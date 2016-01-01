Домашняя техника Сергей Свитенко, «Нота Плюс»: нужно быть честным с людьми, и они к вам потянутся Когда в редакцию нашего журнала пришла новость о переезде салона «Нота Плюс» на новое место, мы были, мягко говоря, несколько удивлены и даже встревожены. За долгие годы знакомства и сотрудничества с этим старейшим Hi-Fi салоном мы привыкли к тому, что «Нота Плюс» расположена на Большой Ордынке – это казалось незыблемым, как один из столпов, на котором держится наша российская мини-вселенная звука и видео высокой достоверности. Тревога же связана с тем, что очень уж непростое сейчас в России время для Hi-Fi индустрии, пожалуй, самое непростое за всю историю ее существования. Некоторые компании вообще уходят с рынка, некоторые меняют формат. Мы связались с директором «Ноты Плюс» - Сергеем Свитенко, - и он предложил нам встретиться на территории нового салона, расположенного, кстати, совсем недалеко от старого места – в Казанском переулке, д.2-4 - и рассказать нам о причинах переезда и изменениях, которые произойдут или уже произошли в компании.



AVREPORT.ru: Сергей, расскажите, почему вы решили сняться со своего привычного места, дорогу к которому с закрытыми глазами находит любой московский аудиофил, и открыли новый магазин?

Сергей Свитенко: Как известно, в настоящее время ситуация на рынке Hi-Fi, да и в целом в экономике, очень непростая… «Нота плюс» в этом ноябре отметила 21 год своего существования, а по большому счету на Большой Ордынке наш салон (хоть и под другим именем) работал почти четверть века. Поэтому решение о переезде далось непросто. Всегда нелегко покидать насиженное и намоленное место и менять устоявшиеся годами привычки. Не секрет, что основная проблема в кризисные времена при падении оборотов - это арендные платежи, которые составляют значительные суммы (особенно в центре). Мы уже давно подумывали о путях дальнейшего развития нашего салона, рассматривали варианты приобретения собственного помещения и сейчас подобрали подходящее место. А, кроме того, подобные глобальные изменения дают дополнительный стимул по-новому осмыслить дальнейшее развитие и двигаться вперед с учетом накопленного опыта.



AVREPORT.ru: Какова конфигурация нового салона? Сохранится ли у посетителей возможность послушать систему перед покупкой, придти на прослушивание со своими компонентами? Будет ли в новой комнате прослушивания многоканальная инсталляция или вы ограничитесь стерео? Нет ли планов реализовать в новом помещении мультирум-систему, систему управления освещением или автоматизацией?

Сергей Свитенко: При создании новой «Ноты плюс» мы постарались максимально сохранить конфигурацию и атмосферу, которая годами формировалась в нашем салоне. И, конечно, все, что потребуется для выбора и сравнения аппаратуры по-прежнему будет в «Ноте плюс». Я уверен, что все станет еще удобнее. В настоящее время уже работают два демонстрационных зала, а комната прослушивания находится в процессе отделки. Мы решили не торопиться с ее открытием, поскольку хотим сделать правильное помещение не только с точки зрения дизайна, но и выполнить все необходимые работы по акустическому оформлению, оснащению ее системами автоматизации, современными системами многоканального звука, управления освещением и т.п.

AVREPORT.ru: Расскажите о своем методе ведения розничного бизнеса в столь непростых экономических условиях. Как вам удается не просто выживать, но и находить ресурсы для развития?

Сергей Свитенко: Ответ будет банальным: нужно быть честным с людьми, и они к вам потянутся. Любая фальшь и желание быстро решить свои проблемы за счет других сегодня может завтра обернуться потерей доверия и соответственно дальнейших взаимоотношений с клиентами, дилерами, партнерами. Именно в трудные времена проверяется устойчивость компании и соответствие декларируемых ценностей и действий их реальному воплощению.



AVREPORT.ru: Какова ситуация с другими направлениями бизнеса «Ноты Плюс» - с дистрибьюцией, инсталляционной деятельностью, интернет-торговлей? Что из перечисленного вы считаете наиболее перспективным?

