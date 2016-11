Домашняя техника Джефф Франциско: суммарные продажи продуктов, которые я разрабатывал, превысили миллиард долларов Сегодня индустрия аппаратуры для аудио-видео инсталляций переживает настоящий бум. На каждой международной выставке, которые мы посещаем, представляются новые прорывные технологии, категории продукции и производители. В такой ситуации всегда полезно и интересно пообщаться с людьми, которые стояли у самых истоков индустрии, и могут поделиться своим экспертным видением ситуации. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с одним из ветеранов CI-индустрии – Джеффом Франциско (Jeff Francisco), проработавшим более 25 лет в компании SpeakerCraft, а сегодня возглавляющим собственную компанию The DaVinci Group, объединяющую бренды TDG Audio, Vanguard Dynamics и Blue Aura.



AVREPORT.ru: Расскажите пожалуйста о себе, вашей работе в SpeakerCraft и сегодняшней работе

Джефф Франциско: Идея создания своей собственной компании возникла на вечеринке, которую мы устроили после моего увольнения из компании SpeakerCraft в конце 2012 года. Именно там я и мой будущий партнер Алекс Чоу (Alex Chiou) обсуждали возможности поставок акустических систем некоторым дистрибьюторам. Позже мы неоднократно возвращались к этим обсуждениям и постепенно они привели к тому, что в декабре 2012 года мы основали собственную компанию The DaVinci Group.

Если рассказывать о себе лично, то я работал в компании SpeakerCraft с 1985 года, занимая в ней различные должности. Некоторое время я был собственником компании. В период с середины 1990-х и до 2012 года я непосредственно отвечал за разработку и производство всех продуктов SpeakerCraft. Я осуществлял полный контроль за разработкой тысяч различных продуктов, имел непосредственное отношение к получению компанией множества патентов, участвовал в разработке продуктов, представленных в Зале Славы ассоциации CEDIA. Однажды мне сказали, что суммарные продажи продуктов, за разработку которых я отвечал, превысили миллиард долларов…

Мой партнер и технический директор нашей компании Алекс Чоу (Alex Chiou) имеет огромный опыт разработки и производства акустики. Он сотрудничал с ведущими производителями акустических систем премиального класса, такими, как Harman, JBL и едва ли не всеми другими производителями качественной акустики.



AVREPORT.ru: Расскажите пожалуйста о ключевых технологиях компании TDG Audio

Джефф Франциско: Думаю, что нашей самой интересной разработкой является технология STT (Stereo Tweeter Technology). Много лет назад я разработал первую в мире встраиваемую в потолок акустическую систему, способную воспроизводить звук левого и правого аудиоканалов одновременно. Вскоре такая конструкция стереоколонки в одном корпусе стала стандартом в индустрии. Когда я работал над конструкцией первой стереоколонки, я планировал использовать твитер с двумя звуковыми катушками и вуфер такой же конструкции. К сожалению, технологические ограничения того времени не позволили изготовить твитер с двумя катушками, и нам пришлось использовать два раздельных твитера. Такое решение является очень компромиссным в плане качества звучания, поскольку одновременная работа двух твитеров, смонтированных в одном корпусе, приводит к возникновению звуковой компрессии. Вскоре после внедрения нашей разработки такие же продукты выпустили и другие производители, но все они просто скопировали эту компромиссную в плане звука конструкцию. Технология STT (Stereo Tweeter Technology) компании TDG Audio подразумевает использование твитера с двумя звуковыми катушками для стереовоспроизведения В TDG Audio для достижения наилучшего качества воспроизведения мы сейчас применяем твитер с двумя звуковыми катушками для воспроизведения стереозвука одной колонкой. Мы являемся единственным производителем, который использует такую конструкцию твитера.



AVREPORT.ru: Можете ли вкратце рассказать о ваших брендах – TDG Audio, Vanguard и Blue Aura?

