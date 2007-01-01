Домашняя техника Звездный состав дилерской конференции MMS-Cinema В середине октября 2016 года в московском отеле «Интерконтиненталь» прошла очередная ежегодная дилерская конференция компании MMS-Cinema. Конференция собрала более 100 участников, представляющих специализированные розничные салоны и инсталляционные компании из разных городов России. Как обычно, мероприятие было проведено на высочайшем уровне. Доклады представителей вендоров MMS-Cinema были насыщены реально полезной информацией. Здесь не было ни одного «проходного» выступления - анонсы новинок, примеры инсталляционных решений, обзоры основных тенденций на рынке Hi-Fi и оборудования для инсталляций вызвали неподдельный интерес со стороны партнеров MMS-Cinema. Открыл конференцию Олег Люгин, директор по развитию MMS-Cinema. Вкратце рассказав об истории компании ММС, которая сегодня является одним из лидеров на рынке автомобильной электроники, Олег подробно представил подразделение Cinema, которое занимается поставками оборудования для построения Hi-Fi систем, домашних кинотеатров, систем управления и мультирум. Доля подразделения MMS-Cinema сегодня составляет 17% от оборота всей компании. Конференцию MMS-Cinema открыл директор по развитию компании – Олег Люгин Рассказывая об основных новостях компании и тенденциях рынка, Олег отметил рост продаж встраиваемой акустики KEF, на которую MMS-Cinema предлагает своим партнерам очень выгодные условия. Важной новостью стало заключение дистрибьюторского соглашения с американской компанией URC, специализирующейся на производстве систем управления и мультирум-решений.

Олег напомнил аудитории о наличии в компании MMS-Cinema очень важного ресурса –демонстрационных комнат общей площадью около 450 кв.м., в которых собраны стереосистемы и системы домашних кинотеатров различного уровня, включая уникальную 9.3.4-канальную инсталляцию кинотеатра формата Dolby Atmos на оборудовании Procella, Trinnov и Wolf Cinema.

MMS-Cinema уделяет большое внимание обучению своих партнеров. В ноябре начнется осенняя сессия тренингов компании по следующим направлениям: URC, NuVo, Trinnov, Lutron.

