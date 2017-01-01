Домашняя техника Презентация Trinnov Altitude 16 в студии CineLab 29 ноября компания MMS, официальный дистрибьютор Trinnov Audio в России, провела презентацию нового аудио-видео процессора/предусилителя Trinnov Altitude 16. Презентация состоялась в одной из студий комплекса звукового постпродакшн СинеЛаб СаундМикс (CineLab SoundMix). Выбор локации стал одним из ключевых факторов при подготовке мероприятия. СинеЛаб – один из ведущих игроков рынка услуг кинопроизводства и постпродакшн. Большинство студий комплекса СаундМикс сертифицированы по уровню Dolby Premier, а одна из них, которая и была выбрана для первого очного представления нового Trinnov Altitude 16 российским специалистам, оборудована для работы в формате объёмного звука Dolby Atmos. Большую помощь в подготовке и проведении презентации оказало представительство компании Dolby в России (Dolby CIS): директор по производству Александр Розанов рассказал участникам встречи о возможностях студии и особенностях кодирования фильмов в Dolby Atmos и продемонстрировал собравшимся несколько роликов и киноэпизодов, наиболее полно раскрывающих специфику и преимущества формата.

Об особенностях построения звуковой системы в студии рассказал главный аудио инженер компании СинеЛаб Юлий Ягудин. Trinnov Altitude 16 – новый бюджетный AV-процессор для домашних кинозалов, в котором функциональность не была принесена в жертву уменьшению цены. Он позволяет декодировать все кинотеатральные форматы, применяемые сегодня в домашних системах: Dolby Atmos (c 16 дискретными каналами, в любой конфигурации от 5.1.2 до 11.1.4 и 9.1.6), Auro-3D (в полной конфигурации 13.1) и DTS:X (все конфигурации до максимально возможной 7.1.4). Trinnov Altitude 16 позволяет использовать схему подключения с активными кроссоверами (до четырёхполосной конфигурации), имеет свою собственную систему звуковой калибровки Trinnov Room Optimizer, а также технологию Spatial-Accurate 3D, основанную на функциях точного «ремаппинга» звуковых источников и позволяющую использовать один набор акустических систем для воспроизведения всех форматов 3D Audio.

Стоит отметить, что «старшая» модель линейки Trinnov Audio, процессор/предусилитель Altitude 32 – единственное на сегодня решение для домашнего применения, позволяющее декодировать до 48 дискретных аудиоканалов в формате Dolby Atmos в домашних кинозалах и поддерживающее протокол DCP для подключения к коммерческим видеосерверам. В презентации приняли участие представители нескольких российских инсталляционных компаний. Шанс побывать в одной из лучших студий звукового постпродакшн – если и не уникальный, то весьма редкий – получили лучшие дилеры MMS, хорошо знакомые с возможностями процессоров Trinnov и использующие их в реализуемых проектах.