Сергей Свитенко: С первых дней существования Ноты плюс мы уделяли в равной степени внимание всем направлениям нашей деятельности. В разные времена каждое из направлений позволяло нам балансировать и перераспределять ресурсы в зависимости от текущих приоритетов и ситуации на рынке. Для меня интернет-продажи серьезной Hi-Fi и High-End техники никогда не представлялись возможными. Массовые продукты и недорогие аксессуары - это возможный ассортимент для интернет-магазина, а серьезная техника требует вдумчивого подхода, выбора и глазами, и ушами. Именно для этого существуют салоны, которые не просто продают товар, а обеспечивают возможность выбора, сравнения, консультации и т.п. Настоящий Hi-Fi салон – это, в первую очередь, не магазин, а клуб увлеченных единомышленников. А главное, чтобы посетители такого салона уважали те усилия, которые прилагают его сотрудники по воплощения пожеланий клиента и не забывали, что каждая работа должна быть вознаграждена и, несмотря на энтузиазм и увлеченность, для консультанта это его источник существования. Крайне обидно, когда получив полный набор рекомендаций, консультаций, советов, потратив время на прослушивание и подбор системы, клиент уходит в поисках «более выгодных» условий…

AVREPORT.ru: Мы обратили внимание, что в вашей компании работает достаточно много людей. Как вам удается обеспечить их работой и как удается удержать людей в вашей компании, ведь, насколько нам известно, некоторые из них работают в «Ноте» с середины 90-х?

Сергей Свитенко: Вероятно, я не смогу назвать больше ни одной компании в нашем бизнесе, где основной костяк коллектива работает уже более 20 лет на одном месте. Кроме Ноты. Как я уже упоминал ране, практически весь наш коллектив, в первую очередь, увлеченные люди, для которых Нота не просто место работы, а вторая семья. На мой взгляд, увлечение, которое стало вашим бизнесом - идеальный вариант для приложения своих умений. А если это еще и может обеспечить вас средствами существования, то можно считать, что жизнь удалась. AVREPORT.ru: Какие товарные и ценовые категории аппаратуры пользуются в настоящее время максимальным спросом, а какие, наоборот, стали намного менее популярными?

Сергей Свитенко: Я бы не стал выделять ценовые категории - каждому покупателю требуется различный товар в зависимости от потребностей и возможностей. Другое дело, что чудес не случается и хорошо не бывает дешево, особенно в сфере Hi-Fi / High-End… Мы всегда были ориентированы, в первую очередь, на качественные характеристики и высокие потребительские свойства, соответственно основная часть предлагаемых нами товаров, увы, не дешева. А вот с точки зрения категорий товара изменения заметны. В первую очередь, очевидно, что эра CD-носителей уже окончена. В линейках всех производителей полностью отсутствуют проигрыватели низкой и средней стоимости, остались только бескомпромиссные транспорты Top High-End уровня, да и то далеко не у всех производителей. На первый план выходят потоковые проигрыватели и музыкальные серверы. Примерно та же ситуация и с видео источниками. Blue-ray, по-прежнему, живы, и именно они заменили CD-проигрыватели в музыкальных системах, но тенденция к совмещенным видеохранилищам и потоковым сервисам также налицо. Кроме того, портативное аудио High-End уровня действительно стало заметным сегментом мира аудиоаппаратуры. Это касается как проигрывателей, ЦАПов, так и персональных наушников экстра-класса.

Ну, и, конечно, беспроводные аудиосистемы. Сейчас практически каждый серьезный производитель имеет в своей линейке высококлассные беспроводные аудиосистемы с все расширяющимся функционалом - от потокового воспроизведения до мультирум и многоканальности. Конечно, они пока не могут по качеству звучания полноценно конкурировать с классическими решениями, но прогресс в последние годы колоссальный.



AVREPORT.ru: Сейчас очень многие продавцы электроники пытаются привлечь покупателя, предлагая товар с большими скидками, практически, по демпинговым ценам. Существуют ли у вас какие-либо маркетинговые программы для стимулирования покупательской активности?

