Домашняя техника Ole Klifoth, Audiovector: Мы приверженцы Hi-Fi и не будем делать дешевые пластиковые колонки В конце февраля 2018 компания CTC CAPITAL организовала семинар по продукции датского производителя акустических систем Audiovector. Специально для проведения данного мероприятия в Москву приехали основатель и ведущий разработчик Audiovector – Ole Kliffoth, а также его сын Mads, который в настоящее время возглавляет компанию. Воспользовавшись предоставленной возможностью, редакция AVREPORT.RU взяла у Ole небольшое интервью, с которым вы можете ознакомиться ниже.



AVREPORT.ru: Скажите пожалуйста, как получилось, что вы начали разрабатывать и производить акустические системы?

Ole Kliffoth: Все началось, когда мне было 12 лет. Брат моей мамы привез мне из Нью-Йорка пластинку с записью легендарного джазового саксофониста Чарли Паркера, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Эту пластинку, записанную на скорости 78 оборотов в минуту, я проигрывал столько раз, что «заслушал» почти до дыр, а мама практически возненавидела этого исполнителя и джаз в целом… В общем, благодаря этой записи я очень полюбил музыку. Когда я немного подрос, то поступил в университет и стал изучать скандинавскую литературу. Сохранив любовь к музыке, однажды я зашел в магазин Hi-Fi аппаратуры в Копенгагене и купил у них усилитель Sugden. В процессе покупки я разговорился с ребятами из магазина, и дело кончилось тем, что они пригласили меня на работу – продавать колонки. Это была прекрасная работа, я мог часами слушать акустические системы разных брендов – KEF, B&W, JBL, Quad, Celestion и др. и сравнивать их звучание. И вот однажды мне пришла в голову мысль, как здорово было бы объединить преимущества акустических систем разных брендов, т.е. взять точность Quad, добавить к ней динамику JBL, однородность звучания KEF и в результате получить лучшую акустическую систему на свете. Я поделился своими мыслями с руководством, и они спросили, смогу ли я сделать такую акустику? Должен сказать, что на тот момент я практически ничего не знал ни об акустических системах, ни об электроакустике в целом – как я уже говорил, в университете я изучал скандинавскую литературу, - но тема эта меня крайне интересовала, и я решил попробовать. Моя первая акустическая система имела высоту 1,25 метра и 7-ми полосную (!) конфигурацию. Честно говоря, я не знаю, зачем я сделал семь полос, но, как ни удивительно, эта акустика звучала совсем неплохо, и мы даже продали ее в паре с усилителем Mark Levinson. К сожалению, бизнес в нашем салоне шел не очень хорошо – все были настоящими энтузиастами звука, но мало заботились о деньгах. Понимаете, это было начало 70-х - эпоха хиппи – все были очень расслабленными и жили по принципу “don’t worry, be happy”. В общем, я решил попробовать сам заняться производством акустических систем и для начала уменьшил количество полос с семи до трех, а затем и вовсе решил продавать ее не как готовое изделие, а как полный набор тщательно подобранных компонентов для самостоятельной сборки. Это оказалось очень удачной идеей, поскольку позволило радикально снизить цену, т.к. готовые акустические системы облагались большим налогом, а за набор деталей никакого налога не взималось. В общем, с этого все и началось. За год я продал около 25 тысяч таких наборов и смог открыть фабрику, на которой мы, кстати, и по сей день используем ручную сборку. На фабрике Audiovector до сих пор используется ручная сборка акустики Сегодня у нас достаточно широкий модельный ряд, я стал старше (сейчас мне 69), и несколько лет назад в компанию пришел мой сын Mads, который через некоторое время возглавил ее. Очень важно, что Mads полностью разделяет наши ценности, что означает сохранение звуковой философии компании.



AVREPORT.ru: Можете ли рассказать о самой интересной модели, которую вы разработали?

