Домашняя техника Dave Waters (Musical Fidelity): Мы независимая английская компания и планируем оставаться таковой и дальше Компания Musical Fidelity – один из столпов настоящего английского звука. Созданная более 35 лет назад талантливым инженером и профессиональным музыкантом (кларнетистом) Энтони Майклсоном - Musical Fidelity никогда не меняла своей национальной принадлежности (в отличие от массы других когда-то английских брендов) и звуковой философии. Во главе компании, как и 35 лет назад, стоит бессменный Энтони Майклсон, который с завидной регулярностью радует своих поклонников новыми моделями. На прошедшей выставке Moscow High End Show 2017 аппаратура Musical Fidelity была представлена на стенде ее российского дистрибьютора CTC-Capital, и здесь же нам удалось пообщаться с экспорт-менеджером компании Дэйвом Вотерсом (Dave Waters).



AVREPORT.ru: Расскажите пожалуйста, что интересного вы показываете на выставке в этом году?

Dave Waters: На стенде нашего российского дистрибьютора – компании CTC-Capital - в этом году представлено несколько очень интересных моделей. Во-первых, это CD-проигрыватель из серии Nu-Vista с нувисторами в выходном каскаде. Данный CD-проигрыватель оснащен оптическим и коаксиальным цифровыми входами, т.е. может выполнять функцию высококлассного ЦАПа для цифровых источников. Кроме того, в данной серии представлен интегральный усилитель Nu-Vista 600 с мощностью 200 Вт на канал и нувисторами в каскаде предусиления. Этот усилитель разработан нашими инженерами в Лондоне, он имеет конструкцию «двойное моно», обладает очень низкими искажениями и демонстрирует чистое, прозрачное и очень динамичное звучание.



CD-проигрыватель из серии Nu-Vista Особое внимание я хотел бы обратить на нашу систему Encore. Концепция «all-in-one» данной системы подразумевает наличие в одном аппарате множества различных аудиоисточников. Здесь есть CD-плеер, а также CD-риппер, способный записывать компакт диски с побитовой точностью (bit-perfect) на встроенный жесткий диск, который может иметь емкость 1 или 2 TB. При подключении к сети интернет Encore получает метаданные, относящиеся к записанным композициям. Кроме того, он воспроизводит интернет-радио, а также работает с потоковыми сервисами Tidal, Qobuz и Spotify. Управление воспроизведением и навигация по музыкальным коллекциям осуществляется с помощью собственного приложения, установленного на планшет или смартфон, а также непосредственно с фронтальной панели. Musical Fidelity Encore – это аудиофильские устройства, рассчитанные на тех, кто не готов идти на компромиссы в плане качества звука. К примеру, модель Encore 225 оснащена усилителем мощностью 2х225 Вт, имеющим конфигурацию «двойное моно». Недавно выпущенные программные обновления Encore позволяют подключать сетевые накопители NAS, что еще больше расширяет функционал устройства. AVREPORT.ru: А каких еще новостей мы можем ждать от Musical Fidelity в ближайшее время?

Dave Waters: В декабре 2017 мы представим новую версию модели Encore с более мощным усилителем. Также в течение нескольких недель будет показан высококлассный DSD-ЦАП M6 DAC, с поддержкой 32-битных записей на коаксиальном входе. Помимо цифроаналогового преобразователя он может использоваться в качестве цифрового предусилителя и высококлассного усилителя для наушников.

В январе 2018 мы представим новый фонокорректор в серии Nu-Vista. Фонокорректор имеет регулируемые входы, причем настройки можно сохранять в памяти, что очень удобно для тех любителей винила, которые используют различные тонармы и картриджи.

Еще один фонокорректор, на этот раз в серии М6, будет выпущен в феврале. Кроме того, в январе мы планируем выпуск нескольких моделей в самой доступной серии LX2. Мы представим новые фонокорректор, усилитель для наушников и ЦАП – все компоненты будут иметь цену менее 300 фунтов. AVREPORT.ru: Можете ли рассказать немного о текущей ситуации в компании Musical Fidelity? Сегодня ведь мало кому из Hi-Fi производителей удалось сохранить независимость – кого-то купили китайцы, кто-то стал частью глобальных американских или корейских корпораций… Как обстоят дела у вас? Dave Waters: Ну, во-первых, хочу сказать, что мы до сих пор являемся независимой английской компанией и планируем оставаться таковой и дальше. Мы – маленькая фирма, во главе которой всегда (уже более 36 лет) находился и продолжает находиться Энтони Майклсон. Несмотря на то, что наши финансовые ресурсы достаточно ограничены, мы в виду своей независимости, можем очень быстро реагировать на запросы рынка. К примеру, получив рекомендации от одного из наших дистрибьюторов, мы менее чем за 12 месяцев сделали M6 DAC. AVREPORT.ru: Похоже, что Энтони Майклсон не только отличный инженер и музыкант, но и хороший бизнесмен? Dave Waters: Да, это так. Кстати, Энтони больше не играет на кларнете, по крайней мере, не занимается этим профессионально. По натуре он абсолютный перфекционист, и в какой-то момент он решил, что уже не может играть на достаточно высоком уровне. Модель «все в одном» Encore 225 оснащена усилителем мощностью 2х225 Вт, имеющим конфигурацию «двойное моно» AVREPORT.ru: Относительно недавно компания Musical Fidelity выпустила несколько категорий продуктов, соответствующих глобальным рыночным трендам – виниловый проигрыватель, наушники, а также портативные компоненты V-серии. Что случилось, почему вы перестали их выпускать? Dave Waters: Да, действительно мы делали все это. К примеру, наши наушники продавались достаточно неплохо, но мы - маленькая компания и не можем конкурировать в данной категории с такими производителями, как Bose или Sennheiser. В результате мы приняли решение сконцентрироваться на том, что делаем по-настоящему хорошо, а именно, на Hi-Fi компонентах. В принципе, похожая ситуация сложилась и с нашим виниловым проигрывателем. На рынке сейчас присутствуют сотни моделей. Мы попробовали продавать проигрыватели и поняли, что в коммерческом плане для нас это не очень интересно – наши ресурсы нужны для производства электроники. Что же касается V-серии, то это была очень успешная линейка компактной аппаратуры. Через какое-то время после ее появления на рынок вышли похожие аппараты от Arcam, Cambridge, Pro-Ject и т.д, и мы решили сделать серию LX, которая имеет немного другой дизайн, лучше по качеству, но по-прежнему, доступна по цене. AVREPORT.ru: А можете ли поделиться своими соображениями о более далеких перспективах, какие направления кажутся вам наиболее интересными, не планируете ли опять попробовать многоканальную аппаратуру?

Dave Waters: Вот уж чем мы точно не собираемся заниматься, так это многоканальной техникой. Как вы правильно заметили, у нас был такой опыт, и теперь мы точно знаем, что нам нужно сконцентрироваться только на стерео. Я не могу вам точно сказать, чем мы будем заниматься в ближайшие пять лет. Пока что я думаю, что мы будем постепенно расширять серию Nu-Vista, разрабатывать новые модели ЦАП-ов, усилителей для наушников, а также совершенствовать и расширять модельный ряд Encore.