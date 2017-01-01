Домашняя техника Даниэла Мангер, Manger Audio: по сути, я выросла вместе с компанией Даниэла и Джозеф Мангер Недавно на нашем портале был опубликован подробный обзор акустических систем Manger Audio S1. В них применено множество уникальных технологий и, в первую очередь, уникальный излучатель MST (Manger Sound Transducer), благодаря которому громкоговорители Manger демонстрируют исключительно реалистичное звучание, практически неотличимое от живого концертного выступления. Акустика Manger Audio S1 вызвала настолько большой интерес и у наших читателей, и у нас самих, что мы решили поближе познакомиться с этой немецкой компанией. Сегодня мы публикуем интервью с главой Manger Audio - Даниэлой Мангер (дочерью основателя компании Джозефа Мангера), которая любезно согласилась ответить на наши вопросы. AVREPORT.ru: Расскажите пожалуйста об истории появления вашего фирменного излучателя Manger Sound Transducer. Каким образом Джозеф Мангер пришел к этой идее, и какие другие варианты он пробовал, прежде чем остановиться на данной концепции?

Даниэла МАНГЕР: Еще в 60-х годах прошлого века мой отец, владея магазином радиоэлектроники, решил расширить свой бизнес и начал импортировать гитарные усилители и системы Public Adress из США. Он работал с различными музыкальными коллективами и обнаружил, что при воспроизведении музыкальных инструментов с помощью акустических систем, их звучание утрачивает свою естественность. Этот вопрос очень заинтересовал его, и он решил заняться его изучением вплотную.

Проведя множество тестов, в том числе и с использованием измерительного оборудования, он обнаружил, что основным фактором, влияющим на достоверность воспроизведения, является вовсе не частотная характеристика, как принято считать. Он начал проводить измерения акустических систем во временной области, исследуя переходные характеристики акустических систем, и выяснил, что в этом плане они очень сильно отличаются друг от друга. Именно стремление к получению оптимальных переходных характеристик акустической системы и привело моего отца к идее использования звукового излучателя MST вместо традиционного электродинамического преобразователя. Конструкция излучателя Manger Sound Transducer AVREPORT.ru: Почему на реализацию данной концепции в серийных продуктах потребовалось так много времени?

Даниэла МАНГЕР: В то время мой отец занимался бизнесом, связанным с продажей телевизоров, радио, систем Public Address и т.д. Акустическими исследованиями он мог заниматься только в свободное время, которого у него оставалось не так много. Кроме того, несмотря на то, что он хорошо разбирался в практическом применении материалов и их механических особенностях, ему не хватало научных знаний, и он был вынужден глубоко погрузиться в изучение теории. Именно поэтому от идеи до практического воплощения концепции драйверов, излучающих звук за счет изгибных волн (Bending Waves), прошли годы. Практически все устройства и станки, которые использовались при производстве, были спроектированы «с нуля» - мой отец строил их, пробовал, неоднократно переделывал… Также нужно было подобрать и протестировать материалы, подходящие для производства излучателей MST. К слову, многие материалы, обладающие характеристиками, соответствующими требованиям моего отца, в то время еще не существовали, так что он, по сути, разработал и сами эти материалы. Для изготовления мембран MST применяется специальный материал, процесс изготовления которого разработан в компании Manger

Промежуточная стадия изготовления материала мембраны MST AVREPORT.ru: Какими способами можно добиться хороших импульсных характеристик громкоговорителя? Достаточно ли использовать полнодиапазонный драйвер с очень легкой подвижной системой (минимум фильтрации, максимальная скорость реакции) или есть и другие факторы, влияющие на них?

Даниэла МАНГЕР: Да, существуют и другие факторы:

• Индуктивность звуковой катушки и ее механический эквивалент. Эта индуктивность всегда работает «против» входного сигнала и замедляет работу драйвера, ухудшая его переходные характеристики.

• Размеры диффузора по отношению к излучаемой длине волны. Широкополосный динамик диаметром 200 мм никогда не сможет стать точечным источником для звука с частотой 20 кГц, поскольку при такой частоте длина волны составит менее 20 мм, т.е. в 10 раз меньше диаметра диффузора.

• Движение диафрагмы приводит к появлению допплеровского эффекта

• Соотношение уровней между тихими и громкими инструментами и фрагментами музыки не является постоянным при различных уровнях громкости – это связано с принципом работы поршневого драйвера, контролируемого массой подвижной системы.

Внешний вид излучателя MST

Толщина излучателя MST составляет всего 21 мм AVREPORT.ru: Почему Джозеф Мангер решил использовать драйвер «изгибных волн» (Bending Waves Driver), а не стал разрабатывать, к примеру, планарные или электростатические излучатели, подобно Wisdom Audio, которые также воспроизводят весь звуковой спектр и имеют очень быстрый звук?

Даниэла МАНГЕР: Динамик Manger Sound Transducer с гибкой диафрагмой был выбран, поскольку в теории он является резистивной нагрузкой, и проводимый через нее электрический ток, который и есть музыкальный сигнал, в любой момент времени прямо пропорционален воспроизводимому звуку без каких-либо фазовых отклонений (теоретическое обоснование этого было сделано профессором Манфредом Хеклом, который хорошо известен благодаря своим фундаментальным работам, посвященным распространению звука в зданиях, промышленных и бытовых конструкциях). В процессе намотки катушек необходимо тщательно следить за количеством и положением витков

Процесс высокотемпературной склейки витков катушки AVREPORT.ru: Излучатель MST с гибкой диафрагмой – очень необычен, но не является абсолютно уникальным: к примеру, такие компании, как Naim или Gobel также производят похожие драйверы. Можете ли рассказать о ключевых преимуществах именно вашей конструкции?