Джефф Франциско: В нашу группу компаний The DaVinci Group входят три бренда. Комбинация наших брендов позволяет предложить акустические системы практически для любых задач и в любых ценовых категориях и при этом получить максимально возможное качество. Под брендом TDG Audio мы выпускаем инсталляционную акустику премиального класса для оснащения домашних кинотеатров, а также для мультирум-систем. Эти акустические системы устанавливаются в высококлассных домашних кинотеатрах, а также используются в коммерческих инсталляциях, требующих наивысшего качества воспроизведения. В частности, в Манхэттене наши акустические системы использованы примерно в дюжине звуковых инсталляций для салонов, в которых качество звука имеет приоритетное значение. Под брендом Vanguard Dynamics мы предлагаем акустические системы, усилители и аксессуары. Акустические системы этой марки идеально подходят для тех ситуаций, когда первостепенное значение имеет цена, но качество звучания и надежность также должны быть высокими. Наши усилители также ценятся инсталляторами за их звучание и высокую надежность. В отличие от многих производителей, которые заказывают усилители на больших китайских предприятиях, мы производим их на маленькой специализированной фабрике в Тайване. Она имеет отличную репутацию и производит аппаратуру для ряда известных европейских аудиобрендов. Blue Aura выпускает лайфстайл электронику премиального класса. Наиболее известными продуктами данного бренда являются интегрированные ламповые усилители V30 и V40. Обе модели уже заслужили положительные отзывы специализированной аудио прессы и уже имеют свою аудиторию лояльных потребителей.



AVREPORT.ru: Сегодня на рынке огромное количество производителей инсталляционной акустики. Почему дилеры хотят работать именно с TDG?

Джефф Франциско: Да, действительно, наш рынок буквально переполнен. Но я работаю на нем с самого начала и имею отличное представление о том, что ведет успеху, а что, наоборот, к неудаче. Хочу сказать, что на первом месте всегда должен стоять клиентский сервис. Я видел, как множество крупных компаний с большими финансовыми ресурсами постигла неудача из-за того, что они плохо понимали некоторые вещи, которые присущи инсталляционному рынку.

Инсталляторы всегда находятся под огромным давлением. Их положение является уникальным, ведь они присутствуют в доме или на коммерческом объекте владельца и общаются непосредственно с ним. Также они очень сильно зависят от сроков. Для того, чтобы сделать свою работу хорошо им нужна всесторонняя поддержка поставщиков и других партнерских организаций. Я всегда понимал, что единственный способ для инсталлятора обеспечить первоклассный клиентский сервис – это сотрудничать с таким поставщиком, как TDG, который обеспечивает первоклассный клиентский сервис лично для него. Вместе мы можем работать как команда. Мы гордимся тем, что помогаем инсталляторам реализовывать их возможности в бизнесе и быстро решать их проблемы.

Конечно, клиентский сервис должен поддерживаться качественными продуктами, обладающими хорошим качеством звучания и высокой надежностью. Мы соответствуем всем перечисленным выше критериям и заслужили множество наград не только за обеспечение клиентского сервиса, но и за качество наших продуктов.



AVREPORT.ru: Кто занимается разработками вашей продукции, чьи динамики вы используете, и как осуществляется контроль качества?

Джефф Франциско: За исследования и разработки отвечаем мы с Алексом. Мы проработали вместе много лет в SpeakerCraft и получаем огромное удовольствие, создавая новые продукты и обдумывая новые креативные решения. Думаю, что на рынке трудно будет найти двух других людей, обладающих большим опытом в разработках инсталляционных продуктов, чем мы. Благодаря нашему опыту мы можем легко и эффективно решать самые разные задачи. Естественно, мы много общаемся с нашими дилерами, которые делятся своими соображениями. Именно обратная связь с нашими дилерами дает нам вдохновение в работе.

