Домашняя техника Инна Сорокина и Максим Прохоров, NEC Display Solutions Russia: сейчас никого не интересуют отдельные продукты, всем нужны комплексные решения… Японская компания NEC Display Solutions успешно работает на российском рынке в течение многих лет. Компания является одним из ведущих поставщиков систем и решений для отображения визуальной информации. Не так давно в структуре российского представительства NEC Display Solutions произошли изменения – его возглавила Инна Сорокина. Воспользовавшись приглашением компании, мы встретились с Инной Сорокиной и Максимом Прохоровым – инженером поддержки продаж NEC Display Solutions – для того, чтобы обсудить текущее положение дел и перспективы развития компании в России. AVREPORT.ru: Расскажите пожалуйста, какие ключевые задачи ставит перед собой новое руководство NEC Display Solutions?

Инна Сорокина: Я начала работать в NEC Display Solutions с июня 2016 года. Задачи, которые мы ставим перед собой, – достаточно традиционные – увеличение доли рынка и увеличение прибыли компании. Понятно, что российский рынок сейчас сильно изменился, но мы должны существовать в изменившихся условиях и адаптироваться к текущей ситуации. Я не стремлюсь радикально изменить структуру представительства, которое долго и успешно работало в России. В качестве же основной задачи могу выделить развитие дилерского канала продаж, т.е. продаж интеграторам и инсталляционным компаниям.



AVREPORT.ru: Расскажите о ключевых направлениях бизнеса вашей компании в России

Инна Сорокина: NEC Display Solutions традиционно занимается тремя основными направлениями бизнеса, которые связаны с визуальными технологиями, – это мониторы, видеопроекторы, а также более или менее новое направление Public Displays или панели. Основная задача – это рост в сегментах панелей и проекторов.



AVREPORT.ru: Какие задачи может решать бизнес с помощью продукции, предлагаемой вашей компанией?

Инна Сорокина: Самые разные задачи, связанные с отображением видеоинформации. Например, мы предлагаем решения для ситуационных центров, системы Digital Signage. Также мы предлагаем очень эффективные решения для образовательных учреждений. Наши интерактивные системы позволяют максимально полно вовлекать детей в процесс обучения. При этом, мы стараемся поставлять не отдельные продукты, а законченные решения. Подчеркну, что мы говорим о фирменных решениях NEC, в которых у заказчика не возникает необходимости ничего настраивать и дорабатывать. Если рассмотреть сегмент образования, то мы предлагаем решения, в которых заказчик получает все «из одной коробки». Мы находимся «на острие технического прогресса», сами являемся разработчиком множества технологий, и ряд наших решений просто не имеет аналогов на сегодняшний день. В образовательном сегменте, к примеру, мы предлагаем серию УКФ-проекторов с функцией интерактивной доски, которая уже «вшита» в сами проекторы – т.е. нет необходимости в использовании сторонних продуктов и программного обеспечения. Это в целом соответствует рыночным тенденциям – сейчас никого не интересуют отдельные продукты, всем нужны комплексные решения. Есть у нас и решения для авиации, достаточно сказать, что системами NEC оборудовано более 250 аэропортов по всему миру, включая Хитроу, Мюнхен и пр. Есть решения для ресторанов быстрого питания - нашими клиентами являются такие организации, как McDonalds, KFC и др. Мы предлагаем готовые решения для музеев, для цифрового кино, для медицины и пр. Очень важно, что NEC поддерживает стабильно высокое качество. Мы даем 3-летнюю гарантию даже на мониторы. Максим Прохоров: Одно из важных направлений нашего бизнеса – это инсталляционные проекторы, которые отличаются высокой яркостью и могут оснащаться сменными объективами. Они могут использоваться, в том числе, и в системах Digital Signage, когда рекламные изображения проецируются на огромные экраны. Основные потребители инсталляционных проекторов – это корпоративные заказчики, образовательные учреждения, шоу-бизнес и развлечения. Инсталляционные проекторы – это предмет нашей гордости, поскольку они, как правило, отличаются от моделей других производителей этого же класса в лучшую сторону по характеристикам – яркости, контрастности, цветопередаче и по функциям. Например, мы одними из первых предложили простое решение для сшивки проекторов. На данный момент мы выходим на рынок проекционной техники с лазерными источниками света. По соотношению цены, качества и возможностей наши лазерные проекторы являются одними из лучших на рынке. У нас есть интересные модели с возможностью приема 4К-сигналов и их дальнейшей трансляции (от проектора к проектору). Очень важно, что наши разработчики, которые занимаются проекторами для цифрового кино, передают свои технологии и в отдел разработки инсталляционных проекторов, так что мы можем, сохраняя относительно невысокую стоимость, предлагать инсталляторам проекционные решения с качеством изображения, соответствующим высшим стандартам киноиндустрии. Используемые в них чипы обработки входных сигналов позволяют получать насыщенное по цветам изображение с высокой контрастностью. Все инсталляционные проекторы можно стыковать между собой, получая при этом удвоенную, утроенную или учетверенную яркость, а также панорамные изображения без использования сторонних решений. Естественно, все проекторы обладают возможностью интеграции в системы управления - AMX, Crestron и другие. У нас есть и свое решение для управления всей аппаратурой NEC, которое доступно бесплатно. Большинство инсталляционных проекторов имеет поддержку протокола HDBaseT. Также, выпуская новые модели с улучшенными характеристиками, NEC сохраняет преемственность по оптике, т.е. совместимость с объективами от предыдущих моделей, таким образом, вы можете сменить только сам проектор, сохранив оптику и сэкономив таким образом деньги. AVREPORT.ru: А можете ли чуть подробнее рассказать о направлении Digital Signage?

