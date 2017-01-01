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Trinnov Altitude 32 в стереосистеме



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На что способен топовый AV-процессор Trinnov Altitude 32 при работе в стереосистеме? Например, к нему можно подключить акустические системы по схеме Quadri-Amping, можно задействовать активные кроссоверы, настроить систему с помощью фирменной системы калибровки, а можно воспроизводить обычную 2-канальную запись в необычной системе 4.0.2 с фронтальными, высотными и тыловыми каналами. Узнать обо всех этих необычных решениях вы можете непосредственно от главы компании Trinnov Audio - Арно Лабори (Arnaud Laborie) в нашем видеообзоре, снятом на выставке High End 2017 в Мюнхене.

 

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