В отличие от многих других, мы не используем готовые динамики «с полки» в своих акустических системах. Все наши АС разрабатываются «с чистого листа». Ряд конструктивных особенностей подвесов, корзин динамиков, диффузоров можно встретить только в наших АС. Мы считаем, что только такое повышенное внимание к деталям позволяет производить продукты наивысшего качества. Встраиваемая АС TDG Audio NFS-61-5CM имеет монтажную глубину всего 5 см Высочайшая надежность наших акустических систем достигается благодаря работе Алекса, который следит за производством и осуществляет контроль качества. Очень часто прекрасно спроектированные продукты звучат ужасно из-за плохой культуры производства и отсутствия контроля качества. Мы же осуществляем полный надзор за производством и сами контролируем качество готовой продукции. Мы не доверяем эти задачи третьим лицам. Конечно, это требует очень много времени – Алекс проводит по несколько месяцев в году на нашей фабрике в Азии.



AVREPORT.ru: Каков потенциал рынка домашних кинотеатров? Ощущаете ли вы рост популярности встраиваемой акустики для домашних кинозалов и что предпринимаете в соответствии с данной тенденцией?

Джефф Франциско: Нужно сказать, что основным двигателем индустрии домашних кинотеатров всегда было видео. Прогресс на рынке видеопанелей и проекторов идет семимильными шагами, а цены на качественные средства отображения видео снижаются. Это позволяет сделать аудио-видео системы более доступными для массового потребителя. Спрос подогревает также и развитие новых аудиотехнологий, таких как Dolby Atmos. Ну и конечно, ключевым моментом, влияющим на рыночный потенциал, является контент. Техническое качество кинотеатрального контента непрестанно совершенствуется, и пользователи домашнего кинотеатра получают более глубокие, более яркие впечатления от просмотра фильмов.

TDG Audio предлагает множество решений, позволяющих построить систему домашнего кинотеатра под задачи конкретного заказчика. Мы предлагаем специализированные мощные корпусные встраиваемые АС серии Signature, а также широкий ассортимент АС Encompass, предназначенных для установки в стены или в потолок.



AVREPORT.ru: Можете ли назвать самые интересные инсталляции, в которых использована акустика TDG Audio?

Джефф Франциско: Здесь стоит рассказать об одной инсталляции, которой я больше всего горжусь. Эта инсталляция была сделана в нью-йоркском клубе, в котором проходят живые музыкальные выступления. В системе использовано 24 акустические системы NFC-83. Первым музыкантом, который исполнил свои произведения, используя наши АС в данном клубе, стал Пол Саймон. Кстати, нам сказали, что владелец данного клуба остался настолько доволен качеством звука, что попросил сделать спецификации, использующие данные АС, для всех других клубов, которыми он владеет.

Также могу сказать, что наши продукты используются в домах множества известных личностей, имена которых я, к сожалению, не могу назвать по понятным причинам. Мы озвучивали гавайскую резиденцию одного из известнейших режиссеров, фильм которого выиграл Оскар, две резиденции пилотов Формулы 1, дом одного крупного политика. Если говорить о коммерческих инсталляциях, то наши продукты использованы в 4 первоклассных отелях, расположенных поблизости от Таймс Сквер в Нью-Йорке.



AVREPORT.ru: Над какими новыми продуктами вы сейчас работаете? Есть ли у вас планы представить беспроводные, активные, цифровые или мультирумные решения?

Джефф Франциско: Мы стараемся не говорить о наших продуктах до их официального выхода на рынок, но могу сказать, что у нас очень большие планы, связанные и с акустикой, и с электроникой. Под брендом Blue Aura мы уже выпускаем беспроводные колонки. При этом в основном мы будем фокусироваться на инсталляционной акустике и аппаратуре, дополняющей ее. Мы очень внимательно следим за развитием аудиотехнологий и будем выпускать продукты, отвечающие всем современным требованиям.



AVREPORT.ru: Что вы думаете о развитии индустрии в целом?

Джефф Франциско: На самом деле, меня очень вдохновляют направление и темпы развития современной индустрии. Новые идеи и технологии дают нам новые возможности, а также подсказывают очень интересные сочетания продуктов разного типа. Очень многие интересные технологии, о которых мы уже давно говорим, будут воплощены в жизнь в ближайшем будущем. Не так давно я разговаривал с одним из инсталляторов, который спроектировал и построил специальную комнату для системы виртуальной реальности. Это одна из многих идей, которые позволяют мне смотреть в будущее с оптимизмом.