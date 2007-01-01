NAIM в резиденции посла Великобритании
1 декабря в Москве, в Резиденции посла Великобритании, прошла презентация нового модельного ряда устройств Naim UNITI. Организатором презентации выступила компания Alef Hi-Fi — эксклюзивный российский дистрибьютор продукции NAIM и Neat, ныне входящая в ГК DIGIS. А компания Neat Acoustics стала акустическим партнером мероприятия.
Своим рождением бренд обязан Джулиану Верекеру, автогонщику с характером лидера. Упорство, плюс хорошие инженерные знания и желание раздвинуть границы — неплохой стартап, и вот в начале 70-х годов прошлого столетия Джулиан выиграл тендер на поставку аудио оборудования для радиостанции Capital Radio. Через год после этого появился усилитель мощности NAP 200, в 1985 г. компания была удостоена первой Королевской награды за инновации, в 2000-х — началось сотрудничество с легендарным Bentley Motors и снова компания получила высшую Королевскую награду. Для полноценного рассказа об истории компании потребовалась бы отдельная статья, сейчас же перед участниками мероприятия предстали горячие новинки 2016 года, относящиеся к линейке Uniti.
Обновленную линейку Uniti представил Стивен Селз, директор по разработке компании. NAIM Unity - хорошо известные аудио-компоненты, завоевавшие свой высокий статус благодаря беспрецедентному качеству обработки звука, оригинальной схемотехнике и, разумеется, дорогому дизайну. В линейку входят CD-транспорты, усилители, стриминговые серверы. Новые Uniti вовсе не являются очередным «апдейтом». На самом деле, в них изменилось все — компоненты имеют совершенно другой дизайн, новый интерфейс пользователя, новые электронные схемы, переработанное ПО, изменилась и технология производства… В результате NAIM удалось выйти на совершенно новый уровень восприятия аппаратуры клиентом. Теперь это не просто High-End компоненты, а действительно премиальная линейка аппаратуры, ориентированная на тех, кто не признает компромиссов ни в чем – ни в дизайне, ни в удобстве использования, ни в качестве звучания.
Центральные компоненты линейки NAIM Unity - Core, Atom, Star, Nova – сочетают лаконичность, красоту, интеллект и мощь. Инженеры NAIM решили выпустить полностью новую линейку, разработав для этого новую платформу. Чем же могут похвастаться новые компоненты Unity в техническом плане?
Во-первых, здесь применены новые, высокопроизводительные процессоры Toradex Quad Core ARM с поддержкой высокой степени дискретизации — до 32 бит/384 кГц, и новая степень интеграции электронных компонентов: теперь электроника не только стала компактнее, но и существенно оптимизирована логика прохождения сигналов.
Во-вторых, реализована поддержка потокового аудио на самом современном уровне — 6 потоков для конфигурации «мультирум», по проводам и Wi-Fi. Wi-Fi здесь «топовой» версии — 802.11ac, кстати, уверенно «дальнобойный», благодаря «ноу-хау» — новой распределенной антенне в боках корпуса, спроектированной по типу фазированной антенной решетки.
В-третьих, и это далеко не все — имеется поддержка широчайшего спектра стриминговых, сетевых, беспроводных и музыкальных протоколов и сервисов. Кстати, для передачи аудио по Bluetooth применяется новейшая версия протокола Bluetooth APtXHD.
Отдельно стоит сказать о возможностях сервера: чего стоит возможность хранения и управления 100'000 композициями, аудио «риппинга» без потерь качества — на сетевое хранилище NAS, флеш-драйв или внешний жесткий диск… Кстати, поддерживаются HDD до 8 Тбайт и любые файловые системы — а это пик технологий хранения 2016 года!
Пульт ДУ Uniti — не только прекрасно выглядит, это умное устройство, микропроцессорный помощник, созданный на основе технологии Zigbee RF Technology, активируемый движением и легко привязываемый к тому устройству, которое расположено рядом с вами — достаточно поднести пульт к «девайсу» и нажать кнопку.
«Мы изменили все, кроме высочайшей степени доверия наших поклонников к NAIM. Надеемся, что эта степень останется неизменно максимальной на многие годы», — этими словами Стив завершил свое выступление.
Хорошая музыка должна быть всегда рядом: как сделать ее мобильной и такой же превосходной, как у себя дома? Есть по-королевски роскошное решение — слушать ее в автомобиле Bentley. NAIM давно предусмотрела тайные желания меломанов. Во время мероприятия участники могли убедиться в успехе идеи непосредственно. Два лимузина — Bentley Bentayga и Bentley Mulsanne на территории посольства позволили оценить качество звучания автомобильных систем NAIM, установленных в них.
Что еще нужно для полного успеха мероприятия? Теплое янтарное настроение, приятная расслабленность и сосредоточие на главном — музыке. Эту незабываемую атмосферу создавала линейка супер премиального шотландского купажированного виски Johnnie Walker - бренды Johnnie Walker Green Label и Johnnie Walker Blue Label. Под руководством опытных амбассадоров гости угощались виски в чистом виде, а также имели возможность узнать больше о производстве и купажировании скотча. Приятным дополнением стали коктейли на основе Johnnie Walker Black Label.