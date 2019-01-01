Домашняя техника Самый яркий проектор и другие новинки компании Barco Компании Barco и CTC CAPITAL провели совместный семинар, во время которого представили новые устройства беспроводной коммутации, проекционные решения и видеостены Barco. Посетив данное мероприятие, мы смогли пообщаться со специалистами компании Barco и задать им интересующие нас вопросы, поэтому каждый из разделов данной публикации будет дополнен небольшим интервью, посвященном соответствующей тематике.

Решения Barco для беспроводной коммутации

Представление новинок Barco началось с рассказа о системах беспроводной коммутации ClickShare и WePresent. Эдуард Кимберг, менеджер по развитию бизнеса Barco, в своей презентации подробно рассказал о новых решениях разных ценовых категорий. Система начального уровня ClickShare CS-100 Huddle позволяет передавать изображение с источника на экран без использования кнопок (передатчиков, подключаемых к источнику) с помощью фирменного приложения, установленного на компьютере. Система CSE-200+ обеспечивает поддержку передачи 4К изображения, а ClickShare CS-800 обеспечивает воспроизведение двух изображений с разрешением 4К и обладает функцией модерации. Работу данной системы мог оценить каждый присутствующий, поскольку именно она использовалась для проведения мероприятия. Линейка беспроводных решений WePresent ориентирована, в первую очередь, на сегмент образования. Новая модель WiPG-100 поддерживает передачу данных по AirPlay и позволяет воспроизводить презентацию напрямую с USB-накопителя. WiPG-1600 имеет интерактивные функции, позволяющие вносить изменения в документ на экране и сохранять их в компьютере, а также распределять одно изображение на несколько экранов. WiCS-2100 помимо AirPlay имеет встроенный Chromecast, позволяет выводить на один экран до четырех изображений и осуществлять предварительную модерацию изображений от пользователей.



Краткое интервью с Эдуардом Кимбергом AVREPORT.RU: Передача видео через USB, как нам кажется, подразумевает обработку видеосигнала. Не снижает ли это производительность компьютера?

Эдуард Кимберг: Нет, производительность компьютера не снижается, поскольку ClickShare сам занимается и передачей, и обработкой. В кнопку встроен модуль для передачи сигнала на базовый блок, а он уже занимается конвертацией изображения в требуемый для воспроизведения формат.



AVREPORT.RU: Скажите, а что можно сказать про надежность устройств ClickShare, бывают ли случаи отказа?

Эдуард Кимберг: Вообще, стандартная гарантия на устройства ClickShare составляет 3 года, но ее можно расширить до 5 лет. Могу добавить, что количество поломок можно считать ничтожным, это буквально единичные случаи при том, что только в России мы продали многие тысячи таких устройств.



AVREPORT.RU: А можно ли использовать ClickShare с интерактивными панелями – рисовать на экране, добавлять комментарии и сохранять их на компьютере?

Эдуард Кимберг: Да, теперь можно. Мы выпустили новую модель CSE200+, в которой появилась поддержка интерактивных панелей и все те возможности, о которых вы сказали.



AVREPORT.RU: Мы слышали, что Barco, являясь первой компанией, представившей устройства для беспроводной передачи видео с помощью USB, инициировала несколько судебных процессов против компаний, решивших делать то же самое. Соответствует ли это действительности, и каков результат этих процессов?

Эдуард Кимберг: Все верно, Barco действительно запатентовала технологию, используемую в ClickShare, и выиграла все судебные процессы, так что сейчас наши последователи могут использовать только HDMI-разъем для подключения передатчика. В прошлом году на выставке Integrated Systems Europe нам даже пришлось обратиться к организаторам, и они закрыли стенд одной из компаний, которая показывала на выставке свои беспроводные решения. Проекционные решения Barco

Менеджер по развитию бизнеса Barco, Андрей Манкос рассказал о самых необычных и масштабных инсталляционных проектах, использующих проекционное оборудование компании, и представил новые модели проекторов и видеопроцессоров.

В ассортименте видеопроекторов Barco сейчас присутствуют только DLP-модели, использующие 1- или 3-чиповую технологию и обеспечивающие разрешение от Full HD до 4К. Сегодня компания практически полностью отказалась от использования ртутных и ксеноновых ламп в качестве источника света, заменив их светодиодными и лазерными источниками. Благодаря этому проекторы Barco имеют широкий цветовой охват – Rec.709 или Rec.2020. Самый яркий в индустрии проектор Barco XDL 4K-75L с максимальным световым потоком 75'000 Лм также имеет лазерный источник. Этот проектор на мероприятии демонстрировался вживую, проецируя изображение на гигантский экран 6-метровой высоты. Самый яркий в индустрии проектор Barco XDL 4K-75L с максимальным световым потоком 75000 Лм на мероприятии демонстрировался вживую, проецируя изображение на гигантский экран 6-метровой высоты На сегодняшний день в линейке проекторов Barco осталась только одна ламповая модель – F-50, которая сочетает в себе оптимальное соотношение цены, функциональности и качества изображения.

