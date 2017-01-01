Презентация Trinnov Altitude 16 в студии CineLab
Выбор локации стал одним из ключевых факторов при подготовке мероприятия. СинеЛаб – один из ведущих игроков рынка услуг кинопроизводства и постпродакшн. Большинство студий комплекса СаундМикс сертифицированы по уровню Dolby Premier, а одна из них, которая и была выбрана для первого очного представления нового Trinnov Altitude 16 российским специалистам, оборудована для работы в формате объёмного звука Dolby Atmos.
Большую помощь в подготовке и проведении презентации оказало представительство компании Dolby в России (Dolby CIS): директор по производству Александр Розанов рассказал участникам встречи о возможностях студии и особенностях кодирования фильмов в Dolby Atmos и продемонстрировал собравшимся несколько роликов и киноэпизодов, наиболее полно раскрывающих специфику и преимущества формата.
Об особенностях построения звуковой системы в студии рассказал главный аудио инженер компании СинеЛаб Юлий Ягудин.
В презентации приняли участие представители нескольких российских инсталляционных компаний. Шанс побывать в одной из лучших студий звукового постпродакшн – если и не уникальный, то весьма редкий – получили лучшие дилеры MMS, хорошо знакомые с возможностями процессоров Trinnov и использующие их в реализуемых проектах.