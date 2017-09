Домашняя техника Samsung The Frame на биеннале Современного Искусства Интерьерные телевизоры The Frame компании Samsung Electronics станут частью экспозиции 7-й Московской биеннале современного искусства. Посетители смогут насладиться просмотром произведений изобразительного искусства в необычном формате - на премиальных 4К телевизорах, гармонично интегрированных в выставку. Инновационные телевизоры The Frame были представлены в мире в начале 2017 года, в России предзаказ стартовал в июле, сейчас ТВ доступны в свободной продаже. Современные технологии в этих устройствах сочетаются с изысканным дизайном. Уникальная функция The Frame – режим «Картина» (Art Mode) превращает выключенный телевизор в персонализируемое произведение искусства, отображающее картины или фотографии, а во включенном состоянии The Frame – инновационный телевизор, отображающий видео в сверхчетком формате UHD. The Frame завоевал награду «Лучшая инновация» на CES 2017, крупнейшей в мире выставке бытовой техники, прошедшей в начале года в США. 7-я Московская биеннале – не первый визит The Frame в мир искусства. Интерьерные телевизоры являются частью 57-й Венецианской биеннале современного искусства, которая началась 13 мая в Венеции и продлится до 26 ноября. В течение всего мероприятия на 15 телевизорах будет демонстрироваться серия фильмов современного художника Ли Вана (Lee Wan), Made In («Сделано в»), посвященных влиянию капитализма и материализма на современное общество. Интерьерные панели The Frame демонстрируют, что высокие технологии могут быть лучшим союзником искусства. Великолепное качество дисплеев The Frame позволяет отображать как видео, так и статичные изображения предметов искусства, точно передавая видение художника. Кроме того, благодаря классическому дизайну устройства гармонично смотрятся как в домашнем интерьере, так и в картинной галерее. Мы гордимся тем, что принимаем участие в Московской биеннале, и уверены, что посетители экспозиции получат незабываемые впечатления от просмотра картин на The Frame.

Московская биеннале современного искусства проводится в Москве каждые два года, начиная с 2005 г. Основной проект 7-й Московской международной биеннале современного искусства «Заоблачные леса» пройдет в Новой Третьяковке (Государственная Третьяковская галерея, Крымский вал, 10) с 19 сентября 2017 по 18 января 2018 года.