Домашняя техника Представлен первый проектор JVC формата 4K Иногда понятие первый можно понимать абсолютно буквально, а иногда это весьма условная формулировка, требующая комментариев. 4К проекторы присутствуют в ассортименте JVC не первый год, но DLA-Z1 это первый фирменный проектор оснащённый матрицами 4К. Кроме того, DLA-Z1 является первым проектором JVC, в котором реализован фирменный лазерный источник света. Осенью 2016 года в Москве состоялась долгожданная премьера 4К проектора JVC DLA-Z1. Новинку представляли глава «JVC Kenwood Россия» г-н Исао Канда (Isao Kanda), коммерческий директор ГК DIGIS Сергей Власов и продакт-менеджер «JVC Kenwood Россия» по проекционной технике Алексей Сокольский. Лишь общие принципы компоновки и пропрции корпуса роднят DLA-Z1 с предыдущими моделями проекторов JVC, начинка была обновлена кардинально Новинку вполне можно назвать революционной моделью, поскольку она отличается от всех произведенных ранее проекторов JVC с D-ILA матрицами и источником света. До текущего момента компания ограничивалась производством моделей с фактическим разрешением Full HD и технологией смещения матриц e-shift, позволяющей отображать изображение с разрешением 4К путём последовательного проецирования двух картинок Full HD качества. Переход к реальному разрешению 4К стал возможен после разработки компанией JVC Kenwood D-ILA матриц нового поколения, обладающих на 31% меньшим межпиксельным расстоянием. Демонстрируемая модель имела серийный номер 1 Ещё более существенные изменения претерпел источник света. Исключительно высокую для кинотеатральной модели яркость 3'000 Лм обеспечивает не лампа высокого давления, а лазерный источник света Blu-Escent, разработанный инженерами JVC Kenwood. Световой поток от мощного синего лазера преобразуется в два других базовых цвета с помощью фосфорного люминофора. Принципиальным отличием технологии Blu-Escent является то, что фосфорные элементы конструкции неподвижны. И при этом срок службы фирменного источника света составляет 20'000 часов в ярком режиме и до 40'000 часов в экономном, что не отличается принципиально от моделей с вращающимся фосфорным колесом. Минимизация количества подвижных элементов позволила повысить надёжность проектора и снизить уровень шума при работе. Вся коммутация сводится к двум HDMI входам, плюс набор вспомогательных интерфейсов для управления, обслуживания и подключения 3D модуля Новинка унаследовала основные технологии и возможности своих предшественников. Среди них высококачественный объектив высокого разрешения с возможностью смещения изображения на 100% по вертикали и на 43% по горизонтали, функция памяти для различных положений оптического зумирования Lens Memory, фирменная система автокалибровки и многое другое. В проекторе работают усовершенствованные технологии повышения детализации и качества изображения Multiple Pixel Control, что актуально для показа видео с разрешением ниже 4К, технология улучшения движения Motion Enhance и Clear Motion Drive адаптированные под новый более мощный процессор и расширенные возможности настройки изображения Cinema Filter. JVC DLA-Z1 способен отображать видео всех типовых форматов, включая 3D. Для просмотра последнего требуются фирменный радиомодуль и активные очки. Возможности проектора фактически опережают время. Найти для него подходящий контент в достаточном количестве было сложно Производители спешили презентовать новинку, поэтому на момент демонстрации проектора на его борту ещё не были выведены логотипы всех поддерживаемых технологий, но уже понятно, что он соответствует строгим требованиям качества ISF, THX 4K и DCI, способен отображать контент формата HDR и обеспечивает цветовой охват 80% от цветового пространства ВТ.2020 — максимальный процентный показатель среди устройств, существующих на рынке. Уникальный в своём роде инженерный образец с серийным номером 1, который приехал в Москву специально для демонстрации, произвёл крайне положительное впечатление четкостью изображения и глубиной проработки оттенков. Возможность мгновенного изменения яркости, которой обладает лазерный источник света, обеспечивает бесконечный уровень контрастности в динамическом режиме. В сочетании с высоким уровнем собственной контрастности D-ILA матриц это усиливает ощущение естественности и объёма изображения без применения каких-либо 3D технологий. Проектор поступит в продажу в России в ноябре 2016 года по рекомендованной розничной цене 4’449’000 рублей.