Максим Прохоров: В России данный сегмент пока находится на стадии становления. В то же время, это открывает перед поставщиками оборудования и решений большие перспективы. Как правило, запросы на реализацию таких решений приходят сейчас от западных компаний. В качестве примера можем привести сеть магазинов Victoria’s Secret, в которые можно зайти и убедиться, насколько качественно работает наше оборудование. Мы предлагаем интерактивные решения, основанные на двух технологиях – обычной инфракрасной и SST (Shadow Sense Technology) – реагирования на тень от предмета. Ее можно использовать даже в сильно освещенных местах, где ИК-технология может давать сбои. Более того, NEC сейчас близок к тому, чтобы представить технологию интерактивной видеостены. AVREPORT.ru: Расскажите о положении, которое занимает NEC Display Solutions в России. Планируете ли вы укреплять свои позиции на Российском рынке, что собираетесь предпринять?

Инна Сорокина: Вообще, в компании NEC работает более 900 сотрудников. В европейском подразделении компании – более 200 сотрудников. Это сильная команда с большим количеством инноваций и изобретений. Несмотря на известные всем трудности, Россия по-прежнему остается для NEC очень важным и перспективным регионом. В нашей стране NEC имеет неплохие позиции на рынках проекторов и панелей. Чуть менее успешно обстоят решения в мониторах, но это связано с тем, что мы предлагаем достаточно нишевые решения и не играем в сегменте бюджетных моделей на розничном рынке. AVREPORT.ru: Какова модель вашего бизнеса, с кем из дистрибьюторов вы работаете, по каким критериям их выбираете?

Инна Сорокина: Весь бизнес NEC ведется через партнерский канал. Мы используем 2-уровневую модель дистрибьюции. Она подразумевает как работу с дистрибьюторами, так и работу с партнерами второго уровня – дилерами, инсталляторами и интеграторами. Продажи дилерам осуществляются также через дистрибьюторов, но мы сами осуществляем их поддержку. Что касается выбора дистрибьюторов, то они должны обладать финансовой устойчивостью, логистическими возможностями, а также лояльностью к нашему бренду. Системным интеграторам мы стараемся предложить решения, которые позволят им полностью удовлетворить нужды заказчика и при этом принесут хорошую прибыль.



AVREPORT.ru: Есть ли у вас программы поддержки ваших партнеров – обучение, техническая поддержка, фонд «горячих замен» и пр?

Инна Сорокина: В Европе существует очень большая и разносторонняя партнерская программа, которую мы планируем адаптировать для России. Те партнеры, которые готовы обсуждать с нами проекты, имеют предсказуемый бизнес, будут получать от нас самую разностороннюю поддержку – специальные условия, рибейты, помощь в проектах, размещение информации на нашем корпоративном сайте, обучение в России и за рубежом – в нашей штаб-квартире в Мюнхене. Тренинги, которые проводятся в Германии, нацелены больше на технических специалистов системных интеграторов. В России мы стараемся проводить тренинги для менеджеров по продажам, а также иногда специальные тренинги для представителей заказчиков.



AVREPORT.ru: Какие тренды на глобальном рынке проекционного оборудования и дисплеев кажутся вам наиболее значимыми?

Максим Прохоров: На данный момент ключевым трендом в проекционной технике является переход на твердотельные источники света – LED и лазерные источники. Мы разработали собственную технологию лазерного источника с использованием специальных фосфорных колец. Еще один тренд – увеличение яркости проекционной техники. Даже младшие модели сейчас могут генерировать очень мощный световой поток. Следующий тренд – беспроводная передача сигнала, когда к проектору подключается любое устройство без применения каких-либо проводов. На рынке ЖК-панелей до недавнего времени существовал тренд производства дисплеев с ультратонкими рамками для видеостен. Сейчас уменьшение толщины рамки, похоже, достигло своего предела. Думаю, что дальнейшее развитие рынка панелей будет идти по пути увеличения разнообразных интерфейсов подключения, в частности, внедрения интерфейса HDBaseT для передачи сигнала по витой паре. Также мы уже достаточно давно интегрируем видеоконтроллеры прямо в свои панели. Это позволяет, к примеру, строить видеостены с минимальными усилиями и без применения дополнительного оборудования. При этом наши модели сейчас способны работать с разрешением 4К. Коммерческий же тренд таков, что большое количество проекторов продается в проекты начального уровня, чтобы сэкономить бюджет. AVREPORT.ru: Есть ли у вашей компании планы развивать сегмент домашних инсталляций?

Инна Сорокина: Мы уже давно не занимаемся розничными продуктами, поскольку этот рынок очень мал. Но, в принципе, ничто не мешает взять наш инсталляционный проектор и использовать его в домашнем кино. При этом наши проекторы наверняка будут более надежными и прослужат дольше.

В заключение хочется сказать о том, как быстро и иногда непредсказуемо меняется мир: лидеры, тренды, подходы. Это касается всего, в том числе, и российского рынка IT . Давайте просто работать в тех условиях, которые мы имеем. Уж, простите за банальность, но «делай что должен, и будь что будет».