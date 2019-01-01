Домашняя техника NEC – любые решения для видеоотображения Чуть меньше трех лет назад мы публиковали интервью с Инной Сорокиной – главой российского представительства NEC Display Solutions. Тогда Инна, только заступив на этот пост, поделилась с нами своими мыслями и планами развития. В качестве ключевых целей были названы развитие дилерского канала продаж через интеграторов и инсталляционные компании, а также общий рост продаж в таких сегментах, как проекторы и видеопанели. В июне 2019 года в Москве прошел совместный семинар компаний NEC и CTC CAPITAL, в ходе которого представители компаний рассказали о своих достижениях и показали новые ключевые продукты NEC. Сегодня NEC оказывает всестороннюю поддержку интеграторам и инсталляционным компаниям, проводя для их сотрудников обучение, осуществляя очень качественную техническую поддержку. Интеграторы всегда могут рассчитывать на защиту проектов со стороны поставщика, кроме того, следует учитывать легендарную надежность оборудования NEC и то, что производитель готов осуществлять горячую замену, если оборудование на сложном и ответственном объекте все же выходит из строя. Выступление Инны Сорокиной в начале семинара подтвердило, что к планам по развитию дилерского канала компания относится очень серьезно Также Инна обратила внимание аудитории на необходимость разрушать миф о том, что оборудование NEC слишком дорого. На самом деле, если проводить сравнение стоимости готовых решений, то продукция NEC выглядит очень конкурентной по цене, а множество фирменных технологий и высочайшая надежность являются сильными аргументами в пользу решений бренда.

Сегодня NEC производит, пожалуй, широчайшую на рынке линейку устройств отображения. В ассортименте компании есть и профессиональные дисплеи, и мониторы, и проекторы, и светодиодные экраны, и проекторы для коммерческих кинозалов. Компания предлагает решения практически для всех сфер бизнеса – вокзалов и аэропортов, диспетчерских и ситуационных центров, ресторанов, розничной торговли, образовательных учреждений, банков и других коммерческих предприятий. Видеорепортаж со стенда компании NEC на Integrated Systems Europe 2019 Видеопроекторы Эксклюзивным дистрибьютором линейки инсталляционных проекторов NEC (серия PA, PX, PH) в России является компания CTC СAPITAL. Генеральный директор компании – Виктор Четверёв – отметил, что сегмент инсталляционных проекторов уверенно растет и в России, и во всем мире, и NEC занимает в нем очень хорошие позиции, поскольку предлагает большое количество моделей – от бюджетных до дорогих – оптимально соответствующих конкретным бизнес-задачам. Генеральный директор CTC CAPITAL - Виктор Четверёв – отметил значимость оборудования NEC в дистрибьюторском портфеле компании «Начальная» (если такой термин вообще уместен в данной категории аппаратуры) серия инсталляционных проекторов NEC называется Professional Advanced и включает в себя модели со световым потоком от 6'500 до 9'000 люмен. Проекторы могут комплектоваться как ламповыми, так и лазерными источниками света и имеют поддержку видеоизображения 4К. Кстати, про лазерные источники стоит сказать отдельно. С 2021 года в Европе будет введен запрет на использование ртутных ламп, и соответственно будущее ламповых проекторов может оказаться под большим вопросом, причем, не только в Европе, но и в других странах. Модели серии PA имеют функцию коррекции геометрии изображения и двойную фокусировку – по центру и краям экрана. Отдельно стоит отметить уникальный оптический блок видеопроекторов, имеющий полностью герметичную конструкцию. Также нужно обратить внимание на новый ультракороткофокусный объектив для проекторов данной серии, позволяющий получить изображение шириной 6 метров с расстояния в 2 метра. Новый ультракороткофокусный объектив для проекторов серии PA Более серьезная инсталляционная серия проекторов NEC носит название Professional Extreme и включает в себя модели 8'000 и 10'000 люмен. Проекторы позволяют осуществлять сшивку в панораму с помощью веб-камеры, имеют жидкостное охлаждение. Специальный OPS-слот позволяет встроить в проекторы серии медиаплеер или мини-компьютер и превратить их таким образом в полностью автономное решение.

