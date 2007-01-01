Домашняя техника Презентация ЦАП Chord DAVE: опережая время Директор компании Chord Electronics Джон Франкс и главный разработчик фирменных ЦАП Роберт Уоттс приехали в Москву специально чтобы рассказать профессионалам и любителям качественного звука о новом ЦАП DAVE. Новика создана на базе оригинальных схемотехнических решений и не имеет конкурентов по производительности и техническим характеристикам. С приветственным словом и кратким рассказом об истории компании и начале сотрудничества с Робертом выступил Джон Франкс. На момент знакомства Джон уже имел не очень удачный опыт создания собственных ЦАП, ни один из которых по его мнению не соответствовал в полной мере высоким критериям качества, которые он предъявлял к собственной аппаратуре. Роберт Уоттс показал ему уникальную в своём роде разработку: ЦАП, базирующемся на программируемых микросхемах. Этот ЦАП оказался принципиально лучше с точки зрения качества звучания, и именно с этого началась их совместная работа. Основатель и бессменный руководитель компании Джон Франкс (слева) и создатель всех фирменных ЦАП Роберт Уоттс (справа) В настоящий момент аппаратную часть создают инженеры Chord, а Роберт Уоттс занимается программированием микросхем ПЛИС, используемых во всех без исключения ЦАП Chord. Прародитель новинки, ЦАП предыдущего поколения HUGO Основную часть презентации Роберт Уоттс начал с объяснения причин, по которым цифровая музыка воспроизводится недостаточно хорошо, и почему выбранный им путь является верным. Главной проблемой цифрового аудио, по его мнению, является характеристика времени. В момент оцифровки аналогового сигнала происходит выборка с частотой дискретизации АЦП. Пики сигнала при этом могут не попадать в моменты выборки. Это даёт смещение пиков сигнала в записи относительно их исходной позиции. При этом согласно теории цифрового звука, многократная интерполяция позволяет полностью восстановить оригинальную форму аналогового сигнала. Проблема заключается лишь в том, что готовые микросхемы ЦАП не способны передискретизировать сигнал более чем в восемь раз. Большей степени обработки невозможно добиться из-за невысокой производительности их аппаратной части. Портативыный ЦАП/Усилитель Mojo построен по тем же принципам, что и его старшие товарищи: внутри микросхема ПЛИС с фирменным алгоритмом от Роберта Уоттса Именно в аппаратной части и скрывается главный секрет ЦАП Chord. Программируемые микросхемы обладают существенно большей производительностью, что позволяет создать для них программу с многократно большей величиной передискретизации. Это, в свою очередь, даёт возможность приводить сигнал к форме в большей степени приближенной к исходному аналоговому виду, чем это делают обычные ЦАП. Ещё одним секретом Chord является то, что развитие линейки напрямую зависит от скорости развития микросхем ПЛИС. Чем более мощные микросхемы предлагают производители, тем более мощный и более качественный ЦАП могут создать разработчики Chord Electronics. Дизайн Chord DAVE заслуживает особого внимания Новый ЦАП Chord DAVE имеет производительность в 10 раз выше, чем у предыдущей модели HUGO. В процессе интерполяции он производит 256-кратную передискретизацию, для чего ему приходится работать примерно в 2000 раз быстрее, чем обычному ЦАП класса High End с 8-кратной передискретизацией. Работа Chord DAVE эквивалентна параллельной работе 166 стандартных DSP-процессоров. При этом перед попаданием цифрового сигнала на формирователь шума происходит четырехкратное повышение частоты до 2048 кГц.

Формирователи шума также были существенно усовершенствованы с целью минимизации соотношения сигнал/шум. Эксперименты, которые проводил Роберт, позволили ему сделать вывод, что даже фантастически низкий уровень шумов порядка -350 дБ, находящийся казалось бы далеко за пределом чувствительности человеческого уха, фактически позволяют получить слышимый эффект. В первую очередь это выражается в более точной и естественной проработке звуковой сцены. Отсутствие надписей обозначающих входы и выходы для Chord Electronics является доброй традицей, ведь если всё обозначено в инструкции, зачем портить дизайн? С точки зрения функциональной нагрузки Chord DAVE представляет собой не обычный ЦАП, а ещё и предварительный усилитель с цифровыми входами и регулируемым уровнем выходного сигнала. Кроме того, он оснащен высококачественным усилителем для наушников. Презентация Chord DAVE проходила в два этапа. В первый день с новинкой могли ознакомиться профессионалы, а во второй день возможности нового ЦАП могли оценить все желающие, интересующиеся высококачественной аудио техникой.