Ole Kliffoth: Без сомнения, это модель R11 – она отражает все технологии и принципы, которые я разрабатывал долгие годы. Вообще за то время, что я занимаюсь разработкой акустики, я установил 15 общих принципов, и все они воплощены в модели R11. Мы использовали в ней специальную конструкцию твитера, такой же среднечастотник, как в моделях SR3 и SR6, а также применили восемь 5-дюймовых НЧ-динамиков, расположенных сзади. Эффективность этих динамиков – такая же, как у 17-дюймового басовика. Модель R11 воплощает все технологические принципы, разработанные Ole за долгие годы Эти акустические системы способны озвучить концертный зал, и это не преувеличение – мы проверили это во время специальной презентации альбома Beatles Sgt. Pepper, озвучив с помощью пары колонок помещение очень приличных размеров и получив мощный, динамичный и абсолютно неискаженный звук. Я всегда посещал и продолжаю посещать множество живых выступлений в копенгагенских рок- и джаз-клубах, а приходя домой, сравниваю, насколько близко к живому выступлению звучат мои колонки R11. Сегодня R11 – это наш эталон, с ним мы сравниваем звучание всей нашей акустики. Помимо этого, очень интересной была работа над акустическими системами QR-серии. В них мы постарались по максимуму применить все High-End принципы, технологии и компоненты, но при этом сохранили цену на вполне приемлемом уровне. Акустика серии QR объединяет в себе High End подход к проектированию и производству и доступную цену AVREPORT.ru: А можете ли тогда рассказать о том, какая из разработанных вами технологий вызывает наибольшую гордость?

Ole Kliffoth: Да, это наша концепция Low Compression. Я считаю очень важным, чтобы мембрана следовала за электрическим сигналом от усилителя абсолютно свободно – в этом случае звуковая катушка практически не нагревается. Пассивные кроссоверы акустических систем разрабатываются таким образом, чтобы их параметры соответствовали определенным значениям импеданса, но при нагреве звуковой катушки импеданс увеличивается, а следовательно кроссоверы работают неоптимально. Отсутствие нагрева звуковой катушки самым положительным образом сказывается на надежности нашей аппаратуры. Audiovector является источником звука, а не тепла, поэтому мы смело даем 5 лет гарантии на нашу акустику, количество неисправностей – крайне мало. Еще одно преимущество, которое мы получаем следуя Low Compression Concept, это отличная микродинамика, в том числе и на малой громкости. В отличие от большинства акустических систем, с Audiovector вы получаете наполненный и открытый звук даже если потихоньку слушаете музыку поздним вечером или ночью.



AVREPORT.ru: Некоторые производители считают, что временнЫе параметры акустических систем гораздо важнее, чем частотные. Согласны ли вы с этим?

Ole Kliffoth: На самом деле, и те, и другие характеристики очень важны. Проектируя акустику, вы должны думать и об амплитудно-частотный характеристике, и о направленности, не забывая о фазовых и импульсных характеристиках. Да, человеческое ухо гораздо более чувствительно к временнЫм рассогласованиям, чем к частотным неоднородностям, и именно поэтому мы, в частности, разработали технологию Superstand, позволяющую развязать корпус АС с полом с помощью специальных пружин и таким образом улучшить артикуляцию, но это не значит, что равномерность АЧХ не важна для качественного воспроизведения.



AVREPORT.ru: Вы много рассказываете о том, насколько большое внимание уделяете прослушиваниям. Являются ли прослушивания ключевым элементом тестирования ваших АС, и располагаете ли вы современными инструментами для проведения аппаратных измерений?