Особый интерес интеграторов вызвал рассказ о системе унификации проекторов Barco Pulse. Единое программное обеспечение данной системы позволяет управлять всеми моделями бренда и объединять их в фирменную экосистему. Таким образом, в одной инсталляции можно использовать разные модели, каждую из которых можно настраивать независимо.

Новая серия видеопроекторов Barco G60 объединяет одночиповые модели с разрешением WUXGA, лазерно-фосфорным источником и световым потоком от 7’000 до 10’000 Лм. Из основных функций следует отметить сменную оптику, режим постоянной яркости, профессиональную цветокоррекцию, возможности геометрической коррекции и сшивки изображений.

Новые 1-чиповые проекторы F80-4K12 и F80-Q12 также оснащаются лазерно-фосфорным источником, обеспечивающим световой поток 12’000 Лм. Для этих моделей была представлена новая моторизованная монтажная рама, позволяющая управлять положением проектора по сети.

Новая серия UDX объединяет мощные 3-чиповые проекторы со световым потоком до 40’000 Лм. Особое внимание в свой презентации Андрей обратил на то, что проекторы данной серии сочетают в себе высокую производительность и компактные размеры. Кроме того, для них выпускается множество интересных аксессуаров – камера с дальномером, программное обеспечение для автоматической сшивки, а также система внешнего охлаждения. Видеопроцессоры Event Master позволяют осуществлять коммутацию видеосигнала с параметрами 4К 60р, производить 12-битную обработку сигнала и управлять множеством источников и устройств изображения.



Краткое интервью с Андреем Манкосом AVREPORT.RU: Во время своего выступления вы сказали, что важным преимуществом Barco является то, что вы предлагаете очень сбалансированные решения для конкретных отраслевых задач. Можете ли рассказать об этом чуть подробнее?

Андрей Манкос: Да, действительно, мы тщательно изучаем потребности тех или иных отраслей. К примеру, наши мощные, «тяжелые» проекторы идеально подходят для арендного рынка – отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью, мы предлагаем множество аксессуаров, например, разнообразных креплений для установки проекторов в разных положениях. Проекционные решения для театров позволяют мгновенно выключить световой поток и допускают управление со световых пультов. Проекторы для тренажеров подразумевают установку на подвижных платформах и обладают высочайшей прочностью и устойчивостью к вибрациям. Эти примеры можно приводить бесконечно. Видеостены Barco

Важнейшее направление бизнеса компании Barco сегодня – это видеостены. О них рассказал менеджер по развитию бизнеса Виталий Смелов.

Наиболее интересным решением компании в этой области является видеостена UniSee на безрамочных ЖК-панелях. Фирменные самовыравнивающиеся крепления UniSee Mount обеспечивают зазор между панелями 0,3 мм, а благодаря тому, что крайние пиксели панелей имеют повышенную яркость, переход между панелями практически незаметен. Технология UniSee View подразумевает использование встроенных сенсоров яркости и цветового баланса, чтобы обеспечить максимальную равномерность изображения по всей поверхности видеостены. Кстати, видеостены UniSee можно укомплектовать сенсорными панелями U-Touch и получить интерактивные функции, необходимые, например, при использовании в публичных пространствах для рекламных задач. Более доступная по цене линейка ЖК-панелей для видеостен называется OverView KWD 5521B. В ней представлены 55-дюймовые IPS-дисплеи с рамкой шириной 3,5 мм. Для равномерности изображения здесь также используются сенсоры Sence X.

Отметим, что во время семинара участники могли познакомиться с обеими моделями видеостен, которые демонстрировались в конфигурации 2х2.



Краткое интервью с Виталием Смеловым AVREPORT.RU: Сейчас в индустрии наблюдается бурное развитие LED-технологий, в частности, для производства видеостен. Как вы думаете, заменят ли в ближайшее время светодиодные панели традиционные жидкокристаллические стены?

Виталий Смелов: Важно понимать, что светодиодные технологии используются как для уличной установки, так и для инсталляций внутри помещений, и это – совершенно разные продукты. В уличных инсталляциях LED-панели давно занимают лидирующие позиции, но думаю, что и в indoor-инсталляциях видеостены на LED-панелях будут использоваться все чаще. Основным препятствием к их использованию раньше был большой шаг пиксела, а также слишком высокая яркость. Сейчас производителям удалось существенно повысить разрешение, на рынке появляются панели с яркостью, соответствующей задачам инсталляций в помещениях. Кроме того, цена на LED-панели снижается, в общем, данная технология развивается максимально интенсивно.



AVREPORT.RU: Как известно, Barco – специалист по устройствам отображения. В то же время, в ваших видеостенах UniSee огромное значение имеют системы крепления и точной калибровки сегментов видеостен. Кто производит для вас эту систему креплений?

Виталий Смелов: В UniSee используется система креплений нашей собственной разработки. Мы сами не занимаемся ее производством, а размещаем заказы у подрядчиков, но разработка полностью наша собственная.