Домашняя техника Презентация профессиональных решений LG для бизнеса Компания LG Electronics (LG) провела Партнерскую конференцию для системных интеграторов направления Information Display с презентацией своих новых продуктов в линейке профессиональных панелей. Среди представленного оборудования гости могли увидеть кабинет светодиодного экрана серии LG LAS, прототип светодиодной прозрачной пленки LG LAT, и зону webOS, в которой посетители могли оценить возможности как новой версии webOS, так и уже разработанных партнерами приложений для разных индустрий – рестораны быстрого обслуживания, розничная торговля, образование, реклама. На конференции собралось более 130 участников – представителей ведущих системных интеграторов в области Digital Signage и профессиональных СМИ. В программе мероприятия были презентации новых продуктов LG Electronics в линейках профессиональных дисплеев, коммерческих и гостиничных телевизоров, OLED дисплеев, а также функционала операционной системы webOS, позволяющей партнерам строить собственные решения на базе продуктов LG Electronics. Во время мероприятия также работала демо-зона, где участники могли увидеть новинки своими глазами и задать специалистам LG интересующие их вопросы.

Стоит особенно отметить кабинет светодиодного экрана серии LG LAS для использования внутри помещений. Модели отличаются малым шагом пикселя и повышенной яркостью для использования внутри помещений. Среди основных преимуществ: надежность, фронтальное обслуживание, низкое потребление энергии и вес.

Была представлена зона webOS на дисплее 55SM5D, которая демонстрировала посетителям преимущества платформы. Стенд также демонстрирует работу дисплеев востребованной серии LG SM5D, которые обеспечивают работу в формате 24/7 и имеют встроенный медиаплеер на платформе webOS, что обеспечивает совместимость с большим количеством программного обеспечения для управления контентом.

Гостиничный OLED-дисплей 55EW961H и интегрированная система управления контентом для отельных телевизоров Pro:Centric Direct интересны полнофункциональным редактором, возможностью удаленного управления, наличием профессиональных шаблонов для создания контента премиум-класса без дополнительных затрат. Партнеры B2B-направления LG по платформе webOS (Addreality, Interactive Group, OMMG Technology, Sproot.io, Visiobox) представили свои программные решения для работы с дисплеями LG.

Помимо Digital Signage решений были представлены новейшие проекторы и мониторы, которые также будут надежными помощниками в рабочих процессах.

Короткофокусный проектор CineBeam LG HF85JS отличается ультракоротким фокусом, яркостью 1'500 люмен, поддержкой разрешения FULL HD. Также проецирует изображение до 120" и обладает встроенной системой webOS. Мобильный проектор CineBeam LG PF50KS - это первый Full HD проектор со встроенным аккумулятором из серии CineBeam c разрешением 1'080p для обеспечения двойной четкости изображения деталей проецируемой картинки.

4К UHD лазерный проектор LG HU80KS обеспечивает намного более яркое, детальное и реалистичное изображение с разрешением 4К и цветовым диапазоном HDR10. Модель оснащена функциональной операционной системой webOS3.5 и встроенной стерео акустической системой. LG 29WK600 и 34WK650 - это UltraWide HDR мониторы, которые отображают белые и черные цвета ярче по сравнению с обычными дисплеями. HDR визуализирует темные и светлые области в деталях, которые были незаметны по старым стандартам. Функция HDR эффект позволяет запустить алгоритм преображения не HDR-контента в более высокое качество как для видео, так и для изображений. Благодаря матрице IPS, монитор обеспечивает безупречную точность цветопередачи. Помимо широкого угла обзора, данные модели UltraWide мониторов обеспечивают 99% охвата цветового спектра цветового пространства sRGB.

UltraWide монитор LG 34WK500 с разрешением Full HD (2'560x1'080) обеспечивает больше места на экране по сравнению с дисплеем с разрешением 16:9 Full HD. Вы можете запустить несколько окон и увидеть больше изображений одновременно. Cloud мониторы LG – это современные и универсальные решения для организации рабочих мест с полной защитой от вирусов и шпионского ПО. Благодаря ультрасовременному чипсету Teradici® PCoIP® на Cloud мониторах полностью поддерживается виртуальная среда VMware View™, которая позволяет проводить высокопроизводительные вычисления и организовывать передачу разнообразного мультимедийного контента на принципиально новом уровне качества.

Кроме того, был представлен модельный ряд мониторов для передачи медицинских изображений. Применение передовой технологии производства IPS-мониторов позволяет нескольким врачам наблюдать изображение на одном экране под разными углами с минимальным цветовым сдвигом. Кроме того, в медицинских мониторах LG реализована защита от воды и пыли. Она обеспечивает непрерывность их безупречной работы даже в условиях сырости, контакта с жидкостью или порошками или возникновения любых иных проблем, с которыми можно столкнуться в современных медицинских учреждениях.

Поскольку компания LG Electronics является одним из мировых лидеров в разработке и производстве оборудования для систем вентиляции и охлаждения воздуха, участникам конференции были представлены комплексные решения климатических систем. На российском рынке более 10 лет представлены мультизональные системы кондиционирования Multi V. За это время благодаря качеству, простоте проектирования и обслуживания, данное оборудование приобрело заслуженную популярность как среди конечных пользователей, так и у компаний, занимающихся монтажом и проектированием инженерных систем. Эксперты LG рады делиться своими опытом и готовить специалистов на базе собственной академии. Помимо промышленных комплексов, были представлены независимые решения для отелей, клубов и административных помещений: очиститель воздуха LG PuriCare, получивший сертификат эффективности от российских аллергологов-иммунологов и климатический комплекс LG SIGNATURE, способный не только очистить воздух в помещении (до 85 кв м), но и увлажнить его до комфортного показателя и ионизировать для создания эффекта горной свежести.

Участники конференции по достоинству оценили еще одно интересное профессиональное решение для сферы гостеприимства - паровой шкаф LG Styler. Невероятно удобный помощник быстро придает одежде свежесть, устраняет неприятные запахи и аллергены, а также незначительные складки и замятия. Специальный встроенный пресс для брюк с легкостью восстанавливает стрелки.