Trinnov Altitude 32 в стереосистеме



На что способен топовый AV-процессор Trinnov Altitude 32 при работе в стереосистеме? Например, к нему можно подключить акустические системы по схеме Quadri-Amping, можно задействовать активные кроссоверы, настроить систему с помощью фирменной системы калибровки, а можно воспроизводить обычную 2-канальную запись в необычной системе 4.0.2 с фронтальными, высотными и тыловыми каналами. Узнать обо всех этих необычных решениях вы можете непосредственно от главы компании Trinnov Audio - Арно Лабори (Arnaud Laborie) в нашем видеообзоре, снятом на выставке High End 2017 в Мюнхене. Эксклюзивный дистрибьютор Trinnov Audio в России - компания ММС <<< Вернуться к списку видеорепортажей с выставки Munich High End 2017