Так уж получилось, что в данном материале нам приходится часто употреблять слово «уникальный». Это не стилистическая ошибка, просто компания действительно воплощает в жизнь такие проекты, которых нет больше ни у одного российского, а возможно и мирового дистрибьютора. Итак, еще одно уникальное подразделение компании – это студия звукозаписи MMS-Records. На самом деле, история компании начиналась именно со студии, организованной в Москве в конце 80-х, а само название MMS расшифровывается как Moscow Musical Service. Таким образом, можно сказать, что компания "ММС" – это не просто дистрибьютор аудиоаппаратуры высокого класса, но компания, которая знает о музыке все, начиная с записи в студии и заканчивая воспроизведением. В студии MMS-Records удивительным образом соседствует современнейшее цифровое оборудование и раритетная аналоговая аппаратура Студия MMS-Records имеет несколько специально подготовленных комнат. Комната для записи ударных не имеет ни одной параллельной стены, что позволяет не допускать возникновения стоячих волн. При этом запись барабанной установки осуществляется при помощи целого комплекса различных микрофонов, конфигурация которого подбирается в соответствии с конкретной задачей. Комната для записи вокала (которая также используется для записи гитар) имеет достаточно большие размеры – в ней могут записываться коллективы, насчитывающие до 10 человек. Отметим также наличие отдельной комнаты для записи рояля и аппаратной комнаты, в которой установлено все многочисленное цифровое и аналоговое оборудование для сведения, обработки и записи музыки. Оснащение студии – опять же уникально. Здесь удивительным образом уживаются самые современные инструменты звукоинженера (такие, как рабочая станция ProTools HD 24/192 с комплектом лучшего программного обеспечения, 64-канальный пульт SSL Duality и множество вспомогательных устройств, например, цифроаналоговые и аналогово-цифровые преобразователи Weiss) и раритетные, буквально коллекционные образцы аналоговой аппаратуры (например, 24-канальный катушечный магнитофон Studer A827, аналоговый синтезатор EMS Synthi AKS, ламповый стереолимитер Fairchild 670, и многое другое). При этом, вся аналоговая аппаратура находится в превосходном рабочем состоянии и используется по прямому назначению. Диск «Референсный CD №1», записанный на студии MMS-Records Незадолго до начала конференции на студии MMS-Records был закончен уникальный проект – запись собственного тестового диска «Референсный CD №1». Большинство записей, представленных на диске, было сделано специально для настоящих ценителей качественного звука. Звукоинженеры постарались поймать именно те моменты, когда каждый из участников музыкальных коллективов вложил в произведение частицу своей души. При этом была сохранена максимальная естественность каждого произведения – инженеры не вторгались в мир звуков жесткой компрессией, эквализацией или лимитированием, сохраняя природную динамику всех инструментов и голосов исполнителей на данной записи. Этот диск является настоящей находкой для ценителей Hi-Fi аппаратуры, ведь представленный на нем музыкальный материал обладает максимальной натуральностью и позволяет составить объективное представление о качестве звукового тракта при его воспроизведении. Все участники конференции получили диск MMS-Records «Референсный CD №1» в подарок. Это отличный профессиональный инструмент для оценки и демонстрации возможностей аппаратуры. После конференции прошла автограф-сессия Инны Субботиной, виниловый диск которой был выпущен на студии MMS-Records Обобщив информацию, полученную от нескольких исследовательских агентств, Олег Люгин поделился с аудиторией своими выводами о ближайшем будущем рынка AV-оборудования. Во-первых, классические стереосистемы с большими деревянными колонками постепенно теряют популярность. Также сокращается и сегмент кинотеатральных AV-ресиверов. В то же время во всем мире растут продажи беспроводного аудио. В 2015 году беспроводные колонки попали в топ 10 самых желанных подарков. При этом в России рынок беспроводных АС – совершенно не насыщен, что, в принципе, открывает большие перспективы. Беспроводными, скорее всего, станут и саундбары, однако в этой категории львиная доля продаж приходится на недорогие модели массовых брендов, также вырастут продажи премиальных моделей саундбаров, и в этой категории компании ММС есть, что предложить своим клиентам. Еще один хорошо заметный тренд заключается в том, что люди перестают покупать физические музыкальные носители. Это, очевидно, коснется и так называемого «винилового ренессанса» - рынок виниловых проигрывателей и пластинок постепенно приходит к своему естественному состоянию, в котором эти продукты представляют интерес только для немногочисленной категории настоящих адептов винилового звука. При этом стремительно развиваются сервисы покупки музыки в интернете, а также подписки на стриминговые сервисы. Что касается инсталляционного бизнеса, то запрос на стандартные инсталляции стереосистем и домашних кинотеатров постепенно снижается, поскольку AV-аппаратура становится проще и компактнее (к примеру, технологии 3D-звука от Dolby и DTS постепенно приходят даже в саундбары). Поэтому многие производители и инсталляторы пытаются войти в бизнес домашних кинозалов, но этот сегмент имеет ограниченный потенциал.

Что делать инсталляторам в данной ситуации? По мнению Олега Люгина, выходом может быть продажа и установка встраиваемых колонок, систем управления и мультирум, а также установка саундбаров премиального класса, например, от компании Triad, которая изготавливает саундбары на заказ - в нужных покупателю размерах и вариантах отделки.



Procella

Акустические системы Procella на конференции MMS Cinema представил один из основателей компании – Гербен Ван Дуйл (Gerben Van Duyl). При проектировании акустических систем для домашнего кинотеатра Procella использует те же принципы, которые применяются при построении больших коммерческих кинотеатров, для которых компания также поставляет акустические системы. В частности, Гербен отметил большое значение такого параметра акустики, как динамический диапазон. Компанию Procella представил наш старый знакомый - Гербен Ван Дуйл Если говорить о новых моделях, то недавно Procella представила сабвуфер V18, построенный на базе двух сабвуферов Р18. Пиковый уровень звукового давления этого гиганта составля143 дБ. Минимальная воспроизводимая частота по уровню -3 дБ составляет 18 Гц.

Для обычных домашних кинотеатров компания теперь предлагает тонкую настенную акустическую систему P5 Slimline. Она разработана на базе модели Р5 и специально предназначена для размещения рядом с плоскими телевизорами. Также в ассортименте компании появилась и встраиваемая версия P5 Inwall. В этих АС применяются настоящие компрессионные драйверы, уровень звукового давления этих компактных громкоговорителей - 113 дБ.