Ole Kliffoth: Мы используем все современные методы аппаратных измерений, но они на самом деле являются вспомогательными. Только прослушивания позволяют нам правильно интерпретировать влияние на звук технических новшеств, которые мы внедряем в конструкцию акустики. Компания располагает всеми современными инструментами для аппаратных измерений акустики Мы измеряем, слушаем, опять измеряем, опять слушаем – и так много раз, пока не поймем, что нам удалось добиться правильного звучания. Мы имеем возможность измерить практически все, но только прослушивания позволяют нам определить, что же на самом деле означают эти измерения. Я знаю множество акустических систем, которые показывают блестящие результаты измерений, но при этом звучат достаточно посредственно. Приведу простой пример: однажды мы попробовали измерить характеристики акустических систем SR3 Avantgarde и SR3 Avantgarde Arrete. В этих моделях используются разные динамики и кроссоверы, но результаты измерений оказались абсолютно одинаковыми. При этом по звучанию колонки отличаются достаточно сильно – это может услышать любой человек… Субъективное прослушивание акустических систем остается ключевым инструментом разработки громкоговорителей AVREPORT.ru: Вся ваша акустика производится в Дании. Не собираетесь ли по примеру других производителей перенести производство в Китай?

Ole Kliffoth: Нет. У нас есть опыт производства в Китае – мы собираем там акустику под брендом Vector. Фабрика, с которой мы сотрудничаем, очень хорошая – на ней же производятся акустические системы для других известных брендов. Но мы решили остаться в Дании и сохранить полный контроль за производством. Нужно понимать, что мы не гонимся за объемами. Мы небольшая компания, которая производит около 4000 пар акустики в год, и на сегодняшний день такое положение вещей нас вполне устраивает.



AVREPORT.ru: Кто производит для вас динамики?

Ole Kliffoth: Я разрабатываю динамики самостоятельно, а непосредственно производством их занимается Scanspeak. Мы пробовали использовать их стандартные динамики, в том числе и топовые модели, но результат нас не устроил. AVREPORT.ru: Сегодня сегмент классических корпусных громкоговорителей переживает не самые лучшие времена, в то же время растет рынок встраиваемой акустики. Не планируете ли вы расширить ассортимент встройки, например, запустив производство более бюджетных моделей?

Ole Kliffoth: Мы выпускаем встраиваемую акустику, она имеет очень высокое качество и, как следствие, достаточно высокую цену. В конструкции наших встраиваемых колонок используются 13-мм алюминиевые фронтальные панели, они оснащаются собственными корпусами, позволяющими получить предсказуемые звуковые характеристики, контролируемая направленность позволяет получить предсказуемые звуковые отражения от стен, пола и потолка. Мы приверженцы Hi-Fi и не будем делать дешевые пластиковые колонки. Пусть другие делают, это не наш путь.



AVREPORT.ru: Несколько лет назад вы анонсировали стратегию продаж через небольшую группу избранных дилеров. Продолжаете ли вы следовать ей?

Ole Kliffoth: Да, мы по-прежнему считаем, что это правильно. Мы предпочитаем интенсивный рост, когда продажи растут за счет увеличения продаж каждого конкретного дилера, а не интенсивный, когда вы пытаетесь вырасти за счет увеличения их количества. Как вы знаете, мы продаем недорогие акустические системы под брендом Vector в России через торговые сети, но дилеры Audiovector должны быть максимально сфокусированы на нем, обладать знаниями, компетенциями и любовью к бренду. Например, в Дании у нас всего пять дилеров, и я считаю, что этого вполне достаточно.



AVREPORT.ru: Рынок традиционного Hi-Fi переживает не лучшие времена. Что бы вы посоветовали людям, занимающимся этим бизнесом?

Ole Kliffoth: Мой опыт позволяет советовать им совершенствовать мастерство демонстраций. Если вы правильно демонстрируете акустику, способны организовать качественное прослушивание для клиента, то он, без сомнения, услышит разницу между более дорогими и более бюджетными акустическими системами и с высокой вероятностью увеличит бюджет, выделенный на их приобретение. Дилеры, пренебрегающие качественными демонстрациями, теряют очень много. Например, в Дании у меня есть один дилер, и когда я вижу, что его продажи Audiovector падают, я звоню ему и говорю: «Томас, ты опять не устраивал в этом месяце прослушивания?» Он начинает ругаться, но в результате признает, что я был абсолютно прав. Помните, что люди очень ценят качество, и ваша задача – продемонстрировать им его настолько убедительно, насколько это возможно.