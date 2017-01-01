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Новые видеопроекторы BenQ для домашнего применения

 

Компания BenQ представила в московском Центре Документального Кино новый сегментированный модельный ряд проекторов для домашнего кинотеатра: серии СinePro, CinePrime и CineHome.

 

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Гость мероприятия Дмитрий Пучков рассказал, насколько важен кинематографический стандарт качества в кинопроизводстве и приветствовал инициативу компании BenQ – производство проекторов для домашнего кинотеатра, демонстрирующих реалистичное изображение, максимально приближенное к замыслу режиссера.

 

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CineHome Series - серия DLP-проекторов BenQ для домашних развлечений. Проекторы этой серии предназначены для любителей кино на большом экране и, как правило, не требуют специально оборудованного кинозала. Благодаря короткофокусной оптике, они могут быть установлены даже в небольших комнатах. Проекторы имеют разрешение FullHD 1'080p или UHD 4K, превосходные характеристики цветопередачи (96% Rec.709), удобный пользовательский интерфейс. Проекторы этой серии предназначены для просмотра разного вида контента: кино, музыка, спортивные передачи и пр.
CinePrime Series –серия DLP-проекторов BenQ для домашних кинозалов. Проекторы этой серии предназначены для требовательных любителей домашнего кино, демонстрируют наилучшее соотношение цена-качество, предлагая прекрасные характеристики: разрешение Full HD 1'080р, индивидуальную заводскую цветокалибровку, цветовой охват более 100% Rec.709, и высочайшую контрастность.

 

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CinePro Series - серия DLP-проекторов BenQ для AV-комнат или домашних кинозалов. Проекторы этой серии предлагают бескомпромиссное качество изображения – разрешение 4K с реальными 8.3 миллионами пикселей на экране, имеют индивидуальную заводскую цветокалибровку, соответствие стандарту DCI-P3 и цветовой охват более 100% Rec. 709, сертификацию THX и гарантируют кинематографическое качество изображения, ранее доступное только в коммерческих кинотеатрах.

 
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