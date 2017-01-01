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Модульный подход и новинки CH Precision



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Швейцарская компания CH Precision на выставке Munich High End Show 2017 выступила в альянсе со знаменитым производителем бескомпромиссных проигрывателей винила TechDAS. В данном видеообзоре вы узнаете о том, какой подход к построению системы предлагает CH Precision, о модульной конструкции аппаратуры. Кроме того, здесь представлены новинки компании - интегральный усилитель и тактовый генератор.

 

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