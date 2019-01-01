Российская премьера Chord Electronics серии Ultima
В апреле 2019 года в московском салоне «Галерея Назаров» состоялась презентация флагманской линейки Ultima компании Chord Electronics. В салоне демонстрировался тот же самый комплект, который был показан на выставке Hi-Fi & High End Show 2019, однако специализированный салон, приспособленный для демонстрации аппаратуры высшего класса, все же намного лучше подходит для демонстрации такого оборудования, нежели гостиничный номер на выставке. Презентацию топовых компонентов провел Колин Пратт – директор по продажам Chord Electronics.
Примечательно, что компания самостоятельно занимается сложным производством, например, разрабатывает и изготавливает фирменные корпуса очень оригинальной конструкции. Другой пример – элементы электрических схем. MOSFET транзисторы производятся, конечно, сторонними компаниями, но именно для Chord и по их собственным спецификациям.
Короткое прослушивание комплекта вызвало массу положительных эмоций у собравшихся. Не пытаясь дать детальное описание звуковых нюансов, отметим лишь то, что комплект Chord Ultima демонстрирует абсолютный контроль акустических систем на любой громкости и любом музыкальном материале. Думаем, что ему не составит никакого труда сохранить этот контроль и при работе с гораздо более сложной нагрузкой, чем PMC MB2.