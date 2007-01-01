Домашняя техника Ingemar Christer Hagblom: Сегодня компания Pioneer очень заинтересована в разработках TAD На прошедшей выставке Moscow High End Show 2017 компания CTC-Capital демонстрировала аппаратуру легендарного японского бренда TAD. В этом году на стенде компании присутствовал специальный гость - Ingemar Christer Hagblom, - который является послом бренда TAD по всему миру. Естественно, мы постарались воспользоваться этой ситуацией и пообщаться с господином Хагбломом, который любезно согласился ответить на несколько наших вопросов. AVREPORT.ru: Расскажите пожалуйста об истории компании TAD Ingemar Christer Hagblom: Все началось 80 лет назад. В 1937 году компания Pioneer начала выпуск динамиков для акустических систем. Pioneer всегда уделяла очень большое внимание исследованиям, а в 60-х годах прошлого столетия основатель компании решил создать подразделение, специализирующееся на новых разработках. Так появилось отделение Pioneer Exclusive, из которого и выросла компания TAD, которая и сегодня выполняет функции исследовательского центра Pioneer. Основной целью TAD всегда являлась разработка новых технологий, а также внедрение их в соответствии с историческими традициями и техническими принципами Pioneer. Сегодня Pioneer исключительно заинтересована в тех разработках, которые ведутся в TAD, поскольку они позволяют создавать продукты, относящиеся к самым разным сегментам. AVREPORT.ru: Не могли бы вы вкратце рассказать об основных технологиях TAD Ingemar Christer Hagblom: Одна из ключевых технологий, разработанных нашей компанией еще в 50-х годах прошлого столетия, это так называемая технология «когерентного звукового излучателя» CST (Coherent Source Transducer). CST предполагает физическое совмещение акустических центров твитера и среднечастотного драйвера, которые в результате начинают излучать звук подобно точечному источнику. В результате этого нам удается получить очень широкую и однородную звуковую сцену и сбалансированную фазовую характеристику воспроизводимого звука. Мы являемся убежденными приверженцами данной концепции, так что в основе нашей современной акустики лежат принципы, разработанные в середине прошлого века. Естественно, сейчас мы используем другие материалы и компоненты, но основная идея осталась прежней. Технология CST предполагает физическое совмещение акустических центров твитера и среднечастотного драйвера Продолжая разговор об акустических системах, нельзя не сказать о бериллиевых драйверах. К примеру, в топовой акустике TAD Reference 1 бериллий используется и в диафрагмах твитера, и в среднечастотнике. Необходимо отметить, что все динамики, в том числе и бериллиевые, мы производим самостоятельно – на фабрике в Японии. Специальная фирменная методика, которая подразумевает осаждение частиц бериллия на поверхность диффузора из пара в специальной вакуумной камере, позволяет нам добиваться великолепных результатов – наши уникальные диффузоры сочетают в себе такие, казалось бы, взаимоисключающие вещи, как высокая жесткость и малый вес. Это позволяет свести к минимуму искажения, возникающие из-за изгибных волн в диффузоре, и в то же время обеспечить мгновенный отклик динамика на изменения электрического импульса в звуковой катушке.

В басовых динамиках мы применяем очень мощные «моторные» системы с крупными катушками и неодимовыми магнитами. Для того, чтобы справиться с высокими нагрузками, диффузоры низкочастотников изготавливаются из специального сэндвича TLCC (Tri-Laminate Composite Cone). Данный сэндвич состоит из вспененного акриламида, покрытого с лицевой и тыльной сторон материалом, состоящим из арамидных волокон. Таким образом, мы добиваемся высокой жесткости диффузора и отличного внутреннего демпфирования в сочетании с малым весом.

Отдельно нужно отметить внимание, с которым мы относимся к конструкции корпусов АС. Они должны быть максимально жесткими, чтобы свести к минимуму вибрации, которые могут передаваться от работающих динамиков. Для расчета и производства корпусов нами используется ряд технологий, разработанных для аэрокосмической индустрии. Для расчета и производства корпусов TAD использует ряд технологий, разработанных для аэрокосмической индустрии Мы тратим очень много усилий на подбор компонентов и конструирование фильтров. Также мы проводим эксперименты с конструкцией и расположением фазоинверторных портов – у некоторых из наших моделей фазоинверторы щелевого типа располагаются на боковых стенках корпусов.

