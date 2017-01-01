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Видеорепортажи с выставки CEDIA 2017

 

В Сан-Диего прошла выставка CEDIA 2017, которая как обычно, дала возможность познакомиться с множеством интересных продуктов и решений для сегмента домашних инсталляций, однако вместе с этим натолкнуло на серьезные размышления о том, что вообще происходит в данной индустрии, и какое будущее ее ждет. Мнение, которое сложилось у редакции AVREPORT.ru можно прочитать в статье "Тенденции CEDIA 2017. Есть ли будущее у индустрии домашних инсталляций?".

Не смотря на то, что CEDIA Expo уступает по своим масштабам Integrated Systems Europe, которая ежегодно проходит в Амстердаме, и ориентирована прежде всего на сегмент частных инсталляций, на ней было что посмотреть(!) А раз было что посмотреть, то у нас есть о чем рассказать в самом прямом смысле этого слова. Смотрите серию видеорепортажей из Сан-Диего!

 
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