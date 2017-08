Прототип проигрывателя TechDas Air Force Zero



Владелец компании TechDas - Hideaki Nishikawa представил прототип нового проигрывателя Air Force Zero и рассказал о некоторых технических особенностях новинки. Также в этом видео вы можете увидеть специальную версию проигрывателя Air Force One Premium. Эксклюзивный дистрибьютор TechDas в России - компания АВ Техника