в своей конструкции самые передовые фирменные технологии. Особо отметим, что корпуса АС изготовлены из березовых панелей.



NAIM Audio Об истории компании NAIM кратко рассказал Марк Рэггет Своим рождением бренд обязан Джулиану Верекеру, автогонщику с характером лидера. Упорство, плюс хорошие инженерные знания и желание раздвинуть границы — неплохой стартап, и вот в начале 70-х годов прошлого столетия Джулиан выиграл тендер на поставку аудио оборудования для радиостанции Capital Radio. Через год после этого появился усилитель мощности NAP 200, в 1985 г. компания была удостоена первой Королевской награды за инновации, в 2000-х — началось сотрудничество с легендарным Bentley Motors и снова компания получила высшую Королевскую награду. Для полноценного рассказа об истории компании потребовалась бы отдельная статья, сейчас же перед участниками мероприятия предстали горячие новинки 2016 года, относящиеся к линейке Uniti. Обновленную линейку Uniti представил Стивен Селз, директор по разработке компании. NAIM Unity - хорошо известные аудио-компоненты, завоевавшие свой высокий статус благодаря беспрецедентному качеству обработки звука, оригинальной схемотехнике и, разумеется, дорогому дизайну. В линейку входят CD-транспорты, усилители, стриминговые серверы. Новые Uniti вовсе не являются очередным «апдейтом». На самом деле, в них изменилось все — компоненты имеют совершенно другой дизайн, новый интерфейс пользователя, новые электронные схемы, переработанное ПО, изменилась и технология производства… В результате NAIM удалось выйти на совершенно новый уровень восприятия аппаратуры клиентом. Теперь это не просто High-End компоненты, а действительно премиальная линейка аппаратуры, ориентированная на тех, кто не признает компромиссов ни в чем – ни в дизайне, ни в удобстве использования, ни в качестве звучания. Центральные компоненты линейки NAIM Unity - Core, Atom, Star, Nova – сочетают лаконичность, красоту, интеллект и мощь. Инженеры NAIM решили выпустить полностью новую линейку, разработав для этого новую платформу. Чем же могут похвастаться новые компоненты Unity в техническом плане?

Во-первых, здесь применены новые, высокопроизводительные процессоры Toradex Quad Core ARM с поддержкой высокой степени дискретизации — до 32 бит/384 кГц, и новая степень интеграции электронных компонентов: теперь электроника не только стала компактнее, но и существенно оптимизирована логика прохождения сигналов.

Во-вторых, реализована поддержка потокового аудио на самом современном уровне — 6 потоков для конфигурации «мультирум», по проводам и Wi-Fi. Wi-Fi здесь «топовой» версии — 802.11ac, кстати, уверенно «дальнобойный», благодаря «ноу-хау» — новой распределенной антенне в боках корпуса, спроектированной по типу фазированной антенной решетки. В-третьих, и это далеко не все — имеется поддержка широчайшего спектра стриминговых, сетевых, беспроводных и музыкальных протоколов и сервисов. Кстати, для передачи аудио по Bluetooth применяется новейшая версия протокола Bluetooth APtXHD.

Отдельно стоит сказать о возможностях сервера: чего стоит возможность хранения и управления 100'000 композициями, аудио «риппинга» без потерь качества — на сетевое хранилище NAS, флеш-драйв или внешний жесткий диск… Кстати, поддерживаются HDD до 8 Тбайт и любые файловые системы — а это пик технологий хранения 2016 года! Пульт ДУ Uniti — не только прекрасно выглядит, это умное устройство, микропроцессорный помощник, созданный на основе технологии Zigbee RF Technology, активируемый движением и легко привязываемый к тому устройству, которое расположено рядом с вами — достаточно поднести пульт к «девайсу» и нажать кнопку.

«Мы изменили все, кроме высочайшей степени доверия наших поклонников к NAIM. Надеемся, что эта степень останется неизменно максимальной на многие годы», — этими словами Стив завершил свое выступление. Живое прослушивание музыки в целом подтвердило мнение о том, что акустика Neat отлично сочетается с аудио-компонентами NAIM. Несмотря на внушительные размеры помещений, в которых проводилось прослушивание, системам удалось успешно справиться с воспроизведением музыки различных жанров. Хорошая музыка должна быть всегда рядом: как сделать ее мобильной и такой же превосходной, как у себя дома? Есть по-королевски роскошное решение — слушать ее в автомобиле Bentley. NAIM давно предусмотрела тайные желания меломанов. Во время мероприятия участники могли убедиться в успехе идеи непосредственно. Два лимузина — Bentley Bentayga и Bentley Mulsanne на территории посольства позволили оценить качество звучания автомобильных систем NAIM, установленных в них. Что еще нужно для полного успеха мероприятия? Теплое янтарное настроение, приятная расслабленность и сосредоточие на главном — музыке. Эту незабываемую атмосферу создавала линейка супер премиального шотландского купажированного виски Johnnie Walker - бренды Johnnie Walker Green Label и Johnnie Walker Blue Label. Под руководством опытных амбассадоров гости угощались виски в чистом виде, а также имели возможность узнать больше о производстве и купажировании скотча. Приятным дополнением стали коктейли на основе Johnnie Walker Black Label.