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Simple Expo осень 2016: новый формат отношений

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Компания Simple Distribution приглашает посетить осеннюю выставку Simple Expo, которая будет открыта с 1 по 3 ноября 2016 года, в дни работы выставки Integrated Systems Russia и Hi-Tech Building, в московском отеле Novotel Москва Сити, расположенном всего  5 минутах ходьбы от Экспоцентра на Красной Пресне. Экспозиция будет открыта для посещения все три дня, с 10:00 до 18:00, в конференц-зале «Эврика» на первом этаже отеля.

 

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Посетить экспозицию можно в любой из трех дней, в любое удобное время, совместив визит с посещением выставки Integrated Systems Russia и Hi-Tech Building. Сотрудники компании всегда найдут время пообщаться с вами и рассказать о новых продуктах, новых брендах и новых направлениях развития Simple Distribution.
 
Компания выбрала подобный формат мероприятия, чтобы продемонстрировать весь ассортимент представляемого в России аудио, видео и инсталляционного оборудования, а также пообщаться с каждым из гостей в максимально комфортной обстановке.
 
В дополнение к этому, в каждый из выставочных дней, с 11:00 до 14:00 в конференц-зале отеля будут проходить обучающие семинары по следующим актуальным темам:
01 ноября 2016
12:00 – 13:00 Проектирование и настройка систем управления под любой бюджет (RTI и ProControl).
13:10 – 14:10. Проектирование и настройка систем мультирум (RTI, Russound)
02 ноября 2016
12:00 – 13:00 Особенности коммутации и передачи по витой паре видео 4k (Key Digital).
13:10 – 14:10 Усилители для инсталляционных задач (Parasound, Russound, Yamaha)  
03 ноября 2016
12:00 -13:00 – Акустические системы как неотъемлемая часть домашней инсталляции (Amphion, Magnat, OSD BLACK)
 
Всем посетителям мы будут предложены прохладительные и горячительные напитки, а также легкие закуски.
 
Для посещения необходима предварительная регистрация. Заполните пожалуйста специальную форму (это займёт не более одной минуты): https://goo.gl/forms/glgz1S7oW3sF4wz02
 

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