Рассказывая о продукции Procella, Гербен отдельно отметил, что все колонки компании имеют схожий звуковой почерк. Разница заключается в величине звукового давления. При этом в линейке есть, как активные, так и пассивные громкоговорители.

Обладая огромным практическим опытом, специалисты Procella готовы оказывать дилерам помощь в расчетах проектов. Прямо во время конференции Гербен дал несколько практических рекомендаций. Например, он настоятельно не советовал делать платформы под посадочные места из бетона, т.к. в этом случае пространство под платформой станет басовой ловушкой. При необходимости поднять зрительские места над уровнем пола лучше изготовить платформы из дерева. Также Гербен порекомендовал встраивать акустические системы в стену при строительстве домашнего кинотеатра. Дело в том, что часть звуковой энергии обычных корпусных АС отражается от стены и, соответственно, прямая и отраженные волны приходят к точке прослушивания не в фазе, образуя провалы на определенных частотах. Это невозможно скорректировать никакой эквализацией, т.к. чем больше звуковой энергии вы подадите в «провал» который образуется, к примеру, на 200 Гц, тем больше звука отразится от стены и сложится в противофазе с прямой звуковой волной. Единственный выход устранить данную неприятность – встроить колонку в стену. Тогда вся звуковая энергия будет направлена вперед. При этом общая звуковая мощность не теряется, а наоборот, удваивается. На практике данный вопрос решается с помощью обычной фальшь-стены. При этом важно оставить открытое пространство за ней, чтобы не получить там стоячую волну. Снаружи на стену нужно положить изолирующий материал, иначе волна, пройдя сквозь фальшьстену, отразится от основной стены.

Что касается размещения и ориентации колонок, то акустический центр (посередине между вуфером и твитером) должен находиться на высоте 5/8 от высоты экрана. Колонки рекомендуется немного доворачивать на слушателя (если производитель не рекомендует обратного) и некоторые модели Procella имеют конструкцию, которая позволяет делать это даже после установки в стену.



Screen Research

Проекционные экраны французской компании Screen Research представил бренд-менеджер MMS-Cinema Александр Багдасаров. В 2010 году Screen Research была куплена холдингом Adeo Screen, сегодня экраны этой фирмы выпускаются на фабрике в Польше. Экраны Screen Research официально поставляются в 48 стран мира, при этом компания MMS-Cinema входит в число 5 лучших дистрибьюторов.

Для производства своих экранов компания использует несколько видов тканей, которые, кстати, имеют сертификаты ISF и THX (для акустически прозрачных моделей).

В модельном ряду компании представлено 3 линейки экранов – Reference, Supreme и Classic. При этом производитель вполне может удовлетворить практически любые пожелания заказчика, например, предлагает отделку рам кожей, возможность скрыть экран за выезжающей картиной, при желании можно использовать в моторизованных моделях бесшумные моторы Lutron. Для управления моторизованными экранами можно использовать любые протоколы - RF, IR, RS-232 и TCP/IP.

Среди новинок компании, представленных на конференции, стоит обратить внимание на новый рамный экран XLR3 с 2-сторонним кашетированием, фиксированные экраны FSD с очень тонкой рамкой и возможностью установки LED-подсветки за ним. Серия экранов FI3 ориентирована на интеграторов. Эти экраны предназначены для встройки в стену, максимальная диагональ полотна составляет 6 метров, возможна поставка как с обычной, так и с изогнутой рамами.

Отдельно Александр упомянул об уникальной возможности заказа экранов с очень большим экраном - от 6 до 23 метров, при этом на поверхности экранов вы не увидите швов и других артефактов.

Очень удобная фирменная опция Screen Research Configurator позволяет инсталлятору самостоятельно подбирать экраны по параметрам.



Universal Remote Control

Компанию URC, дистрибьюторское соглашение с которой MMS-Cinema подписала буквально за несколько дней до конференции, представил Cees van Wendel de Joode. Он начал свою презентацию с краткой истории Universal Remote Control. URC – очень большая компания, она работает на рынке более 25 лет, выпустив за это время более 100 млн. пультов ДУ. Конечно, не все из них предназначены для систем управления, компания является крупным OEM-производителем и выпускает пульты для многих известных брендов, например, LG, Samsung, Harman и других. Головной офис URC расположен в Нью-Йорке, производство – в Южной Корее. Cees van Wendel de Joode познакомил дилеров MMS-Cinema с продукцией и решениями URC Сейчас в модельном ряду компании присутствует две основных линейки продуктов – Complete Control и Total Control. Complete Control – это линейка пультов ДУ, которые программируются с компьютера.

