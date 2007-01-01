Домашняя техника Новые саундбары Sony с поддержкой Dolby Atmos Компания Sony представила новые модели саундбаров с поддержкой 3-мерного звучания Dolby Atmos. Презентация моделей прошла в уникальном студийном комплексе СинеЛаб СаундМикс при непосредственном участии компании Dolby. Два новых саундбара Sony - HT-ZF9 и HT-XF9000 –способны создавать эффект 3-мерного звучания, но при этом не используют дополнительных динамиков, направленных вверх для переотражения звука от потолка. Эффект 3D-звучания в данных моделях достигается благодаря фирменной технологии Vertical Surround Engine, которая основана на психоакустических аспектах человеческого восприятия, т.е. обрабатывает звук таким образом, что у слушателя создается полное ощущение того, что соответствующие виртуальные звуковые источники расположены сверху. Алексей Угринович, Генеральный директор Dolby в России и СНГ отметил, что новые саундбары Sony с поддержкой Dolby Atmos помогут зрителям перенестись в гущу происходящих событий и испытать весь спектр эмоций от просмотра любимых фильмов, шоу и прямых трансляций. Саундбар Sony HT-ZF9 премиум уровня с поддержкой Dolby Atmos и технологией виртуального звучания поддерживает форматы 4K HDR, Dolby Vision™ и HDCP 2.2, благодаря чему изображение с исходным качеством передается с саундбара прямо на телевизор без потери качества картинки, четкости, яркости и насыщенности цвета. Что касается звучания, модель HT-ZF9 поддерживает аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio) и воспроизведение с USB-носителей, а благодаря технологии DSEE HX™ (Digital Sound Enhancement Engine HX), вы сможете прослушивать любые музыкальные файлы с мобильного устройства в формате, близком к аудио высокого разрешения, используя подключение по Bluetooth®, LDAC™ и Wi-Fi. Модель HT-ZF9 имеет 2 HDMI-входа и 1 HDMI-выход. Соответственно, вы сможете подключить к саундбару несколько различных устройств, что расширяет возможности конфигурации домашнего кинотеатра. Или же прослушивать музыку со своего мобильного устройства или внешнего накопителя через USB-подключение. Саундбар Sony HT-XF9000 с фронтальными 2.1-канальными динамиками сочетает отличные характеристики звучания, стильный дизайн и удобство беспроводного подключения. Дизайн этого устройства удачно сочетается с дизайном новых моделей телевизоров BRAVIA: скосы на краях саундбара выполнены таким образом, чтобы его можно было легко разместить на полке или тумбе рядом с телевизором серии XF90. В этом саундбаре использовано меньше динамиков, чем в модели ZF9, тем не менее, она создает качественный объемный звук благодаря поддержке формата Dolby Atmos и технологии Vertical Surround Engine. Помимо саундбаров на презентации были показаны и традиционные компоненты домашнего кинотеатра. 7.2-канальный AV-ресивер Sony STR-DH790 с Dolby Atmos и DTS:X обеспечивает воспроизведение 3D-звучания, а поддержка формата 4K HDR позволяет получить изображение с более высокой контрастностью и насыщенными цветами. Функция автокалибровки оптимизирует и корректирует настройки динамиков для наилучшего звучания. Ресивер оптимально подходит для создания 5.1.2., 7.1 и 2.1 кинотеатра у вас дома. UBP-X700 – первый 4K Ultra HD Blu-ray™ плеер от Sony на российском рынке. Основным преимуществом данной модели является поддержка 4K Ultra HD Blu-ray, HDR10 и Dolby Vision, а также 4К-стриминга. В заключение, хотелось бы упомянуть о студийном комплексе СинеЛаб, где проходила презентация. СинеЛаб – это динамично развивающаяся киностудия полного цикла. Со дня основания в 2001 году, компания превратилась из небольшой базы съемочного оборудования в крупнейший киноконцерн, предлагающий клиентам широкий спектр услуг, творческий потенциал и высокотехнологичное оборудование. Сегодня СинеЛаб является одним из лидеров киноиндустрии в России с более чем 400 реализованными проектами. СинеЛаб располагает собственными звуковыми студиями перезаписи Dolby Atmos Premier, в которых гости мероприятия смогли познакомиться с референсным качеством звучания саундтреков, записанных в этом наиболее популярном формате 3D-звучания.