Сергей Свитенко: Демпинг подразумевает отсутствие накладных расходов у продавца, что в большинстве случаев подразумевает отсутствие предпродажной подготовки, послепродажного сервиса и низкую квалификацию персонала, а зачастую и «серые» поставки нелокализованных для нашего рынка товаров. Уж сколько раз говорили о мышеловке с бесплатным сыром… Но по-прежнему многие наступают на те же грабли. Сложные технические изделия рано или поздно требуют обслуживания, и официальные дистрибьюторы на законных основаниях отказываются производить ремонт такой техники. В результате экономия при покупке оборачивается дополнительными финансовыми и моральными потерями.

Другое дело - маркетинговые программы, которые регулярно проводятся в нашем салоне. Мы регулярно устраиваем сезонные скидки, распродажи, дарим подарки. Ну, и конечно, мы всегда ценим наших постоянных клиентов, с которыми, как правило, поддерживаем доверительные дружеские отношения.

AVREPORT.ru: «Нота Плюс» - один из самых авторитетных продавцов оборудования для воспроизведения винила. При этом некоторые игроки рынка утверждают, что эпоха так называемого винилового ренессанса осталась в прошлом – продажи аппаратуры снижаются. Можете ли подтвердить или опровергнуть данное мнение? Какова ситуация с винилом в вашем салоне?

Сергей Свитенко: Лет десять назад, когда мы открыли отдел коллекционного винила, многие партнеры были скептически настроены в отношении перспектив данного направления деятельности. Но через пару лет почти все московские салоны попытались повторить наши шаги с разной степенью успеха. Продажи пластинок росли постоянно на протяжении 5-6 лет, после наступило насыщение рынка, открылось много точек по продаже виниловых пластинок, и рост остановился. Однако ассортимент в нашем салоне постоянно обновляется, и спада я не наблюдаю. Возможно, это обусловлено тем, что мы предлагаем пластинки после тщательного отбора и только в очень хорошем состоянии, да и выбор всегда широкий как по жанрам, так и по стоимости. Уже несколько лет мы предоставляем услугу по ультразвуковой мойке LP, обеспечиваем владельцев коллекции виниловых пластинок средствами по уходу и хранению и т.д. Кроме того, мы регулярно проводим тематические мероприятия от презентаций новых релизов на виниле (Кипелов, Сергей Минаев, Инна Субботина, Юрий Лямкин, ...), демонстрации уникальных раритетных коллекционных изданий и их прослушивания на бескомпромиссных аудио системах, презентаций новых моделей проигрывателей, и до ставшего уже традиционным Винил Джема (который, надеюсь, состоится вновь в феврале следующего года).

Продажи проигрывателей, к сожалению, действительно несколько снизились. Увы, на волне возрождения интереса на рынке появилось огромное количество низкопробных псевдо LP-проигрывателей. Прослушивание подобных «шедевров» инженерной мысли может напрочь отбить желание в дальнейшем использовать винил в качестве источника музыки…

Мы с самых первых дней существования салона всегда с пиететом относились к винилу. И по-прежнему, в нашем ассортименте всегда присутствует большой выбор проигрывателей Audio Technika, ProJect, Thorense, Dual, Rega, Kronos Audio, Michell Engineering, Roksan, WellTemperedLab, Denon, Gold Note, Transrotor и многих других. Прежде чем предлагать что-либо нашим клиентам, мы сами тестируем проигрыватели и в полной мере отвечаем за свои рекомендации. Кроме того, у нас всегда имеется огромный выбор головок, сменных картриджей, аксессуаров по уходу и модернизации и т.п.



AVREPORT.ru: В «Ноте Плюс» последние несколько лет проводилось множество интересных мероприятий – презентации музыкальных альбомов и новинок аппаратуры. По сути, вы стали не просто салоном, а настоящим клубом любителей качественного звука. Будет ли продолжена эта традиция на новом месте?

Сергей Свитенко: Несомненно, будет! Подобные мероприятия регулярно проводились ранее и, как я уже говорил, будут проводиться в дальнейшем. Пока я не готов вам открывать все наши планы - следите за информацией на нашем сайте, странице ФБ и в профильной прессе.

Ждем всех в нашем обновленном салоне!