Линейка Total Control, которой, в основном, и будет заниматься MMS Cinema – это решения для домашней автоматизации. В нее входят и пульты, и контроллеры, и вспомогательные устройства, позволяющие управлять практически любой аппаратурой по различным протоколам. Кроме того, в линейку входят фирменные решения для построения мультирум-систем. Лицензии для iOS и Android идут с контроллерами бесплатно. Помимо пультов, URC предлагает настенные панели управления, которые имеют ряд полезных функций, например, полной совместимостью с популярной системой Lutron Homework QS. Вообще, URC предлагает решения не только для систем домашних развлечений, а для гораздо более широкого круга задач. Например, на выставке CEDIA 2016 компанией был показан домофон, работающий через «облако», также было показано решение по интеграции с системой голосового управления Amazon Echo. Видеопрезентация URC на конференции MMS-Cinema Софт для программирования систем Total Control называется Accelerator. С его помощью создаются интерфейсы для смартфонов и графические макросы, которые могут понадобиться. После окончания рисования виртуального плана системы необходимо настроить базовые станции, подключения к сети, подключения к компонентам, т.е., по сути, рассказать программе о реальной конфигурации системы. После этого система автоматически генерирует пользовательский интерфейс для всех компонентов. Макросы можно редактировать. Triad Презентация компании Triad началась с рассказа о ландшафтных и всепогодных АС. Система ландшафтной акустики Garden Array использует 70В шину для передачи сигнала. Сабвуфер можно закапывать или устанавливать на поверхности. Стоимость данной акустики существенно ниже, чем у конкурентов. Поставки Triad Garden Array начнутся в ноябре 2016. О новинках Triad рассказал Ян Веллман Модели Triad OD25 и OD26 – это уличные АС, которые допускают покраску в нужный цвет. Стоимость в США составляет около 300 долларов за пару. Модели уже доступны для заказа.

Одна из тенденций на рынке домашних инсталляций заключается в применении малозаметных АС встраиваемых в потолок, однако при этом звучание очень часто оказывается, мягко говоря, компромиссным. Еще одна проблема большинства встраиваемых АС – малая область покрытия. Для решения данной проблемы Triad предлагает использовать встраиваемую модель SA4/9. Конструкция этой колонки такова, что после установки клиент будет видеть только маленький порт звуковода, но сама колонка, которая прячется в потолке, - весьма велика. Это позволяет получить мощный звук с глубоким басом от колонки, которая практически не видна. По конструкции SA4/9 представляет собой электродинамический громкоговоритель, не стоит путать их с акустическими системами, использующими для излучения звука стеновые или потолочные панели.

АС Triad Rota Sat представляют собой идеальное решение для потолочных каналов в ДК, когда сложно провести их точное позиционирование. Модуль, объединяющий НЧ-динамик и твитер, может поворачиваться целиком, кроме того, твитер может позиционироваться отдельно. Данная акустическая система идеально подходит для звука в формате Dolby Atmos.

Очень существенной частью бизнеса Triad является производство саундбаров. В новой линейке саундбаров Triad Micro представлены 6 моделей Micro Sat 1,2,3 и Micro LCR 1,2,3. Саундбары Triad можно заказать под размер телевизора, максимально возможная ширина составляет 220 см. при крайне небольшой глубине. Возможен заказ модели в различных вариантах отделки – Triad предлагает клиентам на выбор 13 вариантов шпона.



SurgeX

В российских условиях защита питания крайне важна для нормальной и долговечной работы аппаратуры. Компания SurgeX – один из крупнейших американских производителей устройств защиты питания, но до недавнего времени компания не была полноценно представлена на международном рынке. В начале 2016 года SurgeX была куплена корпорацией Ametec и теперь процесс проникновения на европейский рынок, скорее всего, ускорится.

Надо сказать, что в США оборудование SurgeX – очень популярно, инсталляторы закладывают хотя бы одно устройство SurgeX почти в каждый проект. Если же клиент отказывается от этого, то они просят подписать его официальную бумагу о том, что установщик не несет ответственности за выход оборудования из строя по причине некачественного электропитания.

