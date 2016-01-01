Инна Сорокина и Максим Прохоров, NEC Display Solutions Russia: сейчас никого не интересуют отдельные продукты, всем нужны комплексные решения…
Например, мы одними из первых предложили простое решение для сшивки проекторов. На данный момент мы выходим на рынок проекционной техники с лазерными источниками света. По соотношению цены, качества и возможностей наши лазерные проекторы являются одними из лучших на рынке. У нас есть интересные модели с возможностью приема 4К-сигналов и их дальнейшей трансляции (от проектора к проектору). Очень важно, что наши разработчики, которые занимаются проекторами для цифрового кино, передают свои технологии и в отдел разработки инсталляционных проекторов, так что мы можем, сохраняя относительно невысокую стоимость, предлагать инсталляторам проекционные решения с качеством изображения, соответствующим высшим стандартам киноиндустрии. Используемые в них чипы обработки входных сигналов позволяют получать насыщенное по цветам изображение с высокой контрастностью. Все инсталляционные проекторы можно стыковать между собой, получая при этом удвоенную, утроенную или учетверенную яркость, а также панорамные изображения без использования сторонних решений. Естественно, все проекторы обладают возможностью интеграции в системы управления - AMX, Crestron и другие. У нас есть и свое решение для управления всей аппаратурой NEC, которое доступно бесплатно. Большинство инсталляционных проекторов имеет поддержку протокола HDBaseT. Также, выпуская новые модели с улучшенными характеристиками, NEC сохраняет преемственность по оптике, т.е. совместимость с объективами от предыдущих моделей, таким образом, вы можете сменить только сам проектор, сохранив оптику и сэкономив таким образом деньги.
AVREPORT.ru: А можете ли чуть подробнее рассказать о направлении Digital Signage?
Максим Прохоров: В России данный сегмент пока находится на стадии становления. В то же время, это открывает перед поставщиками оборудования и решений большие перспективы. Как правило, запросы на реализацию таких решений приходят сейчас от западных компаний. В качестве примера можем привести сеть магазинов Victoria’s Secret, в которые можно зайти и убедиться, насколько качественно работает наше оборудование. Мы предлагаем интерактивные решения, основанные на двух технологиях – обычной инфракрасной и SST (Shadow Sense Technology) – реагирования на тень от предмета. Ее можно использовать даже в сильно освещенных местах, где ИК-технология может давать сбои. Более того, NEC сейчас близок к тому, чтобы представить технологию интерактивной видеостены.
AVREPORT.ru: Расскажите о положении, которое занимает NEC Display Solutions в России. Планируете ли вы укреплять свои позиции на Российском рынке, что собираетесь предпринять?
Инна Сорокина: Вообще, в компании NEC работает более 900 сотрудников. В европейском подразделении компании – более 200 сотрудников. Это сильная команда с большим количеством инноваций и изобретений. Несмотря на известные всем трудности, Россия по-прежнему остается для NEC очень важным и перспективным регионом. В нашей стране NEC имеет неплохие позиции на рынках проекторов и панелей. Чуть менее успешно обстоят решения в мониторах, но это связано с тем, что мы предлагаем достаточно нишевые решения и не играем в сегменте бюджетных моделей на розничном рынке.
AVREPORT.ru: Какова модель вашего бизнеса, с кем из дистрибьюторов вы работаете, по каким критериям их выбираете?
Инна Сорокина: Весь бизнес NEC ведется через партнерский канал. Мы используем 2-уровневую модель дистрибьюции. Она подразумевает как работу с дистрибьюторами, так и работу с партнерами второго уровня – дилерами, инсталляторами и интеграторами. Продажи дилерам осуществляются также через дистрибьюторов, но мы сами осуществляем их поддержку. Что касается выбора дистрибьюторов, то они должны обладать финансовой устойчивостью, логистическими возможностями, а также лояльностью к нашему бренду. Системным интеграторам мы стараемся предложить решения, которые позволят им полностью удовлетворить нужды заказчика и при этом принесут хорошую прибыль.
AVREPORT.ru: Есть ли у вас программы поддержки ваших партнеров – обучение, техническая поддержка, фонд «горячих замен» и пр?
Инна Сорокина: В Европе существует очень большая и разносторонняя партнерская программа, которую мы планируем адаптировать для России. Те партнеры, которые готовы обсуждать с нами проекты, имеют предсказуемый бизнес, будут получать от нас самую разностороннюю поддержку – специальные условия, рибейты, помощь в проектах, размещение информации на нашем корпоративном сайте, обучение в России и за рубежом – в нашей штаб-квартире в Мюнхене. Тренинги, которые проводятся в Германии, нацелены больше на технических специалистов системных интеграторов. В России мы стараемся проводить тренинги для менеджеров по продажам, а также иногда специальные тренинги для представителей заказчиков.
AVREPORT.ru: Какие тренды на глобальном рынке проекционного оборудования и дисплеев кажутся вам наиболее значимыми?
Максим Прохоров: На данный момент ключевым трендом в проекционной технике является переход на твердотельные источники света – LED и лазерные источники. Мы разработали собственную технологию лазерного источника с использованием специальных фосфорных колец. Еще один тренд – увеличение яркости проекционной техники. Даже младшие модели сейчас могут генерировать очень мощный световой поток. Следующий тренд – беспроводная передача сигнала, когда к проектору подключается любое устройство без применения каких-либо проводов. На рынке ЖК-панелей до недавнего времени существовал тренд производства дисплеев с ультратонкими рамками для видеостен. Сейчас уменьшение толщины рамки, похоже, достигло своего предела. Думаю, что дальнейшее развитие рынка панелей будет идти по пути увеличения разнообразных интерфейсов подключения, в частности, внедрения интерфейса HDBaseT для передачи сигнала по витой паре. Также мы уже достаточно давно интегрируем видеоконтроллеры прямо в свои панели. Это позволяет, к примеру, строить видеостены с минимальными усилиями и без применения дополнительного оборудования. При этом наши модели сейчас способны работать с разрешением 4К. Коммерческий же тренд таков, что большое количество проекторов продается в проекты начального уровня, чтобы сэкономить бюджет.
AVREPORT.ru: Есть ли у вашей компании планы развивать сегмент домашних инсталляций?
Инна Сорокина: Мы уже давно не занимаемся розничными продуктами, поскольку этот рынок очень мал. Но, в принципе, ничто не мешает взять наш инсталляционный проектор и использовать его в домашнем кино. При этом наши проекторы наверняка будут более надежными и прослужат дольше.
В заключение хочется сказать о том, как быстро и иногда непредсказуемо меняется мир: лидеры, тренды, подходы. Это касается всего, в том числе, и российского рынка IT . Давайте просто работать в тех условиях, которые мы имеем. Уж, простите за банальность, но «делай что должен, и будь что будет».