Самый «тяжелый» и дорогой проектор относится к серии Professional High. Он имеет «родное» разрешение матрицы 4К и световой поток 40’000 люмен.

В отличие от других производителей, применяющих в своих проекторах лазер синего цвета, NEC использует красный и синий лазеры, что позволяет существенно расширить цветовой охват в соответствии со стандартом DCI. Интерактивная пещера в ялтинском отеле Мрия Проекторы NEC применяются в самых различных инсталляционных задачах. К примеру, в ялтинском отеле Мрия с их помощью создана интерактивная пещера в детской комнате. Интересно, что данная комната имеет Г-образную форму, и при сшивке проекторы устанавливались торцами друг к другу. Благодаря встроенному процессору сшивку удалось реализовать без привлечения дополнительного оборудования. Проекционная панорама в Тульском Музее Оружия Еще одна инсталляция, показанная на семинаре, - это Тульский Музей Оружия. 5 видеопроекторов NEC создают полукруглую панораму на куполе помещения. В ближайших планах интегратора, который занимается данным проектом, завершить панораму, т.е. добиться полной проекции на весь купол.



Дисплеи NEC

NEC является одним из крупнейших производителей видеопанелей – как отдельностоящих, так и предполагающих установку в видеостены. Достаточно сказать, что каждый 5 дисплей в мире произведен именно NEC. Видеостены NEC строятся на базе металлических каркасов и не подвержены температурным изгибам, как конструкции из пластика. К концу этого лета компания планирует представить решения для видеостен с шириной стыковочного шва менее 1 мм. Из интересных инсталляций, в которых применяются видеостены NEC, стоит упомянуть московский торговый центр Европейский и ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге.

Отдельностоящие дисплеи NEC могут обладать различными размерами - к примеру, в серию E входят дисплеи от 32 до 65 дюймов. Профессиональные серии C, V и P подходят для работы в режиме 24/7, могут устанавливаться в ландшафтной или портретной ориентации. Фирменное программное обеспечение Naviset Administrator позволяет администрировать их работу по IP.

Интерактивная панель Infinity Board оснащается акустической системой, встроенной камерой и ПО для совместной работы и является, пожалуй, идеальным решением для оснащения переговорных комнат. Еще одно интерактивное решение NEC – это специальный стол – горизонтальная видеопанель, прекрасно подходящая, к примеру, для установки в автомобильных дилерский центрах.



LED решения

В последнее время при общении с производителями средств отображения мы постоянно задаем им вопросы о перспективах LED-панелей и соответственно будущем проекционных решений. По мнению представителей NEC, выступавших на конференции, будущее именно за LED-экранами, но это достаточно отдаленное будущее – в ближайшее время вытеснения проекторов ждать не приходится. Сегодня компания производит как индорные, так и аутдорные LED-решения (для помещения и для улицы) с шагом пикселя от 1,26 мм. LED-панели NEC имеют высокую контрастность благодаря применению специальных диодов Multicolor с ультра-черными масками между ними. NEC выпускает решения практически для любых задач Светодиодные панели NEC условно делятся на 5 различных групп. Панели Plug&Play – это стандартные решения, которые устанавливаются прямо «из коробки». Готовые решения – это панели, которые NEC поставляет в нужной заказчику конфигурации. Следующая группа – это стандартные решения с небольшими дополнениями. Далее следуют кастомные решения, которые применяются, например, для оформления медиафасадов или же оформления сложных поверхностей (для этого могут использоваться гибкие экраны). Самые сложные варианты – это заказные решения, например, скайбоксы под куполом хоккейной арены. Компания NEC готова осуществлять все услуги по установке таких решений под ключ, включая расчеты и даже выездной монтаж.