От прочих компаний, специализирующихся на защите электроприборов и повышении качества питания, SurgeX отличает сам подход к решению типовых проблем. Все началось с того, что разработчики компании полностью отказались от традиционных компонентов и вообще от традиционных методов фильтрации – тех, которые используются во всех без исключения дешевых сетевых фильтрах, и тех, которыми не брезгуют даже производители весьма дорогих устройств. В устройствах SurgeX не применяются варисторы, а сама схема фильтрации практически не использует земляной проводник. Оба момента крайне важны, поскольку напрямую касаются как безопасности устройств, подключенных к фильтру, так и безопасности других электроприборов, подключенных в той же электросети.



KEF

Продукцию KEF на конференции MMS-Cinema представил менеджер по развитию бизнеса в Европе и Латинской Америке Джулиан Джепсен (Julian Jepsen). «Гвоздем» презентационной программы Джулиана стало представление новых беспроводных активных АС KEF LS50 Wireless, которые выпущены к 55-летию компании. Это не просто беспроводная версия заслуженных АС LS 50, это абсолютно новая модель, в которой за основу были взяты дизайн и акустические решения пассивной версии. Фирменный излучатель Uni-Q объединяет дюймовый вентилируемый твитер и среднечастотник с 5,25-дюймовой диафрагмой, которые собраны на едином шасси. Частотный диапазон акустики в «коридоре» ±3дБ зависит от того, какая из трех звуковых предустановок выбрана пользователем: Глубокий Бас (45 Гц – 28 кГц), Стандарт (50 Гц – 28 кГц), Менее Глубокий Бас (61 Гц – 28 кГц). Джулиан Джепсен рассказал о «горячей новинке» KEF LS50 Wireless Сетевое подключение в KEF LS 50 Wireless реализовано как по Wi-Fi (a/b/g/n, 2,4/5 ГГц), так и при помощи 10/100 Ethernet соединения. Беспроводное подключение акустики также может быть установлено по протоколу Bluetooth с кодеком aptX, причем к колонкам можно подключить до 8 Bluetooth устройств. Что касается других коммутационных возможностей, то KEF LS 50 Wireless имеют USB B, цифровой оптический и аналоговый RCA входы. Для тех, кто хочет укрепить звучание системы мощным басовым фундаментом, предусмотрен несимметричный выход на сабвуфер. Для преобразования цифрового сигнала KEF LS 50 Wireless используют по 2 качественных ЦАПа на канал (таким образом, их общее количество равно четырем). ЦАПы могут декодировать музыкальные файлы с разрешением до 192/24 (разрешение файлов на оптическом входе ограничено величиной 96/24). Кроссовер каждого из каналов KEF LS 50 Wireless управляется цифровым процессором DSP. Каждая из акустических систем стереопары оснащается двумя встроенными усилителями (конфигурация «двойное моно»). Усилитель для СЧ/НЧ динамика имеет мощность 200 Вт, а для твитера – 30 Вт. Видеопрезентация KEF LS50 Wireless на конференции MMS-Cinema Управлять системой KEF можно при помощи фирменного приложения LS 50 Wireless app, которое доступно как для Android, так и для iOS-устройств. С помощью приложения можно производить сетевые настройки, управлять воспроизведением и менять звуковые параметры системы. Настройка эквалайзера, которая также производится с помощью приложения, позволяет получить характер звучания, соответствующий персональным предпочтениям пользователя. На сегодняшний день доступны три варианта расцветки АС KEF LS 50 Wireless: Титановый Серый корпус с красным динамиком; Черный Лак с синим динамиком; Белый Лак с бронзовым динамиком. Тенденция роста продаж инсталляционной и встраиваемой акустики, конечно, не могла остаться без внимания такого производителя как KEF. Британцы имеют давние традиции производства акустики для инсталляций и сегодня имеют, пожалуй, одну из самых сильных и конкурентных линеек в данной категории. Вообще, надо сказать, что технология Uni-Q является отличным решением для встраиваемой акустики, которую временами бывает сложно точно спозиционировать и инсталлятору нужна максимально большая область однородной диаграммы направленности. Еще одна новинка KEF – самая тонкая в мире стереоколонка Ci160Rds, ее толщина составляет всего 93 мм. Данная модель является просто незаменимой в тех ситуациях, когда дефицит пространства ограничивает возможности применения встраиваемой акустики. Для расширения