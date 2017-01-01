Домашняя техника «Новые AV-горизонты» компании Ascreen Конференция, посвященная мультимедийным технологиям, прошла 8 сентября в Санкт-Петербурге на современной площадке Новой сцены Александринского театра. Аудитории представили 30 докладов, выставку актуальных решений, тренинги и мастер-классы по оборудованию. Участниками стали 200 гостей из разных регионов России, в составе которых были эксперты рынка, партнеры «Аскрин» - дилеры, интеграторы, дистрибьюторы, крупные клиенты, журналисты из IT и деловых изданий, а также все те, кто интересуется новыми технологиями. В числе спикеров конференции: директор европейского офиса международной ассоциации AV-интеграторов InfoComm International Памела Таггарт, заместитель главного редактора журнала CRN Светлана Белова, ведущий программы «Хайтех» на Business FM Юрий Строфилов, Кермен Манджиева («МегаФон»), Дарья Гук (Государственный Эрмитаж), Наталья Ипатова («Гознак»), Лина Архипова (Addreality), Кристина Березовская (KGallery), Александр Белоусов (ГМЗ «Петергоф»), Дмитрий Волков (Корпоративный университет Сбербанка), эксперты Ascreen и наших партнеров - Евгений Джаксимов и Юрий Артюх (Epson), Александр Мельцев (Panasonic), Алексей Макаров (Canon), Kraig Cho (D3), Олег Логвинов (Kramer), Максим Ли (LG) и др.

Выступления были разделены на две сессии. Первая называлась Cases&Studies и состояла из трех блоков: «Бизнес и образование», «Культура и музеи» и «События и шоу». Вторую секцию назвали «Что нового?», и там представляли новинки оборудования. Так что интересно было всем.



Приглашенные спикеры и организаторы поделились новыми идеями, форматами и концепциями оснащения AV-оборудованием; рассказали, как новые подходы в проектировании пространств и инсталляций помогают привлекать клиентов, решать маркетинговые задачи и развивать бизнес в целом. Представили успешные кейсы, «подсветили» точки роста на ближайшие годы, познакомили с инновационными решениями и создали приятную атмосферу для новых знакомств и обмена опытом. Рассказывает генеральный директор группы компаний Ascreen Павел Майор: «Конъюнктура, которая сложилась сейчас на рынке аудио- и видеооборудования, заставляет его участников задуматься: а что я могу предложить клиенту, кроме «хорошего оборудования по хорошим ценам»? Мы в Ascreen верим, что стимулом к развитию мультимедиа-индустрии станут именно неординарные ходы. Рынку сейчас нужно немного вдохновения, и на конференции мы постарались зарядить им своих партнеров и коллег!».