Даниэла МАНГЕР: В излучателях акустических систем использование изгибных волн действительно достаточно необычно, но на самом деле, мы часто имеем дело с ними в реальной жизни – к примеру, они возникают, когда вы стучите в дверь.

Goebel и Naim используют динамики с высокой изгибной жесткостью, кроме того, Goebel не применяет никакого ограничителя на внешнем периметре, а это значит, что волны, доходя до края диффузора, отражаются и вы получаете на его поверхности распределенные моды, а следовательно, ни о каком точечном источнике не может быть и речи. Динамик Naim представляет собой оптимизированную конструкцию DML (Distributed Mode Loudspeaker), изначально разработанную NXT. Сейчас они используют концентрическую конфигурацию, состоящую из поршневого динамика и DML.

Излучатель Manger Sound Transducer имеет малую изгибную жесткость и использует специальный абсорбер на внешнем периметре, который позволяет устранить нежелательные отражения, как, например, в коаксиальном кабеле. Наш излучатель работает как настоящий точечный источник в диапазоне частот от 45 кГц до 300 Гц. Звуковые катушки перед тестированием электромагнитных характеристик

Внешний вид магнитной системы MST AVREPORT.ru: Как вы думаете, подходит ли технология Manger, в первую очередь, для стерео, или же дает определенные преимущества и любителям домашнего кинотеатра?

Даниэла МАНГЕР: Я считаю, что наша технология дает огромное преимущество для любого типа воспроизведения звука. Уверена, что любые звуковые записи должны передаваться максимально реалистично. Реалистичный кинозвук увеличивает степень вовлеченности зрителя в действие, происходящее на экране, и соответственно усилит впечатления от просмотра. Тем более, я считаю, что звуковые эффекты оказывают гораздо более сильное воздействие, чем визуальные. AVREPORT.ru: Мы абсолютно согласны с вашими аргументами, что импульсные характеристики громкоговорителей крайне важны для человеческого слуха. Почему же большинство производителей и аудиофилов продолжают производить и слушать многополосные акустические системы с традиционными электродинамическими излучателями, в то время, как колонки с излучателями «bending waves», планарные и электростатические АС остаются не более, чем экзотическими ответвлениями индустрии? Означает ли это, что большинство нынешних аудиофилов совершенно не заботится об импульсных характеристиках?

Даниэла МАНГЕР: Думаю, что это действительно так. Большинство людей просто отвыкло от того, что музыка может звучать реалистично. Это, как если вы привыкли к усилителям запаха, и неожиданно чувствуете естественный аромат. Поначалу может даже показаться, что в нем чего-то не хватает... AVREPORT.ru: Насколько высок спрос на акустические системы Manger и в каких странах люди проявляют к ним наибольший интерес?

Даниэла МАНГЕР: Надо сказать, что спрос на нашу акустику постоянно растет – людям нравится спокойное и реалистичное звучание АС, которые прекрасно справляются с воспроизведением любой музыки. Кроме того, наши акустические системы отличаются неустаревающим дизайном и имеют множество вариантов внешней отделки и расцветок. Мы – немецкая компания, и Германия для нас - самый крупный рынок, на котором мы известны уже более четырех десятилетий. В то же время можно сказать, что сегодня мы приобрели международную известность и заслужили отличную репутацию. Конструкция и внешний вид встраиваемой акустики Manger i1 AVREPORT.ru: Можете ли рассказать о других интересных разработках Джозефа Мангера?

Даниэла МАНГЕР: Мой отец ушел из жизни в октябре прошлого года, и его последней разработкой стала концепция нового микрофона. Мы уже получили патенты на это изобретение, прототипы, построенные нами, получились очень многообещаюшими и сейчас мы занимаемся лицензированием данной технологии. Инсталляция Manger Audio в церкви Südsternkirche в Берлине AVREPORT.ru: Можете ли поделиться своими планами на будущее? Собираетесь ли вы и дальше развивать концепцию звукового излучателя Manger Sound Transducer или же попробуете что-нибудь еще? Кто сейчас занимается разработками в вашей компании и в каком направлении они ведутся?

Даниэла МАНГЕР: Я возглавляю компанию уже более 25 лет. По образованию я инженер электронщик и, по сути, выросла вместе с нашим семейным бизнесом. За разработку новых пассивных и активных громкоговорителей отвечаю я сама. Мой отец научил меня очень многому, за долгие годы я узнала от него практически все, что связано с излучателем Manger Sound Transducer, так что все дальнейшие разработки – это, прежде всего, моя задача. Мы планируем и дальше развивать данную концепцию, поскольку она позволяет получить исключительно высокие импульсные характеристики громкоговорителей. В дальнейшем мы планируем развивать линейку наших инсталляционных акустических систем с излучателем MST, поскольку в данном сегменте видим серьезное увеличение спроса. Видеообзор со стенда Manger Audio на выставке ISE 2017