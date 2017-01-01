Домашняя техника Репортаж с выставки "Винил Джем" 2017 Окончание февраля, а точнее пятницу 24-го и субботу 25-го мы провели по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне «Нота+». Именно там состоялась выставка продажа «Винил Джем 2017». Что же делать если вы не успели, забыли или не смогли туда попасть? Самое время посмотреть репортаж с этого эпохального ежегодного московского события любителей винила(!) Вы узнаете: как выглядит High End из России и Сербии, как стримить винил в домашнюю мультирум систему, можно ли настроить фонокорректор с пульта ДУ, зачем проигрывателю винила вакуумный насос и многое другое.

