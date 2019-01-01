Домашняя техника Российская премьера Chord Electronics серии Ultima В апреле 2019 года в московском салоне «Галерея Назаров» состоялась презентация флагманской линейки Ultima компании Chord Electronics. В салоне демонстрировался тот же самый комплект, который был показан на выставке Hi-Fi & High End Show 2019, однако специализированный салон, приспособленный для демонстрации аппаратуры высшего класса, все же намного лучше подходит для демонстрации такого оборудования, нежели гостиничный номер на выставке. Презентацию топовых компонентов провел Колин Пратт – директор по продажам Chord Electronics. Известная британская компания была основана Джоном Франксом, который до сих пор является ее единственным владельцем и ведущим разработчиком. Всем, что связано с цифровыми технологиями, в компании занимается другая известная в индустрии личность – Роб Уоттс. Примечательно, что компания самостоятельно занимается сложным производством, например, разрабатывает и изготавливает фирменные корпуса очень оригинальной конструкции. Другой пример – элементы электрических схем. MOSFET транзисторы производятся, конечно, сторонними компаниями, но именно для Chord и по их собственным спецификациям. Сильным аргументом в пользу качества звучания аппаратуры компании является число и состав «звездных» поклонников продукции бренда. К примеру, комплект аппаратуры Chord Electronics установлен в студии Джорджа Лукаса.

Если говорить об особенностях комплекта усиления Ultima, то он работает в классе АВ, однако для питания используется импульсный источник. Это классический подход Chord, который можно встретить в ряде моделей.

Комплект Ultima состоит из предусилителя весом 30 кг и двух 86-килограммовых моноблочников, каждый из которых развивает по 780 Вт на 8-омной нагрузке. Для проведения демонстрации комплект Ultima был подключен к цифроаналоговому преобразователю DAVE и транспорту Blu Mk II. Звуковой потенциал комплекта были призваны раскрыть акустические системы PMC MB2, коммутация в системе была произведена кабельной продукцией The Chord Company. Интересно, что Chord Electronics и The Chord Company – это разные компании, которые, однако, имеют одного российского дистрибьютора – компанию Next Hi-Fi. Короткое прослушивание комплекта вызвало массу положительных эмоций у собравшихся. Не пытаясь дать детальное описание звуковых нюансов, отметим лишь то, что комплект Chord Ultima демонстрирует абсолютный контроль акустических систем на любой громкости и любом музыкальном материале. Думаем, что ему не составит никакого труда сохранить этот контроль и при работе с гораздо более сложной нагрузкой, чем PMC MB2.