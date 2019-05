Сильным аргументом в пользу качества звучания аппаратуры компании является число и состав «звездных» поклонников продукции бренда. К примеру, комплект аппаратуры Chord Electronics установлен в студии Джорджа Лукаса.

Если говорить об особенностях комплекта усиления Ultima, то он работает в классе АВ, однако для питания используется импульсный источник. Это классический подход Chord, который можно встретить в ряде моделей.

Комплект Ultima состоит из предусилителя весом 30 кг и двух 86-килограммовых моноблочников, каждый из которых развивает по 780 Вт на 8-омной нагрузке. Для проведения демонстрации комплект Ultima был подключен к цифроаналоговому преобразователю DAVE и транспорту Blu Mk II. Звуковой потенциал комплекта были призваны раскрыть акустические системы PMC MB2, коммутация в системе была произведена кабельной продукцией The Chord Company. Интересно, что Chord Electronics и The Chord Company – это разные компании, которые, однако, имеют одного российского дистрибьютора – компанию Next Hi-Fi.