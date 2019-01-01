Домашняя техника Новинки Sennheiser Audio на мероприятии “Sennheiser Day 2019” В 2019 году – в преддверии своего 75-летия компания Sennheiser выпустила большое количество новинок, относящихся к разным сегментам аудио индустрии. 9 октября 2019 в московском Центре цифрового лидерства SAP состоялось мероприятие Sennheiser Day, организованное компанией Sennheiser Audio, официальным представителем бренда Sennheiser в России. В ходе мероприятия были представлены новинки и ключевые продукты, относящиеся как к потребительскому, так и к профессиональному сегментам аудиооборудования. Партнерское мероприятие «Sennheiser Day 2019» прошло в формате бизнес-конференции, где эксперты Sennheiser рассказали о стратегии компании, новых технологиях и аудио-решениях, а также об уникальных преимуществах новых продуктов Sennheiser. Спикерами на конференции выступили генеральный директор Sennheiser Audio Наталья Березовская и зарубежные эксперты Sennheiser: Эрик Дениз (Eric Denise), Senior Vice President Market Development; Фолькер Шмитт (Volker Schmitt), Director Customer Development and Application Engineering; Вивьан Джао (Vivian Zhao), Pro Audio Solution Channel Manager; Анна Дама (Anna Dama), Business Manager Gaming. В экспозиционной зоне мероприятия «Sennheiser Day 2019» были представлены новинки и ключевые продукты, каждый из которых можно было протестировать самостоятельно. Для нашего издания особый интерес представлял новый саундбар Sennheiser AMBEO Soundbar, использующий фирменные технологии воспроизведения трехмерного звука. Нужно отметить, что первое впечатление от прослушивания AMBEO Soundbar даже превзошли наши ожидания: саундбар действительно позволяет создать трехмерное звуковое окружение, вполне адекватно эмулируя не только тыловые, но и высотные каналы воспроизведения. Еще одно преимущество Sennheiser AMBEO Soundbar – это очень глубокий и разборчивый (по меркам саундбаров) бас, позволяющий обходиться без отдельного сабвуфера.



В сегменте потребительской электроникихочется особенно отметить следующие новинки 2019 года: Беспроводные наушники Sennheiser MOMENTUM True Wireless, созданные на базе аудиофильских 7-миллиметровых динамических преобразователей. Наушники обеспечивают точный и детальный звук, подходящий даже для самых требовательных слушателей; Третье поколение наушников MOMENTUM Wireless – это премиум-класс от Sennheiser. Наушники предлагают превосходное звучание, современный дизайн, передовые технологии и тщательно продуманную разработчиками функциональность. Новые MOMENTUM 3 Wireless воспроизводят сбалансированный, глубокий и естественный звук; Созданные для людей, которые часто путешествуют, новые PXC 550-II Wireless повышают уровень комфорта каждой поездки. Благодаря исключительной эргономичности и времени автономной работы до 30 часов PXC 550-II Wireless является идеальным спутником в частых и продолжительных поездках; Беспроводные наушники IE 80S BT – отличный выбор для требовательных слушателей, предпочитающих беспроводное соединение. Элегантные высококачественные беспроводные наушники с шейным ободом обеспечивают исключительную точность передачи звука. Геймерскую линейку Sennheiser в 2019 году пополнили две новинки. Выпущенная в июле GSP 670 – первая беспроводная игровая гарнитура Sennheiser, которая предоставляет свободу движения, надёжные приём и передачу звука с минимальной задержкой и высокий уровень комфорта. Впервые в России на мероприятии «Sennheiser Day 2019» были представлены беспроводные наушники GSP 370, которые обеспечивают до 100 часов автономной работы! Легендарный производитель студийных микрофонов Georg Neumann GmbH (сегодня Neumann входит в группу компаний Sennheiser) выпустил в 2019 году свои первые наушники. Neumann NDH 20, представленные на мероприятии «Sennheiser Day 2019», это закрытые наушники с охватывающими амбушюрами, сочетающие в себе прекрасную шумоизоляцию, сбалансированный звук и высочайшую детализацию – всё то, чего вы ожидаете от продукции под брендом Georg Neumann. В сегменте профессионального аудио эксперты Sennheiser представили новинку – серию беспроводных систем начального уровня XS Wireless Digital, работающих по принципу plug & play. Серия универсальна и проста в использовании: компактные передатчики и приемники можно свободно комбинировать или выбрать один из готовых сетов – для музыкальных инструментов, для интервью, для презентаций.



Кроме того, в экспозиционной зоне были представлены ключевые продукты сегмента профессионального аудио, которые уже зарекомендовали себя на рынке: Sennheiser Digital 6000 воплощает принципиально новый стандарт профессионального сценического оборудования для передачи высококачественного цифрового аудио. Это 2-канальная система для работы с живым звуком самого высокого уровня – на любой сцене и в любых условиях. Серия ориентирована на профессиональное применение в концертных турах, в театрах, шоу, постановках, в студиях и во внестудийном вещании, на прямых эфирах массовых мероприятий; Evolution Wireless G4 – профессиональные беспроводные системы четвертого поколения, которые подходят для любой сцены, большой или маленькой, в зале или под открытым небом. Универсальность – это именно то, за что так ценят микрофонные системы Sennheiser серии EW G4 артисты, звукорежиссеры и все, кто работает со звуком профессионально; Беспроводные микрофонные системы серии AVX идеально подходят тем, кто занимается видео съемкой – от профессиональных ведущих до блогеров и журналистов, которым нужно быстро и качественно снять интервью в любом месте и при любых условиях. Система полностью укомплектована всем необходимым и готова к работе прямо из коробки за секунды, идеально согласовываясь с аудио входом камеры без дополнительной отстройки уровня сигнала на самом микрофоне. В сегменте бизнес-коммуникаций на мероприятии «Sennheiser Day 2019» была представлена новинка – потолочный микрофон TeamConnect Ceiling 2. Это настоящая революция на рынке потолочных микрофонов. Теперь проводить конференции стало проще и продуктивнее. Благодаря технологии формирования звукового луча система с 28 встроенными микрофонными капсюлями автоматически обнаруживает выступающего в помещении и отслеживает его. Система может работать вместе с существующими аналоговыми или интегрироваться в полностью цифровые конференц-системы с управлением и обслуживанием через IP-сеть.