низкочастотного диапазона данной АС KEF в ближайшее время представит специальный сабвуфер T-Sub. Еще одна модификация тонкой встройки - Ci160TS имеет не круглый, а квадратный корпус. В ассортименте KEF имеется несколько моделей встраиваемых АС с сертификацией THX. Новая THX-сертифицированная АС KEF Ci200RR-THX имеет круглый корпус и предназначена для встраивания в потолок, а ее квадратная версия Ci200RS-THX будет доступна в апреле 2017. Также на конференции была анонсирована АС Ci5160REF-THX – встраиваемая в стену АС уровня Reference. Начало ее производства запланировано на апрель 2017. Primare Терри Медален рассказал о философии и маркетинговой стратегии Primare Менеджер по маркетингу компании Primare – Терри Медален (Terry Medalen) - рассказал об истории и маркетинговой концепции скандинавского бренда. По словам Терри, продукцию Primare лучше всего характеризует шведское слово «Lagom», которое в вольной трактовке означает «ни больше, ни меньше» или «ровно столько, сколько нужно». Это отражает подход компании, которая не делает ничего из соображения маркетинга, оснащая аппаратуру только реально работающими полезными функциями. Как известно, Primare любит использовать в своих аппаратах модульную конструкцию. Это позволяет делать апгрейд с развитием новых технологий. Другими преимуществами аппаратуры Primare являются мощный блок питания, короткий путь прохождения сигнала, хорошо продуманные и организованные электрические схемы, технология UPFD (Ultra Fast Power Device). Видеопрезентация Терри Медалена на конференции MMS-Cinema Также Терри анонсировал и новые продукты, которые сейчас находятся в разработке. В ближайшее время будут пересмотрены серии 30 и 20, в них будут сделаны улучшения на уровне питания и усиления. Кроме того, аппараты станут еще более модульными – появится отдельный модуль DAC и модуль управления. Появится новая достаточно бюджетная серия 15, в которую войдут интегрированный усилитель и предусилитель. Для управления аппаратурой будет использоваться единая система Prisma Control. Новая технология усиления UPFD2, которая сейчас находится в разработке, позволит перейти к более широкой полосе, обеспечить линейность и большую стабильность работы. Trinnov Арно Дестинэ рассказал о новых рекомендациях по расположению колонок в системах 3D аудио, над которыми Trinnov работает вместе с CEDIA Презентацию французской компании Trinnov Audio, как обычно, провел Арно Дестинэ (Arnaud Destinay). В этот раз Арно решил рассказать о новых рекомендациях по расположению колонок в системах 3D-звука, над которыми Trinnov работает вместе с CEDIA. Для чего создается этот документ? В 2014 году с запуском формата Atmos компания Dolby опубликовала список рекомендаций по расположению АС. Проблема заключалась в том, что на тот момент уже существовал формат Auro 3D, подразумевающий другое расположение громкоговорителей. Несмотря на попытки индустрии «надавить» на Auro и Dolby, чтобы выработать единую концепцию построения систем 3D-звука, они сопротивляются, и не хотят сотрудничать друг с другом. Именно поэтому Trinnov решил предложить универсальные решения для воспроизведения звука в Dolby Atmos, Auro 3D и DTS:X, которые можно реализовать с помощью функции ремаппинга акустических систем в процессорах Trinnov. Сейчас компания продолжает свои работы, которые будут закончены к выставке ISE 2017.



Lutron

О новинках Lutron рассказал Константин Потошин – глава российского офиса компании. Константин обратил внимание аудитории на возможности интеграции аппаратуры Lutron c системами голосового управления Alexa, мультирум-системами Sonos, а также устройствами других производителей.

Специальное решение Lutron Connect Bridge позволяет управлять домашними системами через «облако». Функция Geofencing позволяет включать и выключать определенные события при приближении и удалении от дома. Также Connect Bridge допускает интеграцию с другими продуктами из мира «интернета вещей» (IoT).

В ассортименте Lutron теперь присутствуют новые панели управления Palladiom. Кроме того, в линейке Palladiom появилась новая категория продуктов – термостаты. Еще одна новость Lutron - начало выпуска светодиодных светильников, уже укомплектованных фирменными драйверами.