AVREPORT.ru: Насколько нам известно, TAD придерживается системного подхода при построении аудиосистем, а это значит, что вы занимаетесь и производством электроники. Можете ли рассказать и об этом направлении.

Ingemar Christer Hagblom: Начну с того, что TAD по-прежнему является дочерним предприятием Pioneer. У нас всегда было четкое понимание того, как должна звучать аудиосистема – она должна передавать только то, что есть в записи, и не добавлять ничего от себя. Как вы правильно заметили, добиться этого можно только проектируя полные системы. Мы начали производить не только акустические системы, но и электронику, причем в основу конструкции также были положены принципы и технические решения, разработанные в 1970-х для Pioneer Exclusive – для таких аппаратов, как предусилитель Pioneer C7, интегральный усилитель А7, моноблок М6 и других.

Одна из основных проблем электронных компонентов – это вибрации. Для борьбы с ними мы используем очень мощные шасси. Кроме того, для снижения помех и искажений мы применяем полностью балансную конструкцию. Наши электронные компоненты даже визуально производят очень сильное впечатление, к примеру, модель M600 весит 90 кг.

В то же время, я бы не сказал, что TAD гонится за всеми современными технологиями. Мы достаточно консервативны и используем только апробированные надежные решения. Например, в SACD-плеере серии Reference мы применяем чипы ЦАП Burr Brown 1792, которые, несмотря на почтенный возраст, обеспечивают необходимые нам характеристики и работают очень стабильно. Для борьбы с вибрациями TAD использует в электронных компонентах очень мощные шасси Многие наши клиенты интересуются, почему в нашем ассортименте нет сетевого проигрывателя. Мы же считаем, что технология музыкального стриминга пока несовершенна и не способна гарантировать стабильное качество.

AVREPORT.ru: Можете ли рассказать о звуковой философии компании, что в музыке для вас по-настоящему важно?

Ingemar Christer Hagblom: Наша философия очень проста – аудиосистема должна точно передавать только то, что есть в музыкальной записи, ничего не добавляя от себя, но и не скрывая никаких деталей. Другое дело, что добиться этого – крайне тяжело. Именно над этим наши инженеры работают на протяжении многих лет. Еще один важный момент заключается в том, что все компоненты TAD - от самых простых до топовых - имеют одинаковый звуковой почерк.

AVREPORT.ru: Что изменилось для TAD после того, как Hi-Fi подразделение Pioneer вошло в состав Gibson Innovations?

Ingemar Christer Hagblom: Ну, если что-то и поменялось, то только в лучшую сторону. TAD ведь не только производит аппаратуру, но и является самым настоящим центром по разработке новых технологий для Pioneer. Мы получили всестороннюю поддержку, и наши исследования сейчас ведутся, как никогда эффективно.

AVREPORT.ru: А нет ли у вас планов начать выпуск многоканальной аппаратуры?

Ingemar Christer Hagblom: На самом деле, нет. Мы хотим сосредоточить свои усилия на том, что получается у нас действительно хорошо, а именно, на разработке акустических систем и электроники для воспроизведения стерео. Компания занимается разработкой электроники и акустики для стерео AVREPORT.ru: Занимаетесь ли вы исследованиями влияния комнаты прослушивания на звучание аудиосистемы, предлагает ли TAD какие-нибудь варианты решения данной проблемы?

Ingemar Christer Hagblom: Да, TAD проводит исследования в этой области. Мы разрабатываем специальные звуковые абсорберы и даже предлагаем готовые решения для комнат прослушивания разной конфигурации.

AVREPORT.ru: Нет ли у вас планов пойти в более бюджетный сегмент аппаратуры?

Ingemar Christer Hagblom: К сожалению, пока о таких планах мне ничего не известно. Как я уже говорил, мы консервативная компания, мы не можем снижать наши стандарты качества, так что наши продукты пока ориентированы на относительно узкий круг ценителей бескомпромиссного качества воспроизведения, и стоят достаточно дорого.

