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«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Репортаж с выставки "Винил Джем" 2017

 

Окончание февраля, а точнее пятницу 24-го и субботу 25-го мы провели по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне «Нота+». Именно там состоялась выставка продажа «Винил Джем 2017». Что же делать если вы не успели, забыли или не смогли туда попасть? Самое время посмотреть репортаж с этого эпохального ежегодного московского события любителей винила(!) Вы узнаете: как выглядит High End из России и Сербии, как стримить винил в домашнюю мультирум систему, можно ли настроить фонокорректор с пульта ДУ, зачем проигрывателю винила вакуумный